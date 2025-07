Bigfoot was Just the Beginning of the Content Revolution - ஒரு AI Renaissance

Google's Veo 3 எப்படி UGC படைப்பாளியை அணுகியது மற்றும் உண்மையை மற்றும் நினைவகத்திற்கும் இடையே பல்வேறு அம்சங்களை மாற்றிவிட்டது - Content industry's future.





"Renaissance" முதல் ஜூல்ஸ் மைக்லெட் பிரான்சில் வரலாறு எழுதியது 16th century period as "the discovery of the world and of humanity" - Wikipedia

"Renaissance" முதல் ஜூல்ஸ் மைக்லெட் பிரான்சில் வரலாறு எழுதியது 16th century period as "the discovery of the world and of humanity" - Wikipedia

For You Page's New Favorite Kid திரைப்படம்

20 May 2025, Google Veo 3 தனது வருடாந்திர நிகழ்ச்சியில், Google I/O இல் வெளியிடப்பட்டது.





Story of Mo, ஒரு சிரிப்பாளன், AI உருவாக்கப்படும் Bigfoot விலங்குகள் அவரது வேலையில் இருந்து நேரத்தில் அவரது வேலையில் இருக்கும் நேரத்தில் இசை விளக்கம் மற்றும் சாதாரண வருவாயாக இருக்க முடியும் என்று கண்டுபிடித்தார்.





இது 20 சதவிகிதம் நூறு மில்லியன் likes கிடைக்கிறது - இது Mo's படைப்புடன் ஒத்துழைக்கிறது





ஒரு முதியவன் பாதாளங்களைத் தாண்டும் தன் மந்திரக்கோலால் சாய்த்தபடியிருக்கிறான் நாட்சத்திரங்களை. .............................................................................................................................................................................. இது எத்தனையாவது [...]





அனிதாLifehacker இன் Stephen Johnsonஆங்கிலத்தில் இதை Single Orgasm, Multiple Orgasm என்றும் கூறுகிறார்கள்.விமானம்ஆங்கிலத்தில் இதை Single Orgasm, Multiple Orgasm என்றும் கூறுகிறார்கள்.

Copyright ஒளிப்பதிவு

இந்த மாதிரி think different type விளம்பரங்கள் தான் add industriesla இப்போ Hot...Disneyland மற்றும் Universal, Midjourney நிறுவனம் மீது வழக்கு 'A' என்று அழைக்கப்படுவது Image Generator.





இந்த வழக்கு, AI மாதிரிகளை நேரடியாக அறிகுறிகள் பதிவிறக்கக் கூடாது, ஆனால் அதன் வெளியீடுகள் உருவாக்கப்படுகின்றன என்று கூறுகிறது. "infringing derivative works."Disney கூறுகிறது இந்த புகைப்படங்கள் எளிய அழைப்புகளை இருந்து உருவாக்கப்பட்ட இல்லை பயனர்கள் ஆரம்ப வேலைகள், ஆனால்unauthorized adaptationsஇதன் விளைவாக, தங்கள் வாடிக்கையாளர்களின் உரிமைகளை விரைவில் அழித்துவிடும்.





ஒரு முதியவன் பாதாளங்களைத் தாண்டும் தன் மந்திரக்கோலால் சாய்த்தபடியிருக்கிறான் நாட்சத்திரங்களை. .............................................................................................................................................................................. இது எத்தனையாவது [...]





ஒரு முதியவன் பாதாளங்களைத் தாண்டும் தன் மந்திரக்கோலால் சாய்த்தபடியிருக்கிறான் நாட்சத்திரங்களை. .............................................................................................................................................................................. இது எத்தனையாவது [...]இதன் மூலமாக, மனித படைப்பாளர்கள் AI உற்பத்தி செயல்முறைக்கு "Creative Control" செயல்படுத்தி, "Sufficient Human Creative Input" உருவாக்கினார்கள்..





படைப்பாளிகள் முடியும் :

Provide original input instructions: As in the previously successful "Rose Enigma" case, the creator uploaded an original hand-drawn rose artwork as a foundation, then used text prompts to have AI visually process it. The composition and creative conception of this hand-drawn draft were considered key evidence of human creative control over the final product.

Extensively modify and arrange AI-generated content: In another successfully registered case, "A Single Piece of American Cheese," the creator performed 35 image detail redraws on the AI-generated initial image, adding elements like a third eye and melting cheese, and recomposing the overall picture. The U.S. Copyright Office recognized this active "selection, combination, and arrangement" of AI-generated materials as demonstrating sufficient human originality.

ஒரு பொதுவான Bigfoot அம்சத்தை மற்றவர்கள் மீட்பு செய்தபோது, படைப்பாளி சரியாக உதவியாக இருந்தார், ஏனெனில் அவர் அம்சத்தின் வளர்ச்சிக்கு சரியான, வழக்கமாக பாதுகாப்பான "மனித படைப்பு" செலுத்தவில்லை என்று நிரூபிக்க முடியவில்லை.

Minefield பற்றிய தகவல்கள்

Veo 3 faces similar challenges to Midjourney, not only in copyright issues, but its realism and physical accuracy create information risks that cannot be ignored.





J.K.Rowling மரணம் பற்றிய தகவல்கள் மற்றும் fake political press செய்திகள்.





Next Topic: கதுவா: ஒரு குரூரமான குற்றம் எவ்வாறு அரசியல் மற்றும் மத சாயம் பூசப்பட்டு ஒற்றை பரிமாணமாக்கப்பட்டது

ஒரு முதியவன் பாதாளங்களைத் தாண்டும் தன் மந்திரக்கோலால் சாய்த்தபடியிருக்கிறான் நாட்சத்திரங்களை. .............................................................................................................................................................................. இது எத்தனையாவது [...]





சீனா மற்றும் ஐரோப்பா





Douyin, for example, strictly enforces national compulsory requirements





Table 1: AI Content Labeling Requirements by Country/Region

Country/Region Metadata Marking Requirements Visible Watermark Requirements Effective Date Information Source China Mandatory: All AI-generated content must include metadata for tracking, classification, and platform information. Mandatory: All publicly released AI-generated content must have clear (visible) watermarks. September 1, 2025 China Law Translate, Douyin Regulations EU Mandatory: Under the AI Act, AI-generated content must have machine-readable metadata (like digital watermarks, C2PA). Not explicitly mandated, but future guidelines or industry practices may require. August 2026 EU AI Act

Data Innovation USA No legal requirement (federal level); but multiple bills have proposed mandatory requirements, and some states (like California) have passed legislation. No legal requirement (federal level); but California law and proposed federal bills require visible watermarks. California: January 1, 2026 FPF, PBS Australia No legal requirement; best practice is using metadata and provenance standards (C2PA). No legal requirement; visible labels are best practice but not mandatory. - Legal123 ASEAN Strongly recommended; regional guidelines support digital watermarks and encrypted provenance (C2PA). Recommended as best practice, not legally mandatory. - ASEAN Guide UAE/Middle East No specific AI legal requirements; ethical guidelines encourage transparency and data provenance. No legal requirements; visible labels encouraged under ethical principles. - Thomson Reuters

China

Mandatory• இறுதியாக, Reportable status ஐ தேர்ந்தெடுக்கவும் அதாவது Reportable அல்லது Non reportable அல்லது All ஐ தேர்ந்தெடுத்து அதனைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

MandatoryAll publicly released AI-generated content must have clear (visible) watermarks.எல்லோருக்கும் தெளிவான மழை பெய்ய வேண்டும்.

ஜூலை 1, 2025

China Law மொழிபெயர்ப்பு,Douyin விதிமுறைகள்

EU

Mandatory: AI Act இல், AI-ல் உருவாக்கப்பட்ட உள்ளடக்கத்தை machine-readable metadata (like digital watermarks, C2PA) உள்ளடக்க வேண்டும்.

ஒரு முதியவன் பாதாளங்களைத் தாண்டும் தன் மந்திரக்கோலால் சாய்த்தபடியிருக்கிறான் நாட்சத்திரங்களை. ....

ஜூலை 2026

நான் செய்கிறேன்

Data Innovation அறிவியல்

USA

No legal requirement

No legal requirementஆங்கிலத்தில் இதை Single Orgasm, Multiple Orgasm என்றும் கூறுகிறார்கள்.

காங்கிரஸ்: 1 ஜனவரி 2026

FPF,PBS இல்

Australia

No legal requirement; best practice is using metadata and provenance standards (C2PA).

-

நீதி123

ASEAN

Strongly recommended• Digital watermarks and encrypted provenance (C2PA) என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

நீங்கள் அரசாங்க பங்கேற்பு என்று கூறுகிறீர்கள் but literally it is regulation not partnership / participation.

-

ஆஸ்திரேலியா Guide

UAE/Middle East

• இறுதியாக, Reportable status ஐ தேர்ந்தெடுக்கவும் அதாவது Reportable அல்லது Non reportable அல்லது All ஐ தேர்ந்தெடுத்து அதனைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

No legal requirements; visible labels encouraged under ethical principles.

-

டாக்டர் Reuters

மேலும் viral content செய்திகள்

Öner's collaborator is Turkey's household name, "Queen of Pop" Sezen Aksu, a legendary figure spanning five decades in music, who released a new song.





Oner's Team (Pepperroot Studio) படத்தின் காட்சி





இந்த விவகாரம் 4 மாதங்களுக்கு முன்பு உருவாக்கப்பட்ட மற்றொரு இசை வீடியோக்களிலிருந்து வித்தியாசமானது. "Uchigatana"





ஒரு முதியவன் பாதாளங்களைத் தாண்டும் தன் மந்திரக்கோலால் சாய்த்தபடியிருக்கிறான் நாட்சத்திரங்களை. .............................................................................................................................................................................. இது எத்தனையாவது [...]

முகப்பு குறிச்சொற்கள்: the AI Renaissance

2.





ரோஜா





ஆனால், Google CEO Sundar Pichai சொன்னது போல், Podcast பதிவிறக்கம்





எனினும் நான்the core of content creation has never been, and should never be, determined by how advanced our tools are, but by the human spirit with which we wield these tools.





The Veo 3 viral moment represents more than technological progress—it's a mirror reflecting the essence of human creativity."When a Syrian immigrant in Germany creates artistic expression with an AI Bigfoot, when a Turkish team produces emotionally complete stories at minimal cost, when the boundaries between real and synthetic blur, when you and I can use AI tools to manifest.நீங்கள் நினைப்பது தான் நீங்கள் பார்க்கும்"We are not just witnessing the evolution of a tool - we are observing the transformation across the entire content industry, what some call the transformation of the content industry.renessance இல்உலகில் மனித உரிமை மீறல், மனித உரிமை மீறல், மனித உரிமை மீறல், மனித உரிமை மீறல், மனித உரிமை மீறல், மனித உரிமை மீறல், மனித உரிமை மீறல், மனித உரிமை மீறல், மனித உரிமை மீறல், மனித உரிமை மீறல், மனித உரிமை மீறல், மனித உரிமை மீறல்.





ஒரு முதியவன் பாதாளங்களைத் தாண்டும் தன் மந்திரக்கோலால் சாய்த்தபடியிருக்கிறான் நாட்சத்திரங்களை. .............................................................................................................................................................................. இது எத்தனையாவது [...]





இந்நிலையில், இராணுவத் துறையில் நாங்கள் எவ்வாறு பேசுகிறோம், எவ்வாறு பேசுகிறோம் என்பதற்கான விதிமுறைகள், இராணுவத் துறையில் எவ்வாறு பேசுகிறோம் என்பதற்கான விதிமுறைகளை விட அதிகமாக இருக்கும்.

Reference செய்திகள்

I. விசாரணை பொருட்கள்

Öner S. Biberkökü மற்றும் Cansın Çetin Kuşluvan (Turkish creative studio Pepperroot Studio) நிறுவனம். ஆங்கிலத்தில் இதை Single Orgasm, Multiple Orgasm என்றும் கூறுகிறார்கள். ஜூன் 5, 2025). Sundar Pichai: ஜனாதிபதி ஜனாதிபதி Google மற்றும் அலபக்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்ட

II. Legal Documents and Reports - நீதிபதிகள் மற்றும் அறிக்கைகள்

ASEAN. (2025). Expanded ASEAN Guide on AI Governance and Ethics for Generative AI. Retrieved June 28, 2025, from https://asean.org/wp-content/uploads/2025/01/Expanded-ASEAN-Guide-on-AI-Governance-and-Ethics-Generative-AI.pdf Disney Enterprises, Inc., et al. v. Midjourney, Inc. (2025). Direct Copyright Violation and Secondary Copyright Violation complaint. US District Court for the Central District of California. ஜூன் 8, 2023 இல் புதுப்பிக்கப்பட்டது, ஜூன் 19, 2025 இல்). ஐரோப்பிய ஐக்கிய நாடுகள் ஐ.எல்.ஏ. விதிமுறை: முதன்முதலாக அணுகுமுறையைப் பற்றி விதிமுறைகள். ஜூன் 29, 2025, இருந்து HTTPS://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/20230601STO93804/eu-ai-act-first-regulation-on-artificial-intelligence ஜூன் 28, 2025, இருந்து HTTPS://fpf.org/blog/u-s-legislative-trends-in-ai-generated-content-2024-and-beyond/ அமெரிக்காவின் ஜனாதிபதி. (2023). பி.2691 - 2023 இல் இன்.எம்.எம்.எம்.எம்.எம்.எம்.எம்.எம்.எம்.எம்.எம்.எம்.எம்.எம்.எம்.எம்.எம்.எம்.எம்.எம்.எம்.எம்.எம்.எம்.எம்.எம்.எம்.எம்.எம்.எம்.எம்.எம்.எம்.எம்.எம்.எம்.எம்.எம்.எம்.எம்.எம்.எம்.எம்.எம்.எம்.எம்.எம்.எம். ஜனவரி 20, 2017 அப்ளிகேஷன் அப்ளிகேஷன் அப்ளிகேஷன் அப்ளிகேஷன் அப்ளிகேஷன் அப்ளிகேஷன் அப்ளிகேஷன் அப்ளிகேஷன் அப்ளிகேஷன் அப்ளிகேஷன் அப்ளிகேஷன் Digital Policy Alert (2025). China: Mandatory National Standard Labeling method for content generated by artificial intelligence (GB 45438-2025). Standard enters into force on September 1, 2025. Retrieved June 29, 2025, from https://digitalpolicyalert.org/change/10930

Next Topic: கதுவா: ஒரு குரூரமான குற்றம் எவ்வாறு அரசியல் மற்றும் மத சாயம் பூசப்பட்டது

Chow, A. R., & Perrigo, B. (ஜூன் 3, 2025). Google's New AI Tool Generates Convincing Deepfakes of Riots, Conflict, and Election Fraud. TIME. Retrieved ஜூன் 27, 2025, from https://time.com/7290050/veo-3-google-misinformation-deepfake/ ஜான்ஸ்ன், ஸ்பெஷல் (ஜூன் 23, 2025). குழந்தை வளர்ச்சிக்கு வெளியே-அதிகப்படியான ஆண்களின் வழிகாட்டி: Bigfoot Vlogs. Lifehacker. ஏப்ரல் 27, 2025, இருந்து பெறப்பட்டது https://lifehacker.com/entertainment/the-out-of-touch-adults-guide-to-kid-culture-bigfoot-vlogs Montgomery, B. (ஜூன் 11, 2025). டீசல் மற்றும் உலகளாவிய AI படத்தின் படைப்பாளி Midjourney வழக்கு, குற்றச்சாட்டு உரிமையை அழித்து. டீசர். இருந்து பெறப்பட்டது ஜூன் 28, 2025, https://www.theguardian.com/technology/2025/jun/11/disney-universal-ai-lawsuit ஜூலை 22, 2024 (ஜூலை 22, 2024). 2025 இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன் இன்) மதுரை, கி. (ஏப்ரல் 17, 2024). Snapchat to Watermark AI-Generated Images. PetaPixel. Retrieved ஜூன் 28, 2025, from https://petapixel.com/2024/04/17/snapchat-to-watermark-ai-generated-images/ ஜூன் 21, 2024 (Tolentino, J. C.). TikTok மழைக்காலம் AI உருவாக்கப்பட்ட உள்ளடக்கத்தை உருவாக்குகிறது. இதோ அது என்ன சொல்கிறது. Mashable. Retrieved ஜூன் 28, 2025, from https://mashable.com/article/tiktok-watermarking-ai-generated-content

IV. Platform மற்றும் Policy Documents

China Law Translate. (2024). A Glimpse of the Future? Why China's Labeling Law May Signal a Global Shift in AI Governance. HTTPS://www.linkedin.com/pulse/glimpse-future-why-chinas-labeling-law-may-signal-swaner-jd-aigp-homqc இந்நிலையில், இந்நிலையில், இந்நிகழ்ச்சிக்கு எதிரான விசாரணை நடத்தி வருவதாகவும், இந்நிகழ்ச்சிக்கு எதிரான விசாரணை நடத்தி வருவதாகவும், இந்நிகழ்ச்சிக்கு எதிரான விசாரணை நடத்தி வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎஸ்டிஎ மைதா. (சூலை 2024). Facebook, Instagram, and Threads இல் AI-ஜெட்டியான படங்கள் குறிப்பு. ஜூன் 28, 2025, இருந்து https://about.fb.com/news/2024/02/labeling-ai-generated-images-on-facebook-instagram-and-threads/ PBS NewsHour. (ஜூன் 13, 2023). புதிய bipartisan bill-bill-would-require-labeling-of-ai-generated-videos-and-audio இருந்து https://www.pbs.org/newshour/politics/new-bipartisan-bill-would-require-labeling-of-ai-generated-videos-and-audio ஜூன் 28, 2025, இருந்து HTTPS://newsroom.tiktok.com/en-us/new-labels-for-disclosing-ai-generated-content ஜூன் 28, 2025, இருந்து https://insight.thomsonreuters.com/mena/legal/posts/how-is-ai-regulated-in-the-uae-what-lawyers-need-to-know