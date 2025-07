Die video-speletjiesbedryf het sy Peter Pan-moment nou met AI

Kontrasteer AI-aanvaarding in die kunsgemeenskap met die aanvaarding in die kodeergemeenskap

Video-speletjies skepers is ongelooflike storytellers. ek het ontelbare ure bestee ontsnap in die wêreld wat hulle gebou het, vanDie adem van die wildeMaar nou vertel dieselfde skepers 'n nuwe soort storie: dat AI geen plek in die spel kuns het nie.





As iemand wat in 3D-AI bou, sien ek hierdie weerstand uit die eerste hand. Ek het onlangs 'n artikel oor AI in spelontwikkeling aan 'n groot industriële publikasie ingedien. Dit is verwerp, nie as gevolg van die inhoud nie, maar uit vrees vir terugslag.





Eers hierdie somer het ek in 'n spel-ontwikkelaar Discord gevra of iemand AI gebruik vir ideasie, net om vroeë visuele verwysings te genereer. Een ontwikkelaar het sy hand opgehef. Hy is onmiddellik met twee golwe kritiek geraak: Eerstens, dat die gebruik van AI oneties was en inbreuk op IP; Tweedens, dat dit sy kreatiwiteit sal beperk en net slegte praktyk was.





Die ironie? Sy gebruik geval het heeltemal sin gemaak. Hy is 'n solo ontwikkelaar wat 'n kunstenaar huur vir sy spel eiendom. Hy gebruik AI om visuele verwysings te skep - mockups om te help kommunikeer sy visie.





Dit herinner my aan daardie klassieke Cartman lyn vanSuid Park: “Dit het nie gebeur nie. En as dit gebeur het, het hulle dit verdien!” Die bedryf weergawe lyk soos:“Jy moet nie AI gebruik nie, en daarnaast is dit nie nuttig nie.”





Maar die rigting van verandering is reeds gestel. weerstand kan die aanneming van AI in speletjies vertraag, maar dit sal dit nie stop nie. Sommige studios sal leer om met hierdie gereedskap te werk en selfs te blom.

Dit hoef nie so te wees nie: kyk na die sagtewarebedryf.

Terselfdertyd dat AI goed was in die skep van beelde en 3D, het dit ook uitzonderlik goed gekry in die skryf van kode; Eerstens as 'n assistent vir ontwikkelaars met Co-Pilot, en later, as 'n vervanging vir ontwikkelaars in sommige take in vibe-koding.





Ontwikkelaars en bestuurders het begin dink oor hoe hulle baie meer met dieselfde hoeveelheid hulpbronne kan doen, en AI in kode word algemeen aanvaar.Stel oorloop'N studie in 2024 het bevind dat 76% van ontwikkelaars daardie jaar AI in kodering, toetsing en kode-dokumentasie gebruik of van plan is om dit te gebruik.Dit was voor die toename van video-kodering in 2025. 81% sien sy hoofvoordeel as verhoogde produktiwiteit, en slegs 6.5% het 'n ongunstige siening van AI.





Intussen dink 30% van die spelontwikkelaars dat spelontwikkeling 'n negatiewe impak op die bedryf sal hê, terwyl slegs 13% dink dit 'n positiewe impak sal hê.Jaarlikse Game Ontwikkeling SurveyDie opname vind dat slegs 36% van die spelontwikkelaars gebruik AI, die helfte van die aanvaardingsgraad van tegnologie.

Dit is absoluut okay en selfs gesond om AI te kritiseer.

Natuurlik, deel van die rede waarom aanvaarding in gaming kuns is trager as in kode kan wees omdat die gereedskap eenvoudig nie goed genoeg is nie. Dit is gedeeltelik waar. AI-genereerde 3D voldoen dikwels nie aan die bar vir real-time gaming gebruik, en video-generasie worstel nog steeds met konsekwentheid.





'N Kritieke standpunt is belangrik, maar dit moet gepaard gaan met 'n gees van verkenning. Ons moet vra: Waar kan ons werklik AI gebruik om produktiwiteit te verhoog?

Die vrees vir werkverlies en paradoksale produktiwiteit

AI kom in die spelbedryf net na 'n ruwe patch: studio-sluiting, ontslag en krimpende begrotings.





Maar ons het dit voorheen gesien. vorige golwe van outomasie het werk nie regtig doodgemaak nie. In plaas daarvan het hulle die aard van werk verander.productivity paradox: maatskappye verminder nie altyd die hoofrekening wanneer hulle meer doeltreffend word nie - hulle verhoog output. Meer outomatisering het eintlik meer verbruikersvraag gegenereer.





AI kan daardie pad volg. Maar sommige kundiges dink hierdie golf kan anders wees, dat AI uiteindelik die paradoks kan breek en werklik werk op skaal kan vervang. As dit die geval is, sal die impak nie beperk word tot spelontwikkeling nie. Dit sal 'n globale verskuiwing oor industries wees. En as die samelewing 'n manier vind om die meeste behoeftes te voldoen met 'n kleiner arbeidskrag, dan moet ons begin dink oor nuwe ekonomiese raamwerke, soos universele basiese inkomste.





Wat duidelik is, is hierdie: Sodra 'n transformatiewe tegnologie 'n sekere drempel bereik, kan weerstand dit vertraag, maar dit sal dit nie stop nie.

IP-inbreuk is 'n ware bekommernis.

Daar is geen ontkenning daarvan nie; opleiding van beeldmodelle op kunstenaars se werk sonder toestemming is problematies. dieselfde geld vir LLMs wat op kopiereg geskryf word.





Maar die landskap evolueer. In 2025 het ons duideliker reëls as wat ons in 2022 gedoen het, toe die meeste basiese AI-datasette gekraap is. In die 3D-ruimte, wat nuwer is, word die modelle wat ek gesien het, op open-source of gelisensieerde data opgelei.





As die kuns wat deur AI gegenereer word, duidelik afgeleide is of spesifieke kopieregte werk imiteer, is dit 'n probleem.Maar as dit generiese is, of net in die werkstroom gebruik word en nie as 'n finale eiendom nie, is dit wettig.

In die samevalling

Die video-speletjiesbedryf is in sy Peter Pan-fase met AI: Klamp aan die bekende, weerstaan die ongemak van verandering, en vertel hulself stories om te regverdig om stil te staan.





Opgroei beteken om kompleksiteit te aanvaar: dat AI beide problematies en kragtig kan wees, en dat kreatiwiteit en outomasie nie teenstrydig is nie.