Hetu 3.0 - Deep Intelligence Money - Verifizierte Intelligenz in flüssiges Kapital verwandeln

San Francisco, Vereinigte Staaten, 30. Oktober 2025/Chainwire/ , ein Pionier in der dezentralen Wissenschaft (DeSci) und der Finanzinfrastruktur, hat heute Hetu 3.0 vorgestellt, einen auf Ethereum basierenden AI-Native Monetary Stack, der verifizierte Intelligenz in programmierbares Kapital verwandelt - verifizierte Intelligenz in liquides Kapital verwandelt, Krypto-Liquidität mit der KI-Wirtschaft verbindet und die erste souveräne, gesellschaftlich geführte KI-Währung einführt. Hetu Hetu Ethereum-basierter AI-Native Money Stack Hetu 3.0 basiert direkt auf Ethereum und führt eine dreistöckige Architektur ein, die verifizierte Intelligenz in flüssiges, komposierbares Kapital umwandelt. An der Basis liegt $HETU, ein fair gestartetes, deflationäres 21-Millionen-Lieferungs-Basis-Asset, das Liquidität und Kredit im gesamten Geheimdienstnetzwerk verankert - der Bitcoin der autonomen Erkenntnis. Durch sie fließt $ AIUSD, ein Null-Gebühr, Millisekunden-Absatz-stablecoin, unterstützt von AI-Infrastrukturerträgen und mit einer Rendite von 8-12% für Zahlungen auf menschlicher und Agentenebene. Zwischen ihnen zirkuliert $FLUX, eine Echtzeit-Audit- und Belohnungsschicht, die von Proof of Causal Work (PoCW) angetrieben wird und den Beweis, den Kredit und den Ruf in einen einheitlichen Cashflow-Finanzierungsstandard in der Kette kodiert. Zusammen bilden diese Währungen eine geschlossene, auditierbare Schleife: Verifizierte Arbeit wird zu $FLUX-Kredit, settelt sich über $AIUSD und konsolidiert sich in $HETUs langfristige Wertbasis – der finanziellen Rückgrat der Geheimdienstwirtschaft. Gesellschaftseigene KI-Bitcoin – zu einer souveränen Intelligenzwährung Hetu 3.0 definiert souveränes KI-Geld neu – nicht als Währung von Staaten oder Unternehmen, sondern als eine, die zum kollektiven Netzwerk der Intelligenz selbst gehört. Indem die Ausgabe an verifizierte kausale Arbeit statt an künstliche Knappheit gebunden wird, macht Hetu Wert zu einem direkten Ausdruck von verifiziertem Verständnis. In diesem System wird Intelligenz monetär, in der Lage, sich selbst zu überprüfen, zu finanzieren und zu erhalten. Wert entsteht nicht aus Besitz, sondern aus Verständnis – aus dem, was verstanden, ausgerichtet und geteilt wird. So entsteht Souveränität aus epistemischer Wahrheit, nicht aus politischer Autorität – eine Geldordnung, die auf Verifizierung und vertrauenslosem Wissen beruht. Bridging Crypto Liquidity zu AI – über X402 und EIP-8004 Hetu baut die fehlende Brücke zwischen Ethereums Kapitalbasis und AI-nativen Renditen. EIP-8004 introduces verifiable agent identity and agent-to-agent settlement, allowing each autonomous actor to record proof, performance, and reputation directly on-chain. X402 erweitert diesen Rahmen, indem ETH und Stablecoin-Liquidität in produktive KI-Erträge kanalisiert werden - wo $AIUSD Echtzeit-Zahlungen ermöglicht und $FLUX zukünftige Einnahmen tokenisiert. Zusammen bilden die beiden Standards eine Cashflow-Finanzierungsschleife, die die Liquidität von Ethereum mit verifizierter KI-Produktivität verbindet - Kapitalmärkte in das Kreislaufsystem der Intelligenzwirtschaft verwandeln. Vom Mangel zur Fülle – Die Bedeutung des Geldes neu definieren Die industrielle Wirtschaft basierte auf Knappheit – endlicher Versorgung, Akkumulation und Nullsummen-Austausch. Die Intelligenzökonomie beginnt mit der Fülle, wo der Wert von verifiziertem Wissen und Verständnis abgeleitet wird, anstatt von Eigentum oder Extraktion. Der Beweis der kausalen Arbeit (PoCW) belohnt nachweisbare Argumentation und verifizierbare Beiträge, während der Beweis der semantischen Ausrichtung (PoSA) sichert, dass Absicht und Ergebnis kohärent und sinnvoll bleiben. Gemeinsam verwandeln sie Geld in eine semantische Rückmeldeschleife zwischen Wahrheit, Vertrauen und Intelligenz - wo Liquidität in Richtung Sinn fließt, nicht in Richtung Spekulation. In dieser neuen Ordnung der Fülle wird Verständnis zu Erträgen und Ausrichtung zu Kapital. Eine neue Währungsordnung Hetu 3.0 ist mehr als ein Protokoll-Upgrade – es markiert die Entstehung einer neuen Geldordnung. Hier wird Geld mehr durch verifizierte Intelligenz als durch Macht ausgegeben; Liquidität zieht mehr in Richtung Bedeutung als in Richtung Knappheit; und jede abgestimmte kognitive Handlung wird zu einer Einheit des Kapitals. Durch die Kombination einer EVM-kompatiblen Kausal-DAG mit Proof of Causal Work verbindet Hetu die Liquidität von Ethereum mit der KI-Wirtschaft und ermöglicht es autonomen Agenten, Ausgänge zu überprüfen, Transaktionen sofort zu tätigen und zukünftige Arbeiten zu finanzieren. In diesem Paradigma hört das Geld auf, ein statisches Austauschmedium zu sein – es wird zu einer lebendigen Sprache der Intelligenz: zu einer selbstprüfenden, selbstfinanzierenden und selbstentwickelnden Grundlage für die zukünftige Zivilisation. \n \n "Durch die Kombination einer EVM-kompatiblen kausalen DAG mit Proof of Causal Work verbindet Hetu 3.0 die Liquidität von Ethereum mit der KI-Wirtschaft - so dass autonome Agenten die Ausgabe überprüfen, Transaktionen sofort tätigen und zukünftige Arbeiten finanzieren können." - Jialin Li, Mitbegründer, Hetu Protocol "Durch die Kombination einer EVM-kompatiblen kausalen DAG mit Proof of Causal Work verbindet Hetu 3.0 die Liquidität von Ethereum mit der KI-Wirtschaft - so dass autonome Agenten die Ausgabe überprüfen, Transaktionen sofort tätigen und zukünftige Arbeiten finanzieren können." - Jialin Li, Mitbegründer, Hetu Protocol Über Hetu erstellt Deep Intelligence Money – den ersten AI-Native Monetary Stack, der Verifizierung, Abwicklung und Finanzierung für die Intelligenzwirtschaft vereint. Hetu Hetu Angetrieben von PoCW und PoSA und auf EIP-8004 und X402 verankert, läuft Hetu 3.0 auf einem EVM-kompatiblen kausalen-DAG-Ledger mit 210K TPS, 400 ms Finality und 1 ms Echtzeit-Audits in mehr als 1.000 KI-Märkten. Durch die Vereinigung der Liquidität von Ethereum mit verifizierter Intelligenz legt Hetu die Grundlage für eine selbstprüfende, selbstfinanzierende und selbst entwickelnde Zivilisation des Geldes. auf der Website: Siehe hier.org Siehe hier.org X (auf Twitter) Protokoll - Protokoll Protokoll - Protokoll Das Lichtpapier: docsend.com/view/x9p3pf9vkseknvt9 docsend.com/view/x9p3pf9vkseknvt9 Kontakt Die CMO von Stephanie Yu Ratschläge schmutzig@advaita.xyz \n \n Diese Geschichte wurde als Pressemitteilung von Chainwire im Rahmen des HackerNoon Business Blogging Program veröffentlicht. Diese Geschichte wurde als Pressemitteilung von Chainwire im Rahmen des HackerNoon Business Blogging Program veröffentlicht. Programm Programm