Bitpanda pokreće DeFi novčanik kako bi ojačala putovanje Europe ka onchain budućnosti

Beč, Austrija, 19. avgust 2025./Chainwire/-- Bitpanda DeFi novčanik, vodeći inovator kriptovaluta u Evropi, pokrenuo je Bitpanda DeFi novčanik, sledeći korak u svojoj ekspanziji Web3. novčanik je dizajniran tako da korisnicima pruži jednostavan, siguran i besprijekoran pristup svetu decentralizovanog financiranja, bez obzira da li prvi put istražuju Web3 ili su već duboko uključeni u onchain zajednicu. Bitpanda Bitpanda Bitpanda je već pomogla milijunima Europljana da preuzmu kontrolu nad svojom finansijskom budućnošću i sada želi ponuditi isti siguran i intuitivan pristup Web-u3. Bitpanda DeFi novčanik pruža sve što korisnicima treba za trgovanje, zarađivanje i upravljanje imovinom na lancu kroz glavne blockchain mreže, sve od jedne, intuitivne aplikacije. Lukas Enzersdorfer-Konrad, Co-CEO Bitpande, komentirao je: "Misija Bitpande je da pomogne ulagačima da preuzmu kontrolu i ubrzaju svoju finansijsku slobodu.To znači da našim korisnicima daju alate koji su im potrebni za upravljanje njihovim investicijama - na i izvan lanca. Nažalost, dok je Web3 bio namijenjen da osnaži ljude, prečesto ih je završio isključivanjem. Za razliku od tradicionalnih novčanika, Bitpanda DeFi novčanik je u potpunosti integrisan u postojeći Bitpanda ekosustav. Korisnici mogu premjestiti imovinu između svog Bitpanda računa i svog DeFi novčanika u samo nekoliko tapaka, bez ručnih ulaznih adresa i rizika od skupih grešaka. Opcionalna Bitpanda Backup funkcija uklanja potrebu za rukovodećim frazama semena – korisnici zadržavaju punu kontrolu uz opciju da bezbedno oporave svoj novčanik. Ključne karakteristike lansiranja: Pristup DeFi-u preko 8 glavnih lanaca, a uskoro stižu i drugi 5000+ žetona dostupnih za zamjenu sa pametnim usmjeravanjem za najbolju cijenu Samostalni novčanik sa opcionalnom Bitpanda Backup za bezbedno oporavak Kurirani DeFi bazeni prinosa, pregledani od Bitpanda za transparentnost kako bi ponudili ravnotežu između potencijalnih prinosa i transparentnosti rizika Sponzorirane naknade za plin na odabranim mrežama Layer 2 Jednom klikom zamene, nema ručnih ulaznih adresa Jednostavna integracija sa Bitpanda računima U nadolazećim tjednima, Bitpanda će pokrenuti svoj Web3-native program lojalnosti, pohranjen Vision (VSN) tokenom. Korisnici će moći da zarađuju bodove popunjavanjem jednostavnih onchain zadataka - kao što su trgovanje ili zarađivanje - koji će odrediti njihovu poziciju na liderboardu. Vision token će poslužiti kao multiplikator: što više VSN korisnika stavi, više bodova će dobiti za svaku akciju. Dizajniran da nagradi značajno angažovanje, program će ponuditi ne samo airdrops već i ekskluzivne povlastice i raniji pristup budućim Bitpanda proizvodima. Web3 radi za sve Lansiranje Bitpanda Web3 novčanika označava značajan korak u Bitpanda dugoročnoj strategiji da investitorima pruži alate koji su im potrebni da brzo prate svoju finansijsku slobodu. Dok su drugi izgradili za programere i inside, Bitpanda gradi za narednih 10 miliona korisnika. Bitpanda Web3 nije o pronalaženju hype.To je o izgradnji infrastrukture za stvarno, korisno, pouzdano digitalno vlasništvo - počevši od novčanika koji zapravo ima smisla. Izjava o isključenju: Bitpanda DeFi novčanik je ne-custodial blockchain aplikacija koju nudi Bitpanda Web3 FZCO, član u okviru Bitpanda Grupe. Bitpanda Web3 FZCO nije ovlašten da pruža bilo kakve regulirane usluge u bilo kojoj jurisdikciji. O Bitpanda sa izborom od preko 3.200 digitalnih sredstava, uključujući više od 600 kripto sredstava i brojne dionice, ETF-ove, plemenite metale i robu, austrijski fintech jedinstvenik nudi jedan od najobuhvatnijih asortiman digitalnih sredstava dostupnih u Evropi. Bitpanda Bitpanda Bitpanda već ima poverenje gotovo 7 miliona korisnika i desetak institucionalnih partnera, a posjeduje licence u nekoliko zemalja i ima dokazanu istoriju rada s lokalnim regulatornim tijelima kako bi imovina bila sigurna i sigurna. To čini Bitpanda jednu od najsigurnijih i najstrože reguliranih platformi za trgovanje u industriji. Pored svog sjedišta u Beču, Bitpanda ima urede u Barceloni, Berlinu, Bukureštu, Dubaiju, Londonu, Malti, Milanu i Zürichu.