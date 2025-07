Bigfoot a fost doar începutul revoluției conținutului - o renaștere a AI

Cum Veo 3 de la Google a stârnit creativitatea UGC și a redefinit granițele dintre realitate și imaginație – gândurile mele despre viitorul industriei de conținut.





„Renaissance” a fost inventat pentru prima dată de istoricul francez Jules Michelet pentru a descrie perioada secolului al XVI-lea ca fiind „descoperirea lumii și a umanității”.

Pe 20 mai 2025, Google a dezvăluit Veo 3 la conferința sa anuală, Google I/O. În câteva săptămâni, peste 500.000 de videoclipuri etichetate cuVotează3a apărut pe TikTok, conținut viral fiind împărtășit pe toate platformele majore de social media.Timp de călătorie,Interviuri satirice,Tăierea unei planete cu un cuțitVideoclipuri șiCaracterele AI care sparg al patrulea pereteCere ajutor de la spectatori.





Există atât de multe videoclipuri virale create și vizionate încât oamenii au început să curieze clasamentul zilnic al videoclipurilor Veo3 - la fel ca cele mai bune 5 jocuri ale nopții ale NBA - * împărtășind cele mai creative videoclipuri virale în fiecare zi.

Ceea ce a declanșat acest boom de creativitate UGC a fost vlogurile Bigfoot. Este dificil să se urmărească „pacientul zero” care a început-o, dar în câteva zile de a merge viral, diferite personaje Bigfoot cu diferite accente, blănuri și animale de companie au apărut peste tot.

Povestea deBigfoot SpeedilăÎncepe în Hamburg, Germania, undecreatorului ,Mo, un imigrant sirian, a descoperit că vlogurile generate de AI Bigfoot ar putea servi atât ca expresie artistică, cât și ca venit potențial în timpul liber de la locul de muncă.





"Speedilla, el este parte a sinelui meu interior", explică Mo atunci când descrie personajul. "Încerc să creez un fel de comedie satirică întunecată."În lumea virtuală a lui Speedilla, comedia este suprafața conținutului său, în timp ce reflecțiile satirice formează nucleul său.Această piesă de 20 de secundeprimește sute de mii de like-uri - este un "deget mijlociu" colectiv pentru a domina tabuurile culturale de la un grup care empatizează cu creația lui Mo.





Este nevoie doar de câteva videoclipuri virale pentru ca Speedilla să construiască zeci de mii de adepți și să atragă oferte de colaborare a mărcii. Dar vremurile bune nu au durat mult. Mo a descoperit curând că conținutul său este furat și replicat de alții. El le-a cerut adepților săi să raporteze „încălcarea” platformei, dar TikTok nu a răspuns la pretenții.





caStephen Johnson de la LifehackerObservate, conduse de motivele de profit ale succesului viral peste noapte, nenumărați creatori "pun Bigfoot în tot felul de scenarii ridicole".exploziede conținut generat de IA cu Star Wars, Harry Potter și alte francize de filme, creând un ecosistem vast, dar ambiguu de conținut UGC.

Dreptul de autor Conundrum

Aceste vaste zone gri ale drepturilor de autor nu au rămas neobservate. giganți de divertismentDisney și Universal au dat în judecată compania Midjourney, numind generatorul de imagini AI a "Cutremur fără plagiat »În acest proces de 143 de pagini, Disney a catalogat copierea flagrantă a personajelor semnate de Midjourney, inclusiv Storm Troopers și Darth Vader din Star Wars, Elsa din Frozen și Minions din Despicable Me, pentru a numi doar câteva.





Procesul nu numai că acuză modelul AI că copiază în mod direct aparențele personajelor, dar, de asemenea, acuză că rezultatele sale constituie "infringing derivative works.Disney susține că aceste imagini generate de invitații simple nu sunt lucrări originale ale utilizatorilor, ciunauthorized adaptationscaracterelor lor protejate prin drepturi de autor, încălcând în mod direct drepturile exclusive ale titularilor de drepturi de autor asupra operelor derivate.





Această acuzație vorbește direct la problema de bază cu care se confruntă creatorii: Cum se definește originalitatea lucrărilor generate de IA? Dacă ieșirile simple de IA sunt "încălcări ale lucrărilor derivate", ce trebuie să facă creatorii pentru ca lucrările lor să fie recunoscute legal ca creații originale cu drepturi de autor?





În timp ce acest caz este încă în curs de desfășurare fără o hotărâre finală, există deja mai multe cazuri de drepturi de autor AI care servesc drept precedent.Cheia constă în dovedirea faptului că creatorii umani au exercitat un „control creativ” asupra procesului de generare a AI, formând o „intrare creativă umană suficientă”..





Creatorii pot:

Provide original input instructions: As in the previously successful "Rose Enigma" case, the creator uploaded an original hand-drawn rose artwork as a foundation, then used text prompts to have AI visually process it. The composition and creative conception of this hand-drawn draft were considered key evidence of human creative control over the final product.

Extensively modify and arrange AI-generated content: In another successfully registered case, "A Single Piece of American Cheese," the creator performed 35 image detail redraws on the AI-generated initial image, adding elements like a third eye and melting cheese, and recomposing the overall picture. The U.S. Copyright Office recognized this active "selection, combination, and arrangement" of AI-generated materials as demonstrating sufficient human originality.

Aceste precedente oferă câteva îndrumări pentru creatorii de IA: În timp ce cadrul juridic este încă în curs de formare, este clar că drepturile de autor sunt menite să protejeze creativitatea umană, nu rezultatele computaționale ale IA.





Atunci când un personaj generic Bigfoot a fost replicat de alții, creatorul a fost practic neajutorat pentru că nu a putut dovedi că a investit suficientă, legal protejată "creativitate umană" în generația personajului.

Despre minefield dezinformare

Veo 3 faces similar challenges to Midjourney, not only in copyright issues, but its realism and physical accuracy create information risks that cannot be ignored. Testarea de către revista TIME a constatat că Veo 3 poate genera "știri false" convingător de realisteMulțimile pakistaneze care ard temple hinduse, cercetătorii chinezi care manipulează molii în laboratoarele de viruși și lucrătorii electorali care zdrobesc buletinele de vot – conținut extrem de inflamator și controversat.





De fapt, în prima săptămână de la lansarea Veo 3, utilizatorii online au postat segmente de știri false în mai multe limbi, inclusivTeleviziunea americană anunță moartea lui J.K. RowlingşiConferințe de presă politice false.





Această capacitate de a produce cu ușurință conținut a împins atât platformele de creație, cât și cele de consum în prim-plan, făcând din asigurarea transparenței și prevenirea dezinformării un „război de etichetare” urgent care necesită o implicare profundă atât din partea organismelor de reglementare, cât și a companiilor tehnologice din întreaga lume.

Războiul etichetării: un joc în trei direcții între creatori, platforme și autorități de reglementare

Confruntându-se cu riscuri crescânde de dezinformare, platformele au implementat strategii inconsecvente și adesea inadecvate.Așa cum a raportat revista TIME, numai după ce au contactat Google cu privire la videoclipurile înșelătoare generate de Veo 3, Google, ca platformă de creare a conținutului, a luat măsuri reactive: adăugând un mic, ușor de tăiat, semn de apă vizibil la videoclipuri.





Pe de altă parte, unde conținutul este distribuit și urmărit de miliarde de oameni,TikTok, platforma video scurtă renumită pentru conținutul viral, are, din septembrie 2023Creatorii au fost nevoiți să eticheteze în mod activ conținutul generat de IA pentru a evita publicul înșelător, dar, în realitate, atunci când navighează prin feed-ul TikTok astăzi, veți găsi o acoperire foarte limitată a acestei etichete "generate de IA", cu doar o mică parte a conținutului afișând această etichetă datorită dezvăluirii voluntare a creatorilor.





Motivul pentru aceasta este simplu: creatorii doresc ca conținutul lor să pară cât mai realist posibil. Având o etichetă proeminentă care să le spună telespectatorilor "acest lucru este generat de AI" ar afecta probabil performanța video foarte mult, deci să te bazezi numai pe rapoartele voluntare ale creatorilor nu este suficient.





La nivel global, cerințele de reglementare pentru etichetarea conținutului AI sunt inconsecvente.ChinaşiUniunea EuropeanăSUA nu a legiferat la nivel federal, dar state precum California au preluat conducerea, cu mai multe legi în lucrări.Alte regiuni, inclusiv Australia, ASEAN și Orientul Mijlociu, nu au încă de legiferat, detalii vezi Tabelul 1.





Cu cadre de reglementare incomplete, platformele de social media devin în mod proactiv factorii de reglementare de facto.Douyin, de exemplu, aplică cu strictețe cerințele naționale obligatoriiInstagram și Facebook ale lui Meta, TikTok, YouTube și Snapchat ale lui Douyin promovează, de asemenea, în mod activ strategii duble care combină metadatele (cum ar fi standardele C2PA) și etichetele vizibile (cum ar fi "AI Info", "Imagined with AI"), dar implementarea variază.





În schimb, unele platforme, cum ar fi X (fostul Twitter), au răspuns mai lent, nu au introdus încă politici de etichetare a conținutului AI care promovează transparența informațiilor.

Table 1: AI Content Labeling Requirements by Country/Region

Country/Region Metadata Marking Requirements Visible Watermark Requirements Effective Date Information Source China Mandatory: All AI-generated content must include metadata for tracking, classification, and platform information. Mandatory: All publicly released AI-generated content must have clear (visible) watermarks. September 1, 2025 China Law Translate, Douyin Regulations EU Mandatory: Under the AI Act, AI-generated content must have machine-readable metadata (like digital watermarks, C2PA). Not explicitly mandated, but future guidelines or industry practices may require. August 2026 EU AI Act

Data Innovation USA No legal requirement (federal level); but multiple bills have proposed mandatory requirements, and some states (like California) have passed legislation. No legal requirement (federal level); but California law and proposed federal bills require visible watermarks. California: January 1, 2026 FPF, PBS Australia No legal requirement; best practice is using metadata and provenance standards (C2PA). No legal requirement; visible labels are best practice but not mandatory. - Legal123 ASEAN Strongly recommended; regional guidelines support digital watermarks and encrypted provenance (C2PA). Recommended as best practice, not legally mandatory. - ASEAN Guide UAE/Middle East No specific AI legal requirements; ethical guidelines encourage transparency and data provenance. No legal requirements; visible labels encouraged under ethical principles. - Thomson Reuters

China

MandatoryTot conținutul generat de AI trebuie să includă metadate pentru urmărire, clasificare și informații despre platformă.

MandatoryToate conținuturile generate de AI publicate trebuie să aibă etichete de apă clare (vizibile).

1 septembrie 2025

Traducerea dreptului chinezesc,Reglementările Doyle

EU

MandatoryConform Legii AI, conținutul generat de AI trebuie să aibă metadate care pot fi citite de mașină (cum ar fi semnele de apă digitale, C2PA).

Nu este obligat în mod explicit, dar orientările viitoare sau practicile din industrie pot necesita acest lucru.

august 2026

Eu am acționat

Inovația datelor

USA

No legal requirement(la nivel federal); dar mai multe legi au propus cerințe obligatorii, iar unele state (cum ar fi California) au adoptat legislație.

No legal requirement(la nivel federal); dar legea californiană și proiectele de lege federale propuse necesită semne de apă vizibile.

California: 1 ianuarie 2026

FPF,PBS

Australia

Nu există nicio cerință legală; cea mai bună practică este utilizarea standardelor de metadate și proveniență (C2PA).

Nu există cerințe legale; etichetele vizibile sunt cele mai bune practici, dar nu sunt obligatorii.

-

Dreptul 123

ASEAN

Strongly recommendedOrientările regionale sprijină semnele de apă digitale și proveniența criptată (C2PA).

Recomandat ca cea mai bună practică, nu obligatoriu din punct de vedere legal.

-

Ghidul ASEAN

UAE/Middle East

Nu există cerințe legale specifice privind IA; orientările etice încurajează transparența și proveniența datelor.

Fără cerințe legale; etichete vizibile încurajate în conformitate cu principiile etice.

-

lui Thomson Reuters

Dincolo de conținut viral

Cu toate acestea, în ciuda complexității drepturilor de autor, a dezinformării și a reglementării platformei, potențialul Veo 3 este, de asemenea, explorat de directori profesioniști.În timp ce nenumărați creatori de conținut urmăresc următorul moment viral în stilul "Bigfoot", regizorul turc Öner S. Biberkökü a ales o cale complet diferită.





Colaboratorul lui Öner este numele de familie al Turciei, "Regina Popului" Sezen Aksu, o figură legendară care se întinde pe cinci decenii în muzică, care a lansat un nou cântec.Răspunde"Vreau ca oamenii să-și amintească copilăria", a menționat Öner în interviul meu, "am ascultat cântecele ei ca un copil, vocea ei are o semnificație specială pentru poporul turc".





Acest proiectcostă zeci de mii de dolari în credite Veo3, plus resurse umane substanțiale, completate deEchipa lui Öner (Pepperroot Studio)În timpul creației, Öner și echipa sa au explorat în profunzime limitările tehnice ale Veo 3. el a recunoscut cu sinceritate că obținerea consistenței caracterului a fost un "coșmar" folosind acest instrument singur, forțându-i să combine mai multe metode de generare prin planificare atentă și experimentare repetată pentru a obține în cele din urmă rezultatul dorit.





Această abordare diferă de un alt videoclip de muzică Öner creat cu 4 luni mai devreme,„Uchigatana” (pe care adesea o numesc „Reborn as a Samurai in Edo”), care a urmărit momente spectaculoase, transferul de stil și sincronizarea buzelor de către un personaj AI care a demonstrat capacitățile AI. Acest nou videoclip muzical cu Sezen Aksu a menținut în mod deliberat constrângerea și simplitatea. „Am vrut un videoclip muzical simplu cu un singur moment magic – momentul în care spiderele ridică femeia dintr-o cădere”, a spus Öner.





În cele din urmă, acest „moment magic” a servit narativului cântecului, completând expresia concretă a lucrării pentru a aspira la „speranță”.

Același instrument creativ, în mâinile diferiților creatori, unii oameni pot produce conținut viral comic, unii oameni îl folosesc pentru a fabrica dezinformare, iar unii ar folosi puterea sa pentru a apela la răspunsul emoțional al unei națiuni.

Uită-te înainte: Renașterea AI

În plus față de Veo3 de la Google, câmpul de modelare video AI este foarte competitiv cu numeroși participanți.Există platforme precum Kling (de Kuaishou) și Dreamina (de ByteDance) care posedă date de formare video vastă de pe platformele lor video scurte, precum și companii precum Runway, Higgsfield și Minimax etc. iterând continuu produse în sub-campurile lor de nișă.





Noile inovații tehnologice sunt anunțate aproape la fiecare câteva zile.RedditExistă deja zvonuri că Veo 4 va fi lansat în decembrie 2025, deși nimeni nu poate prezice cu exactitate ce capacități vor atinge aceste modele până atunci.





Potrivit lui Sundar Pichai, directorul general al Google, înPodcast interviuTendința acestor modele avansate este clară – ele vor permite o creștere dramatică a creării de conținut, împuternicind o gamă mai largă de creatori – democratizând crearea de videoclipuri.





Dar cred căthe core of content creation has never been, and should never be, determined by how advanced our tools are, but by the human spirit with which we wield these tools.





The Veo 3 viral moment represents more than technological progress—it's a mirror reflecting the essence of human creativity.Când un imigrant sirian din Germania creează o expresie artistică cu un Bigfoot AI, când o echipă turcă produce povești complete din punct de vedere emoțional la un cost minim, când granițele dintre real și sintetic se estompează, când tu și cu mine putem folosi instrumentele AI pentru a se manifesta "Ce crezi este ceea ce veziNu asistăm doar la evoluția unui instrument – observăm transformarea în întreaga industrie a conținutului, ceea ce unii numescÎn RenaștereAI accelerează redescoperirea și redefinirea locului umanității în lume.





Această renaștere emergentă a AI ne aduce înapoi la principiile noastre fundamentale.Întrebarea pe care trebuie să o răspundem nu este dacă AI va schimba crearea de conținut – pentru că deja o are.Întrebarea este dacă putem stabili un cadru care să îmbrățișeze potențialul democratizator al acestor instrumente, protejând în același timp valoarea creativității umane.





În acest viitor al Renașterii AI, poveștile pe care alegem să le spunem - și modul în care le spunem - vor conta mult mai mult decât tehnologia utilizată pentru a aduce aceste povești la viață.

