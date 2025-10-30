旧金山,美国,2025年10月30日/Chainwire/-- 该公司是分散科学(DeSci)和金融基础设施的先驱,今天推出了Hetu 3.0,一个以以太坊为基础的AI-Native Monetary Stack,将验证情报转化为可编程的资本 - 将验证情报转化为流动资本,将加密流动性与人工智能经济联系起来,并引入首个主权、社会所有的AI货币。 希特勒 希特勒 以太坊为基础的AI-Native Money Stack 直接建立在以太坊上,Hetu 3.0 引入了一个三层架构,将验证的智能转化为流动的可复合资本。 它的基础是 $HETU,一个公平的,通胀的2100万的供应基础资产,在情报网络中固定流动性和信贷 - 自主认知的比特币。 通过它流动的是AIUSD,一个零收费,毫秒结算的稳定币,由人工智能基础设施收入支持,为人力和代理级付款提供8-12%。 它们之间的流通是 $FLUX,一个由因果工作证明(PoCW)驱动的实时审计和奖励层,将证据,信誉和声誉编码成一个统一的链上现金流融资标准。 这些货币共同形成了一个封闭的可审计循环:验证的工作成为了FLUX信贷,通过AIUSD结算,并巩固了 $HETU的长期价值基础 - 情报经济的金融支柱。 社会拥有的AI比特币 - 走向主权情报货币 Hetu 3.0 重新定义了主权的人工智能货币 - 不是国家或公司的货币,而是属于集体情报网络本身。 通过将发行与验证的因果工作相结合,而不是人工稀缺,Hetu使价值成为验证的理解的直接表达。 在这个系统中,情报变得货币化,能够验证、融资和维持自身。 价值不是从拥有中产生的,而是从理解中产生的,也就是从被理解、调和和共享的东西中产生的。 因此,主权源于信仰真理,而不是政治权威,形成一个基于验证和不信任的知识的货币秩序。 通过 X402 和 EIP-8004 将加密流动性连接到人工智能 Hetu 正在构建以太坊资本基础和人工智能原生收益之间的缺失桥梁。 EIP-8004 引入可验证的代理身份和代理对代理结算,允许每个自主参与者直接在链上记录证据、绩效和声誉。 X402通过将ETH和stablecoin流动性转化为生产性AI收益来扩展这一框架,AIUSD为实时支付提供动力,而FLUX为未来的收入提供代币。 两项标准共同形成了一个链上的现金流融资循环,将以太坊的流动性与经过验证的AI生产率相连,将资本市场转化为情报经济的循环系统。 從稀缺到豐富:重新定義金錢的意義 工业经济是建立在稀缺的基础上 - 有限的供应,积累和零总的交换。 智能经济从丰富开始,价值源于验证的认知和理解,而不是拥有或提取。 因果工作证据(PoCW)奖励可追踪的推理和可验证的贡献,而语义调整证据(PoSA)确保意图和结果保持一致和有意义。 他们将钱转化为真理、信任和情报之间的语义反馈循环,流动性流向意义,而不是投机。 在这种新的繁荣秩序中,理解成为收益,和谐成为资本。 新货币秩序 Hetu 3.0 不仅仅是协议升级,它标志着新的货币秩序的出现。 在这里,金钱是通过经过验证的智能而不是通过权力发行的;流动性是向意义而不是短缺的引力;每一个一致的认知行为都成为资本的单位。 通过将 EVM 兼容的因果数据与因果工作证明相结合,Hetu 将以太坊的流动性与人工智能经济联系起来,使自主代理能够验证输出,立即进行交易,并资助未来的工作。 在这个范式中,货币不再是静态的交换媒介,它成为智能的活生生的语言:未来文明的自我验证、自我融资和自我发展的基础。 \n \n “通过将 EVM 兼容的因果 DAG 与因果工作证明相结合,Hetu 3.0 将以太坊的流动性与人工智能经济联系起来,使自主代理人能够验证输出,立即进行交易,并资助未来的工作。 “通过将 EVM 兼容的因果 DAG 与因果工作证明相结合,Hetu 3.0 将以太坊的流动性与人工智能经济联系起来,使自主代理人能够验证输出,立即进行交易,并资助未来的工作。 关于Hetu 建立了深度情报货币 - 首个AI原生货币堆栈,为情报经济统一验证,结算和融资。 Hetu 希特勒 由 PoCW 和 PoSA 驱动,并在 EIP-8004 和 X402 上定位,Hetu 3.0 运行在一个与 EVM 兼容的因果-DAG 账本上,可在超过 1,000 个 AI 市场中实现 210K TPS、400 ms 终端和 1 ms 实时审计。 通过将以太坊的流动性与经过验证的智能结合起来,Hetu为自我验证、自我融资和自我发展的货币文明奠定了基础。 网站: 主持人.org 主持人.org X(推特): 博世 - 协议 博世 - 协议 灯具: docsend.com/view/x9p3pf9vkseknvt9 点击查看/x9p3pf9vkseknvt9 联系 CMO的 史蒂芬·尤 顾问 主持人@advaita.xyz \n \n 这个故事是由Chainwire在HackerNoon的商业博客计划下发表的一份新闻稿,在做出任何财务决定之前进行自己的研究。 这个故事是由Chainwire在HackerNoon的商业博客计划下发表的一份新闻稿,在做出任何财务决定之前进行自己的研究。 方案 方案