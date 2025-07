Bigfoot ishte vetëm fillimi i revolucionit të përmbajtjes - një rilindje e AI

Si Veo 3 e Google nxiti kreativitetin e UGC dhe redefinoi kufijtë midis realitetit dhe imagjinatës – mendimet e mia për të ardhmen e industrisë së përmbajtjes.





"Rilindja" u shpik për herë të parë nga historiani francez Jules Michelet për të përshkruar periudhën e shekullit të 16-të si " zbulimin e botës dhe të njerëzimit" - Wikipedia

Më 20 maj 2025, Google prezantoi Veo 3 në konferencën e saj vjetore, Google I/O. Brenda javëve, më shumë se 500,000 video të etiketuara meVeo3u shfaq në TikTok, me përmbajtje virale të ndarë në të gjitha platformat kryesore të mediave sociale.Koha e udhëtimittëIntervistë satiriketëPrerja e një planeti me thikëVideo dhePersonazhet që thyen murin e katërtKërkoni ndihmë nga shikuesit.





Ka kaq shumë video virale të krijuara dhe të shikuara që njerëzit kanë filluar të kurojnë renditjen e përditshme të videove Veo3 - ashtu si NBA-ja *Top 5 lojëra të natës - *shpërndarjen e videove më krijuese virale çdo ditë.

Është e vështirë të gjurmohet “pacienti zero” i cili e filloi atë, por brenda ditëve të shkuarjes virale, karaktere të ndryshme Bigfoot me aksente të ndryshme, qime dhe kafshë shtëpiake u shfaqën kudo.

Historia eShpejtësi Bigfootfilloi në Hamburg, Gjermani, kuKrijuesi iMo, një emigrant sirian, zbuloi se vlogs Bigfoot të gjeneruara nga AI mund të shërbejnë si shprehje artistike dhe të ardhura potenciale gjatë kohës së tij të lirë nga puna.





"Speedilla, ai është pjesë e vetes sime të brendshme", shpjegon Mo kur përshkruan karakterin. "Unë po përpiqem të krijoj një lloj komedie të errët, satirike."Në botën virtuale të Speedilla, komedia është sipërfaqja e përmbajtjes së tij, ndërsa reflektimet satirike formojnë thelbin e saj.Kjo pjesë e 20-tëmerr qindra mijëra pëlqime - është një "gisht i mesëm" kolektiv për t'i bërë tabu kulturore nga një grup që ndjen empati për krijimin e Mo.





Duhen vetëm disa video virale për Speedilla për të ndërtuar dhjetëra mijëra ndjekës dhe për të tërhequr ofertat e bashkëpunimit të markës. Por kohët e mira nuk zgjatën gjatë. Mo shpejt zbuloi se përmbajtja e tij është vjedhur dhe replikuar nga të tjerët. Ai i kërkoi ndjekësve të tij të raportojnë "shkeljen" në platformë, por TikTok nuk iu përgjigj pretendimeve.





siFjalë kyçe Stephen Johnsonvërejtur, të shtyrë nga motivet e fitimit të suksesit viral gjatë natës, krijuesit e panumërta janë "duke vënë Bigfoot në të gjitha llojet e skenarëve qesharake."ShpërthimiPërdorimi i përmbajtjes së gjeneruar nga AI që përmban Star Wars, Harry Potter dhe frangazhime të tjera të filmave, duke krijuar një ekosistem të gjerë por të paqartë të përmbajtjes UGC.

Të drejtat e autorit Conundrum

Këto zona të mëdha gri të të drejtave të autorit nuk kanë shkuar pa u vënë re.Disney dhe Universal padisin kompaninë e inteligjencës artificiale Midjourney, duke e quajtur gjeneratorin e imazhit të tij AI a "Plagjiaturë e papërfunduar »Në këtë kërkesë prej 143 faqesh, Disney katalogoi kopjimin e dukshëm të Midjourney të karaktereve të tyre të nënshkrimit, duke përfshirë Storm Troopers dhe Darth Vader nga Star Wars, Elsa nga Frozen, dhe Minions nga Despicable Me, vetëm për të përmendur disa.





Procesi jo vetëm që akuzon modelin e AI për kopjimin e drejtpërdrejtë të paraqitjeve të karaktereve, por gjithashtu akuzon se prodhimet e tij përbëjnë "infringing derivative works.Disney argumenton se këto imazhe të krijuara nga këshilla të thjeshta nuk janë vepra origjinale të përdoruesve, porunauthorized adaptationstë karakterit të tyre të mbrojtur nga të drejtat e autorit, duke shkelur drejtpërdrejt të drejtat ekskluzive të mbajtësve të të drejtave të autorit në veprat derivative.





Kjo akuzë flet drejtpërdrejt për problemin thelbësor me të cilin përballen krijuesit: Si të përcaktojmë origjinalitetin e veprave të gjeneruara nga AI?Nëse prodhimet e thjeshta të AI janë “në shkelje të veprave derivative”, çfarë duhet të bëjnë krijuesit për të bërë që veprat e tyre të njihen ligjërisht si krijime origjinale me të drejta autoriale?





Ndërsa ky rast është ende në proces pa një vendim përfundimtar, ka tashmë raste të shumta të autorit të AI që shërbejnë si precedentë. për shembull, rastet që regjistruan me sukses të drejtat e autorit të përmbajtjeve të gjeneruara nga AI me Zyrën e autorit të SHBA-së në 2025:Çelësi qëndron në provimin se krijuesit njerëzorë kanë ushtruar "kontrollin krijues" mbi procesin e gjenerimit të AI, duke formuar "pjesë krijuese të mjaftueshme njerëzore".





Krijuesit mund të:

Provide original input instructions: As in the previously successful "Rose Enigma" case, the creator uploaded an original hand-drawn rose artwork as a foundation, then used text prompts to have AI visually process it. The composition and creative conception of this hand-drawn draft were considered key evidence of human creative control over the final product.

Extensively modify and arrange AI-generated content: In another successfully registered case, "A Single Piece of American Cheese," the creator performed 35 image detail redraws on the AI-generated initial image, adding elements like a third eye and melting cheese, and recomposing the overall picture. The U.S. Copyright Office recognized this active "selection, combination, and arrangement" of AI-generated materials as demonstrating sufficient human originality.

Këto precedentë ofrojnë disa udhëzime për krijuesit e AI: Ndërsa korniza ligjore është ende duke u formuar, është e qartë se autori ka për qëllim të mbrojë kreativitetin e njeriut, dhe jo rezultatet kompjuterike të AI.





Kur një karakter i përgjithshëm Bigfoot u replikua nga të tjerët, krijuesi ishte praktikisht i pafuqishëm sepse ai nuk mund të provojë se ai kishte investuar mjaftueshëm, ligjërisht të mbrojtur "kreativitetin njerëzor" në gjeneratën e karakterit.

Informata të gabuara Minefield

Veo 3 faces similar challenges to Midjourney, not only in copyright issues, but its realism and physical accuracy create information risks that cannot be ignored. Testimi i revistës Time zbuloi se Veo 3 mund të gjenerojë "lajme të rreme" bindësePërfshi turmat pakistaneze që djegin tempuj hindu, hulumtuesit kinezë që trajtojnë mushkonjat në laboratorët e viruseve dhe punëtorët e zgjedhjeve që copëtojnë fletët e votimit – përmbajtje jashtëzakonisht inflamatore dhe e diskutueshme.





Në fakt, në javën e parë të lëshimit të Veo 3, përdoruesit online postuan segmente të lajmeve të rreme në disa gjuhë, duke përfshirë:Televizioni publikon lajmin për vdekjen e J.K. RowlingdheKonferenca e shtypit të rreme politike.





Kjo aftësi për të prodhuar me lehtësi përmbajtje ka shtyrë të dy platformat e krijimit dhe të konsumit në krye, duke e bërë sigurimin e transparencës dhe parandalimin e dezinformimit një "luftë etiketimi" urgjente që kërkon përfshirje të thellë nga të dy organet rregullatore dhe kompanitë e teknologjisë në mbarë botën.

Lufta e Etiketimit: Një lojë në tre mënyra midis krijuesve, platformave dhe rregullatorëve

Përballë rreziqeve në rritje të dezinformimit, platformat kanë zbatuar strategji të paqëndrueshme dhe shpesh të papërshtatshme.Siç raportoi revista TIME, vetëm pasi u kontaktuan me Google për videot mashtruese të gjeneruara nga Veo 3, Google, si platforma e krijimit të përmbajtjes, mori masa reaktive: duke shtuar një shenjë ujore të vogël, të lehtë për t'u prerë, të dukshme në video.





Nga ana tjetër, ku përmbajtja është shpërndarë dhe shikuar nga miliarda njerëz,TikTok, platforma e shkurtër video e njohur për përmbajtjen virale, ka, që nga shtatori 2023Megjithatë, në realitet, kur shfletoni përmes ushqimit TikTok sot, do të gjeni një mbulim shumë të kufizuar të kësaj etiketë "i gjeneruar nga AI", me vetëm një pjesë të vogël të përmbajtjes duke shfaqur këtë etiketë për shkak të zbulimit vullnetar të krijuesve.





Arsyeja prapa kësaj është e thjeshtë: krijuesit të gjithë duan që përmbajtja e tyre të duket sa më realiste të jetë e mundur.Të kesh një etiketë të shquar që u thotë shikuesve "kjo është gjeneruar nga AI" me siguri do të ndikojë në performancën e videove shumë, kështu që të mbështetesh vetëm në raportimin vullnetar të krijuesve nuk është e mjaftueshme.





Në nivel global, kërkesat rregullatore për etiketimin e përmbajtjes së AI janë të paqëndrueshme.KinëdheBashkimi Evropianmarrin udhëheqjen në këtë hapësirë, respektivisht duke legjitimuar një mandat që kërkon që platformat e përmbajtjes të zbatojnë metadata për makinë dhe shenjat e ujit të dukshme për njerëzit për të identifikuar përmbajtjen e AI. Shtetet e Bashkuara nuk kanë legjitimuar në nivel federal, por shtetet si Kalifornia kanë marrë udhëheqjen, me disa ligje në punë.





Me korniza të paplotë rregullatore, platformat e mediave sociale janë duke u bërë në mënyrë proaktive rregullatorë de facto.Douyin, për shembull, zbaton rreptësisht kërkesat kombëtare të detyrueshmeMeta’s Instagram dhe Facebook, vëllai i Douyin’s TikTok, YouTube, dhe Snapchat janë gjithashtu duke avancuar në mënyrë aktive strategjitë e dyfishta duke kombinuar metadata (si standardet C2PA) dhe etiketat e dukshme (si “AI Info”, “Imagined with AI”), por zbatimi ndryshon.





Përkundrazi, disa platforma si X (ishte Twitter) kanë qenë më të ngadalshme në përgjigje, duke mos futur akoma politika të etiketimit të përmbajtjes së AI që promovojnë transparencën e informacionit.Ky status i paqëndrueshëm në të gjitha platformat pasqyron përpjekjet e kompanive teknologjike për të balancuar rritjen e përdoruesve, suksesin komercial dhe përputhshmërinë e përmbajtjes në garën e AI.

Table 1: AI Content Labeling Requirements by Country/Region

Country/Region Metadata Marking Requirements Visible Watermark Requirements Effective Date Information Source China Mandatory: All AI-generated content must include metadata for tracking, classification, and platform information. Mandatory: All publicly released AI-generated content must have clear (visible) watermarks. September 1, 2025 China Law Translate, Douyin Regulations EU Mandatory: Under the AI Act, AI-generated content must have machine-readable metadata (like digital watermarks, C2PA). Not explicitly mandated, but future guidelines or industry practices may require. August 2026 EU AI Act

Data Innovation USA No legal requirement (federal level); but multiple bills have proposed mandatory requirements, and some states (like California) have passed legislation. No legal requirement (federal level); but California law and proposed federal bills require visible watermarks. California: January 1, 2026 FPF, PBS Australia No legal requirement; best practice is using metadata and provenance standards (C2PA). No legal requirement; visible labels are best practice but not mandatory. - Legal123 ASEAN Strongly recommended; regional guidelines support digital watermarks and encrypted provenance (C2PA). Recommended as best practice, not legally mandatory. - ASEAN Guide UAE/Middle East No specific AI legal requirements; ethical guidelines encourage transparency and data provenance. No legal requirements; visible labels encouraged under ethical principles. - Thomson Reuters

China

MandatoryTë gjitha përmbajtjet e gjeneruara nga AI duhet të përfshijnë metadata për gjurmimin, klasifikimin dhe informacionin e platformës.

MandatoryTë gjitha përmbajtjet e gjeneruara nga AI publikisht duhet të kenë shenja ujore të qarta (të dukshme).

1 shtator 2025

Përkthimi i ligjit kineztëRregullorja e Doganës

EU

MandatorySipas Ligjit për AI, përmbajtja e gjeneruar nga AI duhet të ketë metadata të lexueshme nga makina (si shenjat digjitale të ujit, C2PA).

Jo shprehimisht e detyruar, por udhëzimet e ardhshme ose praktikat e industrisë mund të kërkojnë.

Gusht 2026

Unë veproj

Inovacioni i të dhënave

USA

No legal requirement(nivel federal); por disa ligje kanë propozuar kërkesa të detyrueshme, dhe disa shtete (si Kalifornia) kanë miratuar legjislacion.

No legal requirement(nivel federal); por ligji i Kalifornisë dhe ligjet e propozuara federale kërkojnë shenja ujore të dukshme.

Kalifornia: 1 janar 2026

FPFtëPBS

Australia

Nuk ka kërkesë ligjore; praktika më e mirë është përdorimi i standardeve të metadata dhe origjinës (C2PA).

Asnjë kërkesë ligjore; etiketimet e dukshme janë praktika më e mirë, por jo e detyrueshme.

-

Ligji 123

ASEAN

Strongly recommendedUdhëzimet rajonale mbështesin shenjat digjitale të ujit dhe origjinën e koduar (C2PA).

Rekomandohet si praktika më e mirë, jo ligjërisht e detyrueshme.

-

Udhëzues i ASEAN

UAE/Middle East

Nuk ka kërkesa specifike ligjore për AI; udhëzime etike inkurajojnë transparencën dhe origjinën e të dhënave.

Asnjë kërkesë ligjore; etiketa të dukshme të inkurajuara sipas parimeve etike.

-

Thomson Reuters në

Përtej përmbajtjes virale

Megjithatë, pavarësisht nga kompleksiteti i autorit, dezinformimit dhe rregullimit të platformës, potenciali i Veo 3 po eksplorohet gjithashtu nga drejtuesit profesionistë. Ndërsa krijuesit e panumërta të përmbajtjes ndjekin momentin e ardhshëm viral në stilin “Bigfoot”, regjisori turk Öner S. Biberkökü zgjodhi një rrugë krejtësisht të ndryshme.





Bashkëpunëtori i Önerit është emri i familjes së Turqisë, “Mbretëresha e Popit” Sezen Aksu, një figurë legjendare që shtrihet pesë dekada në muzikë, i cili lëshoi një këngë të re.Përshëndetje“Dua që njerëzit të kujtojnë fëmijërinë e tyre”, tha Öner në intervistën time, “i dëgjova këngët e saj si fëmijë, zëri i saj ka kuptim të veçantë për popullin turk”.





Ky projektkoston dhjetëra mijëra dollarë në kredi Veo3 vetëm, plus burime të konsiderueshme njerëzore, të përfunduara ngaEkipi i Önerit (Studio Pepperroot)Gjatë krijimit, Öner dhe ekipi i tij eksploruan thellë kufizimet teknike të Veo 3. ai pranoi sinqerisht se arritja e qëndrueshmërisë së karakterit ishte një "noqe e keqe" duke përdorur këtë mjet vetëm, duke i detyruar ata të kombinojnë metoda të shumëfishta të gjenerimit përmes planifikimit të kujdesshëm dhe eksperimenteve të përsëritura për të arritur më në fund rezultatin e dëshiruar.





Kjo qasje ndryshon nga një tjetër video muzikore Öner krijuar 4 muaj më parë,“Uchigatana” (që shpesh e referohem si “Rilindja si Samurai në Edo”), e cila ndjekte momentet spektakolare, transferimin e stilit dhe sinkronizimin e buzëve nga një karakter AI që demonstroi aftësitë e AI. ky video i ri muzikor me Sezen Aksu qëllimisht ruajti kufizimin dhe thjeshtësinë. "Doja një video të thjeshtë muzikore me vetëm një moment magjik - çastin kur shkopinj e ngritën gruan nga një rënie," tha Öner.





Në fund të fundit, ky “moment magjik” i shërbeu tregimit të këngës, duke përfunduar shprehjen konkrete të punës për të aspiruar për “shpresë”.

I njëjti mjet krijues, në duart e krijuesve të ndryshëm, disa njerëz mund të prodhojnë përmbajtje virale komike, disa njerëz e përdorin atë për të ngatërruar dezinformimin, dhe disa do të përdorin fuqinë e saj për të thirrur përgjigjen emocionale të një kombi.

Duke parë përpara: Rilindja e AI

Përveç Veo3 të Google, fusha e modelit të videove AI është shumë konkurruese me pjesëmarrës të shumtë.Ka platforma të tilla si Kling (nga Kuaishou) dhe Dreamina (nga ByteDance) që posedojnë të dhëna të mëdha të trajnimit të videove nga platformat e tyre të shkurtra të videove, si dhe kompani si Runway, Higgsfield dhe Minimax, etj.





Inovacionet e reja teknologjike njoftohen pothuajse çdo ditë.Reddittashmë ka thashetheme që Veo 4 do të lëshohet në dhjetor 2025, megjithëse askush nuk mund të parashikojë me saktësi se cilat aftësi këto modele do të arrijnë deri atëherë.





Siç tha shefi ekzekutiv i Google, Sundar Pichai.Podcast IntervistëTrendi i këtyre modeleve të avancuara është i qartë – ata do të mundësojnë një rritje dramatike në krijimin e përmbajtjes, duke fuqizuar një gamë më të gjerë krijuesish – duke demokratizuar krijimin e videove.





Por unë besojthe core of content creation has never been, and should never be, determined by how advanced our tools are, but by the human spirit with which we wield these tools.





The Veo 3 viral moment represents more than technological progress—it's a mirror reflecting the essence of human creativity.Kur një emigrant sirian në Gjermani krijon shprehje artistike me një AI Bigfoot, kur një ekip turk prodhon tregime emocionalisht të plota me kosto minimale, kur kufijtë midis realitetit dhe sintetikës fshihen, kur ti dhe unë mund të përdorim mjetet e AI për të manifestuar “.Ajo që mendon është ajo që sheh“Ne nuk jemi vetëm dëshmitarë të evolucionit të një mjeti – ne jemi duke vëzhguar transformimin në të gjithë industrinë e përmbajtjes, atë që disa e quajnë “e vërtetë”.Në RilindjeNjë epokë ku AI po përshpejton rishikimin dhe ri-përcaktimin e vendit të njerëzimit në botë.





Pyetja që duhet të përgjigjem nuk është nëse AI do të ndryshojë krijimin e përmbajtjes – sepse tashmë e ka. Pyetja është nëse mund të krijojmë një kornizë që përqafon potencialin demokratizues të këtyre mjeteve, duke mbrojtur vlerën e kreativitetit njerëzor.





Në të ardhmen e Rilindjes së AI, historitë që zgjedhim të tregojmë – dhe mënyra se si i tregojmë ato – do të jenë shumë më të rëndësishme se teknologjia e përdorur për t’i sjellë ato tregime në jetë.

