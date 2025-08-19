Η Bitpanda λανσάρει το πορτοφόλι DeFi για να ενισχύσει το ταξίδι της Ευρώπης προς ένα Onchain μέλλον

Βιέννη, Αυστρία, 19 Αυγούστου 2025/Chainwire/-- Ο κορυφαίος καινοτόμος κρυπτογράφησης της Ευρώπης, έχει ξεκινήσει το Bitpanda DeFi Wallet, το επόμενο βήμα στην επέκτασή του στο Web3.Το πορτοφόλι έχει σχεδιαστεί για να δώσει στους χρήστες απλή, ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση στον κόσμο της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης, είτε εξερευνούν το Web3 για πρώτη φορά είτε ήδη εμπλέκονται βαθιά στην κοινότητα onchain. Μπάτμαντα Μπάτμαντα Η Bitpanda έχει ήδη βοηθήσει εκατομμύρια Ευρωπαίους να πάρουν τον έλεγχο του οικονομικού τους μέλλοντος και τώρα θέλει να προσφέρει την ίδια ασφαλή και διαισθητική πρόσβαση στο Web3. Το Bitpanda DeFi Wallet παρέχει όλα όσα χρειάζονται οι χρήστες για να συναλλάσσονται, να κερδίζουν και να διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία σε μεγάλα δίκτυα blockchain, όλα από μια ενιαία, διαισθητική εφαρμογή. Ο Lukas Enzersdorfer-Konrad, Συνεργάτης Διευθύνων Σύμβουλος της Bitpanda, σχολίασε: «Η αποστολή της Bitpanda είναι να βοηθήσει τους επενδυτές να αναλάβουν τον έλεγχο και να επιτύχουν γρήγορα την οικονομική τους ελευθερία. Αυτό σημαίνει ότι δίνουν στους χρήστες μας τα εργαλεία που χρειάζονται για να διαχειριστούν τις επενδύσεις τους - εντός και εκτός αλυσίδας. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά πορτοφόλια, το πορτοφόλι Bitpanda DeFi είναι πλήρως ενσωματωμένο στο υπάρχον οικοσύστημα Bitpanda.Οι χρήστες μπορούν να μετακινήσουν περιουσιακά στοιχεία μεταξύ του λογαριασμού Bitpanda και του πορτοφολιού DeFi τους με λίγα μόνο κλικ, χωρίς χειροκίνητες εισροές διευθύνσεων και τον κίνδυνο δαπανηρών σφαλμάτων.Η προαιρετική λειτουργία Bitpanda Backup εξαλείφει την ανάγκη χειροκίνητης διαχείρισης φράσεων σπόρων – οι χρήστες διατηρούν τον πλήρη έλεγχο με την επιλογή να ανακτήσουν το πορτοφόλι τους με ασφάλεια. Βασικά χαρακτηριστικά κατά την εκκίνηση: \n \n \n \n \n \n \n \n Πρόσβαση στο DeFi σε 8 μεγάλες αλυσίδες με περισσότερες να έρχονται σύντομα 5.000+ tokens διαθέσιμα για ανταλλαγή με έξυπνη δρομολόγηση για την καλύτερη τιμή Αυτόνομο πορτοφόλι με προαιρετικό Bitpanda Backup για ασφαλή ανάκτηση Πούλμαν αποδόσεων DeFi, αναθεωρημένα από την Bitpanda για διαφάνεια για να προσφέρουν μια ισορροπία μεταξύ των δυνητικών αποδόσεων και της διαφάνειας του κινδύνου Χρεώσεις για το φυσικό αέριο σε επιλεγμένα δίκτυα Layer 2 One-click swaps, χωρίς χειροκίνητες εισόδους διευθύνσεων Ομαλή ενσωμάτωση με λογαριασμούς Bitpanda Τις επόμενες εβδομάδες, η Bitpanda θα ξεκινήσει το Web3-native πρόγραμμα αφοσίωσης, που τροφοδοτείται από το token Vision (VSN).Οι χρήστες θα είναι σε θέση να κερδίσουν πόντους συμπληρώνοντας απλές αναζητήσεις onchain - όπως η διαπραγμάτευση ή το κέρδος - που θα καθορίσουν τη θέση τους σε μια κορυφαία λίστα. Το token Vision θα χρησιμεύσει ως πολλαπλασιαστής: όσο περισσότεροι χρήστες VSN στοιχηματίζουν, τόσο περισσότεροι πόντοι θα λάβουν για κάθε δράση. Το Web3 λειτουργεί για όλους Η κυκλοφορία του Bitpanda Web3 Wallet σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της Bitpanda για να δώσει στους επενδυτές τα εργαλεία που χρειάζονται για να παρακολουθήσουν γρήγορα την οικονομική τους ελευθερία. Το Bitpanda Web3 δεν είναι για την καταδίωξη του hype. είναι για την οικοδόμηση της υποδομής για πραγματική, χρήσιμη, αξιόπιστη ψηφιακή ιδιοκτησία - ξεκινώντας με ένα πορτοφόλι που έχει πραγματικά νόημα. Αποκλεισμός : Το Bitpanda DeFi Wallet είναι μια εφαρμογή blockchain που προσφέρεται από την Bitpanda Web3 FZCO, μέλος του Ομίλου Bitpanda. Σχετικά με Bitpanda Ιδρύθηκε στη Βιέννη το 2014 και είναι η κορυφαία ευρωπαϊκή πλατφόρμα κρυπτογράφησης.Με μια επιλογή πάνω από 3.200 ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 600 crypto περιουσιακών στοιχείων και πολυάριθμων μετοχών, ETFs, πολύτιμα μέταλλα και εμπορεύματα, το αυστριακό fintech unicorn προσφέρει μία από τις πιο ολοκληρωμένες σειρές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που διατίθενται στην Ευρώπη. Bitpanda Μπάτμαντα Ήδη εμπιστευμένο από σχεδόν 7 εκατομμύρια χρήστες και δεκάδες θεσμικούς εταίρους, το Bitpanda κατέχει άδειες σε αρκετές χώρες και έχει αποδεδειγμένο ιστορικό συνεργασίας με τοπικές ρυθμιστικές αρχές για να διατηρήσει τα περιουσιακά στοιχεία ασφαλή και ασφαλή. Αυτό καθιστά την Bitpanda μία από τις ασφαλέστερες και πιο αυστηρά ρυθμιζόμενες πλατφόρμες συναλλαγών στον κλάδο.Εκτός από την έδρα της στη Βιέννη, η Bitpanda έχει γραφεία στη Βαρκελώνη, το Βερολίνο, το Βουκουρέστι, το Ντουμπάι, το Λονδίνο, τη Μάλτα, το Μιλάνο και τη Ζυρίχη. Κεφαλονιά Κεφαλονιά Κεφαλονιά Το www.bitpanda.com X facebook Το Instagram Το www.bitpanda.com X facebook Το Instagram Επικοινωνία Κεφαλονιά Πρ Μπάτμαντα Ετικέτες bitpanda.com \n \n Αυτή η ιστορία δημοσιεύθηκε ως δελτίο τύπου από την Chainwire στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιχειρηματικών Blogging της HackerNoon. Αυτή η ιστορία δημοσιεύθηκε ως δελτίο τύπου από την Chainwire στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιχειρηματικών Blogging της HackerNoon. Πρόγραμμα