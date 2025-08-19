Bitpanda lansează portofelul DeFi pentru a impulsiona călătoria Europei către un viitor onchain

Viena, Austria, 19 august 2025/Chainwire/-- Bitpanda DeFi Wallet este următorul pas în expansiunea sa Web3 și este conceput pentru a oferi utilizatorilor acces simplu, sigur și fără probleme la lumea finanțelor descentralizate, indiferent dacă explorează Web3 pentru prima dată sau sunt deja profund implicați în comunitatea on-chain. Bitpanda Bitpanda Bitpanda a ajutat deja milioane de europeni să preia controlul asupra viitorului lor financiar și acum vrea să ofere același acces sigur și intuitiv la Web3. Bitpanda DeFi Wallet oferă tot ce utilizatorii au nevoie pentru a tranzacționa, a câștiga și a gestiona activele pe rețelele majore de blockchain, toate dintr-o singură aplicație intuitivă. la lansare, portofelul va suporta peste 5.000 de jetoane și mai multe lanțuri, inclusiv Ethereum, Solana, Polygon, BNB Chain, Avalanche, Optimism, Base și Arbitrum. Lukas Enzersdorfer-Konrad, Co-CEO al Bitpanda, a comentat: „Misiunea Bitpanda este de a ajuta investitorii să preia controlul și să-și urmeze rapid libertatea financiară. Spre deosebire de portofelele tradiționale, portofelul Bitpanda DeFi este pe deplin integrat în ecosistemul Bitpanda existent. Utilizatorii pot muta active între contul lor Bitpanda și portofelul lor DeFi în doar câteva apăsări, fără intrări manuale de adrese și riscul erorilor costisitoare. Caracteristica opțională Bitpanda Backup elimină nevoia de a gestiona manual frazele de semințe – utilizatorii păstrează controlul deplin cu opțiunea de a-și recupera portofelul în siguranță. Caracteristici cheie la lansare: \n \n \n \n \n \n \n \n Acces la DeFi pe 8 lanțuri majore, cu mai multe în curând 5.000+ token-uri disponibile pentru swap cu routing inteligent pentru cea mai bună prețare Portofel auto-custodial cu opțiune Bitpanda Backup pentru recuperare sigură Piscinele de randamente curate DeFi, revizuite de Bitpanda pentru transparență pentru a oferi un echilibru între randamentele potențiale și transparența riscului Taxe de gaze sponsorizate pe rețelele selectate Layer 2 Swap-uri cu un singur clic, fără intrări de adrese manuale Integrare fără probleme cu conturile Bitpanda În săptămânile următoare, Bitpanda va lansa programul său de loialitate Web3 nativ, alimentat de tokenul Vision (VSN). Utilizatorii vor putea câștiga puncte completând quest-uri simple pe lanț - cum ar fi tranzacționarea sau câștigarea - care vor determina poziția lor pe un tablou de bord. Tokenul Vision va servi ca un multiplicator: cu cât mai mulți utilizatori VSN pariază, cu atât mai mulți puncte vor primi pentru fiecare acțiune. Faceți Web3 să funcționeze pentru toată lumea Lansarea portofelului Bitpanda Web3 marchează un pas semnificativ în strategia pe termen lung a Bitpanda de a oferi investitorilor instrumentele de care au nevoie pentru a-și urmări rapid libertatea financiară.În timp ce alții au construit pentru dezvoltatori și insiders, Bitpanda construiește pentru următorii 10 milioane de utilizatori. Bitpanda Web3 nu este despre urmărirea hype. este despre construirea infrastructurii pentru proprietatea digitală reală, utilizabilă, de încredere - începând cu un portofel care are de fapt sens. Disclaimer pentru: Bitpanda DeFi Wallet este o aplicație blockchain non-custodial oferită de Bitpanda Web3 FZCO, un membru din cadrul Grupului Bitpanda. Despre Bitpanda Cu o selecție de peste 3.200 de active digitale, inclusiv peste 600 de active cripto și numeroase acțiuni, ETF-uri, metale prețioase și mărfuri, unicornul fintech austriac oferă una dintre cele mai cuprinzătoare game de active digitale disponibile în Europa. Bitpanda Bitpanda Deja de încredere de aproape 7 milioane de utilizatori, și zeci de parteneri instituționali, Bitpanda deține licențe în mai multe țări, și are un istoric dovedit de a lucra cu autoritățile locale de reglementare pentru a menține activele în siguranță și în siguranță. Acest lucru face ca Bitpanda să fie una dintre cele mai sigure și mai strict reglementate platforme de tranzacționare din industrie. În plus față de sediul central din Viena, Bitpanda are birouri în Barcelona, Berlin, București, Dubai, Londra, Malta, Milano și Zurich. Țara Țara Țara Site-ul www.bitpanda.com X pe facebook Instagramul Site-ul www.bitpanda.com X pe facebook Instagramul Contactul Sfaturi pentru PR Bitpanda pe @bitpanda.com \n \n Această poveste a fost publicată ca un comunicat de presă de către Chainwire în cadrul programului de blogging de afaceri al HackerNoon. Această poveste a fost publicată ca un comunicat de presă de către Chainwire în cadrul programului de blogging de afaceri al HackerNoon. Programul