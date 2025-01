Tu je návod, ako sa rozhodovať na základe reality a ako sa vyhnúť unáhleným záverom

Počas dňa robíme stovky rozhodnutí, z ktorých väčšina je automatických bez veľkého úsilia z našej strany. Informačné preťaženie, kognitívne predsudky, časové obmedzenia a sociálne a emocionálne vplyvy môžu viesť k rýchlym a niekedy iracionálnym záverom.





Naše presvedčenia a svetonázory fungujú ako filtre, ktoré ovplyvňujú, ktorým informáciám venujeme pozornosť a ako ich interpretujeme. Nedostatočná informovanosť môže ďalej sťažovať rozpoznanie a kontrolu týchto automatických úsudkov.





Kritické myslenie je neprirodzené. Nasledovanie našich pocitov a emócií bude pravdepodobnejšie motivovať naše správanie ako dobre odôvodnené argumenty. Je pravdepodobné, že nás presvedčia irelevantné odvolania ako tie relevantné a je pravdepodobnejšie, že budeme produkovať šikmé, selektívne, neobjektívne, jednostranné, neúplné argumenty ako dobre odôvodnené, spravodlivé, reflexívne, presné a úplné argumenty. Často dávame prednosť útokom na motívy človeka pred útokmi na dôvody človeka. Vytvárame domnienky, ktoré nie sú opodstatnené, vytvárame argumenty slameného muža z fragmentov protichodných názorov, ponúkame falošné dilemy a unáhlene vyvodzujeme závery. - Robert Carroll





Rebrík inferencie je silný mentálny model, ktorý vysvetľuje, ako robíme tieto rýchle hodnotenia alebo rozhodnutia.





Každý krok v rozhodovacom procese predstavuje priečka na rebríčku. Začnete na dne, potom sa vyšplháte na každú priečku, kým sa rozhodnete a začnete konať. Stúpanie po rebríku sa zvyčajne deje nevedome a veľmi rýchlo vo vašom mozgu, čo vedie k medzerám vo vašom myslení a procese uvažovania, robí vás unáhlenými závermi a vedie k zlým rozhodnutiam.

7 krokov rebríka inferencie

Na nej je 7 priečok Ladder of Inference . Tu je rozpis každého kroku v rozhodovacom procese, od pozorovania až po akciu:





Pozorovanie

V spodnej časti rebríčka začínate s nespracovanými údajmi a faktami. Toto sú veci, ktoré môžete vidieť, počuť alebo inak priamo pozorovať. V tejto fáze len vnímate realitu toho, čo sa deje, bez toho, aby ste si robili nejaké interpretácie.





Vybrané údaje

Ďalej z obrovského množstva dostupných údajov nevedome vyberáte určité údaje, na ktoré sa chcete zamerať, často na základe vašich osobných presvedčení, skúseností a predsudkov. Zameriavate sa na určité detaily na základe vlastných preferencií alebo agendy a pri rozhodovaní nezohľadňujete všetky dostupné údaje.

Výklady

Po výbere údajov pridáte vybraným údajom význam. To zahŕňa interpretáciu údajov na základe vašich presvedčení, predpokladov a minulých skúseností. Začnete si vytvárať názory a dávať zmysel informáciám.





Predpoklady

V tomto bode začnete robiť predpoklady o význame údajov – často bez toho, aby ste zvážili, či sú platné alebo nie. Tieto sú často neuvedené, ale riadia vaše myslenie. Ovplyvňuje ich váš pôvod, minulé skúsenosti a mentálne modely.





Závery

Teraz vyvodíte závery na základe vašich predpokladov o význame údajov. Tieto závery môžu byť explicitné myšlienky alebo rozhodnutia.





Presvedčenia

Vaše závery potom posilnia vaše existujúce presvedčenia, ktoré môžu byť hlboko zakorenené. To môže viesť k začarovanému kruhu, kde vaše presvedčenia ovplyvňujú to, ako sa rozhodujete, a potom tieto rozhodnutia posilňujú vaše presvedčenia a ďalej ovplyvňujú to, ako myslíte a konáte v budúcich situáciách.





Akcie

Nakoniec podniknete kroky, ktoré sa zdajú byť správne, pretože sú založené na tom, čomu veríte. V skutočnosti sú však vaše činy riadené vašimi predpokladmi a nie sú založené na realite.

Lepšie rozhodovanie pomocou rebríka vyvodzovania

Súdy sú automatickým zaškatuľkovaním osoby alebo situácie jednoducho preto, že nejaká charakteristika je pozorovateľovi známa (takže čokoľvek táto charakteristika znamenala predtým, musí to znamenať znova). Oboznámenie je pohodlné, ale takéto úsudky spustia oponu a účinne bránia pozorovateľovi vidieť zvyšok hry. – Gavin de Becker





Naše činy v danej situácii sú určené tým, ako situáciu vnímame. Všetci môžeme dospieť k veľmi odlišnému chápaniu v závislosti od toho, na aké aspekty situácie sa zameriame a ako interpretujeme to, čo sa deje.





Vedomým využívaním rebríka vyvodzovania ako nástroja pri rozhodovaní si môžete lepšie uvedomiť myšlienkové procesy, ktoré sú základom vašich rozhodnutí. Môžete ho použiť na vyhodnotenie toho, či sú vaše voľby založené na realite alebo domnienkach.





Toto uvedomenie vám umožní robiť informovanejšie, objektívnejšie a racionálnejšie rozhodnutia, čím sa zníži možnosť zaujatosti a chybného uvažovania. Zamestnanecké právo, rebríček záverov:

Pomáha jednotlivcom a tímom zlepšovať komunikáciu tým, že implicitné myšlienkové procesy a predpoklady sú explicitné, čím sa znižuje nedorozumenia.

Pomáha pri riešení konfliktov tým, že umožňuje každému pochopiť, ako oni a ostatní dospievajú k svojim záverom a úsudkom.

Zlepšuje rozhodovanie tým, že podporuje premyslenejší a rozumnejší prístup, čím sa znižuje vplyv predsudkov. To môže viesť k efektívnejšiemu riešeniu problémov a lepším výsledkom.

Povzbudzuje ľudí, aby zvážili alternatívne názory a perspektívy. To môže viesť k väčšej otvorenosti a ochote skúmať rôzne možnosti a riešenia.

Lídri ho môžu použiť na pochopenie myšlienkových procesov svojho tímu, na podporu lepšieho vedenia a spolupráce.





Začína to pochopením, že:

Vaše nápady, myšlienky a úsudky nie sú fakty.

Vo vybratých údajoch sú často medzery.

Vaše presvedčenia nemusia byť založené na skutočných údajoch.

Vaše rozhodnutia sú ovplyvnené osobnými predsudkami a mentálnymi modelmi.

Nie vždy sa správate racionálne.

Použitie rebríka vyvodzovania pre vaše vlastné rozhodnutia

Na rozdiel od toho, čo sme vedení k presvedčeniu, lepšie myslieť neznamená byť génius. Je to o procesoch, ktoré používame na odhaľovanie reality a o rozhodnutiach, ktoré robíme, keď tak urobíme. - Shane Parrish





Keď stojíte pred rozhodnutím, najmä zložitým alebo dôležitým, zámerne spomalte proces. Uvedomte si, že vy a ostatní neustále stúpate po tomto rebríku, často bez vedomého premýšľania.





Teraz postupujte podľa týchto krokov:

Krok 1: Zistite, kde sa na rebríku nachádzate

Zistite, na ktorej priečke rebríčka sa práve nachádzate.

Krok 2: Prepracujte sa po rebríku

Teraz, keď už viete, na ktorej priečke sa nachádzate, môžete sa prepracovať späť po rebríku a zapojiť sa do premyslenejšieho rozhodovania.





Tu sú otázky, ktoré by ste si mali položiť v každej fáze rebríka – začnite s priečkou od kroku 1 a prejdite po rebríku dole.





Pozorovanie

Aké konkrétne údaje alebo skutočnosti som v tejto situácii zaznamenal?

Zozbieral som všetky relevantné informácie alebo mi niečo chýba?

Je moje vnímanie presné alebo si o tom, čo vidím, robím domnienky?





Vybrané údaje

Na aké faktory alebo detaily sa chcem zamerať a prečo?

Aké detaily môžem prehliadať alebo ignorovať?

Ako môžu moje osobné skúsenosti alebo predsudky ovplyvniť výber údajov?





Výklady

Aký význam alebo interpretáciu priraďujem pozorovaným údajom?

Aké alternatívne interpretácie by som mal zvážiť?

Ako sa moja interpretácia zhoduje so skutočnými údajmi a vytváram logické súvislosti?





Predpoklady

Aké predpoklady robím o význame údajov?

Sú moje predpoklady založené na platnej úvahe, alebo robím skoky bez dôkazov?

Ako môžu moje osobné presvedčenia alebo mentálne modely formovať moje predpoklady?





Závery

Aké závery alebo rozhodnutia vyvodzujem na základe mojich predpokladov?

Sú tieto závery logicky odvodené z údajov a predpokladov?

Zvážil som potenciálne dôsledky týchto záverov?





Presvedčenia

Ako sú moje závery v súlade s mojimi existujúcimi presvedčeniami a hodnotami?

Som si vedomý nejakého skreslenia pri potvrdení, kde by som mohol hľadať informácie, ktoré podporujú moje presvedčenie a zároveň odmietam protichodné dôkazy?

Existujú nejaké hlboko zakorenené presvedčenia, ktoré by mohli ovplyvniť moje myslenie?





Akcie

Aké kroky som ochotný urobiť na základe svojich záverov a presvedčení?

Aký je potenciálny vplyv tejto akcie na ostatných a na širší kontext?

Aké alternatívne opatrenia by mohli byť vhodnejšie alebo efektívnejšie?

Krok 3: Vypracujte sa znova po rebríku

Potom, čo sa prepracujete po rebríku, si pravdepodobne oveľa viac uvedomujete svoj proces uvažovania a akékoľvek predpoklady, ktoré ste mohli urobiť. Teraz skúste vyliezť po rebríku, tentoraz vedomejšie a premyslene.





Dodržiavaním tohto 3-krokového procesu si môžete vypestovať disciplinovanejší a vedomejší prístup k rozhodovaniu. Pomáha to zabezpečiť, že vaše rozhodnutia sú založené na pevnom základe údajov, premyslenej analýze a uvedomení si potenciálne predsudky čo v konečnom dôsledku vedie k lepším a informovanejším rozhodnutiam.





Ak chcete ďalej zlepšiť svoje rozhodovacie schopnosti, položte si tieto otázky:

Premýšľam pravidelne o celom procese, aby som sa uistil, že moje rozhodovanie je správne?

Hľadal som informácie a spätnú väzbu od ostatných, aby som spochybnil moje predpoklady a závery?

Ako môžem neustále zdokonaľovať svoj rozhodovací proces, aby som znížil zaujatosť a zlepšil presnosť?

Použitie rebríka vyvodzovania na pomoc ostatným pri rozhodovaní

Otázky pomáhajú ľuďom získať perspektívu a pochopiť perspektívy iných. Keď vidia problémy a problémy z rôznych uhlov pohľadu, oceňujú ich komplexnosť – a tiež rozširujú škálu možných riešení. – Michael J. Marquardt





Ak chcete pomôcť ostatným robiť lepšie rozhodnutia pomocou rebríčka inferencie, môžete im položiť sériu premyslených otázok, ktoré podporia reflexiu, kritické myslenie a hlbšie preskúmanie ich myšlienkového procesu. Tieto otázky sú navrhnuté tak, aby ich previedli každou fázou rebríčka a podporili lepšie informovaný proces rozhodovania.





Tu sú otázky, ktoré môžete položiť ostatným na rôznych priečkach rebríčka:

Pozorovanie

Aké konkrétne údaje alebo skutočnosti ste v tejto situácii pozorovali alebo zhromaždili?

Existujú nejaké podrobnosti alebo informácie, ktoré ste možno prehliadli alebo prehliadli?





Vybrané údaje

Zvážili ste všetky dostupné údaje alebo sa zameriavate na konkrétnu podskupinu informácií?

Ako vaše osobné predsudky alebo preferencie ovplyvňujú údaje, na ktoré ste sa rozhodli zamerať?





Výklady

Aký význam pripisujete pozorovaným údajom? Ako si to vykladáš?

Existujú alternatívne interpretácie alebo vysvetlenia týchto informácií?





Predpoklady

Aké predpoklady robíte o význame údajov?

Kriticky ste preskúmali tieto predpoklady a sú opodstatnené?

Existujú ďalšie možné predpoklady, ktoré by sa mali zvážiť?





Závery

Aké závery robíte na základe svojich predpokladov a interpretácií?

Sú tieto závery logické a v súlade s dostupnými údajmi a informáciami?

Premýšľali ste o možných dôsledkoch a dôsledkoch vašich záverov?





Presvedčenia

Ako vaše existujúce presvedčenia a mentálne modely ovplyvňujú vaše závery?

Sú vaše presvedčenia stále relevantné a presné vo svetle údajov a záverov?

Ste otvorení upraviť svoje presvedčenie, ak dôkazy naznačujú iný pohľad?





Akcie

Ako vaše závery riadia vaše konanie alebo rozhodovanie?

Myslíte si, že vaše činy sú založené na dobre odôvodnených záveroch?

Uvažovali ste o možných dôsledkoch krokov, ktoré plánujete podniknúť?

Príklad uvedenia rebríka inferencie do praxe

Scenár: Ste manažér vedúci tím viacerých vývojárov.





Pozorovanie

Pozeráte sa na údaje o výkone všetkých vašich vývojárov.





Vybrané údaje

Jim zmeškal niekoľko termínov.





Kontrola reality: Jim zmeškal niekoľko termínov. Viaceré projekty, na ktorých pracoval, nemali jasné požiadavky, časové harmonogramy projektov boli veľmi agresívne a jeho produktoví manažéri predložili veľa ad hoc požiadaviek na poslednú chvíľu.





Výklady

Jim nemá schopnosti správne zvládnuť úlohy.





Kontrola reality: Jim nemôže za to, že tieto termíny premeškal.





Predpoklady

Ak Jim nebol schopný dodať načas, nesmie byť dobrým softvérovým inžinierom.





Kontrola reality: Je vašou zodpovednosťou zabezpečiť, aby váš tím dostal jasno v požiadavkách a aby mu boli poskytnuté primerané lehoty na splnenie.





Závery

Budem musieť Jima vyhodiť, ak bude stále nedodržiavať termíny.





Kontrola reality: Musíte sa viac zapojiť do fázy plánovania produktu.





Presvedčenia

Len talentovaní inžinieri môžu robiť dobre v technológii. Jim nie je stvorený pre softvérové inžinierstvo.





Kontrola reality: Dobrí inžinieri sa nerodia, sú stvorení.





Akcie

Pozorne ho sledujte až do bodu mikromanažovania jeho úloh, aby ste sa uistili, že svoju prácu dokončí včas.





Kontrola reality: Zlepšite proces plánovania, aby ste zabezpečili, že váš tím bude produktívny a výkonný.





Namiesto predpokladov a unáhlených záverov sa zastavte a spýtajte sa, či je to naozaj pravda, alebo si vymýšľate. Vedomé zapojenie sa do vlastných myšlienok týmto spôsobom vám môže umožniť robiť informovanejšie, objektívnejšie a racionálnejšie rozhodnutia, čím sa zníži možnosť zaujatosti a chybného uvažovania.

Zhrnutie

Veľmi málo rozhodnutí robíme vedome, pretože náš mozog je trénovaný na autopilota a väčšinu rozhodnutí robí za nás.

Aj keď nám tieto automatické úsudky a závery môžu v určitých situáciách dobre poslúžiť, ponechanie nášho mozgu na rozhodnutie môže byť tiež úplne škodlivé. Predpojaté rozhodnutia a silné názory sa prejavia skôr, pokiaľ nevenujeme pozornosť.

Rebrík inferencie je mentálny model, ktorý môže viesť k rýchlym a automatickým úsudkom so zaujatými názormi.

Správne uplatnený rebrík záverov môže byť tiež silným modelom na zachytenie nášho chybného uvažovania a prijímanie racionálnejších rozhodnutí.

Keď robíte dôležité rozhodnutia, zistite, na ktorej priečke rebríčka sa nachádzate, a klaďte otázky, ktoré spochybňujú vaše myslenie pri pohybe hore a dole.





Tento príbeh bol predtým publikovaný tu . Nasledujte ma na LinkedIn alebo tu pre ďalšie príbehy.