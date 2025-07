Bigfoot เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติเนื้อหา - การฟื้นตัวของ AI

วิธี Veo 3 ของ Google เปิดตัวความคิดสร้างสรรค์ของ UGC และกําหนดเส้นขอบเขตระหว่างความเป็นจริงและจินตนาการ - ความคิดของฉันเกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรมเนื้อหา





"Renaissance" เป็นเรื่องแรกที่ประดิษฐ์โดยนักประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส Jules Michelet เพื่ออธิบายช่วงของศตวรรษที่ 16 เป็น "การค้นพบของโลกและของมนุษย์" - Wikipedia

For You Page's ใหม่ที่ชื่นชอบเด็ก

ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2025 Google เปิดเผย Veo 3 ในงานประชุมประจําปี Google I/O ในไม่กี่สัปดาห์กว่า 500,000 วิดีโอที่ติดแท็กด้วย#วิดีโอ3ปรากฏบน TikTok ด้วยเนื้อหาไวรัสที่แบ่งปันทั่วทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่สําคัญ เนื้อหาตั้งแต่เวลาการเดินทาง,สัมภาษณ์ซาตริก,ตัดโลกด้วยมีดวิดีโอและตัวละคร AI ที่ทําลายกําแพงที่สี่เพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้ชม





มีวิดีโอไวรัสจํานวนมากที่สร้างและดูที่ผู้คนเริ่มจัดอันดับวิดีโอ Veo3 ทุกวัน - เช่นเดียวกับ NBA *Top 5 การเล่นของคืน - *แบ่งปันวิดีโอไวรัสที่สร้างสรรค์มากที่สุดทุกวัน วิดีโอที่มีล้าน - แม้ร้อยล้าน - ของมุมมองได้ให้ผู้ใช้ทั่วโลกรสชาติของการปฏิวัติสร้างสรรค์ที่นํามาโดยวิดีโอที่สร้างขึ้นโดย AI

สิ่งที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของความคิดสร้างสรรค์ของ UGC นี้คือ vlogs Bigfoot มันเป็นเรื่องยากที่จะติดตาม "ผู้ป่วยศูนย์" ที่เริ่มมัน แต่ภายในไม่กี่วันที่จะไปไวรัสตัวละคร Bigfoot ที่แตกต่างกันที่มีการเน้นที่แตกต่างกันขนสัตว์และสัตว์เลี้ยงปรากฏขึ้นทุกที่ ฉันเองติดตามหนึ่งที่มี "บุคลิกภาพ" ที่เป็นเอกลักษณ์ - โดยชื่อของ "Speedilla"

เรื่องราวของบิ๊กเท้า Speedillaเริ่มต้นในแฮมเบิร์ก, เยอรมนี, ที่เขาผู้สร้างMo, นักเข้าเมืองชาวซีเรีย, พบว่า Vlogs Bigfoot ที่สร้างขึ้นโดย AI สามารถทําหน้าที่เป็นทั้งการแสดงออกทางศิลปะและรายได้ในระหว่างเวลาว่างของเขาจากการทํางาน





"Speedilla เขาเป็นส่วนหนึ่งของตัวเองภายในของฉัน" Mo อธิบายเมื่ออธิบายตัวละคร "ฉันกําลังพยายามที่จะสร้างบางชนิดของความมืดซาตริกคอมเมดี้" ในโลกเสมือนของ Speedilla คอมเมดี้เป็นพื้นผิวของเนื้อหาของเขาในขณะที่การสะท้อนซาตริกเป็นหลักของมัน ในขณะที่ Bigfoot ได้รับการปฏิเสธโดยผู้หญิงที่เขาพยายามที่จะศาลและในภายหลังเปลี่ยนเธอเป็นขนมปังเป็นรางวัลชิ้นส่วนนี้ 20 วินาทีได้รับความชอบหลายร้อยพันคน - มันเป็น "นิ้วกลาง" ของกลุ่มเพื่อ mainstream taboo วัฒนธรรมจากกลุ่มที่เห็นด้วยกับการสร้างของโม





ใช้เวลาเพียงไม่กี่วิดีโอไวรัสสําหรับ Speedilla เพื่อสร้างผู้ติดตามหลายพันคนและดึงดูดข้อเสนอการทํางานร่วมกันของแบรนด์ แต่ช่วงเวลาที่ดีไม่ได้ใช้เวลานาน โมเร็ว ๆ นี้พบว่าเนื้อหาของเขาถูกขโมยและทําซ้ําโดยผู้อื่น เขาขอให้ผู้ติดตามของเขารายงาน“ การละเมิด” ไปยังแพลตฟอร์ม แต่ TikTok ไม่ตอบสนองต่อข้อเรียกร้อง





อะไรLifehacker ของ Stephen Johnsonการสังเกตโดยแรงจูงใจกําไรของการประสบความสําเร็จไวรัสในเวลากลางคืนผู้สร้างจํานวนมาก "ใส่ Bigfoot ในทุกประเภทของสถานการณ์ที่น่ากลัว" นี้ขยายไปไกลกว่า Bigfoot-TikTok ได้เห็นการระเบิดของเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดย AI ซึ่งมี Star Wars, Harry Potter และฟิล์มอื่น ๆ สร้างระบบนิเวศของเนื้อหา UGC ที่กว้างขวาง แต่มีความสงสัยเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ Conundrum

พื้นที่สีเทาของลิขสิทธิ์ที่กว้างขวางเหล่านี้ไม่ได้หายไปโดยไม่ได้สังเกต ผู้ใหญ่ของความบันเทิงDisney และ Universal เมื่อเร็ว ๆ นี้กระตุ้น บริษัท AI Midjourney,เรียกเครื่องกําเนิดภาพ AI ของมัน a "พลาเจียจิสติกส์ที่ไม่มีพื้นดิน"ซึ่งละเมิดห้องสมุดทรัพย์สินทางปัญญาของพวกเขาอย่างชัดเจน ในข้อร้องเรียน 143 หน้านี้ดิสนีย์ catalogued Midjourney's blatant copying of their signature characters, including Storm Troopers and Darth Vader from Star Wars, Elsa from Frozen, and the Minions from Despicable Me, just to name a few.





การกระตุ้นไม่เพียง แต่อ้างอิงรุ่น AI ของการคัดลอกปรากฏตัวของตัวละครโดยตรง แต่ยังอ้างอิงว่าการส่งออกของมันประกอบด้วย "infringing derivative works."ดิสนีย์อ้างว่าภาพเหล่านี้ที่สร้างขึ้นจากคําแนะนําที่เรียบง่ายไม่ได้เป็นงานเดิมของผู้ใช้ แต่unauthorized adaptationsของตัวอักษรที่มีลิขสิทธิ์ของพวกเขาโดยตรงละเมิดสิทธิพิเศษของเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานที่มาจาก





คําอธิษฐานนี้พูดคุยโดยตรงกับปัญหาหลักที่ผู้สร้างเผชิญ: วิธีการกําหนดความเป็นเอกลักษณ์ของงานที่สร้างขึ้นโดย AI? หากการส่งออก AI ที่เรียบง่ายเป็น "การละเมิดงานที่สร้างขึ้น" สิ่งที่ผู้สร้างต้องทําเพื่อให้งานของพวกเขาได้รับการยอมรับตามกฎหมายเป็นสิ่งสร้างสรรค์เดิมที่มีลิขสิทธิ์





ในขณะที่กรณีนี้ยังคงอยู่ในกระบวนการโดยไม่มีการตัดสินขั้นสุดท้ายแล้วแล้วแล้วมีหลายกรณีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ AI ที่ทําหน้าที่เป็นขัดแย้ง ตัวอย่างเช่นกรณีที่ลงทะเบียนลิขสิทธิ์เนื้อหาที่สร้างขึ้นโดย AI ที่ประสบความสําเร็จกับสํานักงานลิขสิทธิ์สหรัฐอเมริกาในปี 2025:สําคัญคือการพิสูจน์ว่าผู้สร้างมนุษย์ได้ใช้ "การควบคุมสร้างสรรค์" บนกระบวนการผลิต AI สร้าง "การป้อนข้อมูลสร้างสรรค์ของมนุษย์เพียงพอ".





ผู้สร้างสามารถ:

Provide original input instructions: As in the previously successful "Rose Enigma" case, the creator uploaded an original hand-drawn rose artwork as a foundation, then used text prompts to have AI visually process it. The composition and creative conception of this hand-drawn draft were considered key evidence of human creative control over the final product.

Extensively modify and arrange AI-generated content: In another successfully registered case, "A Single Piece of American Cheese," the creator performed 35 image detail redraws on the AI-generated initial image, adding elements like a third eye and melting cheese, and recomposing the overall picture. The U.S. Copyright Office recognized this active "selection, combination, and arrangement" of AI-generated materials as demonstrating sufficient human originality.

ข้อเท็จจริงเหล่านี้ให้คําแนะนําบางอย่างสําหรับผู้สร้าง AI: ในขณะที่กรอบกฎหมายยังคงเกิดขึ้นก็ชัดเจนว่าลิขสิทธิ์มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ไม่ใช่ผลการคํานวณของ AI สําหรับผู้สร้างรายบุคคลเช่น Mo นี่หมายความว่าการสร้างตัวละครเพียงแค่ไม่เพียงพอ





เมื่อตัวละคร Bigfoot แบบทั่วไปถูกทําซ้ําโดยผู้อื่นผู้สร้างเกือบจะไร้ความสามารถเพราะเขาไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาได้ลงทุน "ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์" ที่เพียงพอและคุ้มครองทางกฎหมายในรุ่นของตัวละคร

ความผิดพลาดของข้อมูล Minefield

Veo 3 faces similar challenges to Midjourney, not only in copyright issues, but its realism and physical accuracy create information risks that cannot be ignored. การทดสอบโดยตาราง Time พบว่า Veo 3 สามารถสร้าง "ข่าวปลอม" ที่น่าเชื่อถือซึ่งรวมถึงชนบทชาวแพคเกจที่เผาผลาญวัดชาวฮินดูนักวิจัยจีนที่จัดการกับแมลงในห้องปฏิบัติการไวรัสและพนักงานการเลือกตั้งที่ขัดขวางใบเสนอราคา - เนื้อหาที่น่าตื่นตาตื่นใจและโต้ตอบอย่างมาก





ในความเป็นจริงในสัปดาห์แรกของการเปิดตัวของ Veo 3 ผู้ใช้ออนไลน์โพสต์ส่วนข่าวปลอมในหลายภาษารวมถึงTV Anchors ประกาศการตายของ J.K. Rowlingและการประชุมข่าวทางการเมืองปลอม.





ความสามารถในการผลิตเนื้อหาได้อย่างง่ายดายนี้ได้นําทั้งแพลตฟอร์มการสร้างและผู้บริโภคไปข้างหน้าทําให้การรับประกันความโปร่งใสและการป้องกันข้อมูลผิดพลาดเป็น "สงครามการติดฉลาก" ที่จําเป็นต้องมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งจากทั้งหน่วยงานกํากับดูแลและ บริษัท เทคโนโลยีทั่วโลก

The Labeling War: เกมสามทางระหว่างผู้สร้างแพลตฟอร์มและผู้ควบคุม

เมื่อเผชิญกับความเสี่ยงในการให้ข้อมูลผิดที่เพิ่มขึ้นแพลตฟอร์มได้นําไปใช้กลยุทธ์ที่ไม่สอดคล้องกันและมักไม่เพียงพอ ตามที่ตาราง TIME รายงานแล้วเท่านั้นหลังจากที่พวกเขาติดต่อ Google เกี่ยวกับวิดีโอที่สร้างขึ้นโดย Veo 3 Google ในฐานะที่เป็นแพลตฟอร์มการสร้างเนื้อหาได้ใช้มาตรการปฏิกิริยา: เพิ่มเครื่องหมายน้ําเล็ก ๆ ที่สามารถตัดได้ง่ายและมองเห็นได้กับวิดีโอ





ในทางกลับกันซึ่งเนื้อหาถูกกระจายและดูโดยพันล้านคนTikTok, แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นที่มีชื่อเสียงสําหรับเนื้อหาไวรัส, ตั้งแต่เดือนกันยายน 2023แต่ในความเป็นจริงเมื่อสวิทช์ผ่าน TikTok feed วันนี้คุณจะพบความครอบคลุมที่ จํากัด มากของ "AI-generated" แท็กนี้มีเพียงส่วนเล็ก ๆ ของเนื้อหาแสดงฉลากนี้เนื่องจากการเปิดเผยความปรารถนาของผู้สร้าง





เหตุผลด้านหลังนี้เป็นเรื่องง่าย: ผู้สร้างทุกคนต้องการให้เนื้อหาของพวกเขาดูเป็นจริงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ มีฉลากที่โดดเด่นที่บอกผู้ชมว่า "นี่คือ AI-generated" จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพวิดีโออย่างมากดังนั้นจึงไม่เพียงพอที่จะพึ่งพาการรายงานของผู้สร้างเท่านั้น





ทั่วโลกข้อกําหนดด้านการควบคุมสําหรับการติดฉลากเนื้อหา AI ไม่สอดคล้องกันประเทศจีนและยุโรปใช้ผู้นําในพื้นที่นี้ตามลําดับการบังคับใช้กฎหมายซึ่งต้องใช้แพลตฟอร์มเนื้อหาเพื่อนําไปใช้ข้อมูลเมตาสําหรับเครื่องและตัวบ่งชี้น้ําที่มองเห็นได้สําหรับมนุษย์เพื่อระบุเนื้อหา AI สหรัฐอเมริกาไม่ได้บังคับใช้กฎหมายในระดับสหพันธรัฐ แต่รัฐเช่นแคลิฟอร์เนียได้นําไปสู่การประมวลผลหลายประการ ในภูมิภาคอื่น ๆ รวมถึงออสเตรเลีย ASEAN และตะวันออกกลางยังไม่ได้บังคับใช้กฎหมายรายละเอียดดูตาราง 1





ด้วยกรอบการควบคุมที่ไม่สมบูรณ์แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกําลังกลายเป็นผู้สร้างกฎในความเป็นจริงDouyin ตัวอย่างเช่นบังคับใช้ข้อกําหนดในประเทศอย่างเคร่งครัดMeta ของ Instagram และ Facebook, TikTok ของ Douyin, YouTube และ Snapchat ยังกําลังส่งเสริมกลยุทธ์คู่รวมข้อมูลเมตา (เช่นมาตรฐาน C2PA) และฉลากที่มองเห็นได้ (เช่น "AI Info" "Imagined with AI") แต่การใช้งานแตกต่างกัน





ในทางตรงกันข้ามบางแพลตฟอร์มเช่น X (ก่อนหน้านี้ Twitter) มีความช้ากว่าในการตอบสนอง แต่ยังไม่ได้แนะนํานโยบายการติดฉลากเนื้อหา AI ที่ส่งเสริมความโปร่งใสของข้อมูล สถานะที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างแพลตฟอร์มสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของ บริษัท เทคโนโลยีในการสมดุลการเจริญเติบโตของผู้ใช้ความสําเร็จเชิงพาณิชย์และความสอดคล้องกับเนื้อหาในการแข่งขัน AI

Table 1: AI Content Labeling Requirements by Country/Region

Country/Region Metadata Marking Requirements Visible Watermark Requirements Effective Date Information Source China Mandatory: All AI-generated content must include metadata for tracking, classification, and platform information. Mandatory: All publicly released AI-generated content must have clear (visible) watermarks. September 1, 2025 China Law Translate, Douyin Regulations EU Mandatory: Under the AI Act, AI-generated content must have machine-readable metadata (like digital watermarks, C2PA). Not explicitly mandated, but future guidelines or industry practices may require. August 2026 EU AI Act

Data Innovation USA No legal requirement (federal level); but multiple bills have proposed mandatory requirements, and some states (like California) have passed legislation. No legal requirement (federal level); but California law and proposed federal bills require visible watermarks. California: January 1, 2026 FPF, PBS Australia No legal requirement; best practice is using metadata and provenance standards (C2PA). No legal requirement; visible labels are best practice but not mandatory. - Legal123 ASEAN Strongly recommended; regional guidelines support digital watermarks and encrypted provenance (C2PA). Recommended as best practice, not legally mandatory. - ASEAN Guide UAE/Middle East No specific AI legal requirements; ethical guidelines encourage transparency and data provenance. No legal requirements; visible labels encouraged under ethical principles. - Thomson Reuters

China

Mandatory: เนื้อหาทั้งหมดที่สร้างขึ้นโดย AI ควรรวมถึงข้อมูลเมตาสําหรับติดตามการจัดประเภทและข้อมูลแพลตฟอร์ม

Mandatory: เนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยอัจฉริยะอัจฉริยะที่เผยแพร่โดยสาธารณะทั้งหมดต้องมีเครื่องหมายน้ําที่ชัดเจน (เห็นได้ชัด)

1 กันยายน 2025

การแปลกฎหมายจีน,กฎระเบียบของ Douyin

EU

Mandatory: ตามกฎหมาย AI เนื้อหาที่สร้างขึ้นโดย AI ควรมีข้อมูลเมตาที่สามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง (เช่นเครื่องหมายน้ําแบบดิจิตอล C2PA)

ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจน แต่แนวทางในอนาคตหรือแนวทางอุตสาหกรรมอาจต้อง

สิงหาคม 2026

ฉัน AI การกระทํา

ข้อมูลนวัตกรรม

USA

No legal requirement(ระดับรัฐบาลกลาง) แต่หลายกฎหมายได้นําเสนอข้อกําหนดบังคับและบางรัฐ (เช่นแคลิฟอร์เนีย) ได้ผ่านกฎหมาย

No legal requirement(ระดับรัฐบาลกลาง) แต่กฎหมายแคลิฟอร์เนียและข้อเสนอแนะของรัฐบาลกลางต้องมีเครื่องหมายน้ําที่มองเห็นได้

แคลิฟอร์เนีย: 1 มกราคม 2026

FPF,PBS

Australia

ไม่มีข้อกําหนดทางกฎหมาย การปฏิบัติที่ดีที่สุดคือการใช้มาตรฐานข้อมูลเมตาและแหล่งกําเนิด (C2PA)

ไม่มีข้อกําหนดทางกฎหมาย แท็กที่มองเห็นได้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด แต่ไม่บังคับ

-

กฎหมาย123

ASEAN

Strongly recommendedคู่มือทางภูมิภาคสนับสนุนเครื่องหมายน้ําแบบดิจิตอลและแหล่งกําเนิดที่เข้ารหัส (C2PA)

แนะนําเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดไม่ใช่ข้อบังคับทางกฎหมาย

-

คู่มือ ASEAN

UAE/Middle East

ไม่มีข้อกําหนดทางกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับ AI; คู่มือทางจริยธรรมส่งเสริมความโปร่งใสและแหล่งข้อมูล

ไม่มีข้อกําหนดทางกฎหมาย แท็กที่เห็นได้ชัดได้รับการสนับสนุนตามหลักการทางจริยธรรม

-

โพสต์โดย Thomson Reuters

นอกเหนือจากเนื้อหาไวรัส

อย่างไรก็ตามแม้จะมีความซับซ้อนของลิขสิทธิ์ข้อมูลผิดพลาดและกฎระเบียบแพลตฟอร์มความสามารถของ Veo 3 ยังมีการสํารวจโดยนักเขียนมืออาชีพ ในขณะที่ผู้สร้างเนื้อหาจํานวนมากติดตามช่วงเวลาไวรัสแบบ "Bigfoot" ต่อไปนักเขียนตุรกี Öner S. Biberkökü เลือกเส้นทางที่แตกต่างกันอย่างสมบูรณ์ เป้าหมายของเขาไม่ใช่การสร้างช่วงเวลาไวรัสที่รวดเร็วที่จะแพร่กระจายบนโซเชียลมีเดีย แต่เพื่อใช้เทคโนโลยีใหม่นี้เพื่อบอกเรื่องราวที่สามารถเคลื่อนไหวหัวใจอย่างลึกซึ้ง





ผู้ร่วมงานของโอเนอร์คือชื่อบ้านของตุรกี "ราชินีของป๊อป" Sezen Aksu, ตัวละครตํานานที่ครอบคลุมห้าทศวรรษในดนตรีซึ่งเปิดตัวเพลงใหม่ระยํา"ฉันต้องการให้ผู้คนจดจําวัยเด็กของพวกเขา" Öner กล่าวในสัมภาษณ์ของฉัน "ฉันได้ฟังเพลงของเธอในวัยเด็กเสียงของเธอมีความหมายพิเศษสําหรับประชาชนตุรกี"





โครงการนี้ค่าใช้จ่ายนับพันดอลลาร์ในเครดิต Veo3 เท่านั้นรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ที่สําคัญทีมของ Öner (Pepperroot Studio)ทํางานตลอดเวลา ในระหว่างการสร้าง Öner และทีมงานของเขาสํารวจข้อ จํากัด ของ Veo 3 อย่างลึกซึ้ง เขายอมรับอย่างจริงใจว่าการบรรลุความสอดคล้องของตัวละครเป็น "ความฝันร้าย" โดยใช้เครื่องมือนี้ด้วยตัวเองบังคับให้พวกเขารวมวิธีการหลายรุ่นผ่านการวางแผนอย่างระมัดระวังและการทดลองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ





วิธีการนี้แตกต่างจากวิดีโอเพลงอื่น ๆ Öner สร้าง 4 เดือนที่ผ่านมา"Uchigatana" (ที่ฉันมักจะอ้างถึงว่าเป็น "เกิดใหม่เป็นซามูราในเอโด"), ซึ่งกําลังมองหาช่วงเวลาที่น่าตื่นตาตื่นใจการถ่ายโอนสไตล์และการซิงค์ริมฝีปากโดยตัวละคร AI ที่แสดงความสามารถของ AI วีดีโอเพลงใหม่นี้พร้อมกับ Sezen Aksu อย่างมีนัยสําคัญรักษาความขัดแย้งและความเรียบง่าย "ฉันต้องการวิดีโอเพลงที่เรียบง่ายที่มีเพียงหนึ่งช่วงเวลามหัศจรรย์เท่านั้น - ช่วงเวลาที่แมลงสาบยกผู้หญิงออกจากการตก" Öner กล่าวว่า





เขาให้ความสําคัญกับการส่งมอบทางอารมณ์เหนือการแสดงทางเทคนิค AI ในที่สุด "ช่วงเวลามหัศจรรย์" นี้ให้บริการเรื่องราวของเพลงเสร็จสิ้นการแสดงออกที่เฉพาะเจาะจงของงานเพื่อ aspirate สําหรับ "ความหวัง"

เครื่องมือสร้างสรรค์เดียวกันในมือของผู้สร้างที่แตกต่างกันบางคนสามารถผลิตเนื้อหาไวรัสที่น่าตื่นตาตื่นใจบางคนใช้มันเพื่อสร้างข้อมูลผิดพลาดและบางคนจะใช้พลังในการเรียกร้องการตอบสนองทางอารมณ์ของประเทศ

มองไปข้างหน้า: AI Renaissance

นอกเหนือจาก Veo3 ของ Google พื้นที่รุ่นวิดีโอ AI มีการแข่งขันอย่างมากกับผู้เข้าร่วมจํานวนมาก มีแพลตฟอร์มเช่น Kling (โดย Kuaishou) และ Dreamina (โดย ByteDance) ที่ครอบครองข้อมูลการฝึกอบรมวิดีโอขนาดใหญ่จากแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นของพวกเขาเช่นเดียวกับ บริษัท เช่น Runway, Higgsfield และ Minimax ฯลฯ ปฏิทินผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องในฟิลด์ย่อยของพวกเขา





นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ได้รับการประกาศเกือบทุกวันRedditรู้สึกว่า Veo 4 จะเปิดตัวในเดือนธันวาคม 2025 แม้ว่าไม่มีใครสามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยําว่ารุ่นเหล่านี้จะบรรลุความสามารถใด ๆ จนถึงนั้น





อย่างไรก็ตามตามที่ CEO ของ Google Sundar Pichai กล่าวในสัมภาษณ์ Podcastแนวโน้มจากโมเดลขั้นสูงเหล่านี้ชัดเจน - พวกเขาจะช่วยให้การสร้างเนื้อหาเพิ่มขึ้นอย่างมากช่วยให้ผู้สร้างมีอํานาจมากขึ้น - การสร้างวิดีโอดิเรต เขาคาดการณ์: การใช้เครื่องมือวิดีโอ AI จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาเช่นเดียวกับ "การใช้ Google Docs เป็นวันนี้"





แต่ฉันเชื่อthe core of content creation has never been, and should never be, determined by how advanced our tools are, but by the human spirit with which we wield these tools.





The Veo 3 viral moment represents more than technological progress—it's a mirror reflecting the essence of human creativity.เมื่อคนเข้าเมืองในประเทศเยอรมนีสร้างการแสดงออกทางศิลปะด้วย AI Bigfoot เมื่อทีมงานตุรกีผลิตเรื่องราวที่สมบูรณ์แบบทางอารมณ์ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ําสุดเมื่อขอบเขตระหว่างจริงและสังเคราะห์สับสนเมื่อคุณและฉันสามารถใช้เครื่องมือ AI เพื่อแสดงออก "สิ่งที่คุณคิดคือสิ่งที่คุณเห็นเราไม่เพียง แต่เห็นการพัฒนาของเครื่องมือ - เราสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเนื้อหาทั้งหมดซึ่งบางคนเรียกว่าการฟื้นฟูในยุคที่ AI จะเร่งการค้นพบใหม่และการกําหนดตําแหน่งของมนุษย์ในโลก





คําถามที่เราต้องตอบไม่ได้เป็นว่า AI จะเปลี่ยนการสร้างเนื้อหาหรือไม่ - เพราะมันมีอยู่แล้ว คําถามคือเราสามารถสร้างกรอบที่ครอบคลุมศักยภาพในการปฏิวัติของเครื่องมือเหล่านี้ในขณะที่ปกป้องมูลค่าของความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์หรือไม่





ในอนาคตของ AI Renaissance เรื่องราวที่เราเลือกที่จะบอก - และวิธีการที่เราบอกพวกเขา - จะมีความสําคัญมากกว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในการนําเรื่องราวเหล่านี้ไปสู่ชีวิต

