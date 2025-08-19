Bitpanda го лансира DeFi паричникот за да го поттикне патувањето на Европа кон иднината на Onchain

Виена, Австрија, 19 август 2025/Chainwire/-- , водечки крипто иноватор во Европа, го лансираше Bitpanda DeFi Wallet, следниот чекор во својата Web3 експанзија. Bitpanda Битола Bitpanda веќе им помогна на милиони Европејци да ја преземат контролата над нивната финансиска иднина и сега сака да им понуди ист безбеден и интуитивен пристап до Web3. Bitpanda DeFi Wallet обезбедува сè што корисниците треба да тргуваат, да заработуваат и да управуваат со средства на синџир преку големите блокчејн мрежи, сето тоа од една интуитивна апликација. Лукас Ензерсдорфер-Конрад, ко-директор на Bitpanda, коментираше: „Мисијата на Bitpanda е да им помогне на инвеститорите да ја преземат контролата и брзо да ја следат нивната финансиска слобода.Тоа значи да им ги дадеме на нашите корисници алатките што им се потребни за да ги управуваат своите инвестиции – на и надвор од синџирот. За разлика од традиционалните паричници, Bitpanda DeFi паричникот е целосно интегриран во постоечкиот Bitpanda екосистем. Корисниците можат да ги преместат средствата помеѓу нивната Bitpanda сметка и нивните DeFi паричникот во само неколку допири, без рачно влегување на адреси и ризикот од скапи грешки. Опционалната Bitpanda Backup функција ја елиминира потребата за рачно управување со семена фрази – корисниците ја задржуваат целосната контрола со опцијата за безбедно враќање на паричникот. Клучни карактеристики на лансирањето: \n \n \n \n \n \n \n \n Пристап до DeFi преку 8 главни синџири со повеќе наскоро 5000+ токени достапни за размена со паметно рутирање за најдобра цена Самостоен паричник со опционална Bitpanda Backup за безбедно враќање Половите на приносот на DeFi, прегледани од Bitpanda за транспарентност за да понудат рамнотежа помеѓу потенцијалните приноси и транспарентноста на ризикот Спонзорирани такси за гас на избрани мрежи од Layer 2 Еден клик за размена, без рачен влез на адреси Бесплатна интеграција со Bitpanda сметки Во наредните недели, Bitpanda ќе ја лансира својата програма за лојалност Web3-native, поддржан од Vision (VSN) токен. корисниците ќе можат да заработуваат поени со завршување на едноставни он-цхеин потраги – како што се тргување или заработување – кои ќе ја одредат нивната позиција на листата на лидери. Токенот за визија ќе послужи како мултипликатор: колку повеќе VSN корисници се обложуваат, толку повеќе поени ќе добијат за секоја акција. Направете Web3 работа за секого Лансирањето на Bitpanda Web3 Wallet означува значаен чекор во долгорочната стратегија на Bitpanda за да им ги даде на инвеститорите алатките што им се потребни за брзо да ја следат нивната финансиска слобода. Bitpanda Web3 не е за следење на хипот. Тоа е за градење на инфраструктурата за вистинска, употреблива, доверлива дигитална сопственост - почнувајќи со паричник кој всушност има смисла. Дисклајмер за: Bitpanda DeFi Wallet е не-депозитна блокчејн апликација понудена од Bitpanda Web3 FZCO, член на Bitpanda Group. Bitpanda Web3 FZCO не е овластен да обезбеди какви било регулирани услуги во било која јурисдикција. За Битпанда Со избор од над 3.200 дигитални средства, вклучувајќи повеќе од 600 крипто средства и бројни акции, ETFs, скапоцени метали и стоки, австрискиот финтех единорог нуди еден од најшироките опсези на дигитални средства достапни во Европа. Битола Битола Доверба на речиси 7 милиони корисници и десетици институционални партнери, Bitpanda има лиценци во неколку земји и има докажано искуство во работа со локалните регулатори за да ги задржи средствата безбедни и безбедни. Ова ја прави Bitpanda една од најбезбедните и строго регулирани трговски платформи во индустријата.Покрај седиштето во Виена, Bitpanda има канцеларии во Барселона, Берлин, Букурешт, Дубаи, Лондон, Малта, Милано и Цирих. Ѓаволот Ѓаволот Ѓаволот www.bitpanda.com на сајтот X Фејсбук Инстаграм www.bitpanda.com на сајтот X Фејсбук Инстаграм Контакт Преглед на PR Битола Битпанда.com \n \n Оваа приказна беше објавена како соопштение за медиумите од Chainwire во рамките на Програмата за бизнис блогирање на HackerNoon. Оваа приказна беше објавена како соопштение за медиумите од Chainwire во рамките на HackerNoon's Business Blogging . Програмата Програмата