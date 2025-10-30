Hetu 3.0 - گہری انٹیلنگ پیسے - تصدیق شدہ انٹیلنگ کو لچکدار رقم میں تبدیل کرنا

سان فرانسسکو، امریکہ، 30 اکتوبر، 2025/Chainwire/-- ڈیسسی، decentralized science (DeSci) اور مالیاتی انٹرفیس میں ایک پائنر، آج Hetu 3.0، ایک Ethereum پر مبنی AI-Native Monetary Stack کو ظاہر کیا ہے جو تصدیق شدہ انٹیلی جنس کو پروگرامن فنک میں تبدیل کرتا ہے - تصدیق شدہ انٹیلی جنس کو لچکدار فنکشن میں تبدیل کرتا ہے، کریپٹو لچکداریت کو AI معیشت کے ساتھ منسلک کرتا ہے، اور پہلی حکومتی، سماجی ملکیت AI کرنسی کو پیش کرتا ہے. ہیٹ ہیٹ Ethereum پر مبنی AI-Native Money Stack Ethereum پر براہ راست تعمیر، Hetu 3.0 ایک تین طبقات کی آرکیٹیکل پیش کرتا ہے جو تصدیق شدہ ذہانت کو لچکدار، composable رقم میں تبدیل کرتا ہے. اس کی بنیاد پر $HETU ہے، ایک منصفانہ طور پر شروع کیا گیا، 21 ملین کی فراہمی کے بنیادی اثاثہ، جس میں تفہیم نیٹ ورک کے ذریعہ likvidity اور کریڈٹ - خود کار شناخت کے Bitcoin. اس کے ذریعے چلاتا $ AIUSD ہے، کوئی فیس، ملیس سیکنڈ کی تنصیب کی stablecoin AI انٹرفیس کی آمدنی کی طرف سے حمایت کی اور انسانی اور ایجنٹ کی سطح کے ادائیگی کے لئے 8-12٪ کی آمدنی. ان کے درمیان چلاتا ہے $FLUX، Proof of Causal Work (PoCW) کی طرف سے بجلی کی ایک حقیقی وقت کے تجزیہ اور اجر کی سطح، ثابت کرنے، کریڈٹ، اور اسمیت کو ایک متحد کیچین کیش فلائنگ معیاری میں کوڈنگ. ایک دوسرے کے ساتھ، ان کرنسیوں کو ایک بند، ایڈجسٹ کیا جا سکتا چرچ بناتا ہے: تصدیق شدہ کام $FLUX کریڈٹ بن جاتا ہے، $AIUSD کے ذریعے حل ہوتا ہے، اور $HETU کی طویل مدتی قدر کی بنیاد بن جاتا ہے - اطلاعاتی معیشت کی مالی پٹھان. Society-Owned AI Bitcoin - ایک حکومتی تفہیم کرنسی کی طرف Hetu 3.0 حکومتی AI پیسے کو دوبارہ سمجھا جاتا ہے - ریاستوں یا کارپوریشنز کی ایک کرنسی کے طور پر نہیں، بلکہ ذاتی معلومات کے مجموعی نیٹ ورک کے طور پر. By tying issuance to verified causal work rather than artificial scarcity, Hetu makes value a direct expression of verified understanding. اس نظام میں، انٹیلی جنس پیسہ بن جاتا ہے، اس کی تصدیق، مالیات اور اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے قابل ہے. Value arises not from possession, but from comprehension — from that which is understood, aligned, and shared. حکمرانیت اس طرح epistemic حقیقت سے پیدا ہوتا ہے، سیاسی سلطنت نہیں ہے - تصدیق اور ناقابل اعتماد علم پر مبنی ایک پیسہ نظام بناتا ہے. Crypto Liquidity کو AI - X402 اور EIP-8004 کے ذریعے منسلک کریں Hetu Ethereum کی سرمایہ کاری کی بنیاد اور AI-Native واپسی کے درمیان کم ہونے والے پل کی تعمیر کرتا ہے. EIP-8004 تصدیق شدہ ایجنٹ شناخت اور ایجنٹ سے ایجنٹ کے تبادلے کو پیش کرتا ہے، جس سے ہر خود کار طریقے سے فائل اثبات، کارکردگی، اور اسمیت کو براہ راست زنجیر پر ریکارڈ کرنے کی اجازت دیتا ہے. X402 ETH اور stablecoin likvidity کو مصنوعی AI واپسی میں چینل کرکے اس فریم ورک کو توسیع کرتا ہے - جہاں $AIUSD حقیقی وقت ادائیگیوں کو طاقت دیتا ہے اور $FLUX مستقبل کی آمدنی کو tokenizes کرتا ہے. ایک ساتھ، دونوں معیارات ایک آن لائن کیش فلنگ فنڈنگ چیلنج بناتے ہیں، Ethereum کی likvidity کو تصدیق شدہ AI کی پیداوار سے منسلک کرتے ہیں - سرمایہ کاری مارکیٹوں کو حکمت عملی کی معیشت کی گردش کے نظام میں تبدیل کرتے ہیں. کمزوری سے فراہمی تک - پیسے کے معنی کو دوبارہ بیان کرنا صنعتی معیشت کمزوری پر تعمیر کیا گیا تھا - محدود فراہمی، جمع، اور صفر رقم کی تبادلے. ذہنی معیشت فراہمی سے شروع ہوتا ہے، جہاں قدر تصدیق شدہ پہچان اور سمجھ سے حاصل ہوتا ہے، مالیت یا نکالنے کے بجائے. دلیل کے کام کا ثبوت (PoCW) پھیلاؤ اور تصدیق شدہ فائدہ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، جبکہ ثبوت سمیٹک توازن (PoSA) اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ارادہ اور پیداوار مطابقت اور معنی رکھتا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ، وہ پیسے کو سچائی، اعتماد، اور حکمت عملی کے درمیان ایک سمینٹک پیغامات کے چیلنج میں تبدیل کرتے ہیں - جہاں لچکدار معنی کی طرف چلا جاتا ہے، نمائش نہیں. اس نئی فہرست میں، تفہیم پیداوار بن جاتا ہے، اور توازن سرمایہ کاری بن جاتا ہے. ایک نیا مالی نظام Hetu 3.0 ایک پروٹوکول اپ ڈیٹ سے زیادہ ہے - یہ ایک نئی مالی نظم کی پیدائش کا نشانہ بناتا ہے. یہاں، پیسے کو طاقت کے مقابلے میں تصدیق شدہ ذہانت کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے؛ لچکدار کے مقابلے میں معنی کی طرف بڑھتا ہے؛ اور ہر متوازن شناختی عمل ایک سرمایہ کاری یونٹ بن جاتا ہے. ایک EVM کے ساتھ مطابقت کی وجہ سے کام کے ثبوت کے ساتھ DAG کا مجموعہ کرتے ہوئے، Hetu Ethereum کی likvidity کو AI معیشت کے ساتھ منسلک کرتا ہے، خود کار طریقے سے ایجنٹوں کو پیداوار کی تصدیق، فوری طور پر ٹرانسمیشن، اور مستقبل کے کام کو فنڈنگ کرنے کی اجازت دیتا ہے. اس نمونہ میں، پیسہ ایک سٹیٹک تبادلے کا ذریعہ نہیں ہے - یہ ذہانت کی ایک زندہ زبان بن جاتا ہے: مستقبل کی تمدن کے لئے ایک خود کی تصدیق، خود کی مالیاتی اور خود کی ترقی کی بنیاد ہے. \n \n "ایچ ٹیو 3.0 کے ساتھ ایک EVM مطابقت کی وجہ سے DAG کا مجموعہ کرتے ہوئے، ایچ ٹیو 3.0 ایچ ٹیو کے لچکدار اقتصادیات کے ساتھ پلگ ان کرتا ہے - خود کار طریقے سے ایجنٹوں کو پیداوار کی تصدیق کرنے، فوری طور پر ٹرانسمیشن، اور مستقبل کے کام کو فنڈز کرنے کی اجازت دیتا ہے. "- Jialin Li, Co-Founder, Hetu Protocol Hetu کے بارے میں Deep Intelligence Money - پہلی AI-Native Monetary Stack جس میں سرٹیفکیٹ معیشت کے لئے تصدیق، ادائیگی اور مالیات کو متحد کیا جاتا ہے. ہیٹ ہیٹ Powered by PoCW and PoSA, and anchored on EIP-8004 and X402, Hetu 3.0 runs on an EVM-compatible causal-DAG ledger capable of 210K TPS, 400 ms finality, and 1 ms real-time audits across more than 1,000 AI markets. ایتریوم کے لچکدار معیار کو تصدیق شدہ حکمت عملی کے ساتھ مل کر، ہیٹو ایک خود تصدیق، خود فنڈنگ، اور خود ترقی پیسے کی ثقافت کے لئے بنیاد بناتا ہے. ویب سائٹ: کاپی رائٹ.org کاپی رائٹ.org ٹویٹر (Twitter ) : @hetu_protocol @hetu_protocol روشنی کا نقشہ: docsend.com/view/x9p3pf9vkseknvt9 docsend.com/view/x9p3pf9vkseknvt9 رابطے CMO کے ایشیائی Yu مشورے ای میل کریں @advaita.xyz \n \n This story was published as a press release by Chainwire under HackerNoon’s Business Blogging . Do Your Own Research before making any financial decision. Program