Hetu 3.0 - כסף אינטליגנציה עמוקה - הפוך אינטליגנציה מוכחת לכסף נוזלי

סן פרנסיסקו, ארצות הברית, 30 באוקטובר 2025/Chainwire/-- חברת DeSci, חלוץ במדע מתרכז ובתשתית פיננסית, הכריזה היום על Hetu 3.0, ערכת מטבע AI-Native מבוססת Ethereum שמשנה אינטליגנציה מוכחת לכספומט – הופכת אינטליגנציה מוכחת לכספומט נוזלי, מחברת נזילות קריפטוגרפית עם כלכלת AI, ומציגה את המטבע הראשון בשלטון, שייך לחברה. חוזה חוזה Ethereum-Based AI-Native Money Stack בנוי ישירות על Ethereum, Hetu 3.0 מציג ארכיטקטורה משולשת המייצרת אינטליגנציה מוכחת לכספומטים נוזליים. בבסיסו עומד $HETU, נכס בסיס אספקה של 21 מיליון דולר, שהושקף באופן הוגן, ומחזיק את הנוזלים והאשראי ברשת המודיעין - ביטקוין של זיהוי אוטונומי. זרם דרך זה הוא $ AIUSD, stablecoin אפס תשלום, millisecond settlement נתמך על ידי הכנסות תשתיות AI ומביא 8-12% עבור תשלומים ברמה אנושית וסוכן. המסחר ביניהם הוא $FLUX, שכבת ביקורת בזמן אמת ותגמול המופעלת על ידי הוכחה לעבודה סיבית (PoCW), מקודד הוכחה, אשראי, ומוניטין לתוך סטנדרט מימון מזומנים בשרשרת מאוחדת. יחד, המטבעות האלה יוצרים מעגל סגור ואודיטרי: עבודה מוכחת הופכת ל- $FLUX אשראי, מתיישב באמצעות $AIUSD, ומאוחסנת בסיס הערך לטווח ארוך של $HETU - עמוד השדרה הפיננסי של כלכלת המודיעין. Society-Owned AI Bitcoin — Toward a Sovereign Intelligence Currency Hetu 3.0 מגדירה מחדש את הכסף העצמי של AI – לא ככסף של מדינות או תאגידים, אלא ככסף שייך לרשת הקולקטיבית של המודיעין עצמו. על ידי חיבור ההוצאה לעבודה סיבית מוכחת במקום מחסור מלאכותי, Hetu עושה ערך ביטוי ישיר של הבנה מוכחת. במערכת זו, האינטליגנציה הופכת לכסף, מסוגלת לאמת, לממן ולשמור על עצמה. ערך לא נובע מהבעלות, אלא מהבנה – ממה שמבינים, מתואמים ומשותפים. לכן, ריבונות נובעת מהאמת האפיסטית, לא מהסמכות הפוליטית – והיא יוצרת סדר כספי המבוסס על אי-אמון וידע. גשר Crypto Liquidity אל AI – דרך X402 ו- EIP-8004 Hetu בונה את הגשר החסר בין בסיס ההון של Ethereum ואת התרומה המקורית של AI. EIP-8004 מציג את זהות הסוכן המאובטחת ואת הסדר הסוכן-אל-סוכן, המאפשר לכל שחקן אוטונומי להקליט הוכחה, ביצועים, ומוניטין ישירות על שרשרת. X402 מרחיב מסגרת זו על ידי ערוץ ETH ו stablecoin נזילות לתוך היתרונות הפרודוקטיביים של AI - שבו $AIUSD מספק תשלומים בזמן אמת ו $FLUX טוקיניזציה הכנסה עתידית. יחד, שני הסטנדרטים יוצרים מעגל מימון במעבר מזומנים בשרשרת, מחבר את הנוזלים של Ethereum לפרודוקטיביות מוכחת של AI - להפוך את שווקים ההון למערכת המעובדת של הכלכלה המודיעינית. ממחסור לשפע – הגדרת מחדש את המשמעות של כסף הכלכלה התעשייתית נבנתה על היקף - אספקה סופית, הצטברות וחילופי סכום אפס. כלכלת האינטליגנציה מתחילה בשפע, שם הערך נובע מהידע והבנה מאשר מהבעלות או מהפיצול. הוכחה לעבודה סיבית (PoCW) מעניקה תגמול לגיון מעקב ותרומה מאומתת, בעוד הוכחה לאיזון סמנטי (PoSA) מבטיחה כי הכוונה והתוצאה נשארות עקביות ומשמעותיות. יחד הם משנים את הכסף לתוך מעגל משוב סמנטי בין אמת, אמון ואינטליגנציה - שם נוזל זורם למשמעות, לא לתחושות. בסדר החדש הזה של שפע, ההבנה הופכת לתרומה, וההתאמה הופכת לכסף. סדר מטבע חדש Hetu 3.0 הוא יותר מאשר שדרוג פרוטוקול – זה מציין את הופעתו של סדר מטבע חדש. כאן, כסף מונח על ידי אינטליגנציה מוכחת ולא על ידי כוח; נזילות מכוונת למשמעות ולא לחסר; וכל מעשה קוגניטיבי מותאם הופך ליחידה של הון. על ידי שילוב של EVM תואם גורם-DAG עם הוכחה של עבודה גורלית, Hetu גשר את הנוזלים של Ethereum עם כלכלת AI, המאפשר סוכנים אוטונומיים לאמת את היצירות, לנהל עסקאות באופן מיידי, ופיננסים עבודה עתידית. בפרדיגמה זו, הכסף מפסיק להיות אמצעי חילופי סטטי – הוא הופך לשפה חיה של האינטליגנציה: בסיס לבדיקת עצמה, מימון עצמי והתפתחות עצמית של הציוויליזציה הבאה. "באמצעות שילוב של DAG סיבורי תואם EVM עם הוכחה של עבודה סיבורית, Hetu 3.0 גשר נזילות Ethereum עם כלכלת AI - המאפשר סוכנים אוטונומיים לאמת את היציאה, לבצע עסקאות באופן מיידי, ומימון עבודה עתידית." ~ Jialin Li, מייסד, פרוטוקול Hetu אודות Hetu Deep Intelligence Money - המאגר הכספי המקורי הראשון שמאחד את האימות, התשלומים והפיננסים לכלכלה המודיעין. Powered by PoCW and PoSA, and anchored on EIP-8004 and X402, Hetu 3.0 פועל על EVM-compatible causal-DAG ledger capable of 210K TPS, 400 ms finality, and 1 ms real-time audits across more than 1,000 AI markets. על ידי איחוד הנוזלים של Ethereum עם אינטליגנציה מוכחת, Hetu מטיל את היסוד של ציוויליזציה של כסף אשר מבצעה בדיקה עצמית, מימון עצמי והתפתחות עצמית.