INE Security lançon certifikimin e përmirësuar eMAPT

Cary, North Carolina, July 10th, 2025/CyberNewsWire/-- Një siguri , një ofrues kryesor i edukimit të sigurisë kibernetike dhe certifikimeve të sigurisë kibernetike, sot ka nisur rritjen e saj të konsiderueshme. EMAPT (Mobile Application Penetration Testing) Certifikimi për aplikime të lëvizshme Certifikimi i përditësuar ofron qasjen më gjithëpërfshirëse dhe praktike të industrisë për testimin e sigurisë së aplikacioneve mobile.

CSO Magazine kohët e fundit njohu eMAPT në mesin e 16 Certifikimeve Top OffSec, Pen-Testing dhe Ethical Hacking për 2025 , duke vënë në dukje se certifikimet eMAPT "ofrojnë trajnime praktike dhe kurrikula të përditësuara, duke pajisur profesionistët e sigurisë ofensive me zgjedhjen e tyre të njohjes së specializuar ose të gjerë të aftësive."Publikimi theksoi posaçërisht eMAPT si certifikimin e vetëm për t'u fokusuar në testimin e depërtimit të aplikacioneve mobile në mesin e të gjitha certifikimeve të sigurisë kibernetike të shqyrtuara.

"Certifikimi i përmirësuar eMAPT ofron saktësisht atë që profesionistët e pentezës kanë nevojë në peizazhin e sigurisë së sotme të lëvizshme," tha Dara Warn, CEO i INE Security. "Trajnimi i certifikimit fokusohet në teknikat e sofistikuara të analizës, mbrojtjen e kalimit të kohës dhe komunikimin efektiv me ekipet e zhvillimit. Mësoni aftësi praktike duke ruajtur rreptësinë teknike që kërkojnë punët e avancuara të sigurisë mobile”.

Mungesa e aftësive të sigurisë mobile kërcënon organizatat

Aplikacionet mobile trajtojnë transaksionet financiare, të dhënat e kujdesit shëndetësor dhe operacionet kritike të biznesit, duke krijuar një sipërfaqe sulmi të zgjeruar në mënyrë eksponenciale. The enhanced eMAPT certification produces professionals who deliver both technical expertise and clear communication, whether they explain SSL pinning bypasses to development teams or document OWASP MASVS compliance for executives.

Ky vlerësim i plotë siguron profesionistët e certifikuar të kenë njohuritë teorike dhe aftësitë praktike për të siguruar aplikacionet mobile në mënyrë efektive në mjedise profesionale.

Certifikimi i përforcuar ofron:

Mbulimi i plotë i iOS dhe Android: Trajnimi tani mbulon të dy platformat kryesore mobile me thellësi dhe fokus të barabartë

Trajnimi praktik, i bazuar në laborator: Kandidatët fitojnë përvojë praktike përmes skenareve të testimit të aplikacioneve mobile në botën reale

Validimi i nivelit profesional: Certifikimi validon njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për rolet profesionale të testimit të penetrimit të aplikacioneve mobile

Aftësi të avancuara teknike: Curriculum përfshin aplikacionet mobile fuzzing, reverse engineering, dhe analizë malware

Integrimi i Kornizave të Industrisë: Harta e Vlerësimeve për metodologjitë OWASP MASVS, MTTG dhe PTES

Komunikimi i gatshëm për biznes: Trajnimi thekson dokumentimin e dobësive dhe raportimin e palëve të interesuara

Shtatë domene kritike për sfidat e sigurisë reale

Çertifikimi i përmirësuar eMAPT mbulon shtatë fusha thelbësore të njohurive që pasqyrojnë rrjedhat e punës aktuale të testimit të depërtimit:

Themelet e sigurisë së aplikacioneve mobile (10%) - parimet kryesore dhe konceptet e sigurisë arkitektonike Modelimi i kërcënimeve dhe mentaliteti i sulmuesit (10%) - Metodologjitë e vlerësimit të strukturuar dhe analiza e kërcënimeve Analizë e njohjes dhe statike (20%) - Teknika të avancuara të analizës binare dhe inspektimit të kodit Testimi dinamik dhe manipulimi i kohës së drejtimit (20%) - Testimi i aplikacioneve live dhe metodat e bypass-it të sigurisë Testimi i sigurisë së API dhe Backend (15%) - Vlerësimi i autentifikimit, autorizimit dhe vulnerabilitetit të API Reverse Engineering & Code Deobfuscation (10%) - Analiza binare dhe zhvillimi i mjeteve të personalizuara Analiza e Malware Mobile (10%) - Analiza e fushatave APT dhe teknikave të shmangies Raportimi dhe komunikimi (5%) - Dokumentacioni dhe angazhimi i palëve të interesuara

Audienca e synuar përfshin disiplina të shumta të sigurisë

Certifikimi i përmirësuar eMAPT synon profesionistët e sigurisë kibernetike të nivelit të mesëm në shumë specializime. Profesionistët e Pentester fitojnë ekspertizë specifike për celularët për të zgjeruar ofertat e shërbimeve. Analistët e sigurisë të aplikacioneve të lëvizshme mësojnë të njohin modelet e sulmeve dhe të përmirësojnë reagimin ndaj incidenteve. Zhvilluesit që ndërtojnë aplikacione të sigurta fitojnë perspektivat e sulmuesve për të identifikuar mangësitë gjatë zhvillimit. Operatorët e ekipit të kuq zotërojnë vektorët e sulmeve të lëvizshme për simulim të plotë të kundërshtarit. Konsulentët e sigurisë kibernetike zhvillojnë aftësi praktike për udhëzimin e klientit. Analistët e malware fitojnë aftësitë e inxhinier

“ eMAPT përcakton standardin e artë për testimin e depërtimit të aplikacioneve celulare”, tha Warn. “Ndërsa certifikimet e tjera të aplikacioneve celulare të internetit mbulojnë disa aspekte, eMAPT adreson nevojat specifike të testimit të depërtimit të aplikacioneve celulare me thellësi të pakrahasueshme dhe fokus praktik.

“ eMAPT përcakton standardin e artë për testimin e depërtimit të aplikacioneve celulare”, tha Warn. “Ndërsa certifikimet e tjera të aplikacioneve celulare të internetit mbulojnë disa aspekte, eMAPT adreson nevojat specifike të testimit të depërtimit të aplikacioneve celulare me thellësi të pakrahasueshme dhe fokus praktik.

Disponueshmëria e menjëhershme me promovim

Certifikimi i përmirësuar eMAPT është në dispozicion menjëherë në https://checkout.ine.com të Rruga përkatëse e të mësuarit përfshin materiale të plota trajnimi, mjedise praktike laboratorike, dhe qasje në një mjet të testimit të sigurisë mobile udhëheqëse të industrisë. Ajo është në dispozicion me një abonim Premium. Nga 6 gusht 2025, INE Security po ofron çmime të veçanta të nisjes për adoptuesit e hershëm të certifikimit të përmirësuar eMAPT.

Në lidhje me sigurinë:

Një siguri Është e Çmimi fitues ofruesi kryesor i trajnimit dhe certifikimit të rrjetit në internet dhe sigurisë kibernetike. Duke shfrytëzuar një platformë të fuqishme laboratorike praktike, teknologji të fundit, një rrjet global të shpërndarjes së videove dhe instruktorë të klasit botëror, INE është zgjedhja kryesore e trajnimit për kompanitë Fortune 500 në mbarë botën për trajnimin e sigurisë kibernetike në biznes dhe për profesionistët e IT që kërkojnë të përparojnë karrierën e tyre.

Katrinë Brown

Një siguri

[email protected] Përshkrimi

Kjo histori u botua si një komunikatë për shtyp nga Cyberweswire nën HackerNoon's Business Blogging Program.

Kjo histori u botua si një njoftim për shtyp nga Cyberweswire nën HackerNoon's Business Blogging Programi .