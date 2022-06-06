认知失调理论及其对美国的影响





认知失调是Leon Festinger在 1950 年代提出的一种理论，与我们在面对相互冲突的认知（想法、信仰、价值观或情绪反应）和行为时的反应有关。根据这一理论，人们努力使他们的知识、态度或行为保持一致（辅音）。





因此，当我们遇到不能同时为真的相互矛盾的信息时，我们会尝试通过改变我们的态度、信念或行为来减少相互矛盾的（不和谐的）认知并恢复平衡。





Festinger 认为，为了应对矛盾的想法或经历，我们中的一些人会盲目地相信我们想要相信的东西，改变我们的世界观以保护我们的自我或根深蒂固的信念。





在预言失败时：对一个预测世界毁灭的现代群体的社会和心理学研究中，费斯廷格与亨利·W·里肯和斯坦利·沙赫特一起，描述了一项关于一小群人的研究，他们相信世界末日即将来临，毁灭性的洪水将快来刷掉城市和国家。





已经在研究预言不确证如何影响信徒群体的作者，渗透到该群体以在预言失败之前、之中和之后收集数据。





正如预期的那样，不可避免的洪水的预言日期来了又去，造成了团体的信仰与严酷的现实之间的不和谐。邪教成员的反应不同。那些先前的社会承诺、信念或在邪教内部获得支持的机会较少的人离开了该组织。





但是那些拥有更高群体支持的成员，他们结束了与非信徒的关系，他们离开、失去或忽视了工作或学业，他们向群体捐款或卖掉了他们为离开而准备的一切，乘坐飞碟将他们从洪水中拯救出来，这些成员变得更加坚定他们的信仰。





他们开始接受采访，打电话给报纸，传教，因为他们开始相信洪水不会发生，因为他们坚定的忠诚。这些发现与科学家预测的情况大体一致。





然而，费斯廷格、里肯和沙赫特的研究也并非没有受到批评，因为观察者和媒体在其他方面干扰和扭曲了成员的邪教行为，不允许孤立地观察邪教成员产生的一系列事件。





尽管如此，认知失调理论被认为是心理学中最有影响力和研究最多的理论之一。





关于我们的态度和行为的令人不安的矛盾的例子不胜枚举。有些人知道吸烟对健康的影响并继续吸烟。有些人从小就相信喝酒的人是坏人，然后我们看到我们的一个朋友喝酒，我们知道他是个好人。明天有一个考试，我们告诉自己我们必须学习，但我们正在看 Netflix。

我们如何减少认知失调？

我们可以通过以下方式减少认知失调（有时我们无法完全解决）：

改变我们的认知或行为

降低我们认知的重要性

增加新的认知或行为





在吸烟的例子中，我们在“我吸烟”和“吸烟对我的健康有害”之间进行了斗争。我们可以改变我们现有的行为（戒烟）。大多数情况下，人们会选择致力于他们的认知：





修改现有认知：

我不抽那么多。





通过努力证明降低认知的重要性：

我吃得健康，所以我抽烟可能没那么重要。

为什么我不应该享受我的吸烟习惯？反正人生太短了。





通过合理化增加新的行为或认知：

（轻描淡写）研究并不确定吸烟会导致癌症。

（否认或忽略）没有证据表明吸烟会导致癌症。

增加锻炼作为一种习惯来补偿吸烟。





让我们再举一个认知失调的例子。 ”养育孩子欺负人的父母不是好父母。我是一个好父母。 ” 与“你的孩子打我的孩子并给他们起名字”。





改变我们现有的认知：

我不是一个好父母。





通过努力证明降低认知的重要性：

另一个孩子开始了，我的孩子只是在为自己辩护。

我的孩子因搬家、上新学校以及在该地区没有朋友而感到压力。





增加新的认知或行为：

（轻视）孩子就是孩子。这就是他们所做的。

（否认或忽略）不，这从未发生过。我的孩子不会伤害一只苍蝇。

（新行为）和我的孩子谈谈发生的事情和欺凌行为。一起阅读关于欺凌的书籍。与学校交谈，看看我的孩子是否还有其他表现得像欺凌者的情况。定期与我的孩子、我的家人和其他家人交谈，看看行为是否有所改善。





努力证明的一个典型例子是伊索寓言，狐狸和葡萄。狐狸没能够到高悬在藤蔓上的葡萄，他辩解说他从不想要那些葡萄，因为它们是酸的。





其他改变认知的例子：

Covid-19 只是一个骗局。

罗马尼亚谚语：“做牧师说的，而不是牧师做的”。

另一个罗马尼亚谚语“调和山羊和卷心菜”，基于狼、山羊和卷心菜的谜语。





或者，明天我们肯定会锻炼以解决我们现在正在吃的美味甜甜圈。

认知失调和声音

声音也会造成认知失调，尤其是对于恐怖或喜剧效果。我们将高音与微小、无害的事物联系起来，将响亮的低音与危险的事物联系起来。所以，当我们发现怪物发出尖厉的声音时，我们会比“普通”怪物更加不安。





在喜剧中，我们经常会看到大人物的声音尖利而尖锐，或者小而可爱的人物声音低沉而威胁人。按照同样的模式，在欢快的歌曲中观看电影中的恐怖场景，会让场景更加恐怖。

在他的自传中，才华横溢的博学和社会工程师本杰明·富兰克林解释了他如何与竞争对手的立法者打交道。





听说他的图书馆里有一本非常稀缺和好奇的书，我给他写了一张便条，表示我想仔细阅读那本书，并请求他帮我把它借给我几天。他立即寄出，我在大约一周后将它寄回，并附上另一张便条，强烈表达了我对他的青睐。当我们下次在议院见面时，他非常礼貌地跟我说话（他以前从未这样做过）；此后，他表现出随时为我服务的意愿，因此我们成为了好朋友，我们的友谊一直持续到他去世。





在这种情况下，认知失调是在受试者对富兰克林的消极态度和他们对富兰克林有帮助的知识之间。他们开始认为富兰克林更有利于缓解内部冲突。





当然，另一种解释是对方想要回报富兰克林试图建立友好关系的尝试。

认知失调和偏见思维

从本质上讲，认知失调描述了两种相互矛盾的认知导致我们承受巨大压力的混乱和不适状态。因此，我们倾向于寻求避免这种不平衡状态。





正如我们所看到的，解决这种冲突状态的一种方法是改变我们现有的行为或认知（停止吸烟或承认我们是糟糕的父母）。自然地，这种接受痛苦事实或开始挑战行为的方法压力很大，我们转向其他解决方案。因此，我们倾向于通过有偏见的思维来解决不和谐的时刻。





一种这样的偏见是演员-观察者偏见：性格应该为他人负责。但对我们来说，环境是罪魁祸首。





如果你对你的孩子大喊大叫，你就是一个软弱、缺乏安全感、焦虑的父母。但如果我对我的孩子大喊大叫，那是有正当理由的。我昨晚没睡好。我饿了。我工作压力很大。





确认偏见是另一种偏见，我们用它来减轻我们在冲突情况下的痛苦。这种偏见倾向于忽略与我们根深蒂固的信念相矛盾的证据，而偏爱支持我们信念的证据。





尤其是现在，随着社交应用程序掌握着我们的海量数据，我们应该警惕我们的确认偏差和我们由算法喂养的媒体饮食。





认知失调和双重思维

在他1984年的杰作中，乔治·奥威尔创造了双重思考这个词，其中“受试者被期望同时接受两种相互冲突的信念作为真理，这往往与他们的记忆或现实感不一致。”





战争就是和平

自由是奴隶制

无知就是力量





这些话是党的口号，以大字显示在真理部的白色金字塔上。





Doublethink 与认知失调非常相似，因为它们描述了相同的现象（相反的信念），但反应不同。我们只是在双重思考中接受这两种相反的观点，没有精神压力或不适。





认知失调是我们在遇到两种相互矛盾的信念时往往会产生的精神压力。当没有认知失调时，我们就会有双重思考。





按照奥威尔的定义，双重思维不是虚伪，因为“双重思维”的人故意忘记了对立信念之间的矛盾，然后又忘记了他们忘记了矛盾，如此循环往复，故意遗忘的无限循环，奥威尔称之为“受控的精神错乱” ”。





现代双重思维的例子：





薛定谔的移民：移民很懒惰，移民偷走了我们的工作。移民耗尽了我们的医疗服务，移民正在为我们的医疗服务配备人员。移民只和他们的同类呆在一起，移民偷走了我们的女人。





在我们的工作中，我们必须脱颖而出，但又要适应。





或者以普京关于乌克兰正在进行的战争的语言为例。





使用不同的方式来证明我们的行为或认知并不一定是坏事，因为这个过程可以让我们在晚上睡觉。此外，认知失调也在发生变化：对于同样的矛盾，人们会做出不同的反应。





有些人只会感到轻微的刺痛，而另一些人则不断绝望。随着我们的信念、经验、想法和态度发生变化，同一个人多年来对相同矛盾的反应会有所不同。





很多时候，我们害怕自己的缺点，所以我们会听从自我辩解的柔和歌曲。在其他时候，我们在面对认知失调时会逼迫自己，成为受害者、法官和刽子手的三重奏。





我们为束缚自己而建立的链条很重。





此外，一些邪教成员选择处理费斯廷格书中相互矛盾的信息的方式是一个警示故事，我们可以闭上死者的眼睛，但往往无法打开生者的眼睛。





不和谐是令人不安的，因为持有两个相互矛盾的想法就是在与荒谬调情，正如阿尔伯特加缪所观察到的那样，我们人类是一生都在试图说服自己我们的存在并不荒谬的生物。 Festinger 的理论的核心是关于人们如何努力从矛盾的想法中理解并过上至少在他们自己的头脑中是一致和有意义的生活。

Carol Tavris, Elliot Aronson –犯了错误（但不是我犯的）：为什么我们为愚蠢的信念、错误的决定和有害的行为辩护





先前发表于https://www.roxanamurariu.com/an-overview-of-the-cognitive-dissonance-theory/