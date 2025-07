Bigfoot fue sólo el comienzo de la revolución del contenido - un renacimiento de la IA

Cómo el Veo 3 de Google despertó la creatividad de UGC y redefinió las fronteras entre la realidad y la imaginación – mis pensamientos sobre el futuro de la industria del contenido.





"El Renacimiento" fue inventado por el historiador francés Jules Michelet para describir el período del siglo XVI como "el descubrimiento del mundo y de la humanidad".

El nuevo favorito de For You Page

El 20 de mayo de 2025, Google presentó el Veo 3 en su conferencia anual, Google I/O. En pocas semanas, más de 500.000 vídeos etiquetados conEl Veo3apareció en TikTok, con contenido viral compartido en todas las principales plataformas de redes sociales.Tiempo de viajes, deEntrevistas satíricas, deCortar un planeta con un cuchillovideos yLos personajes que rompen la cuarta paredPara pedir ayuda a los espectadores.





Hay tantos vídeos virales creados y vistos que la gente comenzó a curar los rankings de vídeo de Veo3 diarios, al igual que los 5 mejores juegos de la noche de la NBA, compartiendo los vídeos virales más creativos todos los días.

Es difícil rastrear el “paciente cero” que lo inició, pero dentro de días de ir viral, diferentes personajes de Bigfoot con diversos acentos, pieles y mascotas aparecieron en todas partes.

La historia deBigfoot Speedillacomenzó en Hamburgo, Alemania, dondeEl Creador,Mo, un inmigrante sirio, descubrió que los vlogs de Bigfoot generados por IA podrían servir tanto como expresión artística como como ingresos potenciales durante su tiempo libre del trabajo.





"Speedilla, él es parte de mi yo interior", explica Mo al describir al personaje. "Estoy tratando de crear algún tipo de comedia oscura, satírica."En el mundo virtual de Speedilla, la comedia es la superficie de su contenido, mientras que las reflexiones satíricas forman su núcleo.Esta pieza de 20 segundosRecibe cientos de miles de likes, es un “dedo medio” colectivo para dominar los tabúes culturales de un grupo que empatiza con la creación de Mo.





Solo se necesitan un par de vídeos virales para que Speedilla construya decenas de miles de seguidores y atraiga ofertas de colaboración de marca. Pero los buenos tiempos no duraron mucho. Mo pronto descubrió que su contenido estaba siendo robado y replicado por otros. Le pidió a sus seguidores que reportaran la “violación” a la plataforma, pero TikTok no respondió a las reivindicaciones.





comoStephen Johnson de LifehackerObservado, impulsado por los motivos de lucro del éxito viral de la noche a la noche, innumerables creadores están "poniendo Bigfoot en todo tipo de escenarios ridículos".explosiónde contenido generado por IA con Star Wars, Harry Potter y otras franquicias de películas, creando un vasto pero ambiguo ecosistema de contenido UGC.

Derechos de autor Conundrum

Estas vastas áreas grises de derechos de autor no han pasado desapercibidas.Disney y Universal demandan a la compañía de inteligencia artificial Midjourney, llamando su generador de imagen AI a "“La cuna del plagio”En esta demanda de 143 páginas, Disney catalogó la copia flagrante de Midjourney de sus personajes de firma, incluyendo Storm Troopers y Darth Vader de Star Wars, Elsa de Frozen, y los Minions de Despicable Me, para nombrar algunos.





La demanda no solo acusa al modelo de IA de copiar directamente las apariencias de personajes, sino que también acusa que sus resultados constituyen "infringing derivative works.Disney argumenta que estas imágenes generadas a partir de simples prompts no son obras originales de los usuarios, sinounauthorized adaptationsde sus caracteres protegidos por derechos de autor, violando directamente los derechos exclusivos de los titulares de derechos de autor sobre obras derivadas.





Esta acusación habla directamente al problema principal que enfrentan los creadores: ¿Cómo definir la originalidad de las obras generadas por IA? Si las salidas de IA simples son "infringentes a las obras derivadas", ¿qué deben hacer los creadores para que sus obras sean legalmente reconocidas como creaciones originales con derechos de autor?





Mientras que este caso todavía está en proceso sin una decisión final, ya hay múltiples casos de copyright de IA que sirven como precedentes.Por ejemplo, los casos que registraron con éxito los derechos de autor de contenido generado por IA con la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos en 2025:La clave está en demostrar que los creadores humanos ejercieron "control creativo" sobre el proceso de generación de IA, formando "entrada creativa humana suficiente".





Los creadores pueden:

Provide original input instructions: As in the previously successful "Rose Enigma" case, the creator uploaded an original hand-drawn rose artwork as a foundation, then used text prompts to have AI visually process it. The composition and creative conception of this hand-drawn draft were considered key evidence of human creative control over the final product.

Extensively modify and arrange AI-generated content: In another successfully registered case, "A Single Piece of American Cheese," the creator performed 35 image detail redraws on the AI-generated initial image, adding elements like a third eye and melting cheese, and recomposing the overall picture. The U.S. Copyright Office recognized this active "selection, combination, and arrangement" of AI-generated materials as demonstrating sufficient human originality.

Estos precedentes ofrecen alguna orientación para los creadores de IA: Mientras que el marco legal todavía se está formando, está claro que el copyright está destinado a proteger la creatividad humana, no los resultados computacionales de la IA.





Cuando un personaje genérico de Bigfoot fue replicado por otros, el creador fue prácticamente indefenso porque no pudo demostrar que había invertido suficiente, legalmente protegible "creatividad humana" en la generación del personaje.

La desinformación de Minefield

Veo 3 faces similar challenges to Midjourney, not only in copyright issues, but its realism and physical accuracy create information risks that cannot be ignored. Test de la revista TIME encontró que Veo 3 puede generar "noticias falsas" convincentemente realistas, incluyendo multitudes paquistaníes que queman templos hindúes, investigadores chinos que manejan moscas en laboratorios de virus, y los trabajadores de las elecciones que trituran los boletines de votación - contenido extremadamente inflamatorio y controvertido.





De hecho, en la primera semana del lanzamiento de Veo 3, los usuarios en línea publicaron segmentos de noticias falsas en varios idiomas, incluyendo:Anuncian la muerte de J.K. RowlingyConferencias de prensa políticas falsas.





Esta capacidad de fabricar contenido fácilmente ha empujado a las plataformas de creación y consumo a la vanguardia, convirtiendo la garantía de la transparencia y la prevención de la desinformación en una "guerra de etiquetado" urgente que requiere una profunda participación tanto de los organismos reguladores como de las compañías de tecnología en todo el mundo.

La guerra del etiquetado: un juego de tres vías entre creadores, plataformas y reguladores

Frente a la escalada de los riesgos de desinformación, las plataformas han implementado estrategias inconsistentes y a menudo inadecuadas.Como informó la revista TIME, sólo después de contactar con Google sobre los vídeos engañosos generados por Veo 3, Google, como la plataforma de creación de contenido, tomó medidas reactivas: añadiendo una pequeña, fácilmente recortable, marca de agua visible a los vídeos.





Por otro lado, donde el contenido es distribuido y visto por miles de millones de personas,TikTok, la plataforma de vídeo corto famosa por el contenido viral, ha, desde septiembre de 2023, requirió a los creadores etiquetar activamente el contenido generado por IA para evitar engañar a los públicos. pero en realidad, al navegar por el feed de TikTok hoy, se encontrará una cobertura muy limitada de esta etiqueta "generada por IA", con sólo una pequeña parte del contenido que muestra esta etiqueta debido a la divulgación voluntaria de los creadores.





La razón detrás de esto es simple: los creadores quieren que su contenido aparezca lo más realista posible.Tener una etiqueta prominente que diga a los espectadores "esto es generado por la IA" presumiblemente afectaría el rendimiento del vídeo en gran medida, por lo que confiar únicamente en los informes voluntarios de los creadores no es suficiente.





A nivel mundial, los requisitos regulatorios para el etiquetado de contenido de IA son inconsistentes.ChinayLa UEtomar el liderazgo en este espacio, respectivamente, legislando un mandato que requiere que las plataformas de contenido implementen metadatos para máquinas y señales de agua visibles para los humanos para identificar el contenido de IA. Los EE.UU. no han legislado a nivel federal, pero estados como California han tomado el liderazgo, con múltiples leyes en las obras.





Con marcos regulatorios incompletos, las plataformas de redes sociales se están convirtiendo proactivamente en reguladores de facto.Douyin, por ejemplo, aplica estrictamente los requisitos nacionales obligatoriosMeta’s Instagram y Facebook, la hermana de Douyin, TikTok, YouTube y Snapchat también están avanzando activamente en estrategias duales que combinan metadatos (como los estándares C2PA) y etiquetas visibles (como “AI Info”, “Imaginado con AI”), pero la implementación varía.





En contraste, algunas plataformas como X (anteriormente Twitter) han sido más lentas en responder, no introduciendo todavía políticas de etiquetado de contenido de IA que promuevan la transparencia de la información.

Table 1: AI Content Labeling Requirements by Country/Region

Country/Region Metadata Marking Requirements Visible Watermark Requirements Effective Date Information Source China Mandatory: All AI-generated content must include metadata for tracking, classification, and platform information. Mandatory: All publicly released AI-generated content must have clear (visible) watermarks. September 1, 2025 China Law Translate, Douyin Regulations EU Mandatory: Under the AI Act, AI-generated content must have machine-readable metadata (like digital watermarks, C2PA). Not explicitly mandated, but future guidelines or industry practices may require. August 2026 EU AI Act

Data Innovation USA No legal requirement (federal level); but multiple bills have proposed mandatory requirements, and some states (like California) have passed legislation. No legal requirement (federal level); but California law and proposed federal bills require visible watermarks. California: January 1, 2026 FPF, PBS Australia No legal requirement; best practice is using metadata and provenance standards (C2PA). No legal requirement; visible labels are best practice but not mandatory. - Legal123 ASEAN Strongly recommended; regional guidelines support digital watermarks and encrypted provenance (C2PA). Recommended as best practice, not legally mandatory. - ASEAN Guide UAE/Middle East No specific AI legal requirements; ethical guidelines encourage transparency and data provenance. No legal requirements; visible labels encouraged under ethical principles. - Thomson Reuters

China

MandatoryTodo el contenido generado por IA debe incluir metadatos para el seguimiento, la clasificación y la información de la plataforma.

MandatoryTodo el contenido generado por IA publicado públicamente debe tener marcas de agua claras (visibles).

1 de septiembre de 2025

Traducción de la ley china, deReglamentación de Doyle

EU

Mandatory: De acuerdo con la Ley de IA, el contenido generado por IA debe tener metadatos legibles por máquina (como señales de agua digitales, C2PA).

No explicitamente mandado, pero las futuras directrices o prácticas de la industria pueden requerirlo.

Agosto de 2026

Yo actúo

Innovación de datos

USA

No legal requirement(nivel federal); pero múltiples leyes han propuesto requisitos obligatorios, y algunos estados (como California) han adoptado legislación.

No legal requirement(nivel federal); pero la ley de California y las propuestas de leyes federales requieren señales de agua visibles.

California: 1 de enero de 2026

FPF, dePBS

Australia

No hay requisito legal; la mejor práctica es el uso de metadatos y estándares de procedencia (C2PA).

No hay requisito legal; las etiquetas visibles son las mejores prácticas, pero no son obligatorias.

-

Derecho 123

ASEAN

Strongly recommendedLas directrices regionales apoyan las marcas de agua digitales y la procedencia cifrada (C2PA).

Recomendado como mejor práctica, no legalmente obligatorio.

-

Guía de la ASEAN

UAE/Middle East

No hay requisitos legales específicos de IA; las pautas éticas fomentan la transparencia y la procedencia de los datos.

Sin requisitos legales; etiquetas visibles fomentadas bajo principios éticos.

-

por Thomson Reuters

Más allá del contenido viral

Sin embargo, a pesar de la complejidad de los derechos de autor, la desinformación y la regulación de la plataforma, el potencial de Veo 3 también está siendo explorado por directores profesionales.Mientras innumerables creadores de contenido persiguen el próximo momento viral de estilo "Bigfoot", el director turco Öner S. Biberkökü eligió un camino completamente diferente.Su objetivo no era crear un momento viral rápido que se propagara en las redes sociales, sino usar esta nueva tecnología para contar una historia que pudiera mover profundamente los corazones.





El colaborador de Öner es el nombre de familia de Turquía, "Reina del Pop" Sezen Aksu, una figura legendaria que abarca cinco décadas en la música, quien lanzó una nueva canción,Encuentro"Quiero que la gente recuerde su infancia", mencionó Öner en mi entrevista, "He escuchado sus canciones como un niño, su voz tiene un significado especial para el pueblo turco".





Este proyectocostó decenas de miles de dólares en créditos de Veo3 solo, más recursos humanos sustanciales, completados porEl equipo de Öner (Pepperroot Studio)Durante la creación, Öner y su equipo exploraron profundamente las limitaciones técnicas de Veo 3 y admitió francamente que lograr la coherencia de los personajes era un "pesadilla" usando esta herramienta sola, obligándolos a combinar varios métodos de generación a través de una planificación cuidadosa y una experimentación repetida para lograr finalmente el resultado deseado.





Este enfoque difiere de otro video de música Öner creado 4 meses antes,"Uchigatana" (que a menudo se refiere como "Renacido como samurái en Edo"), que persiguió momentos espectaculares, transferencia de estilo y sincronización de labios por un personaje de IA que mostró las capacidades de la IA. Este nuevo vídeo de música con Sezen Aksu mantiene deliberadamente la contención y la simplicidad. "Quería un vídeo de música simple con solo un momento mágico - el instante en que las arañas levantaban a la mujer de una caída", dijo Öner.





En última instancia, este "momento mágico" sirvió a la narración de la canción, completando la expresión concreta del trabajo para aspirar a "esperanza".

La misma herramienta creativa, en manos de diferentes creadores, algunas personas pueden producir contenido viral cómico, algunas personas lo usan para fabricar la desinformación, y algunos usarían su poder para llamar a la respuesta emocional de una nación.

Mirando hacia adelante: el renacimiento de la IA

Además de Google Veo3, el campo del modelo de vídeo de IA es altamente competitivo con numerosos participantes.Hay plataformas como Kling (por Kuaishou) y Dreamina (por ByteDance) que poseen enormes datos de formación de vídeo de sus plataformas de vídeo cortas, así como empresas como Runway, Higgsfield y Minimax, etc. continuamente iterando productos en sus respectivos subcampos de nicho.





Nuevas innovaciones tecnológicas se anuncian casi cada pocos días.RedditYa hay rumores de que el Veo 4 se lanzará en diciembre de 2025, aunque nadie puede predecir con precisión qué capacidades alcanzarán estos modelos hasta entonces.





Como dijo el CEO de Google, Sundar Pichai,Podcast entrevistasLa tendencia de estos modelos avanzados es clara: permitirán un aumento dramático en la creación de contenido, empoderando a una gama más amplia de creadores, democratizando la creación de video.





Pero creothe core of content creation has never been, and should never be, determined by how advanced our tools are, but by the human spirit with which we wield these tools.





The Veo 3 viral moment represents more than technological progress—it's a mirror reflecting the essence of human creativity.Cuando un inmigrante sirio en Alemania crea una expresión artística con un Bigfoot de IA, cuando un equipo turco produce historias emocionalmente completas a un costo mínimo, cuando las fronteras entre lo real y lo sintético se borran, cuando tú y yo podemos usar herramientas de IA para manifestarnos “.Lo que piensas es lo que ves“No estamos solo viendo la evolución de una herramienta, estamos observando la transformación en toda la industria del contenido, lo que algunos llaman la transformación.El RenacimientoUna era en la que la IA está acelerando el redescubrimiento y redefinición del lugar de la humanidad en el mundo.





La pregunta que necesitamos responder no es si la IA cambiará la creación de contenido, porque ya lo tiene.La pregunta es si podemos establecer un marco que abrace el potencial democratizador de estas herramientas al mismo tiempo que protege el valor de la creatividad humana.





En ese futuro del Renacimiento de la IA, las historias que elegimos contar -y cómo las contamos- importarán mucho más que la tecnología utilizada para llevar esas historias a la vida.

