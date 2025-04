Мавари пешравони таҷрибаи AI дар саросари шаҳр дар ноҳияи Намбаи Осака: Чӣ гуна Осака ба оянда ворид мешавад

Чӣ мешавад, агар рафтуомади ҳаррӯзаи шумо метавонад ба таҷрибаи интерактивии рақамӣ табдил ёбад? Дар як истгоҳи пурғавғои Осака, мусофирон метавонанд ба зудӣ бо дастурҳои рақамии 3D дар вақти воқеӣ ҳамчун як қисми ташаббуси нави шаҳрӣ дучор шаванд. Mawari бо Nankai Electric Railway Co., Ltd., Meta Osaka Co., Ltd. ва e-stadium Co., Ltd. ҳамкорӣ кардааст, то Digital Entertainment City Namba, лоиҳаеро оғоз кунад, ки аватарҳои 3D-и сунъӣ, воқеияти васеъ (XR) ва инфрасохтори физикии ғайримарказиро дар саросари шаҳр муттаҳид мекунад. Ин ташаббус агентҳои AI-ро ҷойгир мекунад, ки қодиранд роҳнамоии сайёҳӣ ва хидматрасонии муштариёнро дар ҷойҳои ҷамъиятӣ бо истифода аз ҷараёни воқеии 3D ва дастгоҳҳои ҳисоббарории канорӣ дар тамоми шабакаи Нанкай насб кунанд.





Ҳадафи лоиҳа табдил додани ҷойҳои транзити анъанавӣ ба марказҳои интерактивии рақамӣ мебошад. Бо муттаҳид кардани AI, XR ва DePIN, экосистемаи нав мекӯшад, ки кӯмаки бисёрзабона барои сайёҳонро дастгирӣ кунад ва барои коргарони дурдаст ва дигарон имкониятҳои шуғли фасеҳ фароҳам оварад. Mawari, ки дорои таҷрибаи беш аз 50 лоиҳаҳои XR дар саросари ҷаҳон аст, технологияи патентшудаи худро барои идоракунии ҷараёни баландсифати мундариҷаи рақамӣ ва кам кардани талаботи фарохмаҷро истифода хоҳад кард.









Ҷонибҳои манфиатдори маҳаллӣ таъкид мекунанд, ки лоиҳа интизор меравад, ҷалби шаҳрҳоро афзоиш диҳад ва таҷрибаи умумии ҷойҳои ҷамъиятиро беҳтар созад. Роҳи оҳани электрикии Нанкай, яке аз провайдерҳои деринаи нақлиёти Ҷопон, ин ташаббусро ҳамчун як роҳи навсозии истгоҳҳо ва минтақаҳои атрофи он муаррифӣ мекунад. Мета Осака ва варзишгоҳи электронӣ таҷрибаи худро дар рушди минтақавӣ ва стратегияи рақамӣ барои кӯмак ба ташаккули татбиқи лоиҳа саҳм мегузоранд.

Фикрҳои ниҳоӣ

Лоиҳаи Digital Entertainment City Namba як таҷрибаи назаррасро дар омезиши таҷрибаи рақамӣ ва физикии шаҳрӣ дар миқёси шаҳр нишон медиҳад. Гарчанде ки ин ташаббус метавонад ҷалби корбаронро беҳтар кунад ва иқтисодиёти маҳаллиро тавассути хидматҳои инноватсионии рақамӣ дастгирӣ кунад, он инчунин баррасии дақиқро дар бораи устувории инфрасохтор ва дастрасии рақамӣ барои ҳамаи шаҳрвандон даъват мекунад. Мушоҳидон мехоҳанд бубинанд, ки чӣ гуна ин равиши ҳамгирошуда ҳамчун намуна барои рушди ояндаи шаҳр амал мекунад.





Мавари, ки ҳамчун муштарии асосӣ дар ин ҳамкорӣ хидмат мекунад, ӯҳдадории худро барои пешбурди сарҳадҳои ҳисоббарории фазоӣ таъкид мекунад. Бар асоси мероси беш аз 50 лоиҳаи XR дар саросари ҷаҳон, Mawari аз қарорҳои пешрафтаи ҳисоббарории худ ва ҷараёни воқеии 3D истифода мебарад, то манзараи шаҳрро созад, ки навовариҳои рақамиро бо ҳаёти ҳаррӯза омехта мекунад. Сармоягузории стратегии ширкат ба инфрасохтори ғайримарказонидашуда ҳадафи он аст, ки на танҳо тақвияти ҳамкории ҷамъиятӣ тавассути аватарҳои сунъии сунъӣ, балки як модели такроршаванда барои ташаббусҳои шаҳри интеллектуалӣ дар саросари ҷаҳон. Ин корхона дидгоҳи Мавариро дар бораи дастрас, муассир ва табдилдиҳандаи таҷрибаҳои рақамӣ барои ҷамоатҳои саросари Осака тасдиқ мекунад.





