Hetu 3.0 - Deep Intelligence Money - Претворање на верифицирана интелигенција во течен капитал

Сан Франциско, САД, 30 октомври 2025/Chainwire/-- , пионер во децентрализирана наука (DeSci) и финансиска инфраструктура, денес го претстави Hetu 3.0, AI-Native Monetary Stack базиран на Ethereum кој ја трансформира верификуваната интелигенција во програмиран капитал - претворајќи ја верификуваната интелигенција во ликвиден капитал, мостот на крипто ликвидноста со економијата на ИИ и воведување на првата суверена, општествено поседувана валута на ИИ. Hetu Hetu Ethereum-базирана AI-Native Money Stack Изграден директно на Ethereum, Hetu 3.0 воведува трислојна архитектура која конвертира проверена интелигенција во течен, компостибилен капитал. На нејзиниот темел лежи $HETU, фер лансиран, дефлационен 21-милионски базен актив кој ја зацврстува ликвидноста и кредитот низ разузнавачката мрежа - Биткоин на автономното познавање. Flowing through it is $AIUSD, a zero-fee, millisecond-settlement stablecoin backed by AI infrastructure revenue and yielding 8–12% for human and agent-level payments. Circulating between them is $FLUX, a real-time audit and reward layer powered by Proof of Causal Work (PoCW), encoding proof, credit, and reputation into a unified on-chain cashflow financing standard. Заедно, овие валути формираат затворен, ревидиран круг: проверената работа станува $FLUX кредит, се фиксира преку $AIUSD и се консолидира во долгорочната база на вредност на $HETU - финансискиот 'рбетот на разузнавачката економија. Биткоин – кон суверена разузнавачка валута Hetu 3.0 redefines sovereign AI money — not as a currency of states or corporations, but as one belonging to the collective network of intelligence itself. By tying issuance to verified causal work rather than artificial scarcity, Hetu makes value a direct expression of verified understanding. Во овој систем, разузнавањето станува парично, способно да се провери, да се финансира и да се одржува. Value arises not from possession, but from comprehension — from that which is understood, aligned, and shared. Така, суверенитетот произлегува од епистемичната вистина, а не од политичката власт – формирање на монетарниот поредок заснован на верификација и недоверба во знаењето. Поврзување на крипто ликвидноста со AI – преку X402 и EIP-8004 Hetu builds the missing bridge between Ethereum’s capital base and AI-native yield. EIP-8004 воведува верификуван идентитет на агенти и агенти-за-агенти, овозможувајќи им на секој автономен актер да ги евидентира доказите, перформансите и репутацијата директно на синџирот. X402 ја проширува оваа рамка со канализирање на ликвидноста на ETH и stablecoin во продуктивна ИИ приносот - каде што $AIUSD овозможува плаќања во реално време и $FLUX токенизира идните приходи. Заедно, двата стандарди формираат синџир за финансирање на паричниот тек, поврзувајќи ја ликвидноста на Ethereum со проверената продуктивност на вештачката интелигенција – претворајќи ги капиталните пазари во циркулаторниот систем на разузнавачката економија. Од недостаток до изобилство – редефинирање на значењето на парите Индустриската економија била изградена врз недостаток – конечна понуда, акумулација и размена со нулта сума. The intelligence economy begins from abundance, where value derives from verified cognition and understanding rather than ownership or extraction. Доказот за каузална работа (PoCW) го наградува трајно размислување и верификуван придонес, додека Доказот за семантичко усогласување (PoSA) обезбедува намера и исходот да останат кохерентни и значајни. Заедно, тие ги трансформираат парите во семантичка враќање на информации помеѓу вистината, довербата и интелигенцијата – каде што ликвидноста тече кон значење, а не кон шпекулација. Во овој нов поредок на изобилство, разбирањето станува принос, а усогласеноста станува капитал. Нов монетарен поредок Hetu 3.0 е повеќе од надградба на протоколот – тоа го означува појавата на нов монетарен поредок. Тука, парите се издаваат со проверена интелигенција наместо со моќ; ликвидноста гравитира кон значењето наместо кон недостатокот; и секој прилагоден когнитивен чин станува единица на капиталот. By combining an EVM-compatible causal-DAG with Proof of Causal Work, Hetu bridges Ethereum liquidity with the AI economy, enabling autonomous agents to verify outputs, transact instantly, and finance future work. In this paradigm, money ceases to be a static medium of exchange — it becomes a living language of intelligence: a self-verifying, self-financing, and self-evolving foundation for the civilization to come.

„Со комбинирање на EVM-компатибилен каузален DAG со Доказ за каузална работа, Hetu 3.0 ја поврзува ликвидноста на Ethereum со економијата на вештачката интелигенција – овозможувајќи им на автономните агенти да го проверат излезот, веднаш да извршуваат трансакции и да ја финансираат идната работа." – Jialin Li, соосновач на Hetu Protocol

Во врска со Hetu создава Deep Intelligence Money – првиот AI-Native Monetary Stack кој ги обединува верификацијата, расплатувањето и финансирањето за разузнавачката економија. Поддржан од PoCW и PoSA, и закотвен на EIP-8004 и X402, Hetu 3.0 работи на EVM компатибилен каузален-DAG дневник способен за 210K TPS, 400 ms финалност и 1 ms ревизии во реално време во повеќе од 1.000 пазари на АИ. Со обединување на ликвидноста на Ethereum со проверена интелигенција, Hetu ги поставува темелите за само-проверка, само-финансирање и само-еволуција на цивилизацијата на парите.