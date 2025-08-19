Bitpanda යුරෝපයේ Onchain අනාගතය වෙත ගමන් කිරීමට DeFi Wallet ආරම්භ කරයි

වින්ඩෝ, ඕස්ට් රේලියාව, අගෝස්තු 19th, 2025/Chainwire/-- යුරෝපයේ ප්රධාන ක් රිප්ටෝ නවකතාකරුවෙකු වන Bitpanda DeFi Wallet, එහි Web3 පුළුල් කිරීමේ ඊළඟ පියවර වන අතර, මෙම wallet පරිශීලකයින්ට decentralized finance ලෝකයට සරල, ආරක්ෂිත හා සෘජු ප්රවේශයක් ලබා දීමට නිර්මාණය කර ඇත. බයිට් බයිට් Bitpanda දැනටමත් මිලියන ගණනක් යුරෝපීයයන් ඔවුන්ගේ මූල්ය අනාගතය පාලනය කර ගැනීමට උදව් කර ඇති අතර දැන් එය Web3 වෙත ආරක්ෂිත හා සංවේදී ප්රවේශයක් ලබා දීමට අවශ්ය වේ. Bitpanda DeFi Wallet යනු ප්රධාන blockchain ජාලය හරහා වටිනාකම වෙළඳාම් කිරීමට, උපයා ගැනීමට සහ කළමනාකරණය කිරීමට අවශ්ය සියලුම දේ ලබා දෙයි, එක් එක් intuitive යෙදුම සිට. Bitpanda සමාගමේ Co-CEO වන Lukas Enzersdorfer-Konrad පැවසුවේ, "Bitpanda හි මෙහෙයුම වන්නේ ආයෝජකයින් පාලනය ලබා ගැනීමට සහ ඔවුන්ගේ මූල්ය නිදහස ඉක්මවා ගැනීමට උපකාර කිරීමයි.මේ නිසා අපගේ පරිශීලකයින්ට ඔවුන්ගේ ආයෝජන කළමනාකරණය කිරීමට අවශ් ය මෙවලම් ලබා දීමයි. Traditional wallets වෙනුවට, Bitpanda DeFi Wallet සම්පූර්ණයෙන්ම පවතින Bitpanda පරිසර පද්ධතියට ඇතුළත් කර ඇත. පරිශීලකයින් ඔවුන්ගේ Bitpanda ගිණුම සහ ඔවුන්ගේ DeFi Wallet අතර වටිනාකම් මාරු කළ හැකිය, අමුත්තන් ලිපිනය ඇතුළත් කිරීම සහ මිල අධික වැරදි අවදානමකින් තොරව. ප් රමුඛ ලියාපදිංචි කිරීම්: \n \n \n \n \n \n \n \n DeFi වෙත ප්රවේශය 8 ප්රධාන චැනල් වලදී, ඉක්මනින් තවත් එනු ඇත හොඳම මිල ගණන් සඳහා බුද්ධිමත් මාර්ගය සමඟ හුවමාරු කිරීම සඳහා ලබා ගත හැකි 5000+ ටෝකන් ආරක්ෂිත ප්රතිසංස්කරණ සඳහා විකල්ප Bitpanda Backup සමග ස්වයංක්රීය මුදල් සල්ලි DeFi ප්රතිලාභ පුවරු, ප්රවේශය සඳහා Bitpanda විසින් සමාලෝචනය කර ඇති අතර, ප්රතිලාභ ප්රතිලාභ සහ අවදානම ප්රවේශය අතර ගැලපෙන සාධකයක් ලබා දීම තෝරාගත් Layer 2 ජාලවල ස්පර්ශ කරන ලද ගෑස් ගාස්තු One-click swaps, කිසිදු මෑත ලිපිනය ඇතුළත් Bitpanda ගිණුම් සමඟ සෘජු සම්මත කිරීම ඉදිරි සති කිහිපය තුළ Bitpanda, Vision (VSN) ටෝකන් මගින් බලපානු Web3-native loyalty වැඩසටහන ආරම්භ කරනු ඇත. පරිශීලකයින්ට සරල onchain ගනුදෙනු - වෙළඳාම හෝ ලාභ වැනි - ඔවුන්ගේ ස්ථානය තීරණය කරනු ඇත. Vision token යනු multiplier ලෙස ක්රියා කරයි: VSN පරිශීලකයින්ගේ ඔට්ටු වැඩි නම්, ඔවුන් සෑම ක්රියාවලියකටම වැඩි ලකුණු ලැබෙනු ඇත.විශේෂ ගෞරවයක් ලබා දීම සඳහා සැලසුම් කර ඇති මෙම වැඩසටහන අනාගත Bitpanda නිෂ්පාදන වලට ප්රවේශම් ප්රයෝජන පමණක් නොව, අනාගතයේ Bitpanda නිෂ්පාදන වෙත ප්රවේශම් ප්රයෝජන ද ලබා දෙනු ඇත. Web3 හැමෝටම වැඩ කරන්න Bitpanda Web3 Wallet ආරම්භ කිරීම Bitpanda හි දීර්ඝ කාලීන උපායමාර්ගයේ වැදගත් පියවරක් වේ, ආයෝජකයින්ට ඔවුන්ගේ මූල්ය නිදහස ඉක්මනින් අනුගමනය කිරීමට අවශ්ය මෙවලම් ලබා දීම. Bitpanda Web3 යනු සැබෑ, භාවිත කළ හැකි, විශ්වාසවන්ත ඩිජිටල් අයිතිවාසිකම් සඳහා පද්ධති ගොඩනැගීම ගැන නොවේ - සැබවින්ම තේරුම් ගත හැකි සල්ලි වලින් ආරම්භ කිරීම. Disclaimer පිලිබඳ: Bitpanda DeFi Wallet යනු Bitpanda Web3 FZCO හි සාමාජිකයෙකු වන Bitpanda Web3 FZCO විසින් යෝජනා කරන ලද වෘත්තීය blockchain යෙදුමකි. Bitpanda ගැන 2014 දී විනිශ්චය දිනයේ පිහිටුවන අතර, යුරෝපයේ ප්රධාන ක්රෙප්ටොක් වේදිකාව වන අතර, 600 කට වඩා වැඩි ක්රෙප්ටොක් වටිනාකම් සහ බොහෝ කොටස්, ETFs, වටිනා ලෝහ සහ ද්රව්ය ඇතුළු 3,200 කට වඩා වැඩි ඩිජිටල් වටිනාකම් තෝරා ගැනීම සමඟ, ඔස්ට් රේලියාවේ Fintech unicorn යුරෝපයේ වඩාත් සම්පූර්ණ ඩිජිටල් වටිනාකම් ප්රමාණයක් ලබා දෙයි. බයිට් බයිට් දැනටමත් මිලියන 7 ක් පමණ පරිශීලකයින් සහ සංවිධාන සහයෝගයන් දහස් ගණනක් විසින් විශ්වාස කර ඇති අතර, Bitpanda විවිධ රටවල බලපත්රයක් ඇත, සහ දේශීය නීතිපතිවරුන් සමඟ වැඩ කිරීම සඳහා බලපත්ර ආරක්ෂිතව සහ ආරක්ෂිතව තබා ගැනීම සඳහා සාක්ෂි සහිත පර්යේෂණ වාර්තා ඇත. මෙම Bitpanda කර්මාන්තයේ වඩාත් ආරක්ෂිත හා දැඩිව පාලනය කරන වෙළඳ වේදිකාවක් බවට පත් කර ඇත. විනිශ්චය විනිශ්චය විනිශ්චය විනිශ්චය විනිශ්චය විනිශ්චය විනිශ්චය විනිශ්චය විනිශ්චය විනිශ්චය විනිශ්චය විනිශ්චය විනිශ්චය විනිශ්චය විනිශ්චය විනිශ්චය විනිශ්චය විනිශ්චය විනිශ්චය විනිශ්චය විනිශ්චය විනිශ්චය විනිශ්චය විනිශ්චය විනිශ්චය විනිශ්චය විනිශ්චය විනිශ්චය විනිශ්චය විනිශ්චය විනිශ්චය විනිශ්චය විනිශ්චය විනිශ්චය මාලිංග මාලිංග මාලිංග www.bitpanda.com X FACEBOOK Instagram එක www.bitpanda.com පිලිබදව X FACEBOOK Instagram එක සම්බන්ධතා බෞද්ධ PR බයිට් ප් රචණ්ඩත්වය @bitpanda.com \n \n මෙම කතාව Chainwire විසින් HackerNoon හි ව්යාපාරික බ්ලොග් වැඩසටහන යටතේ මාධ්ය ප් රකාශයක් ලෙස ප්රකාශයට පත් කර ඇත. මෙම කතාව Chainwire විසින් HackerNoon හි ව්යාපාරික බ්ලොග් වැඩසටහන යටතේ මාධ්ය ප් රකාශයක් ලෙස ප්රකාශයට පත් කර ඇත. වැඩසටහන