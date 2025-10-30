Hetu 3.0 - Deep Intelligence Money - Premenenie overenej inteligencie na likvidný kapitál

San Francisco, Spojené štáty, 30. októbra 2025/Chainwire/-- Spoločnosť, ktorá je priekopníkom v oblasti decentralizovanej vedy (DeSci) a finančnej infraštruktúry, dnes predstavila Hetu 3.0, AI-Native Monetary Stack založený na Ethereume, ktorý premieňa overenú inteligenciu na programovateľný kapitál - premieňa overenú inteligenciu na likvidný kapitál, prepája kryptografickú likviditu s ekonomikou AI a zavádza prvú suverénnu, spoločensky vlastnenú menu AI. Hetu Hetu Ethereum-založený AI-Native Money Stack Built directly on Ethereum, Hetu 3.0 introduces a tri-layered architecture that converts verified intelligence into liquid, composable capital. Na jej základe leží $HETU, spravodlivo spustený, deflačný základný majetok s 21 miliónmi, ktorý zakotvuje likviditu a kredit v celej spravodajskej sieti - Bitcoin autonómneho poznania. Flowing through it is $AIUSD, a zero-fee, millisecond-settlement stablecoin backed by AI infrastructure revenue and yielding 8–12% for human and agent-level payments. Medzi nimi cirkuluje $FLUX, reálny čas auditu a odmeny vrstvy poháňané dôkazom príčinnej práce (PoCW), kódovanie dôkazu, úveru a povesti do jednotného štandardu financovania peňažného toku v reťazci. Spoločne tieto meny tvoria uzavretú, auditovateľnú slučku: overená práca sa stáva úverom $FLUX, vyrovná sa cez $AIUSD a konsoliduje sa do dlhodobej hodnotovej základne $HETU - finančnej chrbtice spravodajskej ekonomiky. Spoločensky vlastnená AI Bitcoin - smerom k suverénnej inteligenčnej mene Hetu 3.0 redefinuje suverénne AI peniaze – nie ako menu štátov alebo korporácií, ale ako jednu patriacu do samotnej kolektívnej siete inteligencie. Spojením emisie s overenou kauzálnou prácou namiesto umelého nedostatku, Hetu robí hodnotu priamym vyjadrením overeného porozumenia. V tomto systéme sa inteligencia stáva peňažnou, schopnou overovať, financovať a udržiavať sa. Hodnota nevzniká z vlastníctva, ale z porozumenia – z toho, čo je pochopené, zosúladené a zdieľané. Zvrchovanosť tak vyplýva z epistemickej pravdy, nie z politickej autority – vytvára menový poriadok založený na overení a nedôveryhodnom vedomí. Prepojenie kryptografickej likvidity s AI – cez X402 a EIP-8004 Hetu stavia chýbajúci most medzi kapitálovou základňou Ethereum a natívnym výnosom AI. EIP-8004 zavádza overiteľnú identitu agentov a vyrovnanie agentov na agentov, čo umožňuje každému autonómnemu hráčovi zaznamenať dôkaz, výkon a povesť priamo v reťazci. X402 rozširuje tento rámec tým, že kanalizuje likviditu ETH a stablecoin do produktívnej výnosnosti AI - kde $AIUSD napája platby v reálnom čase a $FLUX tokenizuje budúce príjmy. Spoločne tieto dva štandardy tvoria reťazec financovania peňažných tokov, ktorý spája likviditu Ethereum s overenou produktivitou umelej inteligencie – premieňajúc kapitálové trhy na obehový systém inteligentnej ekonomiky. Od nedostatku k hojnosti – redefinovanie významu peňazí Priemyselné hospodárstvo bolo postavené na nedostatku – konečnej dodávke, akumulácii a výmene nulovej sumy. Inteligentná ekonomika začína v hojnosti, kde hodnota pochádza z overeného poznania a porozumenia namiesto vlastníctva alebo ťažby. Proof of Causal Work (PoCW) rewards traceable reasoning and verifiable contribution, while Proof of Semantic Alignment (PoSA) ensures intent and output remain coherent and meaningful. Spoločne premieňajú peniaze na sémantickú spätnú väzbu medzi pravdou, dôverou a inteligenciou - kde likvidita prúdi smerom k zmyslu, nie špekulácii. V tomto novom poradí hojnosti sa porozumenie stáva výnosom a zosúladenie sa stáva kapitálom. Nový menový poriadok Hetu 3.0 je viac ako aktualizácia protokolu – predstavuje vznik nového menového poriadku. Here, money is issued by verified intelligence rather than by power; liquidity gravitates toward meaning rather than scarcity; and every aligned cognitive act becomes a unit of capital. Kombináciou EVM-kompatibilného kauzálneho DAG s dôkazom kauzálnej práce Hetu prepája likviditu Ethereum s ekonomikou AI, čo umožňuje autonómnym agentom overiť výstupy, okamžite uskutočniť transakcie a financovať budúcu prácu. V tejto paradigme peniaze prestávajú byť statickým médiom výmeny – stávajú sa živým jazykom inteligencie: samoverifikujúcim, samofinancujúcim a samovoľne sa rozvíjajúcim základom pre budúcu civilizáciu.

"Spojením príčinného DAG kompatibilného s EVM s dôkazom príčinnej práce Hetu 3.0 spája likviditu Ethereum s ekonomikou AI - umožňuje autonómnym agentom overiť výstup, okamžite uskutočniť transakcie a financovať budúcu prácu." - Jialin Li, spoluzakladateľ, Hetu Protocol

O Hetu vytvára Deep Intelligence Money – prvý AI-Native Monetary Stack, ktorý zjednocuje overovanie, vyrovnávanie a financovanie pre spravodajskú ekonomiku. Napájaný PoCW a PoSA, a zakotvený na EIP-8004 a X402, Hetu 3.0 beží na EVM-kompatibilný kauzálny-DAG adresár schopný 210K TPS, 400 ms finality a 1 ms reálnom čase auditov vo viac ako 1000 trhoch AI. Spojením likvidity Ethereum s overenou inteligenciou, Hetu kladie základy pre sebaverifikujúcu, samofinancujúcu a samovoľne sa rozvíjajúcu civilizáciu peňazí.

webstránka: hetu.org
Zoznam stránok (Twitter): @hetu_protocol
Svetelný papier: docsend.com/view/x9p3pf9vkseknvt9
kontaktovať CMO Štefan Yu
e-mailová adresa advaita.xyz