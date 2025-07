Bigfoot은 단지 컨텐츠 혁명의 시작이었다 - AI 르네상스

구글의 Veo 3가 UGC의 창의성을 자극하고 현실과 상상력 사이의 경계를 재정의한 방법 - 콘텐츠 산업의 미래에 대한 나의 생각.





"르네상스"는 프랑스 역사학자 줄스 미셸 (Jules Michelet)에 의해 처음으로 16 세기 기간을 "세계와 인류의 발견"이라고 묘사했습니다.

2025년 5월 20일, 구글은 Google I/O 회의에서 Veo 3를 발표했다.비오3TikTok에 나타났고, 바이러스 성 콘텐츠가 모든 주요 소셜 미디어 플랫폼을 통해 공유되었습니다.시간 여행,Satirical 인터뷰,칼로 행성을 자르다비디오 및AI 캐릭터가 네 번째 벽을 깨는시청자들에게 도움을 요청하기 위해서다.





많은 바이러스 성 비디오가 만들어지고 시청되었기 때문에 사람들이 매일 Veo3 비디오 순위를 정리하기 시작했습니다. *NBA의 밤의 최고 5 게임처럼 매일 가장 창조적 인 바이러스 성 비디오를 공유했습니다.

이 UGC의 창의성 붐을 일으켰던 것은 Bigfoot vlogs였습니다.이를 시작한 "환자 제로"를 추적하는 것은 어렵지만 바이러스 성이되기 며칠 이내에 다양한 악센트, 가죽 및 애완 동물이있는 다른 Bigfoot 캐릭터가 곳곳에 나타났습니다.

The Story ofBigfoot 스피드햄버거, 독일에서 시작한 그의창조주시리아 이민자 인 Mo는 AI가 생성 한 Bigfoot vlogs가 직장에서의 여가 시간 동안 예술적 표현과 잠재적 인 수입을 제공 할 수 있다는 것을 발견했습니다.





"Speedilla, 그는 내 내면의 일부입니다."Mo는 캐릭터를 설명 할 때 설명합니다. "나는 어떤 종류의 어두운, 사타리컬 코미디를 만들려고합니다."Speedilla의 가상 세계에서, 코미디는 그의 내용의 표면이지만, 사타리컬 반성은 핵심을 형성합니다.Bigfoot는 법원에 가려고하는 여성에 의해 거부되면서 복수로 스테이크로 그녀를 변환합니다.이 20초의 조각수백 만 명의 좋아하는 것을받습니다 - 그것은 모의 창조에 공감하는 그룹에서 문화적 타보를 주도하는 집단적 인 "중간 손가락"입니다.





스피디라가 수천 명의 추종자를 구축하고 브랜드 협력 제안을 유치하기 위해서는 바이러스 성 동영상을 몇 개만 촬영해야만 한다.그러나 좋은 시기는 오랫동안 지속되지 않았다.모는 곧 그의 콘텐츠가 다른 사람들에 의해 도난당하고 복제되고 있다는 것을 발견했다.그는 추종자들에게 플랫폼에 "침해"를 신고하라고 요청했지만 TikTok은 주장에 응답하지 않았다.





ASLifehacker의 스티븐 존슨관찰 된, 야간 바이러스 성과의 이익 동기에 의해 주도, 수많은 창조자들은 "Bigfoot를 모든 종류의 미친 시나리오에 넣고있다."폭발스타 워즈, 해리 포터 및 기타 영화 프랜차이즈를 포함한 AI 생성 콘텐츠는 광범위하지만 저작권이 불분명한 UGC 콘텐츠 생태계를 만듭니다.

Copyright Conundrum 부근의 호텔

이 거대한 저작권 회색 영역은 눈에 띄지 않았다.디즈니와 유니버설은 최근 인공지능 회사 Midjourney에 소송을 제기했다., AI 이미지 생성기를 a "라고 부릅니다플래지어의 밑바닥이 없는 구덩이"이 143 페이지의 소송에서 디즈니는 스타 워즈의 Storm Troopers와 Darth Vader, Frozen의 Elsa 및 Despicable Me의 Minions를 포함한 Midjourney의 서명 캐릭터의 명백한 복사본을 카탈로그했습니다.





이 소송은 AI 모델이 캐릭터 모양을 직접 복사하는 것에 대해서만 비난할 뿐만 아니라 그 출력이 구성하는 것에 대해서도 비난합니다.”infringing derivative works.디즈니는 간단한 인스턴스에서 생성된 이러한 이미지가 사용자의 원래 작품이 아니라고 주장한다.unauthorized adaptations그들의 저작권 문자, 직접적으로 파생 된 작품에 대한 저작권 소유자의 독점적 권리를 침해.





이 비난은 AI 생성 작품의 독창성을 정의하는 방법? 간단한 AI 출력이 "생산 작품을 침해한다"면, 제작자가 자신의 작품을 저작권이 부여되는 원본 작품으로 법적으로 인식하기 위해 무엇을해야합니까?





이 사례는 여전히 최종 판결없이 진행 중이지만 이미 수많은 AI 저작권 사례가 예를 들어 2025 년에 AI 생성 콘텐츠 저작권을 미국 저작권 사무실에 성공적으로 등록 한 사례가 있습니다.핵심은 인간 창조자들이 AI 생성 과정에 대한 "창조적 통제"를 행사하고 "충분한 인간의 창조적 인 공급"을 형성했다는 것을 증명하는 것입니다..





창조자들은 할 수 있다:

Provide original input instructions: As in the previously successful "Rose Enigma" case, the creator uploaded an original hand-drawn rose artwork as a foundation, then used text prompts to have AI visually process it. The composition and creative conception of this hand-drawn draft were considered key evidence of human creative control over the final product.

Extensively modify and arrange AI-generated content: In another successfully registered case, "A Single Piece of American Cheese," the creator performed 35 image detail redraws on the AI-generated initial image, adding elements like a third eye and melting cheese, and recomposing the overall picture. The U.S. Copyright Office recognized this active "selection, combination, and arrangement" of AI-generated materials as demonstrating sufficient human originality.

이러한 전례는 AI 창조자를위한 지침을 제공합니다 : 법적 프레임 워크가 아직 형성되고 있지만 저작권은 AI의 계산 결과가 아닌 인간의 창조성을 보호하기위한 것이 분명합니다.





일반적인 Bigfoot 캐릭터가 다른 사람들에 의해 복제되었을 때, 제작자는 캐릭터의 세대에 충분하고 법적으로 보호 할 수있는 "인간 창의력"을 투자했음을 증명 할 수 없었기 때문에 거의 무력했습니다.

미네랄 미네랄 미네랄 미네랄 미네랄

Veo 3 faces similar challenges to Midjourney, not only in copyright issues, but its realism and physical accuracy create information risks that cannot be ignored. TIME 잡지의 테스트에 따르면 Veo 3는 설득력있게 현실적인 "가짜 뉴스"를 생성 할 수 있습니다.파키스탄 군중이 힌두교 성전을 불태우고, 중국 연구자들은 바이러스 실험실에서 바퀴벌레를 다루고, 선거 노동자들은 투표장을 찢어 버리고, 이는 매우 염증적이고 논란의 여지가 있습니다.





사실, Veo 3의 출시 첫 주에 온라인 사용자는 여러 언어로 가짜 뉴스 세그먼트를 게시했습니다.TV 앵커 J.K. Rowling의 죽음을 발표그리고가짜 정치 언론 회의.





쉽게 콘텐츠를 제조할 수있는이 능력은 창조 및 소비 플랫폼을 최전선으로 밀어 넣었으며 투명성 보증 및 잘못된 정보의 예방은 규제 기관과 전 세계 기술 회사 모두의 깊은 참여가 필요한 긴급한 "표지 전쟁"이되었습니다.

The Labeling War: A Three-Way Game Between Creators, Platforms, and Regulators에 대한 리뷰 보기

TIME 잡지에 따르면, 그들은 Veo 3에 의해 생성 된 잘못된 비디오에 대해 Google에 연락 한 후에만 콘텐츠 생성 플랫폼으로서 Google은 반응적인 조치를 취했습니다 : 비디오에 작고 쉽게 자르기 쉬운 눈에 띄는 워터마크를 추가합니다.





반면에 콘텐츠가 수십억 명의 사람들이 배포하고 시청하는 곳에서는,바이러스 성 콘텐츠로 유명한 짧은 비디오 플랫폼인 TikTok은 2023년 9월부터그러나 현실에서는 오늘날 TikTok 피드를 통해 스크롤 할 때, 창조자의 자발적인 공개로 인해이 "AI 생성 된" 레이블의 매우 제한된 범위를 찾을 수 있습니다.





이것의 이유는 간단합니다 : 제작자는 모두 자신의 콘텐츠가 가능한 한 현실적으로 보이기를 원합니다. "이것은 AI에서 생성 된 것"이라고 시청자에게 말하는 유명한 레이블을 갖는 것은 아마도 비디오 성능에 큰 영향을 미칠 것이므로 제작자의 자발적인 보고에만 의존하는 것은 충분하지 않습니다.





전 세계적으로 AI 콘텐츠 라벨링에 대한 규제 요구 사항은 불일치입니다.중국그리고EU미국은 연방 수준에서 입법하지 않았지만 캘리포니아와 같은 주가 선두를 차지했으며, 여러 개의 법안이 진행 중입니다.





불완전한 규제 프레임워크로 소셜 미디어 플랫폼은 실질적으로 규칙 제정자가되고 있습니다.예를 들어, Douyin은 국가의 의무적 요구 사항을 엄격하게 시행합니다.메타의 Instagram과 Facebook, Douyin의 형제 TikTok, YouTube, Snapchat은 또한 메타데이터 (C2PA 표준과 같이)와 눈에 띄는 라벨 (예: "AI Info," "Imagined with AI")을 결합하는 이중 전략을 적극적으로 추진하고 있지만 구현은 다양합니다.





반대로, X (이전 Twitter)와 같은 일부 플랫폼은 AI 콘텐츠 라벨링 정책을 도입하지 않았으며 정보 투명성을 촉진하지 않았습니다.이 플랫폼 간의 불일치 상태는 기술 회사가 AI 경주에서 사용자 성장, 상업적 성공 및 콘텐츠 준수를 균형 잡으려는 시도를 반영합니다.

Table 1: AI Content Labeling Requirements by Country/Region

Country/Region Metadata Marking Requirements Visible Watermark Requirements Effective Date Information Source China Mandatory: All AI-generated content must include metadata for tracking, classification, and platform information. Mandatory: All publicly released AI-generated content must have clear (visible) watermarks. September 1, 2025 China Law Translate, Douyin Regulations EU Mandatory: Under the AI Act, AI-generated content must have machine-readable metadata (like digital watermarks, C2PA). Not explicitly mandated, but future guidelines or industry practices may require. August 2026 EU AI Act

Data Innovation USA No legal requirement (federal level); but multiple bills have proposed mandatory requirements, and some states (like California) have passed legislation. No legal requirement (federal level); but California law and proposed federal bills require visible watermarks. California: January 1, 2026 FPF, PBS Australia No legal requirement; best practice is using metadata and provenance standards (C2PA). No legal requirement; visible labels are best practice but not mandatory. - Legal123 ASEAN Strongly recommended; regional guidelines support digital watermarks and encrypted provenance (C2PA). Recommended as best practice, not legally mandatory. - ASEAN Guide UAE/Middle East No specific AI legal requirements; ethical guidelines encourage transparency and data provenance. No legal requirements; visible labels encouraged under ethical principles. - Thomson Reuters

China

Mandatory모든 AI 생성 콘텐츠에는 추적, 분류 및 플랫폼 정보를 위한 메타데이터가 포함되어야 합니다.

Mandatory: 공개적으로 공개된 모든 AI 생성 콘텐츠에는 명확한 (보이는) 워터마크가 있어야 합니다.

2025년 9월 1일

중국 법률 번역,Douyin 규정

EU

Mandatory: AI 법에 따라 AI 생성 콘텐츠는 기계적으로 읽을 수있는 메타데이터 (디지털 워터마크, C2PA와 같은)가 있어야합니다.

명시적으로 권한을 부여하지는 않지만 미래의 지침이나 산업 관행이 필요할 수 있습니다.

2026년 8월

내가 행동하는

데이터 혁신

USA

No legal requirement(연방 수준); 그러나 여러 법안은 의무적인 요구 사항을 제안했으며 일부 주 (캘리포니아와 같은)는 입법을 통과했습니다.

No legal requirement(연방 수준); 그러나 캘리포니아 법률과 제안 된 연방 법안은 눈에 띄는 워터마크가 필요합니다.

캘리포니아: 2026년 1월 1일

FPF,PBS

Australia

법적 요구 사항은 없으며, 최선의 관행은 메타데이터 및 출처 표준(C2PA)을 사용하는 것입니다.

법적 요구 사항은 없으며, 눈에 띄는 라벨은 최선의 관행이지만 의무적이지는 않습니다.

-

법률123

ASEAN

Strongly recommended지역 지침은 디지털 워터마크와 암호화된 출처(C2PA)를 지원합니다.

최선의 관행으로 권장되며, 법적으로 의무적이지 않습니다.

-

ASEAN 가이드

UAE/Middle East

특정 AI 법적 요구 사항이 없으며 윤리적 지침은 투명성과 데이터 출처를 장려합니다.

법적 요구 사항이 없습니다; 윤리적 원칙에 따라 촉진되는 눈에 보이는 라벨.

-

톰슨 로이터

바이러스 성 콘텐츠를 넘어

그러나 저작권, 잘못된 정보 및 플랫폼 규제의 복잡성에도 불구하고 Veo 3의 잠재력은 전문 디자이너들에 의해 탐구되고 있습니다.많은 콘텐츠 제작자가 다음 "Bigfoot"-스타일 바이러스 순간을 추구하는 동안, 터키의 스스로 만든 디자이너 Öner S. Biberkökü는 완전히 다른 경로를 선택했습니다.





오너의 협력자는 터키의 가정 이름인 '팝의 여왕' 세젠 아크슈(Sezen Aksu), 음악 분야에서 50년을 거쳐 새로운 노래를 발표한 전설적인 인물이다."나는 사람들이 어린 시절을 기억하고 싶다," 오너는 내 인터뷰에서 언급했다, "나는 어린 시절 그녀의 노래를 듣고, 그녀의 목소리는 터키 사람들에게 특별한 의미를 가지고있다."





이 프로젝트Veo3 크레딧만으로는 수십만 달러의 비용이 소요되며, 추가적으로 상당한 인적 자원이 완료되었습니다.오너의 팀 (Pepperroot Studio)창조 도중 오너와 그의 팀은 Veo 3의 기술적 한계를 깊이 탐구했다.그는 성격 일관성을 달성하는 것이 이 도구만을 사용하여 원하는 결과를 달성하기 위해 신중한 계획과 반복된 실험을 통해 여러 세대 방법을 결합하도록 강요하는 악몽이었다고 솔직히 인정했다.





이 접근 방식은 4 개월 전에 만든 오너의 다른 음악 비디오와 다릅니다."Uchigatana" (나는 종종 "Edo에서 사무라이로 다시 태어난 것"이라고 부른다)Sezen Aksu와 함께하는이 새로운 음악 비디오는 의도적으로 제한과 단순성을 유지했습니다. "나는 단순한 음악 비디오를 원했고 단지 하나의 마법의 순간 - 스파로우가 여성을 쓰러지게 만드는 순간"라고 Öner는 말했다.





그는 AI 기술 쇼맨스보다 감정적인 배달을 우선시했다. 궁극적으로,이 "마법의 순간"은 노래의 이야기를 제공하여 작품의 구체적인 표현을 완성하여 "희망"을 추구했습니다.

같은 창조적 인 도구, 다른 제작자의 손에, 어떤 사람들은 코미디 바이러스 콘텐츠를 생성 할 수 있습니다, 어떤 사람들은 잘못된 정보를 제조하기 위해 그것을 사용하고, 어떤 사람들은 국가의 감정적 인 반응을 호출 할 수있는 힘을 사용합니다.

다음글 : AI Renaissance

구글의 Veo3 외에도 AI 비디오 모델 필드는 수많은 참가자들과 매우 경쟁적입니다.Kling (Kuaishou에 의해) 및 Dreamina (ByteDance에 의해)와 같은 플랫폼은 짧은 비디오 플랫폼에서 광범위한 비디오 교육 데이터를 보유하고 있으며 Runway, Higgsfield, Minimax 등과 같은 회사는 각각의 니치 하위 필드에서 지속적으로 제품을 반복합니다.





새로운 기술 혁신은 거의 매일 발표됩니다.Reddit이미 Veo 4가 2025 년 12 월에 출시 될 것이라는 소문이 퍼지고 있지만 그때까지이 모델이 어떤 기능을 달성 할 것인지 정확하게 예측할 수는 없습니다.





구글 CEO Sundar Pichai가 말했듯이,Podcast 인터뷰이러한 고급 모델의 추세는 명확하다 – 그들은 콘텐츠 제작의 극적인 증가를 가능하게 할 것이며, 더 넓은 범위의 제작자들에게 권한을 부여합니다 – 비디오 제작을 민주화시킵니다.





그러나 나는 믿는다the core of content creation has never been, and should never be, determined by how advanced our tools are, but by the human spirit with which we wield these tools.





The Veo 3 viral moment represents more than technological progress—it's a mirror reflecting the essence of human creativity.독일의 시리아 이민자가 AI Bigfoot로 예술적 표현을 만들 때, 터키 팀이 최소한의 비용으로 감정적으로 완전한 이야기를 만들 때, 실제와 합성 사이의 경계가 흐려지면, 당신과 나는 AI 도구를 사용하여 표현 할 수있을 때 "당신이 생각하는 것은 당신이 보는 것입니다.우리는 단순히 도구의 진화를 목격하는 것이 아니라 전체 콘텐츠 산업의 변화를 관찰하고 있습니다.르네상스인공지능이 세계에서 인류의 위치를 재발견하고 재정의하는 시대입니다.





이 새로운 인공지능 르네상스 (AI Renaissance)는 우리의 기본 원칙으로 우리를 다시 데려옵니다.우리가 대답해야 할 질문은 인공지능이 이미 존재했기 때문에 콘텐츠 제작을 변화시킬 것인지 아닌지입니다.이 질문은 우리가 이러한 도구의 민주화 잠재력을 포용하고 인간의 창의력의 가치를 보호 할 수있는 프레임워크를 구축 할 수 있는지 여부입니다.





AI 르네상스의 미래에서 우리가 이야기하기로 선택한 이야기는 - 그리고 우리가 그 이야기를하는 방법 -이 이야기를 생생하게 만드는 데 사용 된 기술보다 훨씬 더 중요 할 것입니다.

