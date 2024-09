O apetite pelo risco volta a Wall Street à medida que aumenta a confiança dos investidores no corte de taxas

Podem não ter sido os cortes que alguns especuladores esperavam no quarto trimestre, mas a notícia de que a Reserva Federal dos EUA iria cortar as taxas três vezes ao longo de 2024 ajudou a empurrar os três principais índices de ações para novos máximos recordes após a sua reunião de março. .





A perspectiva de cortes nas taxas será música para os ouvidos dos investidores que assumem riscos, com a perspectiva de maiores níveis de confiança e maior liquidez ajudando a impulsionar os mercados em alta.





Aproveitando a onda de boas notícias estavam o Dow Jones Industrial Average, o S&P 500 e o Nasdaq Composite, todos adicionados ganhos saudáveis entre 0,2% e 0,7% à medida que aumentava a expectativa dos próximos cortes.





Embora a Fed tenha optado por manter as taxas inalteradas em Março, novas previsões confirmaram os planos para três cortes de taxas de 25 pontos base em 2024, numa medida que melhorou o optimismo em toda Wall Street.





O presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, também deu a entender que ocorrerão cortes nas taxas desde que a economia dos EUA continue a crescer conforme esperado e minimizou o impacto da aumentos inesperados na inflação ocorrida em janeiro e fevereiro. Como resultado, os mercados antecipam uma 72% de chance de um corte nas taxas chegando em junho.





A nota amplamente otimista viu as ações de chips de Wall Street terem um desempenho excepcionalmente bom, com a Nvidia (NASDAQ:NVDA) subindo para níveis ainda mais altos, enquanto o sentimento positivo se encaixou nas ações da Micron Technology (NASDAQ:MT), que agora mostrou um crescimento de 45% no primeiro trimestre após um ganhos impressionantes relatório.





Desde que a antecipação do crescimento económico da Fed corresponda às expectativas, é provável que fluxos mais elevados de otimismo dos investidores se manifestem nas ações de tecnologia de Wall Street e em várias jogadas mais arriscadas que teriam parecido demasiado quentes para serem controladas até 2022. Então, é hora de para os bons tempos rolarem mais uma vez?

Vencendo a batalha contra a inflação

Ao longo de 2022 e 2023, o cenário económico nos EUA foi pontuado por uma política monetária agressiva por parte da Reserva Federal. O aumento da inflação provocado pela recuperação pós-pandemia e pelas restrições na cadeia de abastecimento em todas as indústrias viu a inflação atingir um pico de 9,1% em Junho de 2022.





No final de 2023, começou a crescer o otimismo de que os aumentos das taxas poderiam finalmente terminar e que os cortes poderiam estar a caminho já no primeiro trimestre de 2024.





Porém, janeiro e fevereiro do ano novo trouxeram mais preocupação. A inflação começou a subir inesperadamente, fazendo com que mais investidores temessem que as expectativas sobre os cortes pudessem durar pouco.





Apesar disso, Powell destacou que as recentes preocupações com a inflação provavelmente se deveram, em parte, a “efeitos sazonais” e, embora o banco leve a sério os dados disponíveis, não deverão ter impacto na sua transição para uma postura mais pacífica.





"Certamente não aumentou a confiança de ninguém; mas eu diria que a história é essencialmente a mesma, ou seja, a inflação caindo gradualmente em direção a 2%, em uma trajetória às vezes acidentada." explicou Powell .





"Temos nove meses de inflação de 2,5% agora. Tivemos dois meses de inflação acidentada; será uma jornada acidentada."





Embora a antecipação dos cortes tenha feito com que o sentimento dos investidores se tornasse mais positivo em Wall Street, outros investidores procuraram agir rapidamente tirando vantagem de taxas de juros vantajosas enquanto ainda estão disponíveis.





De acordo com o rastreador de fundos EPFR, US$ 22,8 bilhões foram inundados em fundos de títulos corporativos em 2024, antes que os cortes previstos nas taxas afetassem os rendimentos. Os dados representam o início de ano mais brilhante desde 2019.

Big Tech conquista a confiança dos investidores

As perspectivas animadoras de Wall Street viram Recuperação dos futuros de ações dos EUA na sequência da reunião de março do Fed.





Os futuros do Dow Jones Industrial Average avançaram 30 pontos, ou 0,1%, o S&P 500 ganhou 0,2% e o Nasdaq voltado para a tecnologia subiu 0,3%, entrando no período mais calmo do fim de semana de Páscoa para os mercados, à medida que os investidores começaram a apostar na limpeza do céu nos EUA. ações. \

Crucialmente, este interesse crescente no desempenho dos mercados dos EUA está em linha com revisões mais otimistas sobre onde índices como o S&P 500 provavelmente estarão até o final do ano.





Notavelmente, John Stoltzfus, estrategista-chefe de investimentos da Oppenheimer, aumentou as expectativas para o S&P 500 em 5%, para um valor de referência no final do ano de 5.500 – representando um forte aumento em relação à meta inicial especificada de 5.200.





"Todos os itens acima nos levam a aumentar nosso preço-alvo de final de ano, reconhecendo a possibilidade de que possamos precisar aumentar o preço-alvo novamente ainda este ano, caso essas perspectivas econômicas e de mercado nos provem muito conservadoras em nossas projeções." escreveu Stoltzfus .

Ainda mais otimista é a previsão de uma equipe de estrategistas do Goldman Sachs liderada por David Kostin, que sugeriu que o S&P 500 poderia ser levado a 6.000 este ano graças aos grandes comícios tecnológicos num cenário em que as megacaps promovem um crescimento de 15%.





No entanto, a equipe também destacou um cenário prospectivo que poderia fazer com que o índice caísse para 4.500.

O fim do risco?

Embora os mercados tenham ficado mais optimistas após a reunião de Março da Reserva Federal, o desempenho da inflação entre agora e Junho terá um grande impacto na manutenção da confiança dos investidores nas acções tecnológicas de grande capitalização de Wall Street.





Outro factor de confusão pode ser a escalada contínua das tensões geopolíticas e uma potencial eleição presidencial tumultuada em Novembro, que poderá ser intensificada caso se torne um evento acirrado.





Há também o perigo de os mercados já terem considerado há muito tempo a inevitabilidade dos cortes nas taxas, o que significa que poderá haver menos distância a percorrer quando os tão aguardados cortes finalmente ocorrerem.





“É importante perceber que o mercado mudou o paradigma de 'haverá corte nas taxas?' para 'quando?'”, explicou Maxim Manturov , chefe de pesquisa de investimentos da Freedom Finance Europe.





“Por outras palavras, os mercados incorporaram expectativas de um corte nas taxas em breve e, mesmo que ocorra mais tarde, de uma perspectiva fundamental, não terá muito impacto, dados os sólidos ganhos do quarto trimestre para grande parte do índice S&P 500. E embora as expectativas de um corte nas taxas do Fed tenham sido adiadas para uma data posterior, a ameaça de um aumento das taxas está fora de questão por enquanto.”





Embora seja provável que vejamos o sentimento positivo fluir de volta para Wall Street à medida que as expectativas de cortes nas taxas continuam a crescer, o impacto que terão sobre as ações de risco que ajudaram a facilitar um final tão forte para 2023 pode já ter sido precificado. Isto significa que o otimismo deve ser equilibrado com cautela na condução da nova postura conciliatória do Fed.