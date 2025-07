Video igre industrija ima svoj Peter Pan trenutak sada sa AI

Kontrast AI usvajanje u umetničkoj zajednici sa usvajanje u kodiranje zajednice

Kreatori video igara su neverovatni pripovjednici. Proveo sam bezbroj sati bježeći u svjetove koje su izgradili, odDisanje divljihAli sada ti isti kreatori pričaju novu vrstu priče: da AI nema mjesta u igrališnoj umetnosti.





Kao netko koji gradi u 3D-AI, vidim ovaj otpor iz prve ruke. Nedavno sam podnio članak o AI-u u razvoju igara velikoj publikaciji industrije. To je odbijeno, ne zbog sadržaja, već zbog straha od povratka.





Ranije ovog leta, pitao sam u game-dev Discord ako je netko koristio AI za ideju, samo da bi generisao rane vizualne reference. Jedan programer podigao ruku. On je odmah pogodio sa dva vala kritika: prvo, da je korištenje AI bilo neetično i povređeno na IP; drugo, da bi to ograničilo njegovu kreativnost i bila samo loša praksa.





Ironija? Njegova upotreba je imala apsolutni smisao. On je solo programer koji zapošljava umjetnika za svoje igrice. Koristio je AI da stvori vizualne reference – mockupe kako bi pomogao da komunicira svoju viziju. To nije kršenje IP-a; to je samo dobar smjer umetnosti.





To me podseća na tu klasičnu Cartman liniju izJužni park: “To se nije dogodilo. i ako je, zaslužili su to!” Industrijska verzija izgleda kao:"Ne smijete koristiti AI, a osim toga, to nije korisno u svakom slučaju."





Odpor može usporiti usvajanje AI-a u igrama, ali to ga neće zaustaviti.Neki studiji će naučiti da rade s tim alatima i čak uspevaju.

Ne mora biti ovako: pogledajte softversku industriju.

U isto vrijeme kada je AI dobio dobar u stvaranju slika i 3D, takođe je dobio izuzetno dobar u pisanju koda; prvo kao asistent za programere sa Co-Pilotom, a kasnije, kao zamena za programere u nekim zadacima u vibe-kodiranju.





Programeri i menadžeri počeli su razmišljati o tome kako mogu učiniti mnogo više sa istom količinom resursa, a AI u kodu je široko prihvaćen.Opšti tokoviStudija iz 2024. godine otkrila je da 76% programera koristi ili planira koristiti AI te godine u kodiranju, testiranju i dokumentaciji koda.To je bilo prije porasta video kodiranja 2025. godine.





U međuvremenu, 30% programera igara misli da će razvoj igara imati negativan utjecaj na industriju, dok samo 13% misli da će imati pozitivan utjecaj, prema istraživanju.Godišnje istraživanje razvoja igaraDo 2025. godine, istraživanje pokazuje da samo 36% razvijalaca igara koristi veštačku inteligenciju, što je pola stope prihvaćanja tehnologije.

Potpuno je u redu i čak zdravo kritikovati AI.

Naravno, deo razloga zašto je usvajanje u gamingu sporije nego u kodu može biti zato što alati jednostavno nisu dovoljno dobri.To je delimično istina. 3D generisan AI često ne zadovoljava bar za upotrebu igara u realnom vremenu, a generacija videa još uvijek se bori sa dosljednošću.





Kriticno gledište je važno, ali to bi trebalo biti u kombinaciji sa duhom istraživanja. Trebali bismo pitati: Gde zapravo možemo iskoristiti AI za povećanje produktivnosti?

Strah od gubitka posla i paradoksalne produktivnosti

AI stiže u industriju igara odmah nakon grubog popravka: zatvaranje studija, otpuštanja i smanjenje proračuna.S bezbednošću posla, nije iznenađenje da mnogi programeri gledaju na AI sa skepticizmom.





Ranije valovi automatizacije nisu uništili radna mjesta. Umjesto toga, promijenili su prirodu posla.productivity paradox: kompanije ne smanjuju broj ljudi kada postanu efikasnije – povećavaju proizvodnju. više automatizacije zapravo je generisalo više potražnje potrošača.





AI bi mogao slijediti taj put.Ali neki stručnjaci misle da bi taj talas mogao biti drugačiji, da bi AI konačno mogao razbiti paradoks i stvarno zamijeniti radna mjesta na skali. Ako je to slučaj, utjecaj se neće ograničiti na razvoj igara. To će biti globalna promjena u industriji. A ako društvo nađe način da zadovolji većinu potreba sa manjom radnom snagom, onda ćemo morati početi razmišljati o novim ekonomskim okvirima, kao što je univerzalni osnovni dohodak.





Ono što je jasno je ovo: jednom kada transformativna tehnologija dostigne određeni prag, otpor može ga usporiti, ali to ga neće zaustaviti.

IP kršenje je prava zabrinutost.

Ne može se zanijekati; obuka modela slike o radu umetnika bez pristanka je problematična. Isto vrijedi i za LLM-ove obučene o autorskom pisanju.





Ali krajolik se razvija. U 2025-u imamo jasnija pravila nego što smo to učinili 2022. godine, kada je većina osnovnih AI skupova podataka bila oštećena. U 3D prostoru, koji je noviji, modeli koje sam vidio su obučeni na otvorenom izvoru ili licenciranim podacima. Čak i tržišta slika sada nude posebne licence za upotrebu AI.





Dakle, gde to ostavlja igrače? Ako je umetnost generisana AI-om jasno derivativna ili oponaša određeno delo zaštićeno autorskim pravima, to je problem.

Ukratko

Industrija video igara je u svojoj Peter Pan fazi sa AI: Držeći se poznatog, odupirući se neugodnosti promjena, i pričajući sebi priče kako bi opravdali stajanje.





Odrastanje znači prihvatiti složenost: da AI može biti problematična i moćna, a da kreativnost i automatizacija ne proturječe.