Lý thuyết bất hòa nhận thức và cách nó ảnh hưởng đến Mỹ

Sự bất hòa về nhận thức là một lý thuyết do Leon Festinger đề xuất vào những năm 1950 liên quan đến cách chúng ta phản ứng khi đối mặt với những nhận thức trái ngược nhau (ý tưởng, niềm tin, giá trị hoặc phản ứng cảm xúc) và hành vi. Theo lý thuyết này, mọi người cố gắng giữ cho kiến thức, thái độ hoặc hành vi của họ nhất quán (phụ âm).





Vì vậy, khi chúng ta bắt gặp thông tin mâu thuẫn không thể đúng cả hai, chúng ta cố gắng giảm thiểu nhận thức mâu thuẫn (bất hòa) và khôi phục trạng thái cân bằng bằng cách thay đổi thái độ, niềm tin hoặc hành vi của chúng ta.





Festinger lập luận rằng để đối phó với những ý tưởng hoặc trải nghiệm trái ngược, một số người trong chúng ta sẽ tin một cách mù quáng vào những gì chúng ta muốn tin, sửa đổi thế giới quan của mình để bảo vệ cái tôi hoặc niềm tin sâu sắc của chúng ta.





Trong Khi lời tiên tri thất bại: Nghiên cứu xã hội và tâm lý của một nhóm người hiện đại đã tiên đoán sự hủy diệt của thế giới , Festinger, cùng với Henry W. Riecken và Stanley Schachter, mô tả một nghiên cứu về một nhóm nhỏ tin vào một ngày tận thế sắp xảy ra, nơi lũ lụt tàn phá sẽ xảy ra. đến và vuốt đi các thành phố và quốc gia.





Các tác giả, những người đã nghiên cứu cách thức mà lời tiên tri không xác nhận ảnh hưởng đến các nhóm tín đồ, đã thâm nhập vào nhóm đó để thu thập dữ liệu trước, trong và sau khi lời tiên tri thất bại.





Đúng như dự đoán, cái ngày được tiên tri cho trận lụt không thể tránh khỏi và đến, gây ra sự bất hòa giữa niềm tin của các nhóm và thực tế phũ phàng. Các thành viên của giáo phái phản ứng khác nhau. Những người có ít cam kết xã hội hơn, có niềm tin hoặc ít được tiếp cận hỗ trợ bên trong giáo phái hơn đã rời nhóm.





Nhưng những thành viên có được sự ủng hộ của nhóm cao hơn nhiều, những người đã kết thúc mối quan hệ với những người ngoại đạo, những người bỏ đi, mất hoặc bỏ bê công việc hoặc việc học, những người đã đưa tiền cho nhóm hoặc bán tất cả những gì họ có để chuẩn bị cho chuyến đi của họ trên một chiếc đĩa bay. giải cứu họ khỏi lũ lụt, những thành viên đó càng cam kết hơn với niềm tin của họ.





Họ bắt đầu trả lời phỏng vấn, gọi điện báo chí, và tuyên truyền vì họ bắt đầu tin rằng lũ lụt không xảy ra vì lòng trung thành mạnh mẽ của họ. Những phát hiện này nói chung là phù hợp với những gì các nhà khoa học dự đoán sẽ xảy ra.





Tuy nhiên, nghiên cứu của Festinger, Riecken và Schachter không phải là không bị chỉ trích bởi vì, trong số các khía cạnh khác, các nhà quan sát và báo chí đã can thiệp và bóp méo các hành động sùng bái của thành viên và không cho phép quan sát chuỗi sự kiện do các thành viên giáo phái tạo ra một cách cô lập.





Tuy nhiên, lý thuyết bất hòa nhận thức được coi là một trong những lý thuyết có ảnh hưởng và được nghiên cứu nhiều nhất trong tâm lý học .





Rất nhiều ví dụ về những mâu thuẫn khó chịu liên quan đến thái độ và hành vi của chúng ta. Một số người biết ảnh hưởng sức khỏe của việc hút thuốc và tiếp tục hút thuốc. Một số người đã tin rằng những người uống rượu là xấu, và sau đó chúng tôi thấy một người bạn của chúng tôi mà chúng tôi biết là một người uống rượu tốt. Sẽ có một bài kiểm tra vào ngày mai, và chúng tôi tự nhủ mình phải học nhưng thay vào đó, chúng tôi đang xem Netflix.

Làm thế nào chúng ta có thể giảm bớt sự bất hòa về nhận thức?

Những cách mà chúng ta có thể giảm bớt sự bất hòa về nhận thức (đôi khi chúng ta không thể giải quyết nó hoàn toàn) là thông qua:

Thay đổi nhận thức hoặc hành vi của chúng ta

Giảm tầm quan trọng của nhận thức của chúng ta

Thêm nhận thức hoặc hành vi mới





Trong ví dụ về hút thuốc, chúng ta có một cuộc chiến giữa “ Tôi hút thuốc ” và “ Hút thuốc là điều tồi tệ đối với sức khỏe của tôi ”. Chúng ta có thể thay đổi hành vi hiện có của mình (bỏ thuốc lá). Thông thường, mọi người sẽ chọn làm việc dựa trên nhận thức của họ:





Sửa đổi nhận thức hiện có:

Tôi không hút thuốc nhiều như vậy.





Giảm tầm quan trọng của nhận thức thông qua việc biện minh cho nỗ lực :

Tôi ăn uống lành mạnh, vì vậy việc tôi hút thuốc có thể không thành vấn đề.

Tại sao tôi không nên tận hưởng thói quen hút thuốc của mình? Dù sao thì cuộc sống cũng quá ngắn ngủi.





Thêm hành vi hoặc nhận thức mới thông qua hợp lý hóa :

Nghiên cứu không kết luận rằng hút thuốc lá gây ung thư.

(phủ nhận hoặc phớt lờ) Không có bằng chứng cho thấy hút thuốc lá gây ung thư.

Thêm tập thể dục như một thói quen để bù đắp cho việc hút thuốc.





Hãy lấy một ví dụ khác về sự bất hòa trong nhận thức. “ Cha mẹ nuôi dạy con cái hành động như những kẻ bắt nạt không phải là cha mẹ tốt. Tôi là một phụ huynh tốt. ”So với“ Con bạn đánh con tôi và gọi tên chúng “.





Thay đổi nhận thức hiện có của chúng tôi:

Tôi không phải là một phụ huynh tốt.





Giảm tầm quan trọng của nhận thức thông qua biện minh cho nỗ lực:

Đứa trẻ khác bắt đầu nó, và con tôi chỉ đơn thuần là tự vệ.

Con tôi bị căng thẳng vì chuyển thành phố, đến trường mới và không có bạn bè trong khu vực.





Thêm nhận thức hoặc hành vi mới:

(tầm thường hóa) Trẻ em sẽ là trẻ em. Đây là những gì họ làm.

(phủ nhận hoặc phớt lờ) Không, nó chưa bao giờ xảy ra. Con tôi sẽ không làm hại một con ruồi.

(những hành vi mới) Nói chuyện với con tôi về những gì đã xảy ra và những gì đang bắt nạt. Đọc sách cùng nhau về bắt nạt. Nói chuyện với nhà trường để xem có trường hợp nào khác mà con tôi hành động như một kẻ bắt nạt không. Nói chuyện với con tôi, gia đình tôi và gia đình khác thường xuyên để xem các hành vi có được cải thiện hay không.





Một ví dụ điển hình về sự biện minh cho nỗ lực là truyện ngụ ngôn của Aesop, Con cáo và quả nho . Không lấy được một số quả nho treo cao trên cây nho, con cáo biện minh rằng nó không bao giờ muốn những quả nho đó vì chúng chua.





Các ví dụ khác về việc sửa đổi nhận thức:

Covid-19 chỉ là một trò lừa bịp.

Câu nói của người Romania, "làm những gì linh mục nói, không phải những gì linh mục làm".

Một câu nói khác của người Romania, "dung hòa cả dê và bắp cải", dựa trên câu đố về sói, dê và bắp cải .





Hoặc chắc chắn rằng ngày mai chúng ta sẽ tập thể dục để hoàn thành chiếc bánh rán thơm ngon mà chúng ta đang ăn bây giờ.

Sự bất hòa về nhận thức và âm thanh

Âm thanh cũng có thể tạo ra sự bất hòa về nhận thức, đặc biệt là đối với các hiệu ứng kinh dị hoặc hài. Chúng ta liên tưởng âm thanh the thé với những thứ nhỏ bé, vô hại và âm thanh lớn, âm vực thấp với những thứ nguy hiểm. Vì vậy, khi chúng tôi tìm thấy những con quái vật tạo ra những âm thanh rít, chói tai, chúng tôi thậm chí còn thấy lo lắng hơn nếu chúng là những con quái vật “thông thường”.





Và trong các bộ phim hài, chúng ta thường thấy những nhân vật to lớn với giọng nói the thé, the thé hay những nhân vật tí hon, dễ thương với giọng trầm đầy đe dọa. Theo cùng một mô thức, xem một cảnh đáng sợ trong một bộ phim với một bài hát vui vẻ vang lên khiến cảnh đó càng trở nên đáng sợ hơn.

Trong cuốn tự truyện của mình , kỹ sư xã hội và đa tài lỗi lạc Benjamin Franklin đã giải thích cách ông đối phó với một nhà lập pháp đối thủ.





Nghe nói rằng anh ấy có trong thư viện của mình một cuốn sách rất khan hiếm và gây tò mò, tôi đã viết một bức thư cho anh ấy, bày tỏ mong muốn được đọc cuốn sách đó và yêu cầu anh ấy cho tôi mượn cuốn sách đó trong vài ngày. Anh ấy đã gửi nó ngay lập tức, và tôi sẽ gửi lại nó sau khoảng một tuần với một ghi chú khác, thể hiện rõ ràng cảm giác của tôi về sự ưu ái. Khi chúng tôi gặp nhau lần sau tại Ngôi nhà, anh ấy đã nói chuyện với tôi (điều mà anh ấy chưa bao giờ làm trước đây), và với sự lịch sự tuyệt vời; và sau đó anh ấy luôn tỏ ra sẵn sàng phục vụ tôi trong mọi dịp, để chúng tôi trở thành những người bạn tuyệt vời, và tình bạn của chúng tôi tiếp tục cho đến khi anh ấy qua đời.





Trong trường hợp này, sự bất hòa về nhận thức là giữa thái độ tiêu cực của đối tượng đối với Franklin và sự hiểu biết rằng họ đã làm ơn cho Franklin. Họ bắt đầu thấy Franklin thuận lợi hơn để xoa dịu mâu thuẫn nội bộ.





Tất nhiên, một lời giải thích khác sẽ là người kia muốn đáp lại nỗ lực của Franklin để có quan hệ thân thiện.

Sự bất hòa về nhận thức và tư duy thiên lệch

Về cốt lõi, sự bất hòa về nhận thức mô tả trạng thái khó hiểu và không thoải mái khi có hai nhận thức trái ngược nhau khiến chúng ta căng thẳng đáng kể. Vì vậy, chúng ta có xu hướng tìm cách tránh trạng thái mất cân bằng này.





Như chúng ta đã thấy, một cách để giải quyết tình trạng xung đột này là sửa đổi hành vi hoặc nhận thức hiện có của chúng ta (ngừng hút thuốc hoặc thừa nhận rằng chúng ta là những bậc cha mẹ tồi tệ). Đương nhiên, phương pháp chấp nhận sự thật đau đớn hoặc bắt đầu hành vi thách thức này khá căng thẳng, và chúng ta chuyển sang các giải pháp khác. Vì vậy, chúng ta có xu hướng giải quyết những khoảnh khắc bất hòa thông qua suy nghĩ thành kiến.





Một trong những thành kiến đó là thành kiến diễn viên-người quan sát : Nhân vật là đổ lỗi cho người khác. Nhưng đối với chúng ta, hoàn cảnh là thứ đáng trách.





Nếu bạn quát mắng con cái, bạn là một bậc cha mẹ yếu đuối, bất an, lo lắng. Nhưng nếu tôi quát con tôi, đó là vì những lý do chính đáng. Tôi đã không ngủ ngon đêm qua. Tôi đói. Tôi bị căng thẳng trong công việc.





Thành kiến xác nhận là một thành kiến khác mà chúng ta chuyển sang để giảm bớt nỗi đau của chúng ta khi ở trong một tình huống xung đột. Thành kiến này là xu hướng bỏ qua bằng chứng mâu thuẫn với niềm tin sâu sắc của chúng ta và ủng hộ bằng chứng hỗ trợ niềm tin của chúng ta.





Đặc biệt là ngày nay, với dữ liệu khổng lồ mà các ứng dụng xã hội đang nắm giữ, chúng ta nên cảnh giác với thành kiến xác nhận của mình và chế độ ăn uống truyền thông mà chúng ta được cung cấp bởi một thuật toán.





Bất cứ khi nào chúng ta tìm ra một thông tin mới, chúng ta có xu hướng đánh giá nó. Nếu nó phù hợp với mô hình thế giới của chúng ta, chúng ta có xu hướng chấp nhận nó. Nếu nó không phù hợp, thì chúng tôi muốn từ chối nó. Thuật toán thực hiện quy trình này lặp đi lặp lại, tìm hiểu về sở thích của chúng ta và giữ chúng ta tham gia ngày càng lâu hơn trong một khu vườn có tường bao quanh, nơi mà sự căng thẳng và khó chịu của các ý kiến khác nhau và các mô hình tinh thần hầu như không tồn tại. Bước vào các bong bóng xã hội ảo và buồng dội âm nơi thành kiến của chúng ta bị bóp méo và khuếch đại vì việc tương tác với các thuật toán truyền thông xã hội là tự xúc tác (quá trình tự cung cấp nguồn cấp dữ liệu). Ví dụ, mạng xã hội có thể khiến chúng ta cảm thấy ghen tị, tức giận, thậm chí là căm thù. Chúng ta bắt đầu cảm thấy tồi tệ về bản thân, có thể trải qua cảm giác cằn nhằn mà chúng ta không đủ. Vì vậy, chúng tôi kiểm tra nhiều phương tiện truyền thông xã hội hơn để tìm một bộ lạc nơi chúng tôi thuộc về, một cộng đồng nơi chúng tôi cảm thấy bình yên đang phát tán những thông điệp tiêu cực về các bộ lạc khác khiến chúng tôi cảm thấy mâu thuẫn về bản thân. The Walled Gardens of Social Media: Từ Web Miễn phí đến Web "Miễn phí"

Sự bất hòa về nhận thức và suy nghĩ kép

Trong kiệt tác của mình năm 1984 , George Orwell đã đặt ra thuật ngữ suy nghĩ kép , trong đó "các đối tượng được mong đợi đồng thời chấp nhận hai niềm tin trái ngược nhau là chân lý, thường mâu thuẫn với trí nhớ hoặc cảm giác thực tế của họ."





CHIẾN TRANH LÀ HÒA BÌNH

TỰ DO LÀ CHẾ ĐỘ NÔ LỆ

BỎ QUA LÀ SỨC MẠNH





Những dòng chữ này là khẩu hiệu của Đảng, được hiển thị bằng những chữ cái lớn trên kim tự tháp màu trắng của Bộ Sự thật.





Doublethink rất giống với sự bất hòa về nhận thức vì chúng mô tả cùng một hiện tượng (những niềm tin trái ngược nhau) nhưng với những phản ứng khác nhau. Chúng tôi chỉ đơn giản là chấp nhận hai quan điểm trái ngược nhau mà không có căng thẳng hay khó chịu về tinh thần.





Sự bất hòa về nhận thức là căng thẳng tinh thần mà chúng ta có xu hướng gặp phải khi gặp phải hai niềm tin trái ngược nhau. Khi không có sự bất hòa về nhận thức, chúng ta có suy nghĩ kép.





Cách Orwell định nghĩa nó, suy nghĩ kép không phải là đạo đức giả vì người “suy nghĩ kép” cố tình quên đi sự mâu thuẫn giữa những niềm tin đối lập, rồi quên rằng họ đã quên đi sự mâu thuẫn, và cứ thế, một vòng lặp vô hạn của sự lãng quên có chủ ý, mà Orwell gọi là “sự điên rồ có kiểm soát ”.





Ví dụ về suy nghĩ kép hiện đại:





Người nhập cư của Schrödinger: Người nhập cư lười biếng, và người nhập cư đánh cắp công việc của chúng tôi. Những người nhập cư làm cạn kiệt các dịch vụ y tế của chúng tôi và những người nhập cư đang sử dụng các dịch vụ y tế của chúng tôi. Những người nhập cư chỉ ở lại với đồng loại của họ, và những người nhập cư đánh cắp phụ nữ của chúng ta.





Trong công việc, chúng ta phải nổi bật và phù hợp.





Hoặc lấy ngôn ngữ của Putin về cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine .





Sử dụng các cách khác nhau để biện minh cho hành động hoặc nhận thức của chúng ta không nhất thiết là xấu, vì quá trình này cho phép chúng ta ngủ vào ban đêm. Ngoài ra, sự bất hòa về nhận thức là sự thay đổi hình dạng: đối với cùng một mâu thuẫn, mọi người sẽ phản ứng khác nhau.





Một số chỉ bị đau nhẹ, trong khi những người khác không ngừng tuyệt vọng. Cùng một người sẽ phản ứng khác nhau với cùng một mâu thuẫn qua nhiều năm khi tập hợp niềm tin, kinh nghiệm, ý tưởng và thái độ của chúng ta thay đổi.





Thông thường, chúng ta sợ những sai sót của mình, vì vậy chúng ta đi theo những bài hát nhẹ nhàng hơn để biện minh cho bản thân. Và những lần khác, chúng ta tự ngược đãi bản thân khi đối mặt với sự bất đồng về nhận thức bằng cách trở thành bộ ba của nạn nhân, thẩm phán và đao phủ.





Nặng nề là những xiềng xích chúng ta tự dựng lên để ràng buộc mình.





Ngoài ra, cách một số thành viên giáo phái chọn để đối phó với những thông tin mâu thuẫn trong cuốn sách của Feistinger là một câu chuyện cảnh báo rằng chúng ta có thể nhắm mắt cho người chết , nhưng thường thì chúng ta không thể mở mắt cho người sống.





Sự bất hòa là đáng chán ghét bởi vì giữ hai ý tưởng mâu thuẫn với nhau là tán tỉnh sự phi lý và, như Albert Camus đã nhận xét, con người chúng ta là những sinh vật dành cả đời để cố gắng thuyết phục bản thân rằng sự tồn tại của chúng ta không hề vô lý. Trọng tâm của nó, lý thuyết của Festinger là về cách mọi người nỗ lực để thoát khỏi những ý tưởng mâu thuẫn và sống một cuộc sống, ít nhất là trong tâm trí của họ, nhất quán và có ý nghĩa.

