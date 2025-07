INE Security spouští rozšířenou certifikaci eMAPT

Cary, North Carolina, July 10th, 2025/CyberNewsWire/-- Nějaká bezpečnost Společnost, která je předním poskytovatelem vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti a certifikací v oblasti kybernetické bezpečnosti, dnes zahájila svou významně vylepšenou eMAPT (Mobile Application Penetration Testing) - testování penetrace mobilních aplikací Aktualizovaná certifikace poskytuje nejkomplexnější a nejpraktičtější přístup k testování zabezpečení mobilních aplikací.

CSO Magazine nedávno uznal eMAPT mezi Top 16 OffSec, pen-testing a etické hacking certifikace pro rok 2025 , poznamenávajíce, že certifikace eMAPT „nabízejí praktické školení a aktuální učební osnovy, které vybavují ofenzivní bezpečnostní profesionály volbou specializovaných nebo širokých kvalifikací.“ Publikace konkrétně zdůraznila eMAPT jako jedinou certifikaci, která se zaměřuje na testování penetrace mobilních aplikací mezi všemi certifikacemi kybernetické bezpečnosti, které byly přezkoumány.

„Zlepšená certifikace eMAPT přináší přesně to, co potřebují profesionálové v oblasti mobilní bezpečnosti,“ uvedl Dara Warn, generální ředitel INE Security. „Certifikační školení se zaměřuje na sofistikované analytické techniky, ochranu běhu a efektivní komunikaci s vývojovými týmy. teaches practical skills při zachování technické přísnosti, kterou vyžaduje pokročilá práce v oblasti mobilní bezpečnosti.“

Mobilní bezpečnostní dovednostní propast ohrožuje organizace

Mobilní aplikace zpracovávají finanční transakce, údaje o zdravotní péči a kritické obchodní operace, což vytváří exponenciálně rozšířený útokový povrch. The enhanced eMAPT certification produces professionals who deliver both technical expertise and clear communication, whether they explain SSL pinning bypasses to development teams or document OWASP MASVS compliance for executives.

Tento komplexní posouzení zajišťuje certifikované profesionály mají teoretické znalosti a praktické schopnosti pro zabezpečení mobilních aplikací efektivně v profesionálním prostředí.

Posílená certifikace poskytuje:

Komplexní pokrytí iOS a Android: školení nyní pokrývá obě hlavní mobilní platformy se stejnou hloubkou a zaměřením

Hands-on, Lab-Based Training: Kandidáti získají praktické zkušenosti prostřednictvím reálných mobilních aplikačních testovacích scénářů

Validace na profesionální úrovni: certifikace validuje znalosti a dovednosti potřebné pro profesionální testování penetrace mobilních aplikací

Pokročilé technické dovednosti: učební plán zahrnuje mobilní aplikace fuzzing, reverzní inženýrství a analýzu malwaru

Integrace průmyslových rámců: mapa hodnocení metodik OWASP MASVS, MTTG a PTES

Business-ready komunikace: školení zdůrazňuje dokumentaci zranitelností a podávání zpráv zúčastněným stranám

Sedm kritických oblastí řeší skutečné bezpečnostní výzvy

Posílená certifikace eMAPT pokrývá sedm základních oblastí znalostí, které odrážejí skutečné pracovní postupy pro testování penetrace:

Základy bezpečnosti mobilních aplikací (10%) - základní principy a koncepce architektonické bezpečnosti Modelování hrozeb a myšlení útočníka (10%) - Strukturované metodiky hodnocení a analýza hrozeb Rozpoznávání a statická analýza (20%) - pokročilé techniky binární analýzy a kontroly kódů Dynamické testování a manipulace s časem spuštění (20%) - Live testování aplikací a metody obcházení zabezpečení API a backendové bezpečnostní testování (15 %) – ověřování, autorizace a posouzení zranitelnosti API Reverse Engineering & Code Deobfuscation (10%) - Binární analýza a vývoj vlastních nástrojů Analýza mobilního malwaru (10%) - analýza APT kampaní a techniky vyhýbání se Podávání zpráv a komunikace (5 %) – dokumentace a zapojení zúčastněných stran

Cílové publikum pokrývá více bezpečnostních disciplín

Posílená certifikace eMAPT se zaměřuje na profesionály v oblasti kybernetické bezpečnosti na střední úrovni v několika specializacích. Profesionálové Pentester získávají mobilní odborné znalosti, aby rozšířili nabídku služeb. Analytici zabezpečení mobilních aplikací se učí rozpoznávat vzorce útoků a zlepšovat reakci na incidenty. Vývojáři budující bezpečné aplikace získávají perspektivy útočníků k identifikaci nedostatků během vývoje. Operátoři červeného týmu zvládnou vektory mobilních útoků pro komplexní simulaci protivníků. Konzultanti v oblasti kybernetické bezpečnosti rozvíjejí praktické dovednosti pro vedení zákazníků. Analytici malwaru získávají schopnosti reverzního inženýrství specifické pro mobilní zařízení.

„ eMAPT stanoví zlatý standard pro certifikaci pro testování penetrace mobilních aplikací,“ uvedl Warn. „Zatímco jiné certifikace pro mobilní webové aplikace pokrývají některé aspekty, eMAPT řeší specifické potřeby testování penetrace mobilních aplikací s bezkonkurenční hloubkou a praktickým zaměřením.

Okamžitá dostupnost s propagační akcí

Posílená certifikace eMAPT je k dispozici ihned na https://checkout.ine.com • The corresponding learning path obsahuje komplexní školicí materiály, praktické laboratorní prostředí a přístup k přednímu mobilnímu bezpečnostnímu testovacímu nástroji. Je k dispozici s prémiovým předplatným. Od 6. srpna 2025 nabízí INE Security speciální zaváděcí ceny pro počáteční uživatele rozšířené certifikace eMAPT.

Co se týče bezpečnosti:

Nějaká bezpečnost Je to Vítězná cena INE je předním poskytovatelem školení a certifikace v oblasti on-line sítí a kybernetické bezpečnosti. S využitím výkonné hands-on laboratorní platformy, špičkových technologií, globální sítě pro distribuci videa a světových instruktorů je INE špičkovou volbou školení pro společnosti Fortune 500 po celém světě pro školení v oblasti kybernetické bezpečnosti v podnikání a pro IT profesionály, kteří chtějí rozvíjet svou kariéru.

Tento příběh byl publikován jako tisková zpráva Cyberweswire v rámci HackerNoon Business Blogging Program.

