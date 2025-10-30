Hetu 3.0 - Dinero de inteligencia profunda - Convertir la inteligencia verificada en capital líquido

San Francisco, Estados Unidos, 30 de octubre de 2025/Chainwire/-- , un pionero en la ciencia descentralizada (DeSci) y la infraestructura financiera, presentó hoy Hetu 3.0, una pila monetaria nativa de IA basada en Ethereum que transforma la inteligencia verificada en capital programable - convirtiendo la inteligencia verificada en capital líquido, conectando la liquidez criptográfica con la economía de IA, e introduciendo la primera moneda de IA soberana y de propiedad social. Hetu Hetu Stack de dinero nativo basado en Ethereum Construido directamente en Ethereum, Hetu 3.0 introduce una arquitectura de tres capas que convierte la inteligencia verificada en capital líquido y compostable. En su fundación se encuentra $HETU, un activo de base de suministro de 21 millones de dólares deflacionario que ancla la liquidez y el crédito a través de la red de inteligencia - el Bitcoin de la cognición autónoma. El flujo a través de él es $ AIUSD, un stablecoin de cero tarifas, millisegundos de liquidación respaldado por los ingresos de infraestructura de IA y el rendimiento del 8-12% para los pagos a nivel humano y de agentes. Circulando entre ellos es $FLUX, una capa de auditoría y recompensa en tiempo real alimentada por Proof of Causal Work (PoCW), codificando la prueba, el crédito y la reputación en un estándar unificado de financiación de flujo de efectivo en cadena. Juntos, estas monedas forman un círculo cerrado y audible: el trabajo verificado se convierte en crédito de $FLUX, se liquida a través de $AIUSD y se consolida en la base de valor a largo plazo de $HETU, la columna vertebral financiera de la economía de inteligencia. Society-Owned AI Bitcoin — Toward a Sovereign Intelligence Currency Hetu 3.0 redefine el dinero soberano de la IA – no como una moneda de estados o corporaciones, sino como uno perteneciente a la red colectiva de inteligencia misma. Al vincular la emisión al trabajo causal verificado en lugar de la escasez artificial, Hetu hace que el valor sea una expresión directa de la comprensión verificada. En este sistema, la inteligencia se convierte en monetaria, capaz de verificar, financiar y sustentarse. El valor no surge de la posesión, sino de la comprensión, de lo que es entendido, alineado y compartido. La soberanía surge así de la verdad epistemológica, no de la autoridad política, formando un orden monetario basado en la verificación y el conocimiento desconfiado. Bridging Crypto Liquidity to AI – a través de X402 y EIP-8004 Hetu construye el puente que falta entre la base de capital de Ethereum y el rendimiento nativo de la IA. EIP-8004 introduce la identidad de agente verificable y la liquidación de agente a agente, permitiendo a cada actor autónomo registrar la prueba, el rendimiento y la reputación directamente en la cadena. X402 amplía este marco al canalizar la liquidez de ETH y stablecoin en rendimiento de IA productivo, donde $AIUSD potencia pagos en tiempo real y $FLUX tokeniza los ingresos futuros. Juntos, los dos estándares forman un ciclo de financiación de flujo de efectivo en cadena, conectando la liquidez de Ethereum con la productividad de la IA verificada, convirtiendo los mercados de capitales en el sistema circulatorio de la economía de inteligencia. De la escasez a la abundancia: redefiniendo el significado del dinero La economía industrial se basó en la escasez: la oferta finita, la acumulación y el intercambio de suma cero. La economía de la inteligencia comienza con la abundancia, donde el valor deriva de la comprensión y el conocimiento verificados, en lugar de la propiedad o la extracción. Proof of Causal Work (PoCW) recompensa el razonamiento rastreable y la contribución verificable, mientras que Proof of Semantic Alignment (PoSA) asegura que la intención y el resultado permanezcan coherentes y significativos. Juntos, transforman el dinero en un círculo de retroalimentación semántica entre la verdad, la confianza y la inteligencia, donde la liquidez fluye hacia el significado, no hacia la especulación. En este nuevo orden de abundancia, el entendimiento se convierte en rendimiento, y el alineamiento se convierte en capital. Un nuevo orden monetario Hetu 3.0 es más que una actualización de protocolo: marca el surgimiento de un nuevo orden monetario. Aquí, el dinero es emitido por la inteligencia verificada en lugar de por el poder; la liquidez gravita hacia el significado en lugar de la escasez; y cada acto cognitivo alineado se convierte en una unidad de capital. Al combinar un DAG causal compatible con EVM con Proof of Causal Work, Hetu conecta la liquidez de Ethereum con la economía de la IA, permitiendo a los agentes autónomos verificar las salidas, transaccionar de forma instantánea y financiar el trabajo futuro. En este paradigma, el dinero deja de ser un medio estático de intercambio, se convierte en un lenguaje viviente de la inteligencia: una base auto-verificante, auto-financiadora y auto-evolutiva para la civilización futura. \n \n “Al combinar un DAG causal compatible con EVM con Proof of Causal Work, Hetu 3.0 conecta la liquidez de Ethereum con la economía de la IA, permitiendo a los agentes autónomos verificar la salida, realizar transacciones instantáneamente y financiar el trabajo futuro.” – Jialin Li, Co-fundador, Hetu Protocol “Al combinar un DAG causal compatible con EVM con Proof of Causal Work, Hetu 3.0 conecta la liquidez de Ethereum con la economía de la IA, permitiendo a los agentes autónomos verificar la salida, realizar transacciones instantáneamente y financiar el trabajo futuro.” – Jialin Li, Co-fundador, Hetu Protocol Sobre Hetu Construye Deep Intelligence Money, la primera AI-Native Monetary Stack que unifica la verificación, la liquidación y la financiación para la economía de inteligencia. Hetu Hetu Powered by PoCW y PoSA, y ancorado en EIP-8004 y X402, Hetu 3.0 se ejecuta en un directorio causal-DAG compatible con EVM capaz de 210K TPS, 400 ms de finalidad y 1 ms de auditorías en tiempo real en más de 1.000 mercados de IA. Al unir la liquidez de Ethereum con la inteligencia verificada, Hetu pone las bases para una civilización de dinero que se verifica, se autofinancia y se desarrolla. Sitio web: hetu.org Encuentro.org X (en el Twitter): Título: El Protocolo Título: El Protocolo El Lightpaper: docsend.com/view/x9p3pf9vkseknvt9 docsend.com/view/x9p3pf9vkseknvt9 Contacto CMO Stephanie Yu Recomendaciones carpintería@advaita.xyz \n \n Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Chainwire bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon. Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Chainwire bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon. El programa El programa