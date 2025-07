INE Security lanciert erweiterte eMAPT-Zertifizierung

Cary, North Carolina, July 10th, 2025/CyberNewsWire/-- INE Security , ein führender Anbieter von Cybersecurity-Ausbildung und Cybersecurity-Zertifizierungen, hat heute seine deutlich verbesserte eMAPT (Mobile Application Penetration Testing) Zertifizierung Die aktualisierte Zertifizierung liefert den umfassendsten und praktischsten Ansatz der Branche für die Sicherheitstestung von mobilen Anwendungen.

CSO Magazine hat eMAPT kürzlich unter den Top 16 OffSec, Pen-Testing und Ethical Hacking-Zertifizierungen für 2025 anerkannt. , unter Hinweis darauf, dass die eMAPT-Zertifizierungen "Hand-on-Training und aktuelle Lehrpläne anbieten, die offensive Sicherheitsexperten mit ihrer Wahl von spezialisierter oder breiter Kompetenz-Zertifizierung ausstatten." Die Publikation hebt eMAPT speziell als die einzige Zertifizierung hervor, die sich unter allen überprüften Cybersecurity-Zertifizierungen auf mobile Anwendungsdurchdringungstests konzentriert.

„Die erweiterte eMAPT-Zertifizierung liefert genau das, was Pentester-Profis in der heutigen mobilen Sicherheitslandschaft benötigen“, sagte Dara Warn, CEO von INE Security. „Die Zertifizierungsschulung konzentriert sich auf anspruchsvolle Analysetechniken, Umgehungsschutz und effektive Kommunikation mit Entwicklungsteams. Praktische Fähigkeiten lehren Während wir die technische Strenge beibehalten, die die fortschrittliche mobile Sicherheit erfordert."

Mobile Security Skills Gap bedroht Organisationen

Mobile Anwendungen handhaben finanzielle Transaktionen, Gesundheitsdaten und kritische Geschäftsabläufe und schaffen eine exponentiell erweiterte Angriffsfläche. The enhanced eMAPT certification produces professionals who deliver both technical expertise and clear communication, whether they explain SSL pinning bypasses to development teams or document OWASP MASVS compliance for executives.

Die erweiterte eMAPT-Zertifizierung verfügt über einen innovativen Dual-Exam-Ansatz, der sowohl das konzeptionelle Verständnis als auch die praktische Anwendung validiert.Diese umfassende Bewertung stellt sicher, dass zertifizierte Fachleute das theoretische Wissen und die praktischen Fähigkeiten haben, um mobile Anwendungen effektiv in professionellen Umgebungen zu sichern.

Die erweiterte Zertifizierung bietet:

Umfassende iOS- und Android-Abdeckung: Training umfasst jetzt beide großen mobilen Plattformen mit gleicher Tiefe und Fokussierung

Hands-on, Lab-Based Training: Kandidaten erwerben praktische Erfahrung durch reale mobile Anwendungsversuchsszenarien

Professionelle Validierung: Zertifizierung validiert das Wissen und die Fähigkeiten, die für professionelle Prüfungsprozesse für mobile Anwendungen erforderlich sind

Erweiterte technische Fähigkeiten: Curriculum umfasst mobile Anwendungsfuzzing, Reverse Engineering und Malware-Analyse

Industry Framework Integration: Bewertungskarte zu OWASP MASVS, MTTG und PTES Methoden

Business-Ready Communication: Ausbildung betont Schwachstellendokumentation und Stakeholderberichterstattung

Sieben kritische Domains richten sich an echte Sicherheitsherausforderungen

Die erweiterte eMAPT-Zertifizierung umfasst sieben wesentliche Wissensdomains, die die tatsächlichen Penetrationstest-Workflows widerspiegeln:

Mobile Application Security Foundations (10%) - Kernprinzipien und architektonische Sicherheitskonzepte Bedrohungsmodellierung und Angreifermindset (10%) - Strukturierte Bewertungsmethoden und Bedrohungsanalyse Erkennung und statische Analyse (20%) - fortgeschrittene binäre Analyse- und Codeinspektionstechniken Dynamic Testing and Runtime Manipulation (20%) - Live-App-Tests und Sicherheitsumgehung API- und Backend-Sicherheitstests (15%) - Authentifizierung, Autorisierung und API-Schwachstellenbewertung Reverse Engineering & Code Deobfuscation (10%) - Binäre Analyse und maßgeschneiderte Toolsentwicklung Mobile Malware Analysis (10%) - APT-Kampagnen und Evasion-Technikanalyse Berichterstattung und Kommunikation (5 %) - Dokumentation und Beteiligung der Stakeholder

Zielgruppe umfasst mehrere Sicherheitsdisziplinen

Die erweiterte eMAPT-Zertifizierung richtet sich an Cyber-Sicherheitsexperten auf mittlerer Ebene in mehreren Spezialisierungen. Pentester-Experten erwerben mobile-spezifische Expertise, um das Serviceangebot zu erweitern. Mobile-Anwendungssicherheitsanalytiker lernen Angriffsmuster zu erkennen und die Reaktion auf Vorfälle zu verbessern. Entwickler bauen sichere Apps, um Angreiferperspektiven zu gewinnen, um Mängel während der Entwicklung zu identifizieren. Red-Team-Betreiber beherrschen mobile Angriffsvektoren für eine umfassende Gegner-Simulation. Cybersicherheitsberater entwickeln praktische Fähigkeiten für die Orientierung des Kunden. Malware-Analysten erwerben mobile-spezifische Umkehrtechnik

„Das eMAPT stellt den Goldstandard für die Zertifizierung von Penetrationstests für mobile Anwendungen fest“, sagte Warn. „Während andere Zertifizierungen für mobile Webanwendungen einige Aspekte abdecken, behandelt eMAPT die spezifischen Bedürfnisse von Penetrationstests für mobile Anwendungen mit unübertroffener Tiefe und praktischem Fokus.

Sofortige Verfügbarkeit mit Launch Promotion

Die erweiterte eMAPT-Zertifizierung ist sofort verfügbar https://checkout.ine.com Die Der entsprechende Lernweg Es umfasst umfassende Schulungsmaterialien, praktische Labormildern und Zugang zu einem branchenführenden mobilen Sicherheitstest-Tool. Es ist mit einem Premium-Abonnement verfügbar. Ab dem 6. August 2025 bietet INE Security spezielle Startpreise für frühzeitige Anwender der erweiterten eMAPT-Zertifizierung an.

Über INE Security:

Eine Sicherheit ist die Preisgewinn Der führende Anbieter von Online-Netzwerk- und Cybersicherheits-Training und -Zertifizierung. Mit einer leistungsstarken hands-on Lab-Plattform, modernster Technologie, einem globalen Video-Distribution-Netzwerk und Weltklasse-Instruktoren ist INE die Top-Training-Wahl für Fortune 500-Unternehmen weltweit für Cybersicherheits-Training im Geschäft und für IT-Profis, die ihre Karriere vorantreiben möchten.

von Kathryn Brown

Eine Sicherheit

von [email protected]

Diese Geschichte wurde als Pressemitteilung von Cyberweswire unter HackerNoon's Business Blogging Program veröffentlicht.

