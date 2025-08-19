Bitpanda lëshon portofolin DeFi për të fuqizuar udhëtimin e Evropës drejt një të ardhmeje onchain

Vienna, Austria, 19 gusht, 2025/Chainwire/-- Bitpanda DeFi Wallet është hapi i ardhshëm në zgjerimin e saj Web3 dhe është projektuar për t'u dhënë përdoruesve qasje të thjeshtë, të sigurt dhe pa probleme në botën e financave të decentralizuara, nëse ata janë duke eksploruar Web3 për herë të parë ose tashmë janë të përfshirë thellë në komunitetin në zinxhir. Bitpanda Bitpanda Bitpanda tashmë ka ndihmuar miliona evropianë të marrin kontrollin e të ardhmes së tyre financiare dhe tani dëshiron të ofrojë të njëjtin qasje të sigurt dhe intuitiv në Web3. më e rëndësishmja, etosi e projektimit Web3 e Bitpanda është e fokusuar rreth formimit të Web3 për të takuar përdoruesit ku janë sot, në vend që t'i shtyjë ata të përshtaten me teknologji të reja komplekse që nuk ofrojnë përfitime të qarta. Bitpanda DeFi Wallet ofron gjithçka që përdoruesit kanë nevojë për të tregtuar, fituar dhe menaxhuar asetet në zinxhir në rrjetet kryesore të blockchain, të gjitha nga një aplikacion i vetëm, intuitiv. Lukas Enzersdorfer-Konrad, Co-CEO i Bitpanda, komentoi: "Misioni i Bitpanda është të ndihmojë investitorët të marrin kontrollin dhe të ndjekin shpejt lirinë e tyre financiare. Kjo do të thotë t'u japë përdoruesve tanë mjetet që ata kanë nevojë për të menaxhuar investimet e tyre - në dhe jashtë zinxhirit. Ndryshe nga portofolet tradicionale, portofoli Bitpanda DeFi është plotësisht i integruar në ekosistemin ekzistues Bitpanda. Përdoruesit mund të lëvizin asetet midis llogarisë së tyre Bitpanda dhe portofolit të tyre DeFi në vetëm disa klikime, pa futjen manuale të adresave dhe rrezikun e gabimeve të kushtueshme. Karakteristikat kryesore në nisje: \n \n \n \n \n \n \n \n Qasja në DeFi në 8 zinxhirët kryesorë me më shumë të ardhura së shpejti 5,000+ tokenë në dispozicion për shkëmbim me routing të zgjuar për çmimin më të mirë Wallet Self-Custodial me opsion Bitpanda Backup për rimëkëmbje të sigurt Pishinat e kthimit të kuruar të DeFi, të rishikuar nga Bitpanda për transparencë për të ofruar një ekuilibër midis kthimeve potenciale dhe transparencës së rrezikut Tarifat e gazit të sponsorizuar në rrjetet e zgjedhura të nivelit 2 Swaps me një klikim, pa hyrje të adresave manuale Integrimi pa probleme me llogaritë Bitpanda Në javët e ardhshme, Bitpanda do të nisë programin e saj të besnikërisë Web3-native, të fuqishëm nga token Vision (VSN). Përdoruesit do të jenë në gjendje të fitojnë pikë duke përfunduar quests të thjeshta në zinxhir - të tilla si tregtare ose të fituar - të cilat do të përcaktojnë pozicionin e tyre në një listë udhëheqëse. Tokeni i Vizionit do të shërbejë si një shumëzues: sa më shumë përdoruesit e VSN-it të vënë bast, aq më shumë pikë do të marrin për çdo veprim. projektuar për të shpërblyer angazhimin e kuptueshëm, programi do të ofrojë jo vetëm airdrops por edhe përfitime ekskluzive dhe qasje të hershme në produktet e ardhshme të Bitpanda. Web3 punon për të gjithë Lansimi i Bitpanda Web3 Wallet shënon një hap të rëndësishëm në strategjinë afatgjatë të Bitpanda për t'u dhënë investitorëve mjetet që ata kanë nevojë për të ndjekur shpejt lirinë e tyre financiare. Bitpanda Web3 nuk është për ndjekjen e hype. është për ndërtimin e infrastrukturës për pronësi reale, të përdorshme, të besueshme dixhitale - duke filluar me një portofol që me të vërtetë ka kuptim. Disclaimer për: Bitpanda DeFi Wallet është një aplikacion blockchain jo-custodial i ofruar nga Bitpanda Web3 FZCO, një anëtar brenda Grupit Bitpanda. Për Bitpanda Me një përzgjedhje prej më shumë se 3,200 aseteve dixhitale, duke përfshirë më shumë se 600 asete kriptografike dhe aksione të shumta, ETF, metale të çmuara dhe mallra, unicorn fintech austriak ofron një nga gamën më të plotë të aseteve dixhitale në dispozicion në Evropë. Bitpanda Bitpanda Tashmë i besuar nga pothuajse 7 milionë përdorues dhe dhjetëra partnerë institucionalë, Bitpanda zotëron licenca në disa vende dhe ka një histori të provuar të punës me rregullatorët lokalë për të mbajtur pasuritë të sigurta dhe të sigurta. Kjo e bën Bitpanda një nga platformat më të sigurta dhe më të rregulluara tregtare në industri. Përveç selisë së saj në Vjenë, Bitpanda ka zyra në Barcelonë, Berlin, Bukuresht, Dubai, Londër, Malta, Milano dhe Zyrih. Shqiptarët Shqiptarët Shqiptarët në www.bitpanda.com X në facebook Instagrami në www.bitpanda.com X në facebook Instagrami Kontaktet Përmbajtja e PR Bitpanda në@bitpanda.com \n \n Kjo histori u botua si një njoftim për shtyp nga Chainwire nën HackerNoon's Business Blogging Program. Kjo histori u botua si një njoftim për shtyp nga Chainwire nën HackerNoon's Business Blogging . Program Programi