Mawari Pioneers Guta-Wide AI Chiitiko muOsaka's Namba District: Osaka Ari Kupinda Sei Mune Ramangwana

Ko kana kufamba kwako kwemazuva ese kuchigona kushandura kuita chiitiko chedhijitari? Muchiteshi chiri mushishi cheOsaka, vafambi vanogona kusangana nechaiyo-nguva 3D dhijitari madhijitari sechikamu chechirongwa chitsva chemudhorobha. Mawari akabatana neNankai Electric Railway Co., Ltd., Meta Osaka Co., Ltd., uye e-stadium Co., Ltd. kutanga Digital Entertainment City Namba, chirongwa chinozobatanidza AI-inotyairwa 3D maavatars, yakawedzera chokwadi (XR), uye decentralized muviri zvivakwa (DePIN) muguta rose. Chirongwa ichi chinozotumira vamiririri veAI vanokwanisa kupa kutungamira kwevashanyi uye sevhisi yevatengi munzvimbo dzeveruzhinji vachishandisa chaiyo-nguva 3D kutenderera uye edge komputa michina yakaiswa mukati menetiweki yeNankai.





Iyo purojekiti ine chinangwa chekushandura nzvimbo dzechinyakare dzekufambisa kuita dzinopindirana madhijitari hubs. Nekubatanidza AI, XR, uye DePIN, iyo itsva ecosystem inotsvaga kutsigira mitauro yakawanda yevashanyi uye kugadzira mikana yebasa inochinjika yevashandi vari kure nevamwe. Mawari, ane ruzivo kubva pamusoro pemapurojekiti makumi mashanu eXR pasi rose, achashandisa tekinoroji yayo ine patent kutonga kutenderera kwemhando yepamusoro yezvinyorwa zvedhijitari uku ichideredza bandwidth zvinodiwa.









Vatori venzvimbo vanosimbisa kuti chirongwa ichi chinotarisirwa kusimudzira kuita kwemadhorobha nekuvandudza ruzivo rwese rwenzvimbo dzeveruzhinji. Nankai Electric Railway, mumwe wevafambisi vezvifambiso veJapan kwenguva refu, iri kuisa chirongwa ichi senzira yekuvandudza zviteshi zvayo nenzvimbo dzakatenderedza. Meta Osaka uye e-nhandare vanopa hunyanzvi hwavo mukusimudzira dunhu uye dhijitari zano rekubatsira kuumba kuita kweprojekiti.

Pfungwa dzekupedzisira

Iyo Digital Varaidzo Guta reNamba chirongwa chinocherekedza kuyedza kusanganisa mukubatanidza zviitiko zvedhijitari uye zvepanyama zvemudhorobha pamwero weguta rose. Kunyange chirongwa ichi chinogona kuvandudza kuita kwevashandisi uye kutsigira hupfumi hwenzvimbo kuburikidza nehunyanzvi hwemasevhisi edhijitari, chinokokawo kuongororwa zvine hungwaru maererano nekusimba kwezvivakwa uye kuwanikwa kwedhijitari kune vese vagari. Vacherechedzi vachada kuona kuti nzira iyi yakabatanidzwa inoita sei semuenzaniso wekusimudzira maguta mune ramangwana.





Mawari, anoshanda semutengi mukuru mukubatana uku, anosimbisa kuzvipira kwake kusunda miganhu yenzvimbo komputa. Kuvaka panhaka yeanopfuura makumi mashanu emapurojekiti eXR pasi rese, Mawari inokwirisa yayo yekucheka-kumucheto komputa mhinduro uye chaiyo-nguva 3D kutepfenyura kugadzira mamiriro emudhorobha anosanganisa hunyanzvi hwedhijitari nehupenyu hwemazuva ese. Hurongwa hwekudyara kwekambani mune zvivakwa zvakatemerwa chinangwa chekusimudzira kudyidzana kweveruzhinji kuburikidza nehupenyu hweAI maavatars asi zvakare kuseta modhi inodzokororwa yezvirongwa zveguta rakangwara pasi rose. Chirongwa ichi chinosimbisa chiono chaMawari chekuita kuti zviitiko zvedhijitari zviwanikwe, zvishande, uye zvishandure nharaunda dziri muOsaka.





Usakanganwa kufarira uye kugovera nyaya!

Vested Interest Disclosure: Uyu munyori ndiye akazvimirira anopa kuburitsa kuburikidza neyedu bhizinesi blogging chirongwa . HackerNoon yakaongorora rondedzero yemhando, asi zvirevo zviri pano ndezvemunyori. #DYOR