Bigfoot គឺគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្តើមនៃការច្នៃប្រឌិតសម្ភារៈ - A AI Renaissance

តើ Veo 3 របស់ Google បានបង្កើនការរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ UGC និងកំណត់កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធរវាងការពិតនិងការរចនាសម្ព័ន្ធ - យោបល់របស់ខ្ញុំអំពីអនាគតនៃឧស្សាហកម្មសម្ភារៈ។





For You Page's New Favorite Kid សៀវភៅរូបភាព

នៅថ្ងៃទី 20 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2025 ក្រុមហ៊ុន Google បានបង្ហាញ Veo 3 នៅលើពិព័រណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួន, Google I/O ។ ក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នេះ, ច្រើនជាង 500,000 រូបថតបានបង្ហាញសត្វ 3វាត្រូវបានបង្ហាញនៅលើ TikTok, ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរសម្ភារៈ viral នៅលើបណ្តាញសង្គមធំទូលំទូលាយទាំងអស់។ការធ្វើដំណើររយៈពេលលោកសាកលវិទ្យាល័យ Satireលោកការកាត់បន្ថយពិភពលោកជាមួយនឹងកាត់បន្ថយរូបភាព និងគំនូរជីវចលដែលបាត់បន្ថយទំហំទីបីសូមអរគុណដល់អ្នកទស្សនកិច្ច។





មានវីដេអូជាច្រើនដែលបានបង្កើតឡើងនិងមើលទៅហើយមនុស្សបានចាប់ផ្តើមកំណត់កំណត់វីដេអូ Veo3 ថ្ងៃមួយថ្ងៃ - ដូចគ្នានេះជាក្រុមហ៊ុន NBA បាន *Top 5 games of the night - ការផ្លាស់ប្តូរវីដេអូជាច្រើនបំផុតដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងមួយថ្ងៃ។ រូបថតដែលមានអតិថិជនរាប់រយនាក់ - ដូច្នេះជាច្រើនទៀត - នៃរូបថតបានផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើទូទាំងពិភពលោកគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍អំពីការច្នៃប្រឌិតដែលបានបង្កើតឡើងដោយវីដេអូដែលត្រូវបានបង្កើតដោយ AI ។

វាត្រូវបានកាត់បន្ថយនៅក្នុងការកើនឡើងនៃការច្នៃប្រឌិត UGC នេះគឺជា vlogs Bigfoot ។ វាត្រូវបានកាត់បន្ថយនៅក្នុងការកាត់បន្ថយនៃការចាប់ផ្តើមរបស់អ្នកដែលបានចាប់ផ្តើមវាត្រូវបានកាត់បន្ថយនៅក្នុងការកាត់បន្ថយនៃការកាត់បន្ថយនៃការកាត់បន្ថយនៃការកាត់បន្ថយនៃការកាត់បន្ថយនៃការកាត់បន្ថយនៃការកាត់បន្ថយនៃការកាត់បន្ថយនៃការកាត់បន្ថយនៃការកាត់បន្ថយនៃការកាត់បន្ថយនៃការកាត់បន្ថយ។

ប្រវត្តិសាស្រ្តនៃហ្វេសប៊ុកបានចាប់ផ្តើមនៅក្នុងទីក្រុង Hamburg ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលជាអ្នកបង្កើតលោក Mo ដែលជាអ្នកដំណើរទស្សនកិច្ចរុស្ស៊ីបានរកឃើញថា Vlogs Bigfoot ដែលត្រូវបានបង្កើតដោយ AI អាចធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងជាការបង្ហាញសិល្បៈនិងប្រាក់ចំណេញប្រសិទ្ធិភាពក្នុងអំឡុងពេលវេលារបស់គាត់ពីការងារ។





"Speedilla, he is part of my inner self," mo explained when describing the character. "I'm trying to create some sort of dark, satirical comedy." នៅក្នុងពិភពលោកអាសអាភាសរបស់ Speedilla, comedy is the surface of his content, while satirical reflections form its core. ដូច្នេះ Bigfoot gets rejected by a woman he's trying to court and subsequently turns her into steak as a revenge.20 វិនាទីនេះវាគឺជា "មធ្យម" ដែលជាមធ្យមទៅនឹងការចាក់ស្លាកអាសអាភាសពីក្រុមដែលមានអារម្មណ៍ជាមួយការបង្កើតរបស់គូ។





វាត្រូវបានចំណាយពេលវេលាតែមួយចំនួននៃវីដេអូធម្មតាសម្រាប់ Speedilla ដើម្បីបង្កើតអ្នកគាំទ្ររាប់រយនាក់និងក្លាយជាការផ្តល់ជូនការរួមបញ្ចូលគ្នានៃម៉ាក។ ប៉ុន្តែពេលវេលាល្អមិនមានរយៈពេលវែង។ លោក Mo សាកល្បងរកឃើញថាមពលរបស់គាត់ត្រូវបានកាត់បន្ថយនិងបម្លែងដោយអ្នកគាំទ្ររបស់គាត់។ លោកគួរឱ្យអ្នកគាំទ្ររបស់គាត់សាកល្បងអំពីការ "ការលម្អិត" ទៅលើបណ្តាញប៉ុន្តែ TikTok មិនឆ្លើយតបទៅនឹងតំណាងនេះ។





ដូច្នេះលោក Stephen Johnson នៃ Lifehackerការពិនិត្យឡើងវិញនេះត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញដោយគោលបំណងនៃការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នៃការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍។ការបាត់បង់ការបង្កើតសម្ភារៈដែលត្រូវបានបង្កើតដោយ AI ដែលរួមបញ្ចូលទាំង Star Wars, Harry Potter និង franchises ខ្សែភាពយន្តផ្សេងទៀតបានបង្កើតប្រព័ន្ធសម្ភារៈ UGC ដែលមានសម្ភារៈធំទូលំទូលាយប៉ុន្តែមានគោលបំណងខុសគ្នានៅលើសៀវភៅ។

រក្សាសិទ្ធិ Conundrum

ហ្វេសប៊ុកអ៊ីនធឺណិតអ៊ីនធឺណិតអ៊ីនធឺណិតអ៊ីនធឺណិតអ៊ីនធឺណិតអ៊ីនធឺណិតអ៊ីនធឺណិតអ៊ីនធឺណិតក្រុមហ៊ុន Disney និង Universal បានដោះស្រាយពីក្រុមហ៊ុន Midjourneyទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមហ៊ុនផលិតរូបភាព AI aស្លាកស្លាកស្លាកស្លាកស្លាកស្លាកស្លាកស្លាកក្នុងការដោះស្រាយនេះ, Disney បានកាតាឡុក Midjourney បានកាតាឡុកការកែច្នៃប្រឌិតរបស់ពួកគេ, រួមទាំង Storm Troopers និង Darth Vader ពី Star Wars, Elsa ពី Frozen និង Minions ពី Despicable Me, ដើម្បីបង្ហាញតែមួយចំនួន។





គោលបំណងនេះមិនមែនគ្រាន់តែគោលបំណងសម្រាប់គំរូ AI ដែលបានចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចែកចាយចែកចាយ។infringing derivative works.Disney បាននិយាយថារូបភាពទាំងនេះដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងពីការចែកចាយតែមួយគត់មិនមែនជាផលិតរបស់អ្នកប្រើទេប៉ុន្តែunauthorized adaptationsសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅ





គោលបំណងនេះបានប្រកាសដោយផ្ទាល់ទៅនឹងបញ្ហាសំខាន់ដែលអ្នកបង្កើតរៀបរាប់: តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកំណត់គោលបំណងនៃការងារដែលត្រូវបានបង្កើតដោយ AI? ប្រសិនបើផលិតកម្ម AI ដែលមានភាពងាយស្រួលគឺជា "ការប្រឆាំងនឹងផលិតផលប្លាស្ទិច", អ្នកបង្កើតគោលបំណងធ្វើអ្វីដែលអ្នកបង្កើតគោលបំណងដើម្បីធ្វើឱ្យផលិតផលរបស់ពួកគេត្រូវបានគេស្គាល់ដោយច្បាប់ជាការបង្កើតដំបូងដែលអាចត្រូវបានគាំទ្រដោយគោលបំណង?





ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើគោលបំណងនេះមាននៅក្នុងការបង្ហាញថានៅក្នុងការបង្ហាញថានៅក្នុងការបង្ហាញថានៅក្នុងការបង្ហាញថានៅក្នុងការបង្ហាញថានៅក្នុងការបង្ហាញថានៅក្នុងការបង្ហាញថានៅក្នុងការបង្ហាញថានៅក្នុងការបង្ហាញថានៅក្នុងការបង្ហាញថានៅក្នុងការបង្ហាញថានៅក្នុងការបង្ហាញថានៅក្នុងការបង្ហាញថានៅក្នុងការបង្ហាញថានៅក្នុងការបង្ហាញថានៅក្នុងការបង្ហាញថានៅក្នុងការបង្ហាញថានៅក្នុងការបង្ហាញថានៅក្នុងការបង្ហាញថានៅក្នុងការបង្ហាញថានៅក្នុងការបង្ហាញថានៅក្នុងការបង្ហាញថានៅក្នុងការបង្ហាញថានៅក្នុងការបង្ហាញថានៅ។.





អ្នកបង្កើតអាច:

Provide original input instructions: As in the previously successful "Rose Enigma" case, the creator uploaded an original hand-drawn rose artwork as a foundation, then used text prompts to have AI visually process it. The composition and creative conception of this hand-drawn draft were considered key evidence of human creative control over the final product.

Extensively modify and arrange AI-generated content: In another successfully registered case, "A Single Piece of American Cheese," the creator performed 35 image detail redraws on the AI-generated initial image, adding elements like a third eye and melting cheese, and recomposing the overall picture. The U.S. Copyright Office recognized this active "selection, combination, and arrangement" of AI-generated materials as demonstrating sufficient human originality.

គោលបំណងទាំងនេះផ្តល់ជូននូវគោលបំណងមួយចំនួនសម្រាប់អ្នកបង្កើត AI: ខណៈពេលដែលគោលបំណងច្បាប់នៅតែមានការបង្កើត, វាគឺជាការច្បាស់លាស់ថាតើគោលបំណងនៃសៀវភៅនេះគឺដើម្បីការពារការរចនាសម្ព័ន្ធរបស់មនុស្ស, មិនជាលទ្ធផលកុំព្យូទ័ររបស់ AI ។ សម្រាប់អ្នកបង្កើតផ្ទាល់ខ្លួនដូចជា Mo, នេះមានន័យថាការបង្កើតគំនិតគឺជាការច្បាស់លាស់។





នៅពេលដែលគំនិត Bigfoot ដែលជាធម្មតាត្រូវបានចែកចាយដោយអ្នកផ្សេងទៀត, អ្នកបង្កើតនេះមិនអាចជួយដោយសារតែគិតថាគាត់មិនអាចបង្ហាញថាគាត់បានផ្ដល់នូវ "គំនិតអស្ចារ្យរបស់មនុស្ស" ដែលអាចត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ក្នុងការបង្កើតរបស់គំនិតនេះ។

មាត្រា Minneapolis

Veo 3 faces similar challenges to Midjourney, not only in copyright issues, but its realism and physical accuracy create information risks that cannot be ignored. ការធ្វើតេស្តដោយសៀវភៅ TIME បានបង្ហាញថា Veo 3 អាចបង្កើត "ព័ត៌មានលម្អិត" ជាពិតប្រាកដអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់ប្រទេសចិនបានដោះស្រាយមន្ទីរពិសោធន៍មន្ទីរពិសោធន៍មន្ទីរពិសោធន៍មន្ទីរពិសោធន៍មន្ទីរពិសោធន៍មន្ទីរពិសោធន៍មន្ទីរពិសោធន៍មន្ទីរពិសោធន៍មន្ទីរពិសោធន៍មន្ទីរពិសោធន៍មន្ទីរពិសោធន៍មន្ទីរពិសោធន៍មន្ទីរពិសោធន៍មន្ទីរពិសោធន៍មន្ទីរពិសោធន៍មន្ទីរពិសោធន៍មន្ទីរពិសោធន៍មន្ទីរពិសោធន៍មន្ទីរពិសោធន៍មន្ទីរពិសោធន៍





នៅថ្ងៃដំបូងនៃការចេញផ្សាយរបស់ Veo 3 អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបានផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពាណិជ្ជកម្មពាណិជ្ជកម្មពាណិជ្ជកម្មពាណិជ្ជកម្មពាណិជ្ជកម្មពាណិជ្ជកម្មពាណិជ្ជកម្មពាណិជ្ជកម្មពាណិជ្ជកម្មពាណិជ្ជកម្មពាណិជ្ជកម្មពាណិជ្ជកម្មពាណិជ្ជកម្មTV Anchors បានបង្ហាញពីការកាត់បន្ថយរបស់ J.K. Rowlingនិងសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យ.





សមត្ថភាពនេះដើម្បីផលិតសម្ភារៈយ៉ាងងាយស្រួលនេះបានផ្លាស់ប្តូរការបង្កើតនិងបណ្តុះបណ្តាលការប្រើប្រាស់ទៅមុខគេធ្វើឱ្យការធានារ៉ាប់រងនិងការព្យាបាលនៃព័ត៌មានលម្អិតគឺជា "ប្រយុទ្ធសាស្រ្ត" ដែលត្រូវការការរួមបញ្ចូលយ៉ាងទូលំទូលាយពីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានិងក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងទូទាំងពិភពលោក។

The Labeling War: A Three-Way Game between Creators, Platforms, and Regulators (ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ)

នៅពេលដែលបណ្តាញ TIME បានបង្ហាញពីរបៀបដែលពួកគេបានទាក់ទងជាមួយ Google នៅពេលដែលពួកគេបានទាក់ទងអំពីវីដេអូដែលបានបង្កើតដោយ Veo 3 បាន Google បានធ្វើឱ្យវាជាបណ្តាញការបង្កើតសម្ភារៈដែលបានធ្វើឱ្យវាបានធ្វើឱ្យវាបានធ្វើឱ្យវាបានធ្វើឱ្យវាបានធ្វើឱ្យវាបានធ្វើឱ្យវាបានធ្វើឱ្យវាបានធ្វើឱ្យវាបានធ្វើឱ្យវាបានប្រសើរឡើងយ៉ាងខ្លាំង។





នៅលើផ្នែកខាងលើ, នៅពេលដែលគំនិតនេះត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរនិងមើលដោយមនុស្សរាប់លាននាក់,TikTok ដែលជាប្លាស្ទិចវីដេអូតូចដែលមានប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់គំនូរជីវចលបានចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកា 2023 ។វាត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបង្កើតសម្ភារៈដែលត្រូវបានបង្កើតដោយ AI ដើម្បីជួសជុលសម្ភារៈដែលត្រូវបានបង្កើតដោយ AI ដើម្បីជួសជុលសម្ភារៈដែលត្រូវបានបង្កើតដោយអ្នកបង្កើត។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងការពិតប្រាកដអ្នកនឹងរកឃើញការបណ្តុះបណ្តាលតូចមួយនៃសម្ភារៈដែលត្រូវបានបង្កើតដោយ AI នេះដោយសារតែការបង្ហាញសម្ភារៈដែលត្រូវបានបង្កើតដោយអ្នកបង្កើត។





គោលបំណងនៃការនេះគឺមានភាពងាយស្រួល: អ្នកបង្កើតគំនិតទាំងអស់ចង់ឱ្យគំនិតរបស់ពួកគេមើលទៅជាពិតប្រាកដដែលអាចធ្វើបាន។ ការមានសៀវភៅសំខាន់ដែលបង្ហាញឱ្យអ្នកមើលថា "វាជាការបង្កើតដោយ AI" នឹងមានប្រសិទ្ធិភាពប្រសើរឡើងនូវការអនុវត្តនៃវីដេអូយ៉ាងខ្លាំងណាស់, ដូច្នេះការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការបង្ហាញដោយគ្មានគោលបំណងរបស់អ្នកបង្កើតគោលបំណងតែមួយគត់គឺមិនសមរម្យ។





នៅទូទាំងពិភពលោកតម្រូវការត្រួតពិនិត្យសម្រាប់តម្រូវការតម្រូវការតម្រូវការតម្រូវការតម្រូវការតម្រូវការតម្រូវការតម្រូវការតម្រូវការតម្រូវការតម្រូវការតម្រូវការ។ប្រទេសចិននិងអឺរ៉ុបទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសអាមេរិកមិនបានកំណត់ច្បាប់នៅលើទម្រង់អេឡិចត្រូនិចប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះ។





ជាមួយនឹងការកំណត់ត្រួតពិនិត្យដែលមិនពេញលេញប្លាស្ទិចសង្គមបណ្តាញត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងជាអ្នកបង្កើតច្បាប់ de facto ។Douyin, ដូច្នេះ, ការអនុវត្តយ៉ាងតឹងរឹងនៃតម្រូវការគោលបំណងរបស់ប្រទេសលក្ខណៈពិសេសនៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បង្វិលឧបករណ៍បង្វិលឧបករណ៍បង្វិលឧបករណ៍បង្វិលឧបករណ៍បង្វិលឧបករណ៍បង្វិលឧបករណ៍បង្វិលឧបករណ៍បង្វិលឧបករណ៍បង្វិលឧបករណ៍បង្វិលឧបករណ៍បង្វិលឧបករណ៍បង្វិលឧបករណ៍បង្វិលឧបករណ៍បង្វិលឧបករណ៍បង្វិលឧបករណ៍បង្វិលឧបករណ៍បង្វិលឧបករណ៍បង្វិលឧបករណ៍បង្វិលឧបករណ៍បង្វិលឧបករណ៍បង្វិលឧបករណ៍បង្វិលឧបករណ៍បង្វិលឧបករណ៍ប





ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្លាស្ទិចមួយចំនួនដូចជា X (ប្រហែលជា Twitter) បានឆាប់រហ័សក្នុងការឆ្លើយតបដោយមិនបានបង្កើតគោលបំណងប្លាស្ទិចគំនិតអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋាន

Table 1: AI Content Labeling Requirements by Country/Region

Country/Region Metadata Marking Requirements Visible Watermark Requirements Effective Date Information Source China Mandatory: All AI-generated content must include metadata for tracking, classification, and platform information. Mandatory: All publicly released AI-generated content must have clear (visible) watermarks. September 1, 2025 China Law Translate, Douyin Regulations EU Mandatory: Under the AI Act, AI-generated content must have machine-readable metadata (like digital watermarks, C2PA). Not explicitly mandated, but future guidelines or industry practices may require. August 2026 EU AI Act

Data Innovation USA No legal requirement (federal level); but multiple bills have proposed mandatory requirements, and some states (like California) have passed legislation. No legal requirement (federal level); but California law and proposed federal bills require visible watermarks. California: January 1, 2026 FPF, PBS Australia No legal requirement; best practice is using metadata and provenance standards (C2PA). No legal requirement; visible labels are best practice but not mandatory. - Legal123 ASEAN Strongly recommended; regional guidelines support digital watermarks and encrypted provenance (C2PA). Recommended as best practice, not legally mandatory. - ASEAN Guide UAE/Middle East No specific AI legal requirements; ethical guidelines encourage transparency and data provenance. No legal requirements; visible labels encouraged under ethical principles. - Thomson Reuters

China

Mandatoryសម្ភារៈដែលត្រូវបានបង្កើតដោយ AI ទាំងអស់គួរតែរួមបញ្ចូលគ្នានៃ metadata សម្រាប់ការរក្សាទុក, ការកំណត់, និងព័ត៌មានបណ្តាញ។

Mandatoryសម្ភារៈទាំងអស់ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ AI ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយសាធារណៈគួរតែមានសៀវភៅ (មើលឃើញ) ។

ខែ មេសា 1, 2025

គោលបំណងនៃច្បាប់ប្រទេសចិនលោកគោលបំណងរបស់ Douyin

EU

Mandatory: ទោះបីតាមច្បាប់ AI, content generated by AI must have machine-readable metadata (ដូចជាឧបករណ៍កំណត់ធ្យមឌីជីថល, C2PA) ។

មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយពិសេសទេប៉ុន្តែគោលបំណងឬលក្ខខណ្ឌឧស្សាហកម្មចុងក្រោយអាចត្រូវការ។

ខែសីហា 2026

ខ្ញុំបានធ្វើការ

ទិន្នន័យថ្មី

USA

No legal requirement(មជ្ឈមណ្ឌលសហរដ្ឋអាមេរិក) ។ ប៉ុន្តែការគណនីជាច្រើនបានផ្តល់ជូននូវតម្រូវការទាមទារនិងរដ្ឋមួយចំនួន (ដូចជា Californian) បានទទួលស្គាល់ច្បាប់។

No legal requirement(មជ្ឈមណ្ឌលសហរដ្ឋអាមេរិក) ។ ប៉ុន្តែច្បាប់ Californian និងគោលបំណងគោលបំណងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការកំណត់ធាតុទឹកដែលអាចមើលឃើញ។

សាកលវិទ្យាល័យ California: 1 ខែមករា 2026

លទ្ធផលលោកការ PBS

Australia

មិនមានតម្រូវការច្បាប់; គោលបំណងល្អបំផុតគឺការប្រើ metadata និងគោលបំណងដើម (C2PA) ។

គ្មានតម្រូវការច្បាប់; ស្លាកដែលអាចមើលឃើញគឺជាការអនុវត្តល្អបំផុតប៉ុន្តែមិនចាំបាច់។

-

លក្ខខណ្ឌ123

ASEAN

Strongly recommended; គោលនយោបាយតំបន់គាំទ្រសម្រាប់ សញ្ញាបនប័ត្រទឹកឌីជីថលនិងវិញ្ញាបនប័ត្រ (C2PA) ។

វាគឺជាការអនុវត្តល្អបំផុតដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់។

-

សៀវភៅ ASEAN

UAE/Middle East

មិនមានតម្រូវការច្បាប់ពិសេស AI; គោលបំណងអាសអាភាសអាភាសអាភាសអាភាសអាភាសអាភាសអាភាសអាភាសអាភាសអាភាសអាភាសអាភាស។

គ្មានតម្រូវការច្បាប់; ស្លាកដែលអាចមើលឃើញត្រូវបានគាំទ្រដោយគោលបំណងអ៊ីនធឺណិត។

-

ក្រុមហ៊ុន Thomson Reuters

លើសពីសម្ភារៈ viral

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើមានភាពងាយស្រួលនៃការអនុញ្ញាតទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន





អ្នកជំនួយរបស់ Öner គឺជាឈ្មោះផ្ទះរបស់ប្រទេសអឺរ៉ុប, "Rain of Pop" Sezen Aksu, ជារូបភាពសៀវភៅដែលមានទំហំខ្ពស់ជាង 50 ឆ្នាំនៅក្នុងតន្ត្រីដែលបានបោះពុម្ពសៀវភៅថ្មីមួយ។យោបល់«ខ្ញុំនឹងក្លាយជាអ្នកចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់ចង់





គម្រោងនេះការធ្វើតេស្តនេះមានតម្លៃរហូតដល់ 10 លានដុល្លារក្នុងគណនី Veo3 ដោយតែប៉ុណ្ណោះ, លើសពីសមត្ថភាពបុគ្គលិកធំទូលំទូលាយដែលបានបញ្ចប់ដោយក្រុមហ៊ុន Öner (Pepperroot Studio)ក្នុងអំឡុងពេលដែល Öner និងក្រុមរបស់គាត់បានស្វែងរកទំហំបច្ចេកទេសនៃ Veo 3 ។ លោកបានទទួលស្គាល់ថាការទទួលបានសមរម្យនៃបុគ្គលិកគឺជា "ខ្មៅខ្មៅ" ដោយប្រើឧបករណ៍នេះតែប៉ុណ្ណោះដែលអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេដើម្បីរួមបញ្ចូលវិធីដំណោះស្រាយជាច្រើនតាមរយៈការរចនាសម្រាប់ការរចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងតឹងរឹងនិងការសាកល្បងជាច្រើនដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍។





គោលបំណងនេះប្រៀបធៀបជាមួយនឹងវីដេអូស្លាកមួយទៀតដែល Öner បានបង្កើត 4 ខែមុន។"Uchigatana" (ដែលខ្ញុំជាធម្មតាត្រូវបានគេហៅថា "ក្លាយជា Samurai នៅ Edo")វាត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញដោយអ្នកជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈវិជ្ជាជីវៈដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈវិជ្ជាជី





លោកបានផ្តល់អំណាចដល់ការដឹកជញ្ជូនអស្ចារ្យជាងការបង្ហាញបច្ចេកទេស AI ។ នៅចុងក្រោយនេះ "ពេលវេលាចិញ្ចឹម" នេះបានផ្ដល់សេវាកម្មសម្រាប់ការនិយាយនៃសៀវភៅនៃសៀវភៅនេះ, ការបញ្ចប់ការបង្ហាញពិសេសនៃសៀវភៅនេះដើម្បីជឿទុកចិត្ត "សង្ឃឹម" ។

ឧបករណ៍ច្នៃប្រឌិតដូចគ្នានេះនៅក្នុងចំណោមអ្នកច្នៃប្រឌិតផ្សេងគ្នាមួយចំនួនអាចផលិតគំនូរជីវចលគំនូរជីវចលគំនូរជីវចលគំនូរជីវចលគំនូរជីវចលគំនូរជីវចលគំនូរជីវចលគំនូរជីវចលគំនូរជីវចលគំនូរជីវចលគំនូរជីវចលគំនូរជីវចលគំនូរជីវចលគំនូរជីវចលគំនូរជីវចល

គំនិតច្បាស់លាស់: The AI Renaissance

លើសពី Veo3 របស់ក្រុមហ៊ុន Google, តំបន់ម៉ូឌុលវីដេអូ AI គឺមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ជាមួយអ្នកចូលរួមជាច្រើន។ មានប្លាស្ទិចដូចជា Kling (ដោយ Kuaishou) និង Dreamina (ដោយ ByteDance) ដែលមានទិន្នន័យការបណ្តុះបណ្តាលវីដេអូធំទូលំទូលាយពីប្លាស្ទិចវីដេអូទាបរបស់ពួកគេផងដែរដូចជាក្រុមហ៊ុនដូចជា Runway, Higgsfield និង Minimax ល។ ការបណ្តុះបណ្តាលតាមរយៈផលិតផលនៅក្នុងប្លាស្ទិចតូចរបស់ពួកគេ។





លក្ខខណ្ឌបច្ចេកវិទ្យានៃការច្នៃប្រឌិតថ្មីត្រូវបានប្រកាសប្រហែលជារយៈពេលមួយថ្ងៃ។ លើសពីការ Redditវាត្រូវបានគេហៅថា Veo 4 នឹងត្រូវបានចេញផ្សាយនៅខែធ្នូឆ្នាំ 2025 ប៉ុន្តែគ្មានមនុស្សអាចប្រាកដយ៉ាងត្រឹមត្រូវអំពីសមត្ថភាពដែលម៉ូដែលទាំងនេះនឹងទទួលបាននៅពេលនេះ។





លោក Sundar Pichai អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ Google បាននិយាយថាPodcast សៀវភៅការធ្វើតេស្តពីម៉ូដែលកម្រិតខ្ពស់ទាំងនេះគឺយ៉ាងច្បាស់ - ពួកគេនឹងអនុញ្ញាតឱ្យកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបង្កើតសម្ភារៈដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបង្កើតសម្ភារៈជាច្រើនទៀត - ការបង្កើតវីដេអូដែលជាការប្រសិទ្ធិភាព។ លោកគេស្គាល់ថា: ការប្រើឧបករណ៍វីដេអូ AI នឹងក្លាយជាប្រវត្តិសាស្រ្តដូចជា "ការប្រើប្រាស់ Google Docs គឺនៅថ្ងៃនេះ" ។





ខ្ញុំគិតថាthe core of content creation has never been, and should never be, determined by how advanced our tools are, but by the human spirit with which we wield these tools.





The Veo 3 viral moment represents more than technological progress—it's a mirror reflecting the essence of human creativity.នៅពេលដែលមានអារម្មណ៍ថ្នាំអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានបង្កើតការបង្ហាញសិល្បៈជាមួយនឹង Bigfoot AI, នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតបានបង្កើតប្រវត្តិសាស្រ្តពេញលេញដោយអារម្មណ៍ដោយមានតម្លៃទាប, នៅពេលដែលកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធរវាងការពិតប្រាកដនិងការរចនាសម្ព័ន្ធខ្មៅ, នៅពេលដែលអ្នកនិងខ្ញុំអាចប្រើឧបករណ៍អ៊ីនធឺណិតដើម្បីបង្ហាញ "។អ្វីដែលអ្នកចង់ឃើញគឺអ្វីដែលអ្នកមើលឃើញយើងមិនគ្រាន់តែជាអ្នកស្គាល់ពីការអភិវឌ្ឍនៃឧបករណ៍មួយ - យើងកំពុងស្គាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរទាំងអស់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មសម្ភារៈទាំងអស់, អ្វីដែលមួយចំនួនគេហៅថាការផ្លាស់ប្តូរ។អាសយដ្ឋាន Renaissanceក្នុងអំឡុងពេលនេះ AI គឺជាអំឡុងពេលដែលបានកើនឡើងការរកឃើញនិងកំណត់កន្លែងរបស់មនុស្សនៅលើពិភពលោក។





សំនួរដែលយើងគួរឱ្យឆ្លើយតបគឺមិនមែនថា AI នឹងផ្លាស់ប្តូរការបង្កើតសម្ភារៈឬទេ - ដោយសារតែវាបានទេ។ សំនួរនេះគឺថាយើងអាចបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធដែលគាំទ្រដល់ប្រសិទ្ធិភាពនៃឧបករណ៍ទាំងនេះក្នុងពេលដែលការពារគុណភាពនៃការរចនាសម្ព័ន្ធមនុស្ស។





ក្នុងអំឡុងពេលនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលអំឡុងពេលអំឡុងពេលអំឡុងពេលអំឡុងពេលអំឡុងពេលអំឡុងពេលអំឡុងពេលអំឡុងពេលអំឡុងពេលអំឡុងពេលអំឡុងពេលអំឡុងពេលអំឡុងពេលអំឡុងពេលអំឡុងពេលអំឡុងពេលអំឡុងពេលអំឡុងពេលអំឡុងពេលអំឡុងពេលអំឡុងពេលអំឡុងពេលអំឡុងពេលអំឡុងពេលអំឡុងពេលអំឡុងពេលអំឡុងពេលអំឡុងពេលអំឡុងពេលអំឡុងពេល។

គំនិត

I. សម្ភារៈជំនួញ

Öner S. Biberkökü និង Cansın Çetin Kuşluvan (ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃសាកលវិទ្យាល័យច្នៃប្រឌិតអ៊ីនធឺណិត Pepperroot Studio) ។ ការសរសេរសាកលវិទ្យាល័យជាមួយអ្នកនិពន្ធ, ខែមិថុនា 2025. Mo a.k.a. "Speedilla" (អ្នកបង្កើតគណនី AI) ។ ការសរសេរគណនីគណនីជាមួយអ្នកបង្កើតគណនី, ខែមិថុនា 2025. Lex Fridman. (ខែមិថុនា 5, 2025). ការប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែ

សៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅ

សៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវ ក្រុមហ៊ុន Disney Enterprises, Inc., et al. v. Midjourney, Inc. (2025) ។ គោលបំណងអំពីការពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់អំពីការពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់អំពីការពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់អំពីការពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់អំពីការពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់អំពីការពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់អំពីការពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់អំពីការពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់អំពីការពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់អំពីការពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់អំពីការពាក់ព័ន្ធតាមរយៈការពាក់ព័ន្ធតាមរយៈការពាក់ព័ន្ធតាមរយៈការពាក់ព័ន្ធតាមរយៈការពាក់ព័ន្ធតាមរយៈការពាក់ព័ន្ធ។ ប្រទេសអឺរ៉ុប. (ខែមិថុនា 8, 2023, បានបច្ចុប្បន្នឡើងនៅខែមិថុនា 19, 2025). អឺរ៉ុបកម្មវិធីអេអ៊ីអ៊ី: ការកំណត់ដំបូងអំពីអេអ៊ីអ៊ីអ៊ីអ៊ី។ ទាញយកពីខែមិថុនា 29, 2025, ពី https://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/20230601STO93804/eu-ai-act-first-regulation-on-artificial-intelligence កុំព្យូទ័រអេឡិចត្រូនិរបស់ប្រទេសអាមេរិកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2017 ។ ទាញយកពី https://fpf.org/blog/u-s-legislative-trends-in-ai-generated-content-2024-and-beyond/ សាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យ King & Wood Mallesons. (ខែធ្នូ 10, 2025) ។ ការចែករំលែកការចែករំលែក: ការពិនិត្យឡើងវិញនៃការអនុវត្តរបស់ AIGC នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្រ្ត។ ទាញយក 28 ខែមិថុនា 2025, ពី https://www.kwm.com/cn/zh/insights/latest-thinking/copyrightability-of-ai-generated-works-in-the-us-and-typical-cases.html គោលនយោបាយឌីជីថល (2025). ប្រទេសចិន: គោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលន

សៀវភៅ / News Reports & Analysis

Chow, A. R., & Perrigo, B. (ខែមិថុនា 3, 2025). ឧបករណ៍ AI ថ្មីរបស់ Google បានបង្កើតការជឿទុកចិត្ត Deepfakes of Riots, Conflict, and Election Fraud. TIME. ទាញយកពីខែមិថុនា 27, 2025, ពី https://time.com/7290050/veo-3-google-misinformation-deepfake/ Johnson, S. (ខែមិថុនា 23, 2025). គោលបំណងរបស់អ្នកពេញវ័យដែលមិនទាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍន៍កុមារ: Bigfoot Vlogs. Lifehacker. ទាញយកពីខែមិថុនា 27, 2025, ពី https://lifehacker.com/entertainment/the-out-of-touch-adults-guide-to-kid-culture-bigfoot-vlogs Montgomery, B. (ខែមិថុនា 11, 2025 ) ។ ក្រុមហ៊ុន Disney និងអាកាសធាតុសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យ Odilov, S. (ខែធ្នូ 22, 2024). 2025 គឺជាការរចនាឡើងដើម្បីអាហារនៅក្នុងការអប់រំ AI — តើអ្នកមានការរចនាឡើង? Forbes. ទាញយកខែមិថុនា 28, 2025, ពី https://www.forbes.com/sites/sherzododilov/2024/12/22/2025-is-poised-to-usher-in-the-ai-renaissanceare-you-prepared/ លោក Ismail, K. (ខែមេសា 17, 2024). Snapchat ទៅ Watermark AI-Generated Images. PetaPixel. ទាញយកខែមេសា 28, 2025, ពី https://petapixel.com/2024/04/17/snapchat-to-watermark-ai-generated-images/ Tolentino, J. C. (ខែវិច្ឆិកា 21, 2024). TikTok គឺជាសម្ភារៈដែលបានបង្កើតឡើងដោយ AI ។ នេះគឺជាអ្វីដែលវាមានន័យ។ Mashable ។ ទាញយកពីខែមិថុនា 28, 2025, ពី https://mashable.com/article/tiktok-watermarking-ai-generated-content

កុំព្យូទ័រនិងឯកសារគោលបំណង

China Law Translate. (2024). A Glimpse of the Future? Why China's Labeling Law May Signal a Global Shift in AI Governance. ទាញយក 28 ខែមិថុនា 2025, ពី https://www.linkedin.com/pulse/glimpse-future-why-chinas-labeling-law-may-signal-swaner-jd-aigp-homqc សៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវ គោលបំណងនៃការធ្វើឱ្យប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍អំពីការធ្វើឱ្យប្រសិនបើអ្នកមានអត្ថប្រយោជន៍អំពីការធ្វើឱ្យប្រសិនបើអ្នកមានអត្ថប្រយោជន៍អំពីការធ្វើឱ្យប្រសិនបើអ្នកមានអត្ថប្រយោជន៍អំពីការធ្វើឱ្យប្រសិនបើអ្នកមានអត្ថប្រយោជន៍អំពីការធ្វើឱ្យប្រសិនបើអ្នកមានអត្ថប្រយោជន៍អំពីការធ្វើឱ្យប្រសិនបើអ្នកមានអត្ថប្រយោជន៍អំពីការធ្វើឱ្យប្រសិនបើអ្នកមានអត្ថប្រយោជន៍អំពីការធ្វើឱ្យប្រសិនបើអ្នកមានអត្ថប្រយោជន៍អំពីការធ្វើឱ្យប្រសិនបើអ្នកមានអត្ថប្រយោជន៍អំពីការធ្វើឱ្យប្រសិនបើអ្នកមានអត្ថប្រយោជន Meta. (ខែកុម្ភៈ 2024). ស្លាករូបភាពដែលបានបង្កើតដោយ AI នៅលើហ្វេសប៊ុក, Instagram, និង Threads. ទាញយកនៅខែកុម្ភៈ 28, 2025, ពី https://about.fb.com/news/2024/02/labeling-ai-generated-images-on-facebook-instagram-and-threads/ PBS NewsHour. (ខែមិថុនា 13, 2023). គោលបំណងកំណត់គោលបំណងកំណត់គោលបំណងកំណត់គោលបំណងកំណត់គោលបំណងកំណត់គោលបំណងកំណត់គោលបំណងកំណត់គោលបំណងកំណត់គោលបំណងកំណត់គោលបំណងកំណត់គោលបំណងកំណត់គោលបំណងកំណត់គោលបំណងកំណត់គោលបំណងកំណត់គោលបំណងកំណត់គោលបំណង TikTok Newsroom. (ខែវិច្ឆិកា 21, 2023). ស្លាកថ្មីសម្រាប់ការបង្ហាញសម្ភារៈដែលបង្កើតឡើងដោយ AI ។ ទាញយក 28 ខែមិថុនា 2025, ពី https://newsroom.tiktok.com/en-us/new-labels-for-disclosing-ai-generated-content Thomson Reuters. (n.d.). តើធ្វើដូចម្តេចដែល AI ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងអឺរ៉ុប? អ្វីដែលអ្នកត្រួតពិនិត្យគួរតែដឹង. ទាញយក 28 ខែមិថុនា 2025, ពី https://insight.thomsonreuters.com/mena/legal/posts/how-is-ai-regulated-in-the-uae-what-lawyers-need-to-know