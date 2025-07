INE Security pristato patobulintą eMAPT sertifikavimą

Cary, North Carolina, July 10th, 2025/CyberNewsWire/-- Nėra saugumo , pirmaujanti kibernetinio saugumo švietimo ir kibernetinio saugumo sertifikatų teikėja, šiandien pradėjo savo žymiai patobulintą eMAPT (Mobile Application Penetration Testing) certification Atnaujintas sertifikavimas suteikia labiausiai išsamią ir praktišką pramonės požiūrį į mobiliųjų programų saugumo testavimą.

„CSO Magazine“ neseniai pripažino „eMAPT“ tarp 16 geriausių „OffSec“, „pen-testing“ ir etinio įsilaužimo sertifikatų 2025 m. , pažymėdamas, kad eMAPT sertifikatai "siūlo praktinį mokymą ir naujausias mokymo programas, aprūpindami įžeidžiančius saugumo specialistus savo pasirinkimu specializuotų ar plačių įgūdžių akreditacija."

„Išplėstinis eMAPT sertifikavimas suteikia tiksliai tai, ko reikia šiandienos mobiliųjų įrenginių saugumo srityje, – sakė INE Security generalinis direktorius Dara Warn. – Sertifikavimo mokymai orientuojasi į sudėtingus analizės metodus, paleidimo laiko apsaugą ir veiksmingą bendravimą su plėtros komandomis. Mokė praktinių įgūdžių išlaikant techninį griežtumą, kurio reikalauja pažangus mobiliojo ryšio saugumo darbas.“

Mobiliojo saugumo įgūdžių trūkumas kelia grėsmę organizacijoms

Mobiliosios programos tvarko finansinius sandorius, sveikatos priežiūros duomenis ir kritines verslo operacijas, sukurdamos eksponentiškai išplėstą atakos paviršių. The enhanced eMAPT certification produces professionals who deliver both technical expertise and clear communication, whether they explain SSL pinning bypasses to development teams or document OWASP MASVS compliance for executives.

Išplėstinis eMAPT sertifikavimas apima novatorišką dvigubo egzamino metodą, kuris patvirtina tiek konceptualų supratimą, tiek praktinį taikymą.Šis išsamus vertinimas užtikrina, kad sertifikuoti specialistai turi teorinių žinių ir praktinių gebėjimų efektyviai apsaugoti mobiliąsias programas profesionaliose aplinkose.

Patobulintas sertifikavimas suteikia:

Visapusiška „iOS“ ir „Android“ aprėptis: mokymas dabar apima abi pagrindines mobiliąsias platformas su vienodu gylio ir dėmesio

Praktinis, laboratorinis mokymas: kandidatai įgyja praktinės patirties per realaus pasaulio mobiliųjų programų testavimo scenarijus

Profesinio lygio patvirtinimas: sertifikavimas patvirtina žinias ir įgūdžius, reikalingus profesionaliems mobiliųjų programų įsiskverbimo testavimo vaidmenims

Išplėstiniai techniniai įgūdžiai: mokymo programa apima mobiliųjų programų klaidinimą, atvirkštinę inžineriją ir kenkėjiškų programų analizę

Pramonės struktūrų integracija: vertinimo žemėlapis su OWASP MASVS, MTTG ir PTES metodika

Verslo paruoštas bendravimas: mokymas pabrėžia pažeidžiamumo dokumentaciją ir suinteresuotųjų subjektų ataskaitų teikimą

Septynios kritinės sritys, skirtos realiems saugumo iššūkiams

Patobulintas eMAPT sertifikavimas apima septynias pagrindines žinių sritis, atspindinčias faktinius įsiskverbimo testavimo darbo srautus:

Mobiliųjų programų saugumo pagrindai (10%) - pagrindiniai principai ir architektūrinės saugumo sąvokos Grėsmių modeliavimas ir atakų mąstymas (10%) - Struktūrizuotos vertinimo metodikos ir grėsmių analizė Pripažinimas ir statinė analizė (20%) - Išplėstinė dvejetainė analizė ir kodo tikrinimo metodai Dinaminis testavimas ir paleidimo laiko manipuliavimas (20%) - gyvų programų testavimas ir saugumo apeigos metodai API ir Backend saugumo testavimas (15%) - autentifikavimas, autorizacija ir API pažeidžiamumo įvertinimas Atvirkštinė inžinerija ir kodo iššifravimas (10%) - Dvejetainė analizė ir individualių įrankių kūrimas Mobilioji kenkėjiškų programų analizė (10%) - APT kampanijų ir vengimo technikos analizė Ataskaitų teikimas ir komunikacija (5 %) – dokumentacija ir suinteresuotųjų šalių dalyvavimas

Tikslinė auditorija apima kelias saugumo disciplinas

Patobulintas eMAPT sertifikavimas skirtas vidutinio lygio kibernetinio saugumo specialistams įvairiose specializacijose. „Pentester“ specialistai įgyja mobiliųjų įrenginių specifinių žinių, kad išplėstų paslaugų pasiūlymus. Mobiliųjų programų saugumo analitikai mokosi atpažinti atakų modelius ir pagerinti incidentų atsaką. Kūrėjai, kuriantys saugias programas, įgyja atakų perspektyvas, kad nustatytų trūkumus kūrimo metu. „Red“ komandos operatoriai įvaldo mobiliųjų atakų vektorius visapusiškam priešininko modeliavimui. „Cyber security“ konsultantai kuria praktinius įgūdžius klientų orientavimui. „Malware“ analitikai įgyja mobiliųjų įrenginių specifinių atvirkštinių inžinerinių gebėjimų.

„„ eMAPT“ nustato aukso standartą mobiliųjų programų įsiskverbimo testavimo sertifikavimui“, – sakė Warnas. „Kol kiti mobiliųjų žiniatinklio programų sertifikavimai apima kai kuriuos aspektus, „eMAPT“ sprendžia konkrečius mobiliųjų programų įsiskverbimo testavimo poreikius su neprilygstamu gyliu ir praktiniu dėmesio skiriimu. sertifikavimas apima pažangius metodus, tokius kaip mobiliosios kenkėjiškos programos analizė ir individualizuoto nuslėpimo įrankių kūrimas – įgūdžiai, kurie tampa vis vertingesni, nes mobiliosios grėsmės tampa sudėtingesnės.“

Išankstinė prieiga su pardavimo skatinimu

Išplėstinis eMAPT sertifikavimas yra prieinamas iš karto https://checkout.ine.com • The Atitinkamas mokymosi kelias apima išsamias mokymo medžiagas, praktines laboratorines aplinkas ir prieigą prie pramonės lyderio mobiliųjų saugumo testavimo įrankio. Jis yra prieinamas su „Premium“ prenumerata. Nuo 2025 m. Rugpjūčio 6 d. INE Security siūlo specialias pradžios kainas ankstyvosioms patobulintos eMAPT sertifikavimo priėmėjoms.

Apie INE saugumą:

Nėra saugumo Tai yra Apdovanojimai pirmaujantis internetinių tinklų ir kibernetinio saugumo mokymo ir sertifikavimo teikėjas. Naudodamas galingą praktinę laboratorijos platformą, pažangiausias technologijas, pasaulinį vaizdo platinimo tinklą ir pasaulinės klasės instruktorius, INE yra geriausias mokymo pasirinkimas Fortune 500 kompanijoms visame pasaulyje kibernetinio saugumo mokymui versle ir IT specialistams, norintiems tobulinti savo karjerą. INE mokymosi kelių rinkinys siūlo neprilygstamą patirties gylį visoje kibernetinio saugumo srityje ir yra įsipareigojęs teikti pažangius techninius mokymus, taip pat sumažinti kliūtis visame pasaulyje tiems, kurie nori patekti ir tobulėti IT karjeroje.

Katriną Browną

Nėra saugumo

Kė[email protected]

Ši istorija buvo paskelbta kaip „Cyberweswire“ pranešimas spaudai pagal „HackerNoon“ verslo dienoraščių programą.

