Bitpanda spúšťa DeFi peňaženku na posilnenie cesty Európy k on-chain budúcnosti

Viedeň, Rakúsko, 19. augusta 2025/Chainwire/-- Bitpanda DeFi Wallet je ďalším krokom vo svojej expanzii na Web3, ktorá je navrhnutá tak, aby poskytovala používateľom jednoduchý, bezpečný a bezproblémový prístup do sveta decentralizovaných financií, či už po prvýkrát skúmajú Web3 alebo sú už hlboko zapojení do on-chain komunity. Bitpanda Bitpanda Bitpanda už pomohla miliónom Európanov prevziať kontrolu nad ich finančnou budúcnosťou a teraz chce ponúknuť rovnaký bezpečný a intuitívny prístup k Webu3.Najdôležitejšie je, že etos dizajnu Bitpanda Web3 je zameraný na formovanie Web3 na stretnutie s používateľmi tam, kde sú dnes, namiesto toho, aby ich tlačili, aby sa prispôsobili komplexným novým technológiám, ktoré neponúkajú žiadne jasné výhody. Peňaženka Bitpanda DeFi poskytuje všetko, čo používatelia potrebujú na obchodovanie, zarábanie a správu aktív na veľkých sieťach blockchain, všetko z jednej intuitívnej aplikácie. Lukas Enzersdorfer-Konrad, spoluzakladateľ Bitpanda, komentoval: „Misiou Bitpanda je pomôcť investorom prevziať kontrolu a urýchliť ich finančnú slobodu.To znamená poskytnúť našim používateľom nástroje, ktoré potrebujú na riadenie svojich investícií - v reťazci aj mimo neho. Na rozdiel od tradičných peňaženiek je peňaženka Bitpanda DeFi plne integrovaná do existujúceho ekosystému Bitpanda. Používatelia môžu presunúť aktíva medzi svojím účtom Bitpanda a peňaženkou DeFi len niekoľkými kliknutiami, bez manuálneho vstupu adresy a rizika nákladných chýb. Voliteľná funkcia Bitpanda Backup odstraňuje potrebu manuálne spravovať frázové frázy – používatelia si zachovávajú plnú kontrolu s možnosťou bezpečne obnoviť svoju peňaženku. Kľúčové funkcie pri štarte: \n \n \n \n \n \n \n \n Prístup k DeFi v 8 hlavných reťazcoch s ďalšími čoskoro 5000+ tokenov k dispozícii na výmenu s inteligentným smerovaním pre najlepšie ceny Samostatná peňaženka s voliteľnou zálohou Bitpanda pre bezpečné obnovenie Curated DeFi výnosové skupiny, preskúmané spoločnosťou Bitpanda pre transparentnosť, aby ponúkli rovnováhu medzi potenciálnymi výnosmi a transparentnosťou rizík Sponzorované poplatky za plyn v vybraných sieťach Layer 2 Jednorazové swapy, žiadne manuálne vstupy adries Bezproblémová integrácia s účtami Bitpanda V nadchádzajúcich týždňoch Bitpanda spustí svoj natívny vernostný program Web3, poháňaný tokenom Vision (VSN).Užívatelia budú môcť zarábať body dokončením jednoduchých on-chain questov - ako je obchodovanie alebo zarábanie - ktoré určia ich pozíciu na vedúcej tabuľke. Token Vision bude slúžiť ako multiplikátor: čím viac používateľov VSN stávkujú, tým viac bodov dostanú za každú akciu.Program navrhnutý tak, aby odmenil zmysluplné zapojenie, ponúkne nielen airdropy, ale aj exkluzívne výhody a skorý prístup k budúcim produktom Bitpanda. Web3 funguje pre každého Spustenie Bitpanda Web3 peňaženky označuje významný krok v dlhodobej stratégii Bitpanda poskytnúť investorom nástroje, ktoré potrebujú na rýchle sledovanie ich finančnej slobody. Bitpanda Web3 nie je o prenasledovaní hype. Je to o budovaní infraštruktúry pre skutočné, použiteľné, dôveryhodné digitálne vlastníctvo - začínajúc peňaženkou, ktorá má skutočne zmysel. Diskrétnosť : Bitpanda DeFi Wallet je non-custodial blockchain aplikácia ponúkaná Bitpanda Web3 FZCO, člen v rámci skupiny Bitpanda. Bitpanda Web3 FZCO nie je oprávnený poskytovať žiadne regulované služby v žiadnej jurisdikcii. O spoločnosti Bitpanda S výberom viac ako 3 200 digitálnych aktív, vrátane viac ako 600 kryptografických aktív a početných akcií, ETF, drahých kovov a komodít, rakúsky fintech jednorožec ponúka jeden z najkomplexnejších rozsahov digitálnych aktív dostupných v Európe. Bitpanda Bitpanda Už dôveruje takmer 7 miliónov užívateľov a desiatky inštitucionálnych partnerov, Bitpanda má licencie v niekoľkých krajinách a má osvedčenú skúsenosť s prácou s miestnymi regulačnými orgánmi, aby udržali aktíva bezpečné a bezpečné. To robí Bitpanda jedným z najbezpečnejších a najprísnejšie regulovaných obchodných platforiem v priemysle. Okrem svojho sídla vo Viedni, Bitpanda má pobočky v Barcelone, Berlíne, Bukurešti, Dubaji, Londýne, Malte, Miláne a Zürichu. Kľúčové Kľúčové Kľúčové Webové stránky www.bitpanda.com X na facebooku Inštalácia Webové stránky www.bitpanda.com X na facebooku Inštalácia kontaktovať Pôžička PR Bitpanda Zľavy@bitpanda.com \n \n Tento príbeh bol publikovaný ako tlačová správa Chainwire v rámci HackerNoon Business Blogging Program.