Bigfoot foi apenas o começo da revolução de conteúdo - um renascimento da IA

Como o Veo 3 do Google despertou a criatividade da UGC e redefiniu as fronteiras entre a realidade e a imaginação – meus pensamentos sobre o futuro da indústria de conteúdo.





“Renaissance” foi criado pelo historiador francês Jules Michelet para descrever o período do século XVI como “a descoberta do mundo e da humanidade”.

For You Page, o novo menino favorito

Em 20 de maio de 2025, o Google revelou o Veo 3 em sua conferência anual, o Google I/O. Dentro de semanas, mais de 500.000 vídeos marcados comVelozes3apareceu no TikTok, com conteúdo viral sendo compartilhado em todas as principais plataformas de mídia social.Tempo de viagem, emEntrevistas satíricas, emCortando um planeta com uma facaVídeos eOs personagens que quebraram a quarta paredePeça ajuda aos espectadores.





Há tantos vídeos virais criados e assistidos que as pessoas começaram a curar as classificações de vídeo diárias do Veo3 – assim como os Top 5 jogos da noite da NBA – compartilhando os vídeos virais mais criativos todos os dias.

É difícil rastrear o “paciente zero” que o iniciou, mas dentro de dias de viral, diferentes personagens do Bigfoot com vários acentos, peles e animais de estimação apareceram em todos os lugares.

A história doBigfoot VelocidadeA história começa em Hamburgo, na Alemanha, ondeO Criador,Mo, um imigrante sírio, descobriu que os vlogs do Bigfoot gerados por IA poderiam servir como expressão artística e renda potencial durante seu tempo livre do trabalho.





"Speedilla, ele é parte do meu eu interior", Mo explica ao descrever o personagem. "Estou tentando criar algum tipo de comédia sombria, satírica."No mundo virtual de Speedilla, a comédia é a superfície de seu conteúdo, enquanto as reflexões satíricas formam seu núcleo.Esta peça de 20 segundosRecebe centenas de milhares de gostos – é um “dedo médio” coletivo para dominar os tabus culturais de um grupo que empatiza com a criação de Mo.





Basta apenas um par de vídeos virais para Speedilla construir dezenas de milhares de seguidores e atrair ofertas de colaboração de marca. Mas os bons tempos não duraram muito tempo. Mo logo descobriu que seu conteúdo estava sendo roubado e replicado por outros. Ele pediu a seus seguidores para relatar a “infração” à plataforma, mas o TikTok não respondeu às alegações.





comoStephen Johnson do LifehackerObservado, impulsionado pelos motivos de lucro do sucesso viral da noite para o dia, inúmeros criadores estão "colocando Bigfoot em todos os tipos de cenários ridículos."explosãode conteúdo gerado por IA com Star Wars, Harry Potter e outras franquias de filmes, criando um vasto e ambíguo ecossistema de conteúdo UGC.

Direito de autor Conundrum

Estas vastas áreas cinzentas de direitos autorais não passaram despercebidas.Disney e Universal processam a empresa de IA Midjourney, chamando seu gerador de imagem AI a "“Praça do plagiarismo”Neste processo de 143 páginas, a Disney catalogou a cópia flagrante de Midjourney de seus personagens de assinatura, incluindo Storm Troopers e Darth Vader de Star Wars, Elsa de Frozen e os Minions de Despicable Me, apenas para citar alguns.





O processo não só acusa o modelo de IA de copiar diretamente as aparências de personagens, mas também acusa que suas saídas constituem "infringing derivative works.A Disney argumenta que essas imagens geradas a partir de simples prompts não são obras originais dos usuários, masunauthorized adaptationsde seus caracteres protegidos por direitos autorais, violando diretamente os direitos exclusivos dos detentores de direitos autorais sobre obras derivadas.





Esta acusação fala diretamente para o problema central que os criadores enfrentam: Como definir a originalidade das obras geradas por IA? Se as saídas simples de IA são "infringentes às obras derivadas", o que os criadores devem fazer para que suas obras sejam legalmente reconhecidas como criações originais com direitos autorais?





Enquanto este caso ainda está em curso sem uma decisão final, já existem múltiplos casos de direitos autorais de IA que servem como precedentes.Por exemplo, casos que registraram com sucesso direitos autorais de conteúdo gerado por IA com o Escritório de Direitos Autorais dos EUA em 2025:A chave está em provar que os criadores humanos exerceram “controle criativo” sobre o processo de geração de IA, formando “ingresso criativo humano suficiente”..





Os criadores podem:

Provide original input instructions: As in the previously successful "Rose Enigma" case, the creator uploaded an original hand-drawn rose artwork as a foundation, then used text prompts to have AI visually process it. The composition and creative conception of this hand-drawn draft were considered key evidence of human creative control over the final product.

Extensively modify and arrange AI-generated content: In another successfully registered case, "A Single Piece of American Cheese," the creator performed 35 image detail redraws on the AI-generated initial image, adding elements like a third eye and melting cheese, and recomposing the overall picture. The U.S. Copyright Office recognized this active "selection, combination, and arrangement" of AI-generated materials as demonstrating sufficient human originality.

Esses precedentes oferecem algumas orientações para os criadores de IA: Embora o quadro legal ainda esteja se formando, está claro que os direitos autorais visam proteger a criatividade humana, e não os resultados computacionais da IA.





Quando um personagem genérico Bigfoot foi replicado por outros, o criador foi virtualmente indefeso porque ele não pôde provar que tinha investido suficiente, legalmente protegível "criatividade humana" na geração do personagem.

Desinformação Minefield

Veo 3 faces similar challenges to Midjourney, not only in copyright issues, but its realism and physical accuracy create information risks that cannot be ignored. Testes da revista TIME descobriram que o Veo 3 pode gerar "notícias falsas" convincentemente realistasEntre eles, multidões paquistanesas queimando templos hindus, pesquisadores chineses que lidam com borboletas em laboratórios de vírus e trabalhadores eleitorais que esmagam boletins de voto – conteúdo extremamente inflamável e controverso.





Na verdade, na primeira semana do lançamento do Veo 3, os usuários online postaram segmentos de notícias falsas em vários idiomas, incluindo:TV Ancara anuncia morte de J.K. RowlingeConferências de imprensa políticas falsas.





Esta capacidade de fabricar facilmente conteúdo tem empurrado as plataformas de criação e consumo para a vanguarda, tornando a garantia de transparência e a prevenção de desinformação uma urgente "guerra de rotulagem" que requer um profundo envolvimento de órgãos reguladores e empresas de tecnologia em todo o mundo.

The Labeling War: Um jogo de três vias entre criadores, plataformas e reguladores

Enfrentando riscos crescentes de desinformação, as plataformas implementaram estratégias inconsistentes e muitas vezes inadequadas.Como relatou a revista TIME, só depois de entrarem em contato com o Google sobre vídeos enganosos gerados pelo Veo 3, o Google, como a plataforma de criação de conteúdo, tomou medidas reativas: adicionando uma minúscula, fácil de cortar, marca de água visível aos vídeos.





Por outro lado, onde o conteúdo é distribuído e visto por bilhões de pessoas,TikTok, a plataforma de vídeo curto famosa por conteúdo viral, tem, desde setembro de 2023Mas na realidade, ao navegar pelo feed do TikTok hoje, você encontrará cobertura muito limitada desta etiqueta “gerada por AI”, com apenas uma pequena parte do conteúdo exibindo essa etiqueta devido à divulgação voluntária dos criadores.





A razão por trás disso é simples: os criadores querem que seu conteúdo pareça o mais realista possível.Tendo um rótulo proeminente dizendo aos telespectadores "isso é gerado por IA" provavelmente afetaria o desempenho do vídeo muito, então confiar apenas em relatórios voluntários dos criadores não é suficiente.





Globalmente, os requisitos regulamentares para a rotulagem de conteúdo de IA são inconsistentes.A ChinaeA Uniãotomar a liderança neste espaço, respectivamente legislar um mandato que exige plataformas de conteúdo para implementar metadados para máquinas e sinais de água visíveis para humanos para identificar conteúdo de IA. Os EUA não legislaram no nível federal, mas estados como a Califórnia tomaram a liderança, com múltiplos projetos de lei em andamento.





Com quadros regulatórios incompletos, as plataformas de mídia social estão se tornando proativamente reguladoras de facto.Douyin, por exemplo, aplica rigorosamente os requisitos nacionais obrigatóriosO Instagram e o Facebook da Meta, o irmão de Douyin, TikTok, YouTube e Snapchat também estão ativamente avançando estratégias duplas combinando metadados (como padrões C2PA) e rótulos visíveis (como "AI Info", "Imaginado com AI"), mas a implementação varia.





Em contraste, algumas plataformas como X (anteriormente Twitter) têm sido mais lentas em responder, ainda não introduzindo políticas de rotulagem de conteúdo de IA que promovam a transparência da informação.

Table 1: AI Content Labeling Requirements by Country/Region

Country/Region Metadata Marking Requirements Visible Watermark Requirements Effective Date Information Source China Mandatory: All AI-generated content must include metadata for tracking, classification, and platform information. Mandatory: All publicly released AI-generated content must have clear (visible) watermarks. September 1, 2025 China Law Translate, Douyin Regulations EU Mandatory: Under the AI Act, AI-generated content must have machine-readable metadata (like digital watermarks, C2PA). Not explicitly mandated, but future guidelines or industry practices may require. August 2026 EU AI Act

Data Innovation USA No legal requirement (federal level); but multiple bills have proposed mandatory requirements, and some states (like California) have passed legislation. No legal requirement (federal level); but California law and proposed federal bills require visible watermarks. California: January 1, 2026 FPF, PBS Australia No legal requirement; best practice is using metadata and provenance standards (C2PA). No legal requirement; visible labels are best practice but not mandatory. - Legal123 ASEAN Strongly recommended; regional guidelines support digital watermarks and encrypted provenance (C2PA). Recommended as best practice, not legally mandatory. - ASEAN Guide UAE/Middle East No specific AI legal requirements; ethical guidelines encourage transparency and data provenance. No legal requirements; visible labels encouraged under ethical principles. - Thomson Reuters

China

MandatoryTodos os conteúdos gerados por IA devem incluir metadados para rastreamento, classificação e informações de plataforma.

MandatoryTodos os conteúdos gerados pela IA publicamente publicados devem ter sinais de água claros (visíveis).

1 de setembro de 2025

Tradução da lei chinesa, emRegras do Doin

EU

MandatoryDe acordo com a Lei da IA, o conteúdo gerado por IA deve ter metadados legíveis por máquina (como sinais digitais, C2PA).

Não explicitamente mandado, mas futuras diretrizes ou práticas da indústria podem exigir.

Agosto de 2026

Eu estou agindo

Inovação de dados

USA

No legal requirement(nível federal); mas múltiplos projetos de lei propuseram requisitos obrigatórios, e alguns estados (como a Califórnia) adotaram legislação.

No legal requirement(nível federal); mas a lei da Califórnia e as propostas de lei federais exigem sinais de água visíveis.

Califórnia: 1 de janeiro de 2026

FPF, emPBS

Australia

Não há requisitos legais; a melhor prática é o uso de metadados e padrões de proveniência (C2PA).

Sem requisitos legais; etiquetas visíveis são as melhores práticas, mas não são obrigatórias.

-

Direito 123

ASEAN

Strongly recommendedAs diretrizes regionais suportam marcas digitais e origem criptografada (C2PA).

Recomendado como melhor prática, não legalmente obrigatório.

-

Guia da ASEAN

UAE/Middle East

Não há requisitos legais específicos de IA; as diretrizes éticas incentivam a transparência e a proveniência dos dados.

Sem requisitos legais; rótulos visíveis encorajados sob princípios éticos.

-

Agência Thomson Reuters

Além do conteúdo viral

No entanto, apesar da complexidade dos direitos autorais, da desinformação e da regulamentação da plataforma, o potencial do Veo 3 também está sendo explorado por diretores profissionais.Enquanto inúmeros criadores de conteúdo perseguem o próximo momento viral de estilo “Bigfoot”, o diretor turco Öner S. Biberkökü escolheu um caminho completamente diferente.





O colaborador de Öner é o nome doméstico da Turquia, "Rainha do Pop" Sezen Aksu, uma figura lendária que abrange cinco décadas na música, que lançou uma nova canção,Caminhada"Eu quero que as pessoas se lembrem de sua infância", Öner mencionou em minha entrevista, "Eu ouvi suas canções como uma criança, sua voz tem um significado especial para o povo turco".





Este projetocustou dezenas de milhares de dólares em créditos Veo3 sozinho, além de recursos humanos substanciais, completados porA equipe de Öner (Pepperroot Studio)Durante a criação, Öner e sua equipe exploraram profundamente as limitações técnicas do Veo 3. ele admitiu francamente que alcançar a consistência do personagem era um " pesadelo" usando esta ferramenta sozinha, forçando-os a combinar métodos de geração múltipla através de planejamento cuidadoso e experimentação repetida para finalmente alcançar o resultado desejado.





Esta abordagem difere de outro vídeo de música Öner criado 4 meses antes,“Uchigatana” (que muitas vezes me refiro como “Renascido como Samurai em Edo”), que perseguiu momentos espetaculares, transferência de estilo e sincronização de lábios por um personagem de IA que mostrou as capacidades da IA. Este novo vídeo de música com Sezen Aksu manteve deliberadamente restrição e simplicidade. "Eu queria um vídeo de música simples com apenas um momento mágico - o instante em que as baratas levantam a mulher de uma queda", disse Öner.





Em última análise, este “momento mágico” serviu à narrativa da canção, completando a expressão concreta do trabalho para aspirar a “esperança”.

A mesma ferramenta criativa, nas mãos de diferentes criadores, algumas pessoas podem produzir conteúdo viral cômico, algumas pessoas usá-lo para fabricar desinformação, e alguns usariam seu poder para chamar a resposta emocional de uma nação.

Olhando para a frente: o renascimento da IA

Existem plataformas como Kling (por Kuaishou) e Dreamina (por ByteDance) que possuem vastos dados de treinamento de vídeo de suas plataformas de vídeo curtas, bem como empresas como Runway, Higgsfield e Minimax, etc. continuamente iterando produtos em seus respectivos sub-campos de nicho.





Novas inovações tecnológicas são anunciadas quase a cada poucos dias.RedditJá há rumores de que o Veo 4 será lançado em dezembro de 2025, embora ninguém possa prever com precisão que capacidades esses modelos alcançarão até então.





Como disse o CEO do Google, Sundar Pichai, emPodcast EntrevistaA tendência desses modelos avançados é clara – eles permitirão um aumento dramático na criação de conteúdo, capacitando uma gama mais ampla de criadores – democratizando a criação de vídeo.





Mas eu acreditothe core of content creation has never been, and should never be, determined by how advanced our tools are, but by the human spirit with which we wield these tools.





The Veo 3 viral moment represents more than technological progress—it's a mirror reflecting the essence of human creativity.Quando um imigrante sírio na Alemanha cria expressão artística com um Bigfoot de IA, quando uma equipe turca produz histórias emocionalmente completas a um custo mínimo, quando as fronteiras entre o real e o sintético se desvanecem, quando você e eu podemos usar ferramentas de IA para se manifestar “.O que você pensa é o que você vê“Não estamos apenas testemunhando a evolução de uma ferramenta – estamos observando a transformação em toda a indústria de conteúdos, o que alguns chamam de transformação.O RenascimentoA IA está acelerando a redescoberta e redefinição do lugar da humanidade no mundo.





A questão que precisamos responder não é se a IA vai mudar a criação de conteúdo – porque já tem.A questão é se podemos estabelecer um quadro que abraça o potencial democratizador dessas ferramentas, protegendo o valor da criatividade humana.





Nesse futuro do Renascimento da IA, as histórias que escolhemos contar – e como as contamos – importarão muito mais do que a tecnologia usada para trazer essas histórias à vida.

