Teoria da dissonância cognitiva e como ela afeta os EUA

A dissonância cognitiva é uma teoria proposta por Leon Festinger na década de 1950 relacionada a como reagimos diante de cognições (ideias, crenças, valores ou reações emocionais) e comportamentos conflitantes. De acordo com essa teoria, as pessoas se esforçam para manter seus conhecimentos, atitudes ou comportamentos consistentes (consoantes).





Assim, quando nos deparamos com informações contraditórias que não podem ser ambas verdadeiras, tentamos reduzir as cognições contraditórias (dissonantes) e restaurar o equilíbrio alterando nossas atitudes, crenças ou comportamentos.





Festinger argumentou que, para lidar com ideias ou experiências contraditórias, alguns de nós acreditaríamos cegamente no que queremos acreditar, modificando nossa visão de mundo para proteger nossos egos ou crenças profundamente arraigadas.





Em When Prophecy Fails: A Social and Psychological Study of a Modern Group That Predicted the Destruction of the World , Festinger, ao lado de Henry W. Riecken e Stanley Schachter, descreve um estudo sobre um pequeno grupo que acreditava em um apocalipse iminente onde inundações devastadoras aconteceriam. vir e varrer cidades e países.





Os autores, que já estavam estudando como a desconfirmação da profecia afeta grupos de crentes, infiltraram-se nesse grupo para coletar dados antes, durante e depois que a profecia falharia.





Como esperado, a data profetizada para o dilúvio inevitável veio e se foi, causando uma dissonância entre as crenças dos grupos e a dura realidade. Os membros do culto reagiram de maneira diferente. Aqueles com menos compromisso social anterior, convicção ou menos acesso a apoio dentro do culto deixaram o grupo.





Mas aqueles membros que tiveram um apoio muito maior do grupo, que terminaram relacionamentos com descrentes, que saíram, perderam ou negligenciaram empregos ou estudos, que deram dinheiro ao grupo ou venderam tudo o que tinham para se preparar para a partida em um disco voador que iria resgatá-los da enchente, esses membros ficaram ainda mais comprometidos com suas crenças.





Eles começaram a dar entrevistas, telefonar para jornais e fazer proselitismo porque começaram a acreditar que o dilúvio não aconteceu por causa de sua forte fidelidade. Essas descobertas estavam amplamente alinhadas com o que os cientistas previram que aconteceria.





No entanto, o estudo de Festinger, Riecken e Schachter não foi isento de críticas porque, entre outros aspectos, os observadores e a imprensa interferiram e distorceram as ações do culto e não permitiram que a série de eventos gerados pelos membros do culto fosse observada isoladamente.





No entanto, a teoria da dissonância cognitiva é considerada uma das teorias mais influentes e pesquisadas em psicologia .





Exemplos de contradições desconfortáveis em relação às nossas atitudes e comportamentos são abundantes. Algumas pessoas conhecem os efeitos do fumo na saúde e continuam fumando. Alguns foram criados para acreditar que as pessoas que bebem álcool são ruins, e então vemos um amigo nosso que sabemos que é uma boa pessoa bebendo álcool. Há um teste amanhã e dissemos a nós mesmos que precisávamos estudar, mas, em vez disso, estamos assistindo Netflix.

Como podemos reduzir a dissonância cognitiva?

As maneiras pelas quais podemos reduzir a dissonância cognitiva (às vezes não conseguimos resolvê-la totalmente) são através de:

Mudando nossas cognições ou comportamentos

Reduzindo a importância de nossas cognições

Adicionando novas cognições ou comportamentos





No exemplo do tabagismo, temos uma batalha entre “ eu fumo ” e “ fumar faz mal à saúde ”. Podemos mudar nosso comportamento atual (deixar de fumar). Na maioria das vezes, as pessoas escolhem trabalhar em suas cognições:





Modificando cognições existentes:

Eu não fumo tanto.





Reduzir a importância das cognições através da justificação do esforço :

Eu como de forma saudável, então pode não importar tanto que eu fume.

Por que não devo aproveitar meu hábito de fumar? A vida é muito curta, de qualquer maneira.





Adicionar novos comportamentos ou cognições através da racionalização :

(banalizando) A pesquisa não é conclusiva de que fumar causa câncer.

(negando ou ignorando) Não há evidências de que fumar cause câncer.

Adicionando o exercício como um hábito para compensar o tabagismo.





Tomemos outro exemplo de dissonância cognitiva. “ Pais que criam filhos que agem como valentões não são bons pais. Eu sou um bom pai. ” versus “ Seu filho bateu no meu filho e xingou-o ”.





Mudando nossas cognições existentes:

Eu não sou um bom pai.





Reduzindo a importância das cognições através da justificação do esforço:

A outra criança começou, e meu filho estava apenas se defendendo.

Meu filho está estressado por mudar de cidade, ir para uma nova escola e não ter amigos na área.





Adicionar novas cognições ou comportamentos:

(banalizando) Crianças serão crianças. Isto é o que eles fazem.

(negando ou ignorando) Não, nunca aconteceu. Meu filho não faria mal a uma mosca.

(novos comportamentos) Converse com meu filho sobre o que aconteceu e o que é bullying. Leiam juntos livros sobre bullying. Fale com a escola para ver se houve outros casos em que meu filho agiu como um valentão. Converse com meu filho, minha família e a outra família regularmente para ver se os comportamentos melhoraram.





Um exemplo clássico de justificativa de esforço é a fábula de Esopo, A raposa e as uvas . Não conseguindo alcançar algumas uvas penduradas no alto de uma videira, a raposa justificou que nunca quis aquelas uvas porque estavam azedas.





Outros exemplos de modificação de cognições:

O Covid-19 é apenas uma farsa.

O ditado romeno: “faça o que o padre diz, não o que o padre faz”.

Outro ditado romeno, “reconcilie a cabra e o repolho”, baseado no enigma do lobo, da cabra e do repolho .





Ou que com certeza amanhã estaremos nos exercitando para compensar esse delicioso donut que estamos comendo agora.

Dissonância Cognitiva e Sons

Os sons também podem criar dissonância cognitiva, especialmente para efeitos de terror ou comédia. Associamos sons agudos a coisas minúsculas e inofensivas e sons altos e graves a coisas perigosas. Então, quando encontramos monstros que fazem sons estridentes e agudos, ficamos ainda mais inquietos do que se fossem monstros “normais”.





E nas comédias, muitas vezes vemos personagens grandes com vozes estridentes e agudas ou personagens pequenos e fofos com vozes profundas e ameaçadoras. Seguindo o mesmo padrão, assistir a uma cena assustadora em um filme com uma música alegre torna a cena ainda mais assustadora.

Em sua autobiografia , o brilhante polímata e engenheiro social Benjamin Franklin explicou como lidou com um legislador rival.





Tendo ouvido que ele tinha em sua biblioteca um certo livro muito escasso e curioso, escrevi-lhe uma nota, expressando meu desejo de ler atentamente aquele livro e pedindo que me fizesse o favor de emprestá-lo por alguns dias. Ele o enviou imediatamente e eu o devolvi em cerca de uma semana com outra nota, expressando fortemente meu sentimento pelo favor. Quando nos encontramos novamente na Câmara, ele falou comigo (o que nunca havia feito antes) e com grande civilidade; e ele sempre demonstrou disposição para me servir em todas as ocasiões, de modo que nos tornamos grandes amigos, e nossa amizade continuou até sua morte.





Nesse caso, a dissonância cognitiva estava entre a atitude negativa do sujeito em relação a Franklin e o conhecimento de que eles fizeram um favor a Franklin. Eles começaram a ver Franklin como mais favorável para amenizar o conflito interno.





Claro, outra explicação seria que a outra pessoa queria retribuir uma tentativa de Franklin de ter relações amigáveis.

Dissonância cognitiva e pensamento tendencioso

Em sua essência, a dissonância cognitiva descreve o estado confuso e desconfortável de ter duas cognições contraditórias que nos causam estresse significativo. Assim, tendemos a buscar evitar esse estado de desequilíbrio.





Como vimos, uma maneira de resolver esse estado conflituoso é modificar nossos comportamentos ou cognições existentes (parar de fumar ou admitir que somos péssimos pais). Naturalmente, esse método de aceitar verdades dolorosas ou iniciar comportamentos desafiadores é bastante estressante e nos voltamos para outras soluções. Assim, tendemos a resolver momentos de dissonância por meio de um pensamento tendencioso.





Um desses vieses é o viés ator-observador : o personagem é o culpado pelos outros. Mas para nós, as circunstâncias são as culpadas.





Se você grita com seus filhos, você é um pai fraco, inseguro e ansioso. Mas se eu grito com meu filho, é por motivos justificados. Não dormi bem ontem à noite. Estou com fome. Estou estressado no trabalho.





O viés de confirmação é outro viés que usamos para aliviar nossa dor de estar em uma situação conflitante. Esse viés é uma tendência a ignorar evidências que contradizem nossas crenças profundamente arraigadas e favorecer evidências que apoiem nossas crenças.





Especialmente hoje em dia, com os dados massivos que os aplicativos sociais mantêm sobre nós, devemos ter cuidado com nosso viés de confirmação e com a dieta da mídia que alimentamos um algoritmo.





Sempre que descobrimos uma nova informação, tendemos a julgá-la. Se for consistente com nosso modelo de mundo, estamos inclinados a aceitá-lo. Se for inconsistente, somos tentados a recusá-lo. O algoritmo reproduz essa rotina repetidamente, aprendendo sobre nossas preferências e nos mantendo engajados por mais e mais tempo em um jardim murado onde o estresse e o desconforto de diferentes opiniões e modelos mentais são quase inexistentes. Entre em bolhas sociais virtuais e câmaras de eco onde nossos preconceitos são distorcidos e amplificados porque o envolvimento com algoritmos de mídia social é autocatalítico (o processo se autoalimenta). Por exemplo, a mídia social pode nos fazer sentir ciúmes, raiva, ódio até. Começamos a nos sentir mal sobre nós mesmos, talvez experimentando uma sensação incômoda de que não somos suficientes. Então, verificamos mais mídias sociais para encontrar uma tribo à qual pertencemos, uma comunidade onde nos sentimos em paz espalhando mensagens negativas sobre outras tribos que nos fizeram sentir em conflito sobre nós mesmos. Os jardins murados das mídias sociais: da web gratuita à web “gratuita”

Dissonância Cognitiva e Duplipensamento

Em sua obra-prima de 1984 , George Orwell cunhou o termo pensamento duplo , onde “espera-se que os sujeitos aceitem simultaneamente duas crenças conflitantes como verdade, muitas vezes em desacordo com sua memória ou senso de realidade”.





GUERRA É PAZ

LIBERDADE É ESCRAVIDÃO

IGNORÂNCIA É FORÇA





Essas palavras são os slogans do Partido, exibidos em letras maciças na pirâmide branca do Ministério da Verdade.





O pensamento duplo é muito semelhante à dissonância cognitiva, pois descreve o mesmo fenômeno (crenças contrárias), mas com reações diferentes. Simplesmente aceitamos os dois pontos de vista contrários no duplipensar, sem estresse mental ou desconforto.





A dissonância cognitiva é o estresse mental que tendemos a ter quando nos deparamos com duas crenças contraditórias. Quando não há dissonância cognitiva, temos pensamento duplo.





Da maneira como Orwell o definiu, o pensamento duplo não é hipocrisia, pois a pessoa com “pensamento duplo” esqueceu deliberadamente a contradição entre as crenças opostas, depois esqueceu que esqueceu a contradição e assim por diante, um ciclo infinito de esquecimento intencional, que Orwell chama de “insanidade controlada ”.





Exemplos de pensamento duplo moderno:





O imigrante de Schrödinger: os imigrantes são preguiçosos e os imigrantes roubam nossos empregos. Os imigrantes drenam nossos serviços médicos e os imigrantes estão trabalhando em nossos serviços médicos. Os imigrantes ficam apenas com sua espécie e os imigrantes roubam nossas mulheres.





Em nossos trabalhos, devemos nos destacar e ainda nos encaixar.





Ou pegue a linguagem de Putin sobre a guerra em andamento na Ucrânia .





Usar diferentes formas de justificar nossas ações ou cognições não é necessariamente ruim, pois esse processo nos permite dormir à noite. Além disso, a dissonância cognitiva muda de forma: para a mesma contradição, as pessoas reagirão de maneira diferente.





Alguns experimentariam apenas pequenas pontadas de dor, enquanto outros se desesperariam incessantemente. A mesma pessoa responderia de maneira diferente à mesma contradição ao longo dos anos, conforme nosso conjunto de crenças, experiências, ideias e atitudes mudassem.





Muitas vezes, tememos nossas falhas, então seguimos com as canções mais suaves de autojustificação. E outras vezes, nos perseguimos diante da dissonância cognitiva, tornando-nos um trio de vítima, juiz e carrasco.





Pesadas são as correntes que construímos para nos prender.





Além disso, a maneira como alguns membros do culto escolheram lidar com informações contraditórias no livro de Feistinger é um alerta de que podemos fechar os olhos dos mortos , mas muitas vezes não podemos abrir os olhos dos vivos.





A dissonância é inquietante porque ter duas ideias que se contradizem é flertar com o absurdo e, como observou Albert Camus, nós humanos somos criaturas que passamos a vida tentando nos convencer de que nossa existência não é absurda. No fundo, a teoria de Festinger é sobre como as pessoas se esforçam para dar sentido a ideias contraditórias e levar vidas que são, pelo menos em suas próprias mentes, consistentes e significativas.

Carol Tavris, Elliot Aronson – Erros foram cometidos (mas não por mim): por que justificamos crenças tolas, decisões ruins e atos prejudiciais





Publicado anteriormente em https://www.roxanamurariu.com/an-overview-of-the-cognitive-dissonance-theory/