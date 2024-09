Théorie de la dissonance cognitive et son impact sur les États-Unis

La dissonance cognitive est une théorie proposée par Leon Festinger dans les années 1950 liée à la façon dont nous réagissons face à des cognitions (idées, croyances, valeurs ou réactions émotionnelles) et comportements conflictuels. Selon cette théorie, les gens s'efforcent de garder leurs connaissances, leurs attitudes ou leurs comportements cohérents (consonne).





Ainsi, lorsque nous rencontrons des informations contradictoires qui ne peuvent pas être toutes deux vraies, nous essayons de réduire les cognitions contradictoires (dissonantes) et de rétablir l'équilibre en modifiant nos attitudes, nos croyances ou nos comportements.





Festinger a fait valoir que pour faire face à des idées ou des expériences contradictoires, certains d'entre nous croiraient aveuglément ce que nous voulons croire, modifiant notre vision du monde pour protéger notre ego ou nos croyances profondément ancrées.





Dans When Prophecy Fails: A Social and Psychological Study of a Modern Group That Predicted the Destruction of the World , Festinger, aux côtés de Henry W. Riecken et Stanley Schachter, décrit une étude sur un petit groupe qui croyait en une apocalypse imminente où des inondations dévastatrices venez balayer les villes et les pays.





Les auteurs, qui étudiaient déjà comment la non-confirmation de la prophétie affecte des groupes de croyants, ont infiltré ce groupe pour collecter des données avant, pendant et après l'échec de la prophétie.





Comme prévu, la date prophétisée pour l'inévitable déluge est venue et est passée, provoquant une dissonance entre les croyances des groupes et la dure réalité. Les membres de la secte ont réagi différemment. Ceux qui avaient moins d'engagement social antérieur, de conviction ou moins d'accès au soutien à l'intérieur de la secte ont quitté le groupe.





Mais ces membres qui avaient un soutien de groupe beaucoup plus élevé, qui ont mis fin à des relations avec des non-croyants, qui ont quitté, perdu ou négligé des emplois ou des études, qui ont donné de l'argent au groupe ou vendu tout ce qu'ils avaient pour préparer leur départ sur une soucoupe volante qui les sauver du déluge, ces membres sont devenus encore plus attachés à leurs croyances.





Ils ont commencé à donner des interviews, à appeler des journaux et à faire du prosélytisme parce qu'ils ont commencé à croire que le déluge n'avait pas eu lieu à cause de leur grande fidélité. Ces résultats étaient globalement conformes à ce que les scientifiques avaient prédit.





Cependant, l'étude de Festinger, Riecken et Schachter n'a pas été sans critique car, entre autres aspects, les observateurs et la presse ont interféré et déformé les actions sectaires des membres et n'ont pas permis d'observer isolément la série d'événements générés par les membres de la secte.





Néanmoins, la théorie de la dissonance cognitive est considérée comme l'une des théories les plus influentes et les plus étudiées en psychologie .





Les exemples de contradictions inconfortables concernant nos attitudes et nos comportements ne manquent pas. Certaines personnes connaissent les effets du tabagisme sur la santé et continuent de fumer. Certains ont été élevés pour croire que les gens qui boivent de l'alcool sont mauvais, puis nous voyons un de nos amis que nous savons être une bonne personne qui boit de l'alcool. Il y a un test qui arrive demain, et on s'est dit qu'il fallait étudier mais à la place, on regarde Netflix.

Comment réduire la dissonance cognitive ?

Les moyens par lesquels nous pouvons réduire la dissonance cognitive (parfois nous ne pouvons pas la résoudre entièrement) passent par :

Changer nos cognitions ou nos comportements

Réduire l'importance de nos cognitions

Ajout de nouvelles cognitions ou comportements





Dans l'exemple du tabagisme, nous avons une bataille entre « je fume » et « fumer est terrible pour ma santé ». Nous pouvons changer notre comportement actuel (arrêter de fumer). Le plus souvent, les gens choisiront de travailler leurs cognitions :





Modification des cognitions existantes :

Je ne fume pas tellement.





Réduire l'importance des cognitions par la justification de l'effort :

Je mange sainement, donc ça n'a peut-être pas tant d'importance que je fume.

Pourquoi ne devrais-je pas aimer mon habitude de fumer? La vie est trop courte, de toute façon.





Ajout de nouveaux comportements ou cognitions par la rationalisation :

(banalisation) La recherche n'est pas concluante que le tabagisme cause le cancer.

(nier ou ignorer) Il n'y a aucune preuve que le tabagisme cause le cancer.

Ajouter l'exercice comme habitude pour compenser le tabagisme.





Prenons un autre exemple de dissonance cognitive. « Les parents qui élèvent des enfants qui agissent comme des intimidateurs ne sont pas de bons parents. Je suis un bon parent. » versus « Votre enfant a frappé mon enfant et les a insultés ».





Changer nos cognitions existantes :

Je ne suis pas un bon parent.





Réduire l'importance des cognitions par la justification de l'effort :

L'autre enfant a commencé, et mon enfant ne faisait que se défendre.

Mon enfant est stressé de déménager, d'aller dans une nouvelle école et de n'avoir aucun ami dans la région.





Ajouter de nouvelles cognitions ou comportements :

(banalisation) Les enfants seront des enfants. Voilà ce qu'ils font.

(niant ou ignorant) Non, ça n'est jamais arrivé. Mon enfant ne ferait pas de mal à une mouche.

(nouveaux comportements) Parlez à mon enfant de ce qui s'est passé et de ce qui constitue de l'intimidation. Lisez ensemble des livres sur l'intimidation. Parlez à l'école pour voir s'il y a eu d'autres cas où mon enfant a agi comme un tyran. Parlez régulièrement à mon enfant, à ma famille et à l'autre famille pour voir si les comportements se sont améliorés.





Un exemple classique de justification de l'effort est la fable d'Ésope, Le renard et les raisins . À défaut d'atteindre des raisins suspendus haut sur une vigne, le renard a justifié qu'il n'avait jamais voulu ces raisins car ils étaient aigres.





Autres exemples de modification des cognitions :

Le Covid-19 n'est qu'un leurre.

Le dicton roumain, "faites ce que dit le prêtre, pas ce que fait le prêtre".

Un autre dicton roumain, "réconcilier la chèvre et le chou", basé sur l'énigme du loup, de la chèvre et du chou .





Ou que demain nous ferons définitivement de l'exercice pour éliminer ce délicieux beignet que nous mangeons maintenant.

Dissonance cognitive et sons

Les sons peuvent également créer une dissonance cognitive, en particulier pour les effets d'horreur ou comiques. Nous associons les sons aigus à des choses minuscules et inoffensives et les sons forts et graves à des choses dangereuses. Ainsi, lorsque nous trouvons des monstres qui émettent des sons stridents et aigus, nous sommes encore plus perturbés que s'il s'agissait de monstres "normaux".





Et dans les comédies, nous voyons souvent de grands personnages avec des voix grinçantes et aiguës ou de minuscules personnages mignons avec des voix profondes et menaçantes. Suivant le même schéma, regarder une scène effrayante dans un film avec une chanson joyeuse rend la scène encore plus terrifiante.

Dans son autobiographie , le brillant polymathe et ingénieur social Benjamin Franklin a expliqué comment il a traité avec un législateur rival.





Ayant appris qu'il avait dans sa bibliothèque un certain livre très rare et très curieux, je lui ai écrit une note, exprimant mon désir de lire attentivement ce livre, et le priant de me faire la faveur de me le prêter pendant quelques jours. Il l'a envoyé immédiatement, et je l'ai renvoyé au bout d'une semaine environ avec une autre note, exprimant fortement mon sens de la faveur. Lorsque nous nous rencontrâmes ensuite à la Chambre, il me parla (ce qu'il n'avait jamais fait auparavant), et avec une grande civilité ; et il s'est toujours montré prêt à me servir en toutes occasions, de sorte que nous sommes devenus de grands amis, et notre amitié s'est poursuivie jusqu'à sa mort.





Dans ce cas, la dissonance cognitive était entre l'attitude négative du sujet envers Franklin et la connaissance qu'il avait rendu service à Franklin. Ils ont commencé à voir Franklin comme plus favorable pour apaiser le conflit interne.





Bien sûr, une autre explication serait que l'autre personne voulait rendre la pareille à une tentative de Franklin d'avoir des relations amicales.

Dissonance cognitive et pensée biaisée

À la base, la dissonance cognitive décrit l'état déroutant et inconfortable d'avoir deux cognitions contradictoires qui nous causent un stress important. Ainsi, nous avons tendance à chercher à éviter cet état de déséquilibre.





Comme nous l'avons vu, une façon de résoudre cet état conflictuel est de modifier nos comportements ou nos cognitions existantes (arrêter de fumer ou admettre que nous sommes de mauvais parents). Naturellement, cette méthode consistant à accepter des vérités douloureuses ou à adopter des comportements difficiles est assez stressante et nous nous tournons vers d'autres solutions. Ainsi, nous avons tendance à résoudre les moments de dissonance par une pensée biaisée.





L'un de ces biais est le biais acteur-observateur : le personnage est à blâmer pour les autres. Mais pour nous, les circonstances sont à blâmer.





Si vous criez sur vos enfants, vous êtes un parent faible, peu sûr de lui et anxieux. Mais si je crie sur mon enfant, c'est pour des raisons justifiées. Je n'ai pas bien dormi la nuit dernière. J'ai faim. Je suis stressé au travail.





Le biais de confirmation est un autre biais vers lequel nous nous tournons pour soulager notre douleur d'être dans une situation conflictuelle. Ce biais est une tendance à ignorer les preuves qui contredisent nos croyances profondes et à favoriser les preuves qui soutiennent nos croyances.





Surtout de nos jours, avec les données massives que les applications sociales détiennent sur nous, nous devons nous méfier de notre biais de confirmation et du régime médiatique dont nous sommes nourris par un algorithme.





Chaque fois que nous découvrons une nouvelle information, nous avons tendance à la juger. S'il est cohérent avec notre modèle mondial, nous sommes enclins à l'accepter. S'il est incohérent, alors nous sommes tentés de le refuser. L'algorithme joue cette routine à plusieurs reprises, apprenant nos préférences et nous gardant engagés de plus en plus longtemps dans un jardin clos où le stress et le désagrément des différentes opinions et modèles mentaux sont presque inexistants. Entrez dans des bulles sociales virtuelles et des chambres d'écho où nos préjugés sont déformés et amplifiés parce que l'engagement avec les algorithmes des médias sociaux est autocatalytique (le processus se nourrit de lui-même). Par exemple, les réseaux sociaux peuvent nous rendre jaloux, en colère, voire haineux. Nous commençons à nous sentir mal dans notre peau, éprouvant peut-être la sensation lancinante que nous ne sommes pas assez. Donc, nous vérifions plus de médias sociaux pour trouver une tribu à laquelle nous appartenons, une communauté où nous nous sentons en paix en diffusant des messages négatifs sur d'autres tribus qui nous ont fait nous sentir en conflit avec nous-mêmes. Les jardins clos des réseaux sociaux : du Web libre au Web « libre »

Dissonance cognitive et double pensée

Dans son chef-d'œuvre 1984 , George Orwell a inventé le terme double pensée , où «les sujets sont censés accepter simultanément deux croyances contradictoires comme vérité, souvent en contradiction avec leur mémoire ou leur sens de la réalité».





LA GUERRE C'EST LA PAIX

LA LIBERTÉ EST L'ESCLAVAGE

L'IGNORANCE EST UNE FORCE





Ces mots sont les slogans du Parti, affichés en lettres massives sur la pyramide blanche du ministère de la Vérité.





La double pensée est très similaire à la dissonance cognitive car elle décrit le même phénomène (croyances contraires) mais avec des réactions différentes. Nous acceptons simplement les deux points de vue contraires dans une double pensée, sans stress ni inconfort mental.





La dissonance cognitive est le stress mental que nous avons tendance à ressentir lorsque nous rencontrons deux croyances contradictoires. Lorsqu'il n'y a pas de dissonance cognitive, nous avons une double pensée.





La façon dont Orwell l'a défini, la double pensée n'est pas de l'hypocrisie car la personne "double pensée" a délibérément oublié la contradiction entre les croyances opposées, puis a oublié qu'elle a oublié la contradiction, et ainsi de suite, une boucle infinie d'oubli intentionnel, qu'Orwell appelle "la folie contrôlée". ”.





Exemples de double pensée moderne :





L'immigré de Schrödinger : Les immigrés sont paresseux et les immigrés volent nos emplois. Les immigrants épuisent nos services médicaux et les immigrants embauchent nos services médicaux. Les immigrés ne restent qu'avec leurs semblables, et les immigrés volent nos femmes.





Dans nos métiers, nous devons nous démarquer tout en nous intégrant.





Ou prenez le langage de Poutine sur la guerre en cours en Ukraine .





Utiliser différentes façons de justifier nos actions ou nos cognitions n'est pas nécessairement mauvais, car ce processus nous permet de dormir la nuit. De plus, la dissonance cognitive est métamorphosée : pour une même contradiction, les gens réagiront différemment.





Certains ne ressentaient que de légers coups de poignard, tandis que d'autres désespéraient sans cesse. La même personne réagirait différemment à la même contradiction au fil des années à mesure que notre ensemble de croyances, d'expériences, d'idées et d'attitudes change.





Trop souvent, nous craignons nos défauts, alors nous suivons les chansons plus douces de l'auto-justification. Et d'autres fois, nous nous persécutons face à la dissonance cognitive en devenant un tiercé de victime, juge et bourreau.





Lourdes sont les chaînes que nous construisons pour nous lier.





De plus, la façon dont certains membres de la secte ont choisi de traiter des informations contradictoires dans le livre de Feistinger est un récit édifiant selon lequel nous pouvons fermer les yeux des morts , mais souvent nous ne pouvons pas ouvrir les yeux des vivants.





La dissonance est inquiétante car avoir deux idées qui se contredisent, c'est flirter avec l'absurde et, comme l'a observé Albert Camus, nous, les humains, sommes des créatures qui passent notre vie à essayer de nous convaincre que notre existence n'est pas absurde. Au cœur de celle-ci, la théorie de Festinger porte sur la façon dont les gens s'efforcent de donner un sens à des idées contradictoires et de mener des vies qui sont, du moins dans leur propre esprit, cohérentes et significatives.

Carol Tavris, Elliot Aronson - Des erreurs ont été commises (mais pas par moi): pourquoi nous justifions les croyances insensées, les mauvaises décisions et les actes blessants





