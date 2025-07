ビデオゲーム業界は今、AIでピーターパンの瞬間を持っています

アートコミュニティにおけるAIの採用とコーディングコミュニティにおける採用との対照化

ビデオゲームのクリエイターは信じられないほどのストーリーメーカーです. I’ve spent countless hours escaping into the worlds they’ve built, fromワイルドの息 / Breath of the Wildしかし、今や、同じクリエイターは新しい種類のストーリーを語っています:AIはゲームアートに場所がないということです。





私は最近、ゲーム開発におけるAIに関する記事を主要な業界出版社に提出しました。それはコンテンツのためではなく、反応の恐れのために拒否されました。





今年の夏の初めに、ゲーム開発のDiscordで、誰かがAIをアイデアのために使用しているかどうかを尋ねたが、初期のビジュアル参照を生成するために。ある開発者は手を挙げた。彼はすぐに2つの批判の波に打たれました:第一に、AIを使用することは不倫的でIPに違反し、第二に、それは彼の創造性を制限し、ただの悪い実践でした。





皮肉なことに、彼の使用例は完全に意味がありました。彼は彼のゲーム資産のためにアーティストを雇うソロ開発者です。彼は視覚的な参照を作成するためにAIを使用しました―彼のビジョンを伝えるのに役立つマッカップです。





それは私に、その古典的なCartmanのラインを思い出させてくれた。南公園: “It didn’t happen. And if it did, they deserved it!” 業界バージョンは以下のようだ。「AIを使用してはならないし、それに加えて、とにかく役に立たない」





レジスタンスはゲームにおけるAIの採用を遅らせるかもしれないが、それを止めることはないだろう。いくつかのスタジオはこれらのツールで働くことを学び、さらには繁栄するだろう。

それはこのようにする必要はありません:ソフトウェア業界を見てください。

同時に、AIは画像や3Dを作成するのに優れたものの、コードを書くのに例外的に優れたこともあり、最初はCo-Pilotで開発者のアシスタントとして、そして後で、vibe-codingのいくつかのタスクで開発者の代替として開発者に役立ちました。





開発者とマネージャーは、同じ量のリソースでどのようにより多くを達成できるかを考え始め、AIはコードで広く採用されています。Stackoverflowについて2024年の研究では、開発者の76%が、その年のコード、テスト、およびコード文書化にAIを使用しているか、または使用する予定であることが判明しました。これは2025年のビデオコーディングの増加の前にありました。





同時に、ゲーム開発者の30%は、ゲーム開発が業界に悪影響を及ぼすと信じている一方で、13%だけが、ゲーム開発がポジティブな影響を及ぼすと考えている。年次ゲーム開発調査2025年の調査では、ゲーム開発者の36%だけがAIを使用し、テクノロジーの採用率の半分を占めています。

AIを批判することは絶対に大丈夫で、健康的です。

もちろん、ゲームアートでの採用がコードよりも遅い理由の一部は、ツールがまだ十分に良くないからかもしれません。これは部分的に事実です。AI生成された3Dはしばしばリアルタイムのゲーム使用のためのバーを満たさず、ビデオ生成はまだ一貫性と闘っています。





批判的な視点は重要ですが、それは探検の精神と組み合わせるべきです。我々は問うべきです:我々は実際にAIを生産性を高めるためにどこで利用できるか? テクノロジーを完全に放棄することは賢くありません。

失業の恐れと生産性の矛盾

AIは、スタジオの閉鎖、解雇、予算の縮小の直後にゲーム業界に到着しています。





しかし、我々はこれまでにこれを見たことがある。自動化の以前の波は仕事を完全に殺しませんでした。それどころか、仕事の性質を変えました。productivity paradox企業は効率化したときに常に頭数を減らすのではなく、生産量を増やします。より多くの自動化は実際にはより多くの消費者の需要を生み出しました。





AIはその道をたどるかもしれないが、一部の専門家は、この波が異なるかもしれないと考えるが、AIはついにパラドックスを打ち破り、規模の高い仕事を本当に置き換えるかもしれない。もしそうなら、その影響はゲーム開発に限定されないだろう。





明確なのは、変革的なテクノロジーが一定の限界に達すると、抵抗はそれを遅らせるかもしれないが、それはそれを止めることはできない。

IP侵害は真の懸念です。

アーティストの同意なしの作品についてのイメージモデルのトレーニングは問題です。著作権の著作権に関するトレーニングを受けたLLMも同じです。The New York TimesはそのためにOpenAIを訴えているし、彼らが勝つことを願っています。





しかし、景観は進化しています。2025年には、最も基本的なAIデータセットが削除された2022年よりも明確なルールがあります。3D空間では、私が見たモデルはオープンソースまたはライセンスデータで訓練されています。





したがって、それがゲーム開発者に何を残すのか? AI によって生成された芸術が明らかに衍生的であるか、あるいは特定の著作権のある作品を模している場合、それは問題であるが、それが一般的であるか、または単にワークフローで使用され、最終的な資産としてではなく、それは合法である。

概要

ビデオゲーム業界は、AIのピーターパンの段階にあります:知り合いに固執し、変化の不快さに抵抗し、立ち止まることを正当化するストーリーを自分自身に伝えています。





成長することは、複雑さを受け入れることを意味します:AIは問題的で強力であり、創造性と自動化は矛盾しません。その考え方を採用するスタジオとクリエイターは、次に何が起こるかを形作ります。