Biohackeri tvrdia, že prelomili kódex na výrobu zdravších detí

HackerNoon Poznámka redaktora: Ako sám autor tohto článku priznáva, NIE SÚ lekárom ani zdravotníckym pracovníkom. To, čo sa chystáte čítať, je založené na ich VLASTNOM osobnom výskume a MUSÍ byť považované za neoficiálne, aj keď autor cituje materiál iného odborníka z oblasti medicíny, aby potvrdil ich tvrdenie. Preto by ste VŽDY mali vyhľadať lekársku pomoc od certifikovaného odborníka. Redakčný tím HackerNoon iba overil gramatickú presnosť príbehu a neschvaľuje/neodsudzuje žiadne tvrdenia uvedené v tomto dokumente. #DYOR

Výroba detí je zložitejšia, ako by sa mohlo zdať, a každý pár, ktorý sa snaží otehotnieť a dosiahnuť úspešné tehotenstvo, čelí mätúcemu bludisku opatrení na optimalizáciu plodnosti.

Tu môže byť veľmi užitočné osobné genotypovanie celého genómu. Vaše gény majú zjavne všetko spoločné s plodnosťou a vaše gény sú jedinečné. Osobné genotypovanie môže objasniť, čo by ste mohli robiť zle v oddelení optimalizácie plodnosti . Umožňuje vám a vášmu partnerovi praktizovať presný biohacking identifikáciou liekov, doplnkov, terapií a zmien životného štýlu, ktoré potrebujete, aby ste priviedli na svet krásne dieťa.

Nie som lekár, len Biohacker, ktorý posledných pár rokov obsedantne skúma túto tému, aby si vybudoval vlastnú rodinu. Toto NIE JE náhrada za pokyny lekára na vašej rodičovskej ceste.

Tento článok vám objasní 17 problematických génov plodnosti, ktoré môžete mať, ako ich nájsť, s akými stavmi súvisia, a poskytne vám východiskový bod, ako ich riešiť...

Moja milá manželka a ja sme skúsení biohackeri, takže väčšinu vecí na optimalizáciu plodnosti s „nízko visiacim ovocím“ sme už implementovali, no zostávame aj naďalej ctižiadostivými rodičmi aj po tridsiatke, a tak sme si nechali urobiť osobné genotypovanie, aby sme viedli našu cestu k produkcii ďalšej generácie malých Roselandov.

Na sekvenovanie celého genómu a genetickú analýzu sme si vybrali Sequencing.com z dôvodov podrobne popísaných tu...

Nie som pridružený ani oficiálny ambasádor značky Sequencing.com. Mojím jediným vzťahom k nim je, že som čítal a recenzoval knihu Dr. Brandona Colbyho, Outsmart Your Genes (ktorú napísal pred založením Sequencing.com), o osobnom genotypovaní, čo ocenil a oplatil nám tým, že nám rozšíril dve bezplatné súpravy. Myslím si, že v súčasnosti sú tou najlepšou službou osobného genotypovania a boli by za to zaplatili, keby Dr. Colby nebol taký štedrý, pretože oceňujem ich železné zásady Privacy Forever .





Dôležité upozornenie : vaše gény nemusia byť vašim osudom. Žiadna genetická podmienka vás nebude prekliať bezdetným životom . Ak sekvenovanie vášho genómu odhalí stav spojený s neplodnosťou, môže alebo nemusí to byť niečo, čím ste ovplyvnení. Dôležité je pozerať sa na to z širšej perspektívy...





Pociťujete príznaky tohto stavu?

Ovplyvňuje tento stav ostatných vo vašej rodine?

Naznačujú vaše krvné testovacie panely tento stav?

Diagnostikoval vám lekár nejaký stav?

Optimalizovali ste svoju stravu a životný štýl, aby ste tento stav zohľadnili?





Ak jediné miesto, kde sa tento stav objaví vo vašom živote, je vaša správa o genóme, môže to byť gén, ktorý sa neprejavuje.

Ako hľadať vo svojom genóme

Ponorenie sa do vašich génov sa môže zdať zastrašujúce, ale ovládací panel Sequencing.com to celkom uľahčuje. Začnite tým, že prejdete do svojho prieskumníka genómu a porovnáte podmienky podľa plodnosti . Poskytovateľ genomiky, ktorého vyberiete, by mal mať podobnú funkciu. Ako môžete vidieť tu, Sequencing.com zásadne odlišuje vedeckú dôveru dôkazov spájajúcich vaše gény a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť vašu plodnosť . Nechcete sa veľmi vydesiť z potenciálneho stavu, ktorý je voľne spojený s génmi iba predbežnými vedeckými štúdiami.









Žiadny jednotlivý gén nie je „zlý“ – všetky sú tam z dobrého dôvodu, ale možno máte ich varianty, ktoré musíte zohľadniť pri optimalizácii plodnosti. V tomto článku uvádzam jednotlivé problematické varianty/mutácie (SNP), ale sú ich tisíce a tisíce, ktoré ovplyvňujú plodnosť, a ( šokujúce priznanie ) sa môžem mýliť (alebo sa súčasná veda o nich môže mýliť). Vaša genotypizácia vám dá vedieť, ktoré z nich máte, a mala by obsahovať odkazy na aktuálne vedecké dôkazy, ktoré korelujú vaše variácie s potenciálnymi problémami s plodnosťou.





Po krížovom odkazovaní podľa plodnosti budete chcieť porovnať svoj genóm podľa porúch s jedným génom a polygenetických komplexov (vyznačených nižšie), ktoré ovplyvňujú plodnosť, na ktoré teraz upriamime našu pozornosť...

Poruchy jedného génu





Podľa Sharyn Lincoln , certifikovanej genetickej poradkyne, je Fragile X jednou z najčastejších jednogénových príčin primárnej ovariálnej insuficiencie, rovnako ako galaktozémia (ale menej častá). Chromozomálne abnormality a ďalšie gény, ktoré môžu prispieť k ovariálnej insuficiencii, sú BMP15, NOBOX, NR5A1 a FIGLA.





Čo robiť, ak vás gény predisponujú k ovariálnej nedostatočnosti...

Jednoznačným riešením je mať deti skôr ako neskôr v živote , najmä ak vás vaše gény predisponujú k ovariálnej nedostatočnosti – to sa stáva väčšou výzvou pre plodnosť, keď sa žena blíži k veku 40 rokov. Ak nemáte vo svojom okolí cnostného človeka, s ktorým by ste splodili dieťa, „zmrazte si vajíčka“.

, najmä ak vás vaše gény predisponujú k ovariálnej nedostatočnosti – to sa stáva väčšou výzvou pre plodnosť, keď sa žena blíži k veku 40 rokov. Ak nemáte vo svojom okolí cnostného človeka, s ktorým by ste splodili dieťa, „zmrazte si vajíčka“. Niekoľko mitochondriálnych živín - CoQ10, resveratrol a melatonín - môže spomaliť starnutie vaječníkov .

Je zaujímavé, že existujú určité vedecké dôkazy o riešeniach z tradičnej čínskej medicíny – najmä odvar z Bushen Culuan v kombinácii s klomiféncitrátom.

Pozrite sa na terapie založené na kmeňových bunkách na podporu vývoja folikulov , o ktorých sa hovorí tu .

O prokrastinácii ( nepriateľ vo vašom posvätnom poslaní stať sa veľkou matkou alebo otcom, ktorým môžete byť)

Týchto 13 tučných slov v odrážke vyššie vás možno trochu naštartovalo, najmä ak ste ako moja žena a ja a s niektorými ste odložili, aby ste sa stali rodičmi. Ak áno, pohľad do zrkadla a prevzatie určitej zodpovednosti za toto odkladanie vám poslúži na ceste k radostnému rodičovstvu, ktorá je pred vami. Čas prokrastinácie sa skončil . Teraz je čas brať túto vec vážne; nehanbite sa míňať čas, zdroje a peniaze na optimalizáciu plodnosti. A nehanbite sa zamestnať dobrých lekárov v oblasti plodnosti a genetických poradcov, ktorí vám pomôžu pochopiť vaše výsledky genotypovania. Po prečítaní tohto článku budete vy a váš partner obzvlášť oprávnení vziať svoj osud a odkaz do vlastných rúk. Inde som písal , že...





Mám tendenciu si myslieť, že vesmír sa podriaďuje vôli muža alebo ženy, ktorí sú odhodlaní ju presadiť s absolútnou vierou. A v skutočnosti je to najdokázanejší fakt vo vede s viac ako 150 000 klinickými štúdiami so zlatým štandardom, ktoré dokazujú silu viery ["placebo efekt"] nad materiálnou štruktúrou našej biológie (napravovanie zlomených kostí a liečenie rakoviny, aby som spomenul niekoľko vecí)...





Neskôr v tomto článku viac preskúmame prekvapivú úlohu, ktorú môže mať placebo efekt na vašej ceste dojčaťa.

Polygenetické komplexy





Toto je fantastický spôsob, ako povedať, že existujú genetické a environmentálne faktory, ktoré ovplyvňujú neplodnosť s týmito stavmi. Určenie kauzality je zložité, ale ak sa tieto komplexy bežne vyskytujú v rodine ženy, pravdepodobne ide o genetický faktor.





Endometrióza - Neexistuje jasný genetický test na endometriózu, ale existujú niektoré kandidátske gény - je to spojené s génom PAI, o ktorom sa hovorí nižšie.





Syndróm polycystických ovárií (PCOS) – neexistuje jediná genetická príčina tohto syndrómu, ale vo svojej neklasickej forme môže PCOS spôsobiť neplodnosť. Genetický stav vrodená hyperplázia nadobličiek , ktorý môžete vyhľadať vo svojej správe o genóme, sa niekedy môže maskovať ako PCOS a je spojený s CYP11B1. PCOS vás nezatracuje k bezdetnému životu a jeho riešenie je rozsiahla téma, ktorá presahuje rámec tohto článku, ale ak je váš gén PAI označený červenou vlajkou, tu je východiskový bod pre jeho Biohacking.





Fibrómy – spojené s génmi MED12, HMGA2 a COL4A5 sú v bežnej populácii veľmi bežné a nemusia nevyhnutne ovplyvniť plodnosť. Fibrómy sú niekedy výsledkom ochorenia s jedným génom, dedičnej leiomyomatózy a rakoviny obličkových buniek (HLRCC), ktorá je spôsobená génom FH, ktorý je tiež spojený s predispozíciou k rakovine obličiek. Možnosti životného štýlu na prevenciu alebo liečbu fibroidov zahŕňajú zníženie zápalu systému a vyhýbanie sa estrogénovým potravinám a zdá sa, že ECGC v zelenom čaji ich môže zmenšiť. V niektorých prípadoch treba zvážiť myomektómiu (chirurgické odstránenie fibroidov).





Syndróm trojitého X – keď má žena ďalší chromozóm X. Toto je zriedkavé, ale častejšie u vysokých žien a môže mať vplyv na plodnosť, čo sa podieľa na nižších ako priemerných hladinách estrogénu a na zvýšenom riziku predčasného zlyhania vaječníkov. Triple Xers môže zápasiť s hormonálnou rovnováhou, preto si dajte otestovať hormóny: dôležité sú markery ovariálnej rezervy ako AMH (antimullerovský hormón) a FSH (folikuly stimulujúci hormón). Ak existuje významný priestor na zlepšenie, zvážte: zvýšenie diétnych fytoestrogénov (ako sú ľanové semienka a šošovica), užívanie progesterón regulujúcej bylinky Vitex (Chasteberry) a doplnenie DIM (diindolylmetán), ktorý pomáha vyrovnávať hladiny estrogénu.

(In?) Gény súvisiace s plodnosťou

MTHFR

Je pravdepodobne najznámejším génom; výskumník Carolyn Ledowsky z MTHFR Support Australia, centra pre plodnosť, ho opísal ako „hlavný spínač“ mnohých biochemických dráh nášho tela. Určuje, ako metylujete folát, a má to veľa spoločného s plodnosťou.





Odborník na genetickú výživu a autor Russell Browne to nazýva „génom neplodnosti“ číslo 1. Na svoju osobnú správu o genotypizácii môžete krížovo odkazovať pomocou týchto problematických mutácií (pomenovaných v Brownovej knihe): C677T, C24909T, A4598G, A4117C. A A1218C a S67TT sú tiež spojené s problémami s plodnosťou.





Možno už viete, že ak ste MTHFRer, záhradné doplnky kyseliny listovej sú pre vás zbytočné, spolu s inými nemetylovanými vitamínmi, ako je kyanokobalamínová forma B12. Dave Asprey v knihe The Better Baby Book jasne tvrdí, že každá žena by si mala vybrať kyselinu folínovú – biologicky najdostupnejšiu formu. Tiež by ste sa chceli vyhnúť predpôrodným suplementom, multivitamínom alebo obohateným potravinám, ktoré obsahujú základnú kyselinu listovú. - Nerobí ti to žiadnu láskavosť. Ale to nie je všetko, na podporu metylácie by ste chceli doplniť...





Niacín - 100 mg

Riboflavín (FAD) - 100 mg

Vitamín B6 (P-5-P) - 25 mg

Magnézium bis-glycinát\5-MTHFR (L-metyl-folát) alebo „Aktivovaný folát“ – toto môže byť dvojsečná zbraň; užívajte ho podľa pokynov svojho lekára (ktorý by mal byť dobre vzdelaný o MTHFR). A to by mohlo byť problematické pre tých, ktorí majú v minulosti problémy s duševným zdravím.

Zinok\B-komplex vitamín\Kyselina folínová





Spolu s jedením potravín podporujúcich metyláciu: vajcia, repa, voľne ulovený losos a fazuľa. A dbajte na zdravie svojich čriev; nechajte si analyzovať svoj črevný mikrobióm, aby ste zistili, ktoré probiotické kmene skutočne potrebujete (budete musieť poslať vzorku výkalov do služby, ako je Viome), denne jesť probiotické potraviny, možno použiť peptid BPC-157 a pred každým jedlom sa párkrát zhlboka nadýchnuť (je to trávenie).





Ak bojujete s únavou, je to jasný znak toho, že nemetylujete správne. Carolyn Ledowsky zdôrazňuje dôležitosť zvládania stresu pre MTHFRers, pretože stres bude ďalej ovplyvňovať vašu schopnosť správne metylovať . Často sa ctižiadostivých matiek pýta: "Čo je dôležitejšie, vaša práca alebo mať dieťa?" A uvádza, že ženy často otehotnejú niekoľko mesiacov po ukončení (stresujúceho) zamestnania.

SLC19A1

Niekoľko variácií tohto génu môže spôsobiť problémy so vstupom folátu do buniek. Ak vaša genotypizácia ukáže červené vlajky pre tento gén, budete potrebovať ďalší vitamín B1, aby ste zaistili, že produkcia folátu nebude inhibovaná.

DHFR

Tento gén je menej známym členom rodiny génov regulujúcich folát, ale má všetko spoločné so základným metylačným mechanizmom. MSH T-473A je problematický variant, podľa Browna, ak ho máte, budete sa chcieť vyhnúť kyseline listovej, extraktu z hroznových jadierok a ECGC (takže žiadne červené víno alebo zelený čaj, hnus!). Suplementácia niacínu je dobrý nápad. Zdá sa, že tento gén je obzvlášť zraniteľný voči žiareniu (všetko to strašne pohodlné EMF žiarenie z našich smartfónov, wifi a notebookov – vy DHFR to nemáte radi!) – takže berte tu opísané opatrenia na zmiernenie EMF vážne.

MTR a MTT

Toto sú dôležité gény súvisiace s vitamínom B-12, ktoré riadia, ako vaše telo používa základný vitamín; spolupracujú pri premene kobalamínu na metylkobalamín. Tiež interagujú s folátovým cyklom. Bežné laboratórne referenčné rozsahy podceňujú, koľko B12 potrebujete; vystreľte aspoň 500 - 900 pg/ml séra B-12 na správnu podporu metylácie. Je to také jednoduché, ako keď si pichnete do ruky, skontrolujete si hladiny v krvnom sére, aby ste sa uistili, že ste v dobrej kondícii? Bohužiaľ nie. Mapa podľa Browna nie je vždy územím s nedostatkom B12 . Ak vaša osobná genotypizácia ukáže červené vlajky pre tieto gény, len príjem väčšieho množstva B-12 nemusí byť riešením – vaše telo ho nemusí absorbovať. Aké ďalšie kroky môžete podniknúť na optimalizáciu svojich génov B-12...





Zinok je dôležitým kofaktorom pre MTR

SAM je kofaktor MTRR – ktorého zdrojom je niacín





Vezmite správnu formu B12 pre svoje gény ...

Hydroxokobalamín - najbežnejšia forma, ktorá je pre väčšinu ľudí v poriadku.

Metylkobalamín – biodostupnejšia forma, ktorá skracuje metabolizmus regulovaný MTRR, ale nie pre tých, ktorí majú problémy duševného zdravia súvisiace s génom COMT

Adenozylkobalamín – ideálny pre tých, ktorí majú génové mutácie v MUT, MMA, MMAB, MMADHC, alebo ktorí majú zvýšenú MMA (kyselina metylmalónová) pri krvnom teste





Vegáni a vegetariáni bojujú s dostatkom B-12; jednoducho doplniť viac nemusí byť riešením - tento životný štýl by ste mali prehodnotiť, ak máte problémy s neplodnosťou.

TCN

Niektoré mutácie tohto génu môžu mať škodlivé účinky na váš príjem a využitie vitamínu B12: Najmä TCN1 G4939288A a TCN2 C766G. Skúste užívať B12 v lipozomálnej forme alebo cez nosné kvapky, ak je ťažké dostať hladinu B12 v krvných testoch do zdravého rozsahu.

PAI/SERPINE1

Toto je skratka pre inhibítor aktivátora plazminogénu a je to gén zodpovedný za koaguláciu a zrážanie krvi. Polymorfizmus PAI-1 4G/5G je spojený s trombofíliou a endometriózou. Vaše osobné genotypovanie ukáže problematické varianty, ktoré môžete mať s PAI alebo SERPINE1. Ak je "zlomený", čo bežne znamená nadmerne aktívny, môže to zvýšiť riziko krvných zrazenín, čo má za následok zlyhanie implantácie alebo potraty. Kroky, ktoré treba podniknúť na zmiernenie súvisiaceho rizika trombofílie a PCOS...





Užívajte antikoagulanciá, ktoré riedia krv : obyčajne nízke dávky aspirínu alebo heparínu. Heparín je injekčný farmaceutický liek, môžete sa opýtať svojho lekára, aby namiesto toho používal heparín s nízkou molekulovou hmotnosťou (LMWH), ktorý je spojený s menším počtom vedľajších účinkov a dlhodobejším účinkom. Dobrou správou je, že existujú niektoré prírodné alternatívy heparínu: nattokináza, omega-3 rybí olej, cesnak a kurkumín (overené COA ako bez ťažkých kovov, NIE lacné veci v obchode s potravinami).

: obyčajne nízke dávky aspirínu alebo heparínu. Heparín je injekčný farmaceutický liek, môžete sa opýtať svojho lekára, aby namiesto toho používal heparín s nízkou molekulovou hmotnosťou (LMWH), ktorý je spojený s menším počtom vedľajších účinkov a dlhodobejším účinkom. Dobrou správou je, že existujú niektoré prírodné alternatívy heparínu: nattokináza, omega-3 rybí olej, cesnak a kurkumín (overené COA ako bez ťažkých kovov, NIE lacné veci v obchode s potravinami). Biohack citlivosť na inzulín : inzulínová rezistencia je faktorom PCOS aj trombofílie. Riešenie inzulínovej rezistencie by sa malo začať zmenami životného štýlu: reguláciou hmotnosti, pôstom a zlepšením stravy. Metformín sa bežne predpisuje na liečbu PCOS, ale metformín je komplikovaná mačka (nie som presvedčený, že vždy prináša viac úžitku ako škody). Najprv by som riešil inzulínovú rezistenciu pomocou Berberine HCL, extraktu z citrusového bergamotu, inozitolu (najmä formy Myo-inozitol a D-chiro-inozitol) alebo homeopatického Metformínu ( áno , toto je vec. A existujú určité dôkazy o jeho bezpečnosti a účinnosti). Hlavným Biohackom na inzulínovú rezistenciu je užívanie hromady NMN a Pterostilbénu alebo Resveratrolu (pozrite si protokol Epigenetic Awesomeness Protocol – vzal by som si 500 miligramov NMN, kapsulu Pterostilbene a na večeru si vychutnal pohár organického červeného vína).

: inzulínová rezistencia je faktorom PCOS aj trombofílie. Riešenie inzulínovej rezistencie by sa malo začať zmenami životného štýlu: reguláciou hmotnosti, pôstom a zlepšením stravy. Metformín sa bežne predpisuje na liečbu PCOS, ale metformín je komplikovaná mačka (nie som presvedčený, že vždy prináša viac úžitku ako škody). Najprv by som riešil inzulínovú rezistenciu pomocou Berberine HCL, extraktu z citrusového bergamotu, inozitolu (najmä formy Myo-inozitol a D-chiro-inozitol) alebo homeopatického Metformínu ( áno , toto je vec. A existujú určité dôkazy o jeho bezpečnosti a účinnosti). Hlavným Biohackom na inzulínovú rezistenciu je užívanie hromady NMN a Pterostilbénu alebo Resveratrolu (pozrite si protokol Epigenetic Awesomeness Protocol – vzal by som si 500 miligramov NMN, kapsulu Pterostilbene a na večeru si vychutnal pohár organického červeného vína). Vitamín D hrá úlohu pri regulácii tohto génu , preto si dajte otestovať hladinu D3 a podniknite kroky, aby ste sa dostali do zdravého rozsahu .

, preto si dajte otestovať hladinu D3 a podniknite kroky, aby ste sa dostali do zdravého rozsahu . Ženy s polymorfizmom 4G/5G by mal počas tehotenstva pozorne sledovať ich lekár, aby zvládli riziká zrážanlivosti a optimalizovali výsledky.

PEMT

Je to gén, ktorý vytvára cholín, ktorý je nevyhnutný pre tehotenstvo, najmä počas prvého trimestra, keď sa tvorí mozog dieťaťa. Vaša genotypizácia odhalí, či máte problematický variant PEMT. Ak to urobíte, urobíte; dobrá správa, toto sa dá ľahko vysvetliť zvýšením príjmu cholínu prostredníctvom stravy alebo doplnkov. Fosfatidylcholín alebo Alfa-GPC je biologicky najdostupnejšia forma (a nootropná - môže vás urobiť o niečo múdrejšími).

A urobte si analýzu vlasových minerálov, aby ste zistili, či nemáte nedostatok.

APEO

Toto je gén, ktorý buduje mozog vášho dieťaťa, takže je dosť dôležitý. Chcete, aby vaše dieťa bolo šikovným koláčikom, však? Vaša genotypizácia môže odhaliť problematické varianty APEO4, G5964A a IVS1+69, čo znamená, že budete potrebovať viac zdravých tukov. Ak nemôžete jesť lososa uloveného vo voľnej prírode raz alebo dvakrát týždenne, vezmite si vysokokvalitný doplnok rybieho oleja, aby ste získali potrebný obsah EPA+DHA. Krillový olej a olej z tresčej pečene sú Mercedes a BMW rybích olejov – vybral by som si tie!





Dobrá správa, Chlorella a Spirulina obsahujú DHA. Vzhľadom na možnosť výberu by som radšej získal DHA z týchto doplnkov, pretože tiež chelátujú toxíny a môžu sa konzumovať v prášku ako príjemný bylinkový čaj. Znie mi to lepšie, ako sa snažiť zistiť, ktoré doplnky s omega-3 rybím olejom sú legitímne.

FVL a F2

Krvné zrazeniny sú v tehotenstve zlou správou a práve tieto varianty problematickým spôsobom regulujú zrážanlivosť. Preto je potrebné genotypovať aj otca; nosenie variantov faktora V Leiden (FVL) alebo protrombínu (F2) môže zvýšiť riziko potratu.





Ak to máte vy alebo váš partner, je dôležité zmierniť rizikové faktory: obezita, sedavý spôsob života, zvýšený cholesterol, fajčenie a zlá strava. Mali by ste tiež testovať krvné doštičky, C-reaktívny proteín a fibrinogén. Vyhnite sa zbytočnej hormonálnej terapii – môže to veci zhoršiť. Doplňte niacín a rybí olej na vazodilatáciu a zriedenie krvi.

NOS

Tieto gény regulujú produkciu oxidu dusnatého a oxid dusnatý je dvojsečný biologický meč. Problémové varianty G6797A a T786C môžu mať za následok zníženie hladiny oxidu dusnatého, čo má vplyv na kyslík, ktorý vaše rastúce dieťa potrebuje. Získajte dostatok kofaktorov oxidu dusnatého: Riboflavín, železo a arginín (jedzte kvalitnú tmavú čokoládu). Ale nebláznite s doplnkami oxidu dusnatého; dajte si otestovať rovnováhu oxidant/antioxidant – možno budete potrebovať viac antioxidantov. Tiež, ak vás vaše gény predisponujú k nedostatku kyslíka, zamerajte sa viac na svoje dýchanie; robte 10-20 minút dýchania denne, aby ste sa naučili dýchať hlbšie (pomôže to vášmu stresu) a v noci si prelepujte ústa, aby ste si zvykli na dýchanie nosom.

GST/GPX

Počuli ste o glutatióne, hlavnom antioxidante, a toto sú gény, ktoré ho regulujú. Vaša osobná genotypizácia odhalí všetky problematické varianty, čo môže znamenať, že vaše telo nie je dostatočne detoxikované. Kroky na podporu glutatiónu: zvýšte B2 a selén (doprajte si brazílsky orech alebo dva denne). A samozrejme môžete doplniť aj samotný Glutatión; N-acetylcysteín (NAC) je obľúbeným zdrojom glutatiónu, ale niektorí nereagujú dobre na jeho neustále užívanie. Počas chladnejších mesiacov beriem NAC na podporu imunity, ale lepšou možnosťou na získanie potrebného glutatiónu je S - Acetyl L - Glutatión alebo lipozomálny doplnok.





Urobte si vlasovo-minerálny test, aby ste získali predstavu o tom, koľko toxických ťažkých kovov máte vo svojom tele. Ak ste dosť toxický (väčšina z nás) a nosíte problematické varianty tohto génu, naozaj musíte zintenzívniť svoje detoxikačné úsilie...





Zahrňte do svojho jedálnička veľa chelátových potravín (ktoré odstránia toxíny): Ku všetkému, s čím sa hodí (čo je prakticky všetko!), pridajte trochu čerstvého koriandra (čo je prakticky všetko!), spolu s práškovou Chlorellou a Spirulinou. A po vychutnaní si sushi zjedzte jahodu.

Doplňte kvercetín, astaxantín a môžete vyskúšať „najkrajšiu molekulu“ C60 – je to silný detoxikačný prostriedok.

Potte sa viac v posilňovni, na domácom rotopede, pri horizontálnom tango v spálni alebo v saune.

Vyhnite sa plesniam. Mávate často zlé sny a vaša kúpeľňa vždy vonia smiešne? Nechajte si otestovať domácu formu a zvážte presťahovanie.

Dodržiavajte detoxikačný protokol pod dohľadom svojho lekára (lekára, ktorý vie svoje veci, pokiaľ ide o detox – toto je dobré miesto, kde sa obrátiť na naturopata).





Ak chcete ísť hlbšie k téme, ako sa postaviť toxicite modernosti a vyhýbať sa toxínom, pozrite si moju hĺbkovú recenziu knihy Food Forensics .

PON

Gén je to, čo udržuje vašu pečeň pri detoxikácii, ktorá sa vysporiada so všetkými nepríjemnými organofosfátmi (pesticídy a insekticídy, iné nepríjemné toxíny, ktoré „géniovia“ vo veľkom poľnohospodárstve napchávajú takmer do všetkých potravín, ktoré nájdete v obchode s potravinami). Táto toxicita sa hromadí vo vašom tele, čo vedie k neplodnosti a potenciálne vrodeným chybám. Ak váš osobný genotyp signalizuje tento gén (najmä ak máte variant PON1 Q192R)...





Nechajte odborníka, aby vás previedol cez pesticídny alebo pečeňový detox.

Vykonajte detoxikačné kroky popísané vyššie.

Prestaňte dostávať produkty z obchodu s potravinami (ľudia sú milší na farmárskych trhoch a tamojším farmárom záleží na kvalite ich produktov).

VDR

Tento gén riadi vaše receptory vitamínu D a ako som si istý, že viete, vitamín D je veľká vec v biznise s tvorbou detí. Vaša osobná genotypizácia upozorní na všetky varianty, ktoré môžete mať a ktoré škodlivo ovplyvňujú váš príjem vitamínu D.

Budete musieť doplniť trochu viac (najmä ak nežijete niekde, kde sa musíte obávať, že vám kokosové orechy padnú na hlavu!) Nechajte si otestovať hladinu vitamínu D3; ak máte nedostatok (menej ako 70 ng/ml), doplňte 5 000 IU denne, kým sa nedostanete do zdravšieho rozsahu. Aby ste zabezpečili správny metabolizmus tohto esenciálneho vitamínu, snažte sa každý deň trochu slniť (ideálne ráno); ja opaľujte sa na našej terase každý deň asi 20 minút, kým na to nebude príliš chladno. A nezabudnite si večer doplniť kofaktory vitamínu D, vitamín K2 a horčík.





Keď sa zaoberáme hlavnými génmi súvisiacimi s neplodnosťou, obráťme sa na...

Mužský faktor neplodnosti

Mužské gény nie sú bezvýznamným faktorom plodnosti. Takže páni, ak ste tak ešte neurobili, rezervujte si schôdzku a choďte si dať striekačku do pohára v súkromnej izbe v nemocnici alebo na klinike plodnosti, aby ste si nechali analyzovať stav svojich plavcov! Zaujímavý fakt, podľa článku The Genetics of Infertility: Current Status of the Field





Len v semenníkoch je exprimovaných viac ako 2 300 génov a stovky týchto génov ovplyvňujú reprodukčnú funkciu u ľudí a môžu prispieť k mužskej neplodnosti.





Preto je dôležité, aby obaja partneri vykonali genotypizáciu; jeho analýza genómu upozorní na gény, ktoré by mohli spôsobiť, že nie je taký nebezpečný v oddelení výroby detí. Získanie genotypu pre oboch partnerov vám tiež dáva príležitosť zistiť, ktoré dedičné stavy môžu byť ohrozené vašimi budúcimi deťmi – komplikovaná téma, ktorá je mimo rámca tohto článku.

Aké podmienky a gény ovplyvňujú mužskú plodnosť...

Z jednogénových porúch postihujúcich mužov je najbežnejšia klasická cystická fibróza (ktorá ovplyvňuje funkciu pľúc a pľúc). Je to spojené s génom CFTR (vaša genotypizácia upozorní na problematické varianty, ak ich máte). Ak máte diagnostikovanú cystickú fibrózu, skutočne budete musieť zintenzívniť svoj Biohacking, aby ste podporili produkciu testosterónu a spermií (tipy nižšie sú dobrým miestom, kde začať). A možno sa o tom budete musieť poriadne porozprávať so svojím urológom, určitá časť mužov s cystickou fibrózou je sterilná a bude sa musieť obrátiť na technológiu asistovanej reprodukcie podľa Nadácie pre cystickú fibrózu .





Muži môžu byť tiež MTHFRers, ak nosí problematický variant C677-T, pravdepodobne nemetyluje správne, čo môže znížiť jeho počet a pohyblivosť spermií. Vykonajte kroky popísané vyššie na podporu metylácie a urobte všetko pre to, aby ste sa vyhli konzumácii syntetickej kyseliny listovej.





Klinefelterov syndróm, ktorý je relatívne zriedkavý a postihuje približne jedného z 500 mužov, vedie k tomu, že muži majú extra chromozóm X a spôsobuje absenciu spermií v sperme. Ak je váš počet spermií v suteréne, možno sa budete chcieť pozrieť na gén, s ktorým je spojený, 47XXY. Ak ste vzácny muž, ktorého postihol tento, pozrite sa na substitučnú liečbu testosterónom.

Čo ešte môžu muži robiť na oddelení optimalizácie plodnosti...

Vezmite si bylinky zvyšujúce testosterón: Horny Goat Weed, Tongkat Ali a Tribulus Terrestris – vďaka nim sa budete cítiť viac ako muž a zmiernia prípady whisky . Len sa uistite, že ich máte COA overené ako čisté (lacné veci na Amazone môžu obsahovať ťažké kovy, ktoré vám viac škodia ako pomáhajú!)

Zinok je pre mužov veľká vec; nedostatok dostatočného množstva ovplyvní testosterón a plodnosť, spolu s tým, že budú nechutné (menej schopné zvládať stres). Nechajte si otestovať hladinu zinku; ak máte menej ako 14 mg/100 ml, doplňte si pikolinát zinočnatý (biodostupnejšia forma zinku) alebo zvýšte množstvo zinku v strave – vo všeobecnosti sa spája s diétou s vysokým obsahom bielkovín, takže sa viac snažte hýriť tým najluxusnejším organickým hovädzím mäsom z trávy, aké si môžete dovoliť!

Vyhoďte boxerky a nechajte svoj odpad visieť – boxerky (alebo biele nohavice) držia vaše loptičky pri tele, kde je pre nich príliš horúco – čo ovplyvňuje produkciu spermií.

PRESTAŇ piť pivo. Na rozdiel od toho, čo si myslíte z reklamy, pivo je najviac estrogénny chlast – nie je dobrý pre vašu plodnosť, testosterón a celkové mužské zdravie. Prejdite na biodynamické, organické víno alebo vodku.

Zachráňte svoje semeno! Páni, produkcia semena je pre vaše telo biologicky nákladná, a ak bojujete s plodnosťou, vaša dáma by mala byť jediná, ktorá dostane vaše! Je teda skvelý čas zbaviť sa dospievajúceho zvyku odkrádať sa a vymazať si ho .

Zvládanie stresu nie je len pre ňu. Ako muži máme skôr stoické zmýšľanie, ktoré si len vojaci udržujú zo stresu, ale to môže sabotovať vašu plodnosť. Tejto téme sa budeme venovať nabudúce...

Zvládanie stresu

Stres je nepriateľom plodnosti. Medzi lekármi v oblasti plodnosti, praktikmi a vedeckou literatúrou existuje jasný konsenzus – stres je faktorom, ktorý prispieva k takmer každému stavu neplodnosti. Takže naozaj potrebujete naskladať viacero opatrení na zvládanie stresu...





Ukončite svoju stresujúcu prácu alebo ju schlaďte workoholizmom vo svojej kariére.

Navyknite si na meditačnú prax všímavosti, ktorá vám vyhovuje. Duálny tréning mozgu N-Back má podobný účinok na stres, ak sa naozaj snažíte meditovať.

Nácvik dýchania je zásadný pre zvládanie stresu; Riadené dychové sedenia trvajúce iba 5-20 minút vás ráno stimulujú a večer alebo vo chvíľach preťaženia vás schladia.

Dostaňte sa z toxických vzťahov alebo ich aspoň dajte na pauzu, kým sa nestanete rodičmi.

Prečítajte si nejaké knihy o zvládaní hnevu (toto som potreboval!) a úzkosti. Posunú vaše myslenie okolo stresujúcich emócií, ktoré ste dlho považovali za samozrejmosť a ktoré „vyžadujú veľmi vysoké náklady na veľmi malé veci“.

Odinštalujte si YouTube, zrušte svoje predplatné Netflix a večer meditujte alebo čítajte knihy namiesto hltania návykovým obsahom, ktorý vás stimuluje pred spaním.

Užívajte adaptogénne byliny denne; chutia dobre a urobia váš autonómny nervový systém odolnejším v tomto bláznivom svete.

10-20 minút terapie červeným svetlom denne má silný celospektrálny antistresový účinok.

Riaďte sa starodávnou múdrosťou o sabatových prestávkach v týždni. Urobte si deň-dva v týždni voľno v práci – choďte na túru alebo strávte nejaký čas v prírode.

Majte viac sexu (nielen vtedy, keď sa snažíte otehotnieť) a snažte sa mať lepší sex (muži by sa mali pozrieť na tantrickú prax - je to ohromujúci hedonistický zdravotný hack pre väčšiu intimitu).

Vyriešte so svojím partnerom akékoľvek základné zdroje pretrvávajúceho konfliktu. To si môže vyžadovať nepríjemné rozhovory, počúvanie, kompromisy, vyjednávanie alebo párovú terapiu.

Viera a spiritualita sú upokojujúcimi zdrojmi sily pre miliardy ľudí, preto buďte dôslednejší, pokiaľ ide o modlitebnú prax, oddanosť alebo navštevovanie kostola. Ak nie ste veriaci, vyskúšajte epigenetickú meditáciu myslenia, ktorú vyvinul Dr. Joe Dispenza.

Cvičte niekoľkokrát týždenne, ale vaším životným cieľom je práve splodiť dieťa, nie dokončiť preteky Iron Mana, takže choďte o niečo jednoduchšie.

Dávajte pozor na svoju variabilitu srdcovej frekvencie; tento biomarker predstavuje, ako dobre vaše srdce a nervový systém reagujú na stresory, vnútorné aj vonkajšie. Svoj stres môžete kvantifikovať a Biohackovať pomocou prístroja HRV. Existuje veľa vecí, ktoré vám pomôžu, ale myslím si, že najlepšou voľbou sú pravdepodobne štýlové inteligentné hodinky Garmin HRV – ktoré vám poskytnú „Body Budget“ v reálnom čase, ktorý odhaduje, koľko stresu alebo cvičenia dokážete v daný deň zvládnuť.





Záverom je, že ak sa chcete stať rodičmi, je načase PRESTAŤ byť tak stoický ohľadom stresu . Zvládanie stresu, na ktoré si zvyknete, aby ste optimalizovali plodnosť, z vás spraví lepšieho rodiča, keď budete mať malé mini-ja a bude slúžiť vášmu dedičstvu po celé desaťročia.

Kyselina listová – nové fajčenie?

To je to, čo Dr. Carolyn Ledowsky zdôrazňuje o epidémii nemetabolizovanej kyseliny listovej v populácii, ktorá vedie k rozsiahlej systémovej dysfunkcii metylačného cyklu. Syntetická kyselina listová, ktorú získavame z „obohatených potravín“ (vďaka zdravotným „géniom“ vo vládnych agentúrach pre reguláciu potravín) a nekvalitné multivitamínové doplnky predávané v bielych plastových fľašiach bránia nášmu telu správne metylovať. Možno nemáte problematické gény MTHFR, ale ak bojujete s neplodnosťou, vaša metylácia s tým pravdepodobne súvisí. Lekári zaoberajúci sa plodnosťou uvádzajú množstvo prípadov žien, ktoré sa roky zaoberali neplodnosťou, no napokon otehotneli a porodili, keď sa snažili odstrániť kyselinu listovú zo svojho jedálnička.

Niacín/vitamín B3

Epigenetický vitamín sa často objavoval v odporúčaniach odborníkov na riešenie problémov s plodnosťou. Jeho doplnenie je celkom dobrý nápad takmer pre každého; ak máte smartfón a Wifi, tieto EMP spôsobujú každý deň zlomy v DNA vašich spermií alebo vajíčka a niacín poháňa systém opravy DNA vášho tela, PARP. Väčšiu biologickú ranu získate za svoje suplementačné peniaze tým, že si vezmete veci bez splachovania (na splachovanie si zvyknete), NR alebo NMN.

Akupunktúra – placebo, ktoré vám môže priniesť malý uzlíček radosti?





Narazil som na zaujímavú metaanalýzu z roku 2022 o akupunktúre ako liečbe neplodnosti , ktorá zhrnula štatisticky významné údaje z 27 randomizovaných kontrolovaných štúdií s celkovo viac ako 7 000 ľudskými subjektmi. Dobrá správa: zistilo sa, že akupunktúra je všeobecne užitočná pri liečbe neplodnosti a zlepšovaní miery pôrodnosti. V metaanalýze však skutočná akupunktúra neprekonala falošnú akupunktúru o veľa...





Zistili sme jasné výhody akupunktúry oproti slepým kontrolným podmienkam, pokiaľ ide o živú pôrodnosť , miera biochemickej gravidity, miera prebiehajúcej gravidity a miera klinickej gravidity. Tieto účinky však boli podobné medzi skupinami s pravou a falošnou akupunktúrou a miera nežiaducich udalostí bola nižšia v skupine s falošnou akupunktúrou ako v skupine so skutočnou akupunktúrou.





Takže je to ďalší prípad najlepšieho priateľa pragmatického Biohackera, placebo efektu , ktorý funguje! Tisíce žien chodili do akupunktúrnych kancelárií, pichli sa nejakými ihlami, verili, že to pomáha ich plodnosti, a mali viac živonarodených detí ako prázdne kontroly. Som teda presvedčený, že akupunktúra sa oplatí pridať do zásobníka na optimalizáciu plodnosti motivovaného páru.

Ďalšie čítanie

Pri skúmaní tejto témy som sa obrátil na Enhancing Fertility through Functional Medicine od Jaclyn M. Downs a strašne nudnú knihu, Fertility Genes: The Genetic Advantage (budete potrebovať silnú kávu, aby ste sa cez to dostali!) Obe objasnili niektoré veci o genetike a plodnosti a možno ich budete chcieť vyzdvihnúť.

Môj výskum o optimalizácii plodnosti je neúplný

V čase uverejnenia tohto článku stále čakám na vlastné sekvenovanie celého genómu kvôli zámene s medzinárodnou prepravou mojej súpravy. Vo svojej súčasnej podobe je tento článok založený na krížovom odkazovaní na sekvenovanie celého genómu mojej manželky s mojím rigoróznym výskumom na tému génov súvisiacich s plodnosťou. Takže očakávajte aktualizáciu a sledovanie, keď dokončím svoje. Pripojte sa k nášmu bulletinu a prihláste sa na odber kanála Limitless Mindset , podcastu alebo Substacku , aby ste získali ďalšie informácie (a aby ste zostali na špičke s najnovšími informáciami o biohackingu, dlhovekosti a lifehackingu).

Záver





Krížové referencie na váš genóm podľa bežných podmienok a génov spôsobujúcich neplodnosť môžu veľmi dobre odhaliť ihlu v kope sena, ktorú musíte nájsť, aby ste „nevysvetliteľnú neplodnosť“ hodili za hlavu. Genetika je však komplikovaná a na túto cestu je rozumné využiť radu genetického poradcu .





Ak ste mojim dlhoročným čitateľom, dúfam, že si v mojom písaní a výskume zachytíte celý riadok. Od hackov sociálnej dynamiky, chytania kurčiat, tanca salsy a podivných a šialených trikov o vzťahoch, o ktorých píšem, ktoré udržujú moje manželstvo šťastné už takmer sedem rokov. Na epigenetickú optimalizáciu na získanie späť vášho osudu, precízny Biohacking s osobným genotypovaním a moju optimistickú akceleracionistickú víziu budúcnosti ľudstva na tejto planéte. Je to všetko o tom, ako urobiť lepších malých ľudí, ktorých brilantnosť jedného dňa sotva zažiari vesmír. Ku hviezdam!