Hetu 3.0 - Deep Intelligence Money - 検証されたインテリジェンスを液体資本に変える

サンフランシスコ、アメリカ合衆国、2025年10月30日/Chainwire/-- 分散科学(DeSci)と金融インフラストラクチャの先駆者であるHetu 3.0は、EthereumベースのAIネイティブマネースタックで、検証されたインテリジェンスをプログラミング可能な資本に変換し、検証されたインテリジェンスを流動資本に変換し、仮想通貨をAI経済と橋渡し、最初の主権的、社会所有のAI通貨を導入しました。 Hetu Hetu Ethereum ベースの AI-Native Money Stack 直接Ethereumに基づいて構築されたHetu 3.0は、検証されたインテリジェンスを流動的で複合可能な資本に変換する3つの層のアーキテクチャを導入します。 その基盤には、公平に打ち上げられた、2100万ドルの供給基盤資産である$HETUが置かれており、情報ネットワーク全体で流動性とクレジットを固めています - 自律的な認識のBitcoin。 AIはAIインフラ収入によって支えられたゼロ料金、ミリ秒分の決済スタビルコインで、人とエージェントレベルの支払いに対して8～12%の収益を生み出す。 それらの間で循環しているのは、Proof of Causal Work(PoCW)によって動作するリアルタイムの監査と報酬層である$FLUXであり、証明、信用、評判を統一されたチェーン上のキャッシュフロー融資基準に暗号化しています。 これらの通貨は共に、閉鎖的で監査可能なループを形成する:検証された仕事は$FLUXクレジットになり、$AIUSDを通じて決済し、$HETUの長期的な価値ベース - 情報経済の金融脊椎 - に統合されます。 社会所有のAIビットコイン - 主権的な情報通貨に向かう Hetu 3.0 は、国家や企業の通貨としてではなく、情報の集団ネットワークそのものとして、主権的なAI マネーを再定義します。 人工的な不足よりも、発行を検証された因果関係に結びつけることによって、Hetuは価値を検証された理解の直接的な表現にします。 このシステムでは、情報は貨幣的になり、検証し、資金調達し、自分自身を維持することができる。 価値は所有から生まれるのではなく、理解から生まれる――理解され、調和し、共有されるものから。 したがって、主権は、政治的権威ではなく、エピステミックな真理から生まれ、検証と信頼のない知識に基づく貨幣秩序を形成する。 Crypto Liquidity を AI にブリッジ - X402 と EIP-8004 を通じて Hetuは、Ethereumの資本基盤とAIネイティブの収益の間に欠けている橋を構築しています。 EIP-8004は、検証可能なエージェントアイデンティティとエージェント対エージェント決済を導入し、各自のエージェントがチェーン上で直接証拠、パフォーマンス、評判を記録することができます。 X402 は、ETH と stablecoin の流動性を生産的な AI 収益にチャネリングすることによって、この枠組みを拡張し、AIUSD はリアルタイムの支払いを可能にし、FLUX は将来の収益をトークネリングします。 これらの2つの標準は、連鎖的なキャッシュフローの融資ループを形成し、Ethereumの流動性を検証されたAIの生産性と結びつけており、資本市場を情報経済の循環システムに変える。 貧乏から豊かさへ - お金の意味を再定義する 産業経済は、限られた供給、蓄積、ゼロスミス交換に基づいて構築された。 インテリジェンス経済は豊かさから始まり、価値は所有権や抽出よりも、検証された認識と理解から生じる。 因果関係の証明(PoCW)は、追跡可能な推論と検証可能な貢献を賞賛する一方で、セマンティック調節の証明(PoSA)は、意図と結果が一貫して有意であることを保証します。 一緒に、彼らは真実、信頼、情報の間の意味的なフィードバックループに金銭を変え、流動性が推測ではなく意味に向かって流れる。 この豊かさの新しい秩序の中で、理解は生産物になり、調和は資本になる。 新しい貨幣秩序 Hetu 3.0 は、プロトコルアップグレード以上のものであり、新しい通貨秩序の出現を意味します。 ここでは、お金は権力ではなく、検証された知性によって発行され、流動性は欠乏よりも意味に向かって重力化し、すべての調和した認知行為は資本の単位になる。 EVM対応の因果関係DAGと因果関係の証拠を組み合わせることにより、HetuはEthereumの流動性をAI経済と結びつけることで、自動代理人が出力を検証し、即座に取引し、将来の仕事を資金調達できるようになります。 このパラダイムでは、お金は交換の静的な媒介であることをやめ、未来の文明の自己検証、自己資金調達、自己発展の基礎となる知性の生きた言語となる。 \n \n 「EVM 対応の因果関係 DAG と因果関係の証拠を組み合わせることにより、Hetu 3.0 は、Ethereum の流動性をAI 経済と結び付け、自動代理人が出力を検証し、即座に取引し、将来の仕事を資金調達できるようにします」 - Jialin Li, Co-Founder, Hetu Protocol 「EVM 対応の因果関係 DAG と因果関係の証拠を組み合わせることにより、Hetu 3.0 は、Ethereum の流動性をAI 経済と結び付け、自動代理人が出力を検証し、即座に取引し、将来の仕事を資金調達できるようにします」 - Jialin Li, Co-Founder, Hetu Protocol Hetuについて インテリジェンス・マネー(Deep Intelligence Money)は、インテリジェンス経済の検証、決済、資金調達を統合する最初のAIネイティブマネー・スタックです。 Hetu Hetu PoCW および PoSA で動作し、EIP-8004 および X402 に基づき、Hetu 3.0 は、EVM 対応の因果関係 DAG レギュラーで動作し、AI 市場 1,000 を超える市場で 210K TPS、400 ms の最終期限、および 1 ms のリアルタイム監査を可能にします。 Ethereumの流動性を検証されたインテリジェンスと結びつけることで、Hetuは自己検証、自己資金調達、そして自己進化する貨幣文明の基礎を築く。 サイト: hetu.org hetu.org X(ツイッター) トップ > プロトコル トップ > プロトコル ライトペーパー: docsend.com/view/x9p3pf9vkseknvt9 docsend.com/view/x9p3pf9vkseknvt9 コンタクト CMO ステファニー・ユ アドバイス トップページ > トップページ > Advaita.xyz \n \n この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下、Chainwireのプレスリリースとして掲載されました。 この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下、Chainwireのプレスリリースとして掲載されました。 プログラム プログラム