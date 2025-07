INE Usalama huanzisha vyeti vya eMAPT

Cary, North Carolina, July 10th, 2025/CyberNewsWire/-- Usalama wa , mtoa huduma wa kuongoza wa elimu ya usalama wa mtandao na vyeti vya usalama wa mtandao, leo ilizindua uboreshaji wake mkubwa. eMAPT (Mobile Application Penetration Testing) Utafiti wa Upatikanaji wa Maombi ya Mkono Vyeti vya upya vinatoa mbinu ya kina na ya vitendo zaidi katika sekta ya majaribio ya usalama wa maombi ya simu.

Magazeti ya CSO hivi karibuni ilitambua eMAPT miongoni mwa 16 ya juu ya OffSec, pen-testing, na vyeti vya hacking kwa 2025 , akibainisha kuwa vyeti vya eMAPT "kupatia mafunzo ya vitendo na mipango ya sasa, kuwahakikishia wataalamu wa usalama na uchaguzi wao wa ujuzi maalum au ujuzi mzima." uchapishaji hasa ilionyesha eMAPT kama vyeti pekee kwa kuzingatia majaribio ya uingiliaji wa maombi ya simu kati ya vyeti vyote vya usalama wa kibinafsi zilizoangalia.

"Ujumbe wa kuimarishwa wa eMAPT unatoa hasa kile ambacho wataalamu wa pentester wanahitaji katika mazingira ya usalama wa simu ya leo," alisema Dara Warn, Mkurugenzi Mtendaji wa INE Usalama. "Mafunzo ya kuthibitisha inazingatia mbinu za uchambuzi wa kisasa, ulinzi wa runtime, na mawasiliano ya ufanisi na timu za maendeleo. Kufundisha ujuzi wa vitendo wakati wa kudumisha usahihi wa kiufundi unaohitajika katika kazi ya usalama wa simu za mkononi."

Upungufu wa ujuzi wa usalama wa simu unaathiri mashirika

Maombi ya simu ya mkononi inashughulikia shughuli za kifedha, data za afya, na shughuli muhimu za biashara, kuunda eneo la mashambulizi lililoongezeka kwa kiwango kikubwa. mashirika yanahitaji wataalamu wa usalama ambao wanaweza kufikiri kama mashambulizi wakati wanaelewa mazingira ya biashara ya matokeo yao. The enhanced eMAPT certification produces professionals who deliver both technical expertise and clear communication, whether they explain SSL pinning bypasses to development teams or document OWASP MASVS compliance for executives.

Utambulisho wa eMAPT una mbinu ya ubunifu ya mtihani wa mbili ambayo inathibitisha uelewa wa dhana na maombi ya vitendo. Tathmini hii ya kina inahakikisha wataalamu waliotambuliwa wana ujuzi wa nadharia na uwezo wa vitendo ili kuhakikisha maombi ya simu kwa ufanisi katika mazingira ya kitaaluma.

Vyeti vya kuimarishwa hutoa:

Upatikanaji kamili wa iOS na Android: Mafunzo sasa yanafunika majukwaa mawili makubwa ya simu na kina sawa na lengo

Mafunzo ya mazoezi, ya msingi ya maabara: Wagombea kupata uzoefu wa vitendo kupitia majaribio ya dunia halisi ya maombi ya simu

Uhakiki wa ngazi ya kitaaluma: Uhakiki unathibitisha ujuzi na ujuzi unaohitajika kwa majukumu ya majaribio ya maombi ya mkononi ya kitaaluma

Ujuzi wa kiufundi wa juu: Mafunzo yanajumuisha fuzzing maombi ya simu, uhandisi wa nyuma, na uchambuzi wa programu mbaya

Ushirikiano wa Mfumo wa Viwanda: ramani ya tathmini kwa mbinu za OWASP MASVS, MTTG, na PTES

Mawasiliano ya Biashara: Mafunzo yanaonyesha nyaraka za hasara na taarifa kwa washirika

Mambo saba muhimu yanayohusiana na changamoto halisi za usalama

Udhibiti wa eMAPT unaoimarishwa unafunika maeneo saba muhimu ya ujuzi ambayo yanaonyesha mtiririko wa kazi halisi wa kupima:

Msingi wa Usalama wa Maombi ya Mkono (10%) - Kanuni za msingi na dhana za usalama wa usanifu Mfano wa vitisho na mawazo ya mshambuliaji (10%) - mbinu za tathmini na uchambuzi wa vitisho Ufafanuzi na uchambuzi wa static (20%) - Uchambuzi wa binary ya juu na mbinu za ukaguzi wa msimbo Majaribio ya Dynamic na Usindikaji wa Runtime (20%) - Majaribio ya programu ya moja kwa moja na mbinu za kuepuka usalama API na Utafiti wa Usalama wa Backend (15%) - Utambulisho, mamlaka, na Tathmini ya Vulnerability ya API Uhandisi wa nyuma na Deobfuscation ya Nambari (10%) - Uchambuzi wa Binary na Maendeleo ya Zana za Custom Uchambuzi wa Malware ya Simu (10%) - Kampeni za APT na uchambuzi wa mbinu za kuzuia Ripoti na Mawasiliano (5%) - Takwimu na ushiriki wa washirika

Watazamaji wa lengo hufunika vikundi vingi vya usalama

Uchambuzi wa eMAPT unaoongezwa unalenga wataalamu wa usalama wa kibinafsi wa ngazi ya kati katika majaribio kadhaa. Wataalamu wa Pentester wanapata ujuzi maalum wa simu ili kupanua huduma zao. Wachambuzi wa usalama wa maombi ya simu wanajifunza kutambua mifano ya mashambulizi na kuboresha majibu ya tukio. Watengenezaji wanaojenga programu za usalama wanapata mtazamo wa mashambulizi ili kutambua makosa wakati wa maendeleo. Wafanyabiashara wa timu ya Red wanajifunza vektor ya mashambulizi ya simu kwa simulation kamili ya adui. Wataalam wa usalama wa kibinafsi wanaendeleza ujuzi wa mazoezi kwa mwongozo wa wateja. Wachambuzi wa malware wanapata uwezo wa uhandisi wa reverse kwa simu.

" eMAPT inajenga kiwango cha dhahabu kwa ajili ya udhibiti wa upatikanaji wa maombi ya simu," alisema Warn. "Wakati vyeti vingine vya maombi ya wavuti ya simu vinafunika vipengele fulani, eMAPT inakabiliwa na mahitaji maalum ya uchunguzi wa upatikanaji wa maombi ya simu na kina cha kutosha na lengo la vitendo.

Upatikanaji wa haraka na kukuza

Vyeti vya eMAPT vinapatikana mara moja kwenye https://checkout.ine.com ya ya Njia inayofaa ya kujifunza Inajumuisha vifaa vingi vya mafunzo, mazingira ya mazoezi ya mazoezi, na upatikanaji wa chombo cha mtihani wa usalama wa mkononi cha sekta inayoongoza. Inapatikana na usajili wa Premium. Kutoka Agosti 6, 2025, INE Security inatoa bei maalum ya kuanza kwa watumiaji wa mapema wa vyeti vya eMAPT.

Kuhusu Usalama wa Usalama:

Usalama wa Ni ya Tuzo ya mtoa huduma wa kuongoza wa mtandao wa mtandaoni na mafunzo ya usalama wa cyber na vyeti. Kutumia jukwaa yenye nguvu la mazoezi, teknolojia ya kisasa, mtandao wa usambazaji wa video wa kimataifa, na washauri wa darasa la dunia, INE ni uchaguzi wa mafunzo ya juu kwa makampuni ya Fortune 500 duniani kote kwa mafunzo ya usalama wa cyber katika biashara na kwa wataalamu wa IT wanaotafuta kuendeleza kazi zao. mfululizo wa njia za kujifunza wa INE hutoa kina cha kutosha cha ujuzi katika usalama wa cyber na ni nia ya kutoa mafunzo ya kiufundi ya juu wakati pia kupunguza vikwazo duniani kote kwa wale wanaotafuta kuingia na kufanikiwa katika kazi ya IT.

Hadithi hii ilichapishwa kama taarifa ya vyombo vya habari na Cyberweswire chini ya HackerNoon's Business Blogging Program.

