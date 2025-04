“Mawari Pioneers” Osakanyň Namba etrabynda şäher-giň AI tejribesi: Osaka geljege nähili girýär

Gündelik gatnawyňyz interaktiw sanly tejribä öwrülip bilse näme etmeli? Aljyraňňy Osaka bekedinde ýolagçylar täze şäher başlangyjynyň bir bölegi hökmünde hakyky wagtda 3D sanly gollanmalara duş gelip bilerler. Mawari , Nankai Elektrik Demirýollary Ltd., Meta Osaka Co., Ltd. we elektron stadion Co. Bu inisiatiwa, Nankai torunda gurnalan real wagt 3D akym we gyrasy hasaplaýyş enjamlaryny ulanyp, köpçülik ýerlerinde syýahatçylyga ýol görkezmek we müşderi hyzmatyny etmäge ukyply AI agentlerini ýerleşdirer.





Taslama adaty tranzit giňişliklerini interaktiw sanly merkezlere öwürmegi maksat edinýär. AI, XR we DePIN-i birleşdirip, täze ekosistema syýahatçylar üçin köp dilli kömegi goldamaga we uzakdaky işçiler we beýlekiler üçin çeýe iş mümkinçiliklerini döretmäge çalyşýar. Bütin dünýäde 50-den gowrak XR taslamasyndan tejribesi bolan Mawari, geçirijilik ukybynyň talaplaryny azaltmak bilen sanly mazmunyň ýokary hilli akymyny dolandyrmak üçin patentlenen tehnologiýasyny ulanar.









Stakeerli gyzyklanýan taraplar taslamanyň şäher gatnaşygyny ýokarlandyrmagyna we köpçülik ýerleriniň umumy tejribesini ýokarlandyrmagyna garaşylýandygyny nygtaýarlar. Japanaponiýanyň köpden bäri döredilen transport üpjün edijilerinden biri bolan Nankai Elektrik Demir ýoly, inisiatiwany stansiýalaryny we töweregindäki ýerleri döwrebaplaşdyrmagyň usuly hökmünde görkezýär. Meta Osaka we e-stadion taslamanyň durmuşa geçirilmegine kömek etmek üçin sebitleýin ösüş we sanly strategiýa boýunça tejribelerini goşýarlar.

Jemleýji pikirler

“Digital Entertainment City Namba” taslamasy, şäher derejesinde sanly we fiziki şäher tejribelerini garyşdyrmakda görnükli synag boldy. Bu inisiatiwa ulanyjylaryň gatnaşygyny gowulandyryp, innowasion sanly hyzmatlar arkaly ýerli ykdysadyýeti goldap bilýän hem bolsa, ähli raýatlar üçin infrastrukturanyň berkligi we sanly elýeterliligi barada seresaply gözden geçirmäge çagyrýar. Synçylar bu toplumlaýyn çemeleşmäniň geljekdäki şäher ösüşi üçin nusga hökmünde nähili işleýändigini görmek isleýärler.





Bu hyzmatdaşlykda esasy müşderi bolup işleýän Mawari, giňişleýin hasaplamagyň çäklerini öňe sürmek borjuny görkezýär. Bütin dünýäde 50-den gowrak XR taslamasyna miras galan Mawari, iň täze hasaplaýyş çözgütlerini we gündelik innowasiýa bilen sanly innowasiýany garyşdyrýan şäher landşaftyny döretmek üçin iň häzirki zaman 3D akymyny ulanýar. Kompaniýanyň merkezleşdirilmedik infrastruktura strategiki maýa goýumlary, diňe bir ömürlik AI awatarlary arkaly jemgyýetiň gatnaşygyny ösdürmegi maksat edinmän, eýsem akylly şäher başlangyçlary üçin dünýäde nusga bolup biler. Bu kärhana, Mawariniň çuňňur sanly tejribeleri Osakadaky jemgyýetler üçin elýeterli, täsirli we üýtgeşik etmek baradaky düşünjesini tassyklaýar.





