Craig Wright não é Satoshi Nakamoto

A saga Faketoshi até agora em poucas palavras, de Arthur van Pelt









Um dos meus seguidores no Twitter (não, não é 'komadori', ele é um apologista de Craig Wright e não é realmente um fã do meu trabalho) recentemente me lembrou do fato de que não existe realmente um Craig-não-é-bom, baixo e de alto nível. Artigo sobre Satoshi.





Claro, existem vários artigos longos do abaixo-assinado que contêm análises profundas e muito detalhadas de muitos aspectos individuais da fraude que Craig Wright executou durante sua busca sempre fracassada para ser reconhecido como alguém que ele claramente não é: Satoshi Nakamoto . Mas é absolutamente justo dizer que esses formatos longos atendem principalmente a um nicho de público.





Então aqui está, caro leitor. A versão comprimida e de mais alto nível de toda a minha obra TL;DR Medium, com novamente toneladas de links para todas as fontes relevantes, entrelaçadas em uma linha do tempo a partir de 2007, quando o verdadeiro Satoshi começou a projetar e codificar nosso amado Bitcoin. Esta linha do tempo conterá apenas os destaques das mentiras, enganos, auto-propriedades e falsificações de Craig Wright.





Permita-me humildemente chamá-lo de a mãe de todos os meus artigos de Craig “Faketoshi” Wright até agora. Para aqueles que precisam de uma introdução rápida e de fácil digestão ao mundo fraudulento do cosplay de Craig Wright.





Vamos.

Então, o que há de errado com Craig Wright?

Bastante. Basicamente tudo. Digamos que Craig Wright já deveria ser capaz de patentear sem esforço o conceito de “provar o negativo de todas as maneiras possíveis”. Porque, Craig Wright:





Nunca assinou uma mensagem em um endereço Satoshi Bitcoin conhecido que pudesse ser amplamente verificado publicamente por sua assinatura

Em vez disso, há outros que conseguiram assinar endereços Bitcoin em sua chamada 'lista Tulip Trust' de bitcoins extraídos de Satoshi na era 2009-2010 (consulte a seção “ O Ano 2020 ”), deixando perfeitamente clara esta lista é uma falsificação

”), deixando perfeitamente clara esta lista é uma falsificação Nunca moveu nenhum dos bitcoins Satoshi conhecidos

Em vez disso, há outros que conseguiram mover (bloquear subsídios) bitcoins de sua chamada 'lista Tulip Trust' de bitcoins extraídos de Satoshi na era 2009-2010, deixando perfeitamente claro (novamente) que esta lista é uma falsificação

Nunca usou uma das senhas de Satoshi para fazer login em nenhum dos fóruns e outras plataformas que Satoshi usou na era 2008-2010 para postar uma mensagem

Nunca usou uma das chaves PGP de Satoshi

Para piorar a situação, Craig Wright nunca usou a caixa de ferramentas PGP de Satoshi. Craig em 2009: “Eu uso desktop PGP atualmente para PGP.” Satoshi usou GnuPG v1.4.7 (MingW32) .

Nunca usou um dos endereços de e-mail de Satoshi

Nunca apresentou nenhum material Satoshi anteriormente desconhecido que pudesse ser verificado com qualquer um dos primeiros desenvolvedores de Bitcoin ou outros OGs de Bitcoin

Nunca forneceu qualquer 'evidência de Satoshi' física ou digital não adulterada

Em vez disso, forneceu apenas centenas de peças forjadas e retroativas de 'evidências de Faketoshi'





E não apenas a comunidade Bitcoin sabe disso com certeza, mas também os juízes notam .

Nunca encontrou testemunhas oculares remotamente credíveis que fossem capazes de mostrar evidências físicas de sua condição de Satoshi

Simplesmente não consigo codificar. Repita: Craig Wright simplesmente não consegue codificar (por favor, confira o capítulo ' 2. Codificando Bitcoin: Craig Wright tem as habilidades? ' para vários exemplos!)

Não tem nenhuma correspondência de estilometria com o verdadeiro Satoshi

Não foi reconhecido pelo Australian Taxation Office (ATO), que o investigou minuciosamente na era 2013-2015 – e que está atualmente executando uma investigação criminal contra ele – como Satoshi. Em vez disso, eles declararam no início de 2016 que acreditavam firmemente que “ Craig Wright não é o criador do Bitcoin e que ele pode ter criado a farsa para desviar a atenção de suas questões fiscais ” porque grande parte das evidências de Craig foram consideradas uma “ nulidade baseada em farsa”. . ”

Além disso, em nenhum dos seus inúmeros processos judiciais em que está ou esteve envolvido, ele é reconhecido por um juiz ou júri como Satoshi Nakamoto.

Em vez disso, vários juízes determinaram e decidiram recentemente que ele não foi reconhecido como Satoshi de nenhuma forma material.

Foi pego mentindo e reescrevendo falsamente a história dentro e fora dos tribunais em diversas ocasiões, e não apenas sobre sua autoproclamada condição de Satoshi.

É bastante conhecido por uma enorme caixa de tesouro cheia de itens próprios na qual contradiz completamente o verdadeiro Satoshi Nakamoto, como neste exemplo:







e aqui está o que o verdadeiro Satoshi disse-





Desenvolvi um novo sistema de dinheiro eletrônico P2P de código aberto chamado Bitcoin. É completamente descentralizado, sem servidor central ou partes confiáveis, porque tudo é baseado em prova de criptografia em vez de confiança.





Poucos dias depois, em 15 de fevereiro de 2009, Satoshi enfatizaria firmemente o quão extremamente importante era para ele a natureza descentralizada do Bitcoin:





“Espero que seja óbvio que foi APENAS [ênfase minha] a natureza controlada centralmente desses sistemas que os condenou. Esta é a primeira vez que tentamos um sistema descentralizado e não baseado em confiança.”





Deixe-me ser perfeitamente claro sobre as citações de Satoshi Nakamoto acima - se alguém nega ou não entende a importância, e muito menos não apoia, a descentralização total do Bitcoin, então não entende Satoshi Nakamoto, então não entende. Não entendo o Bitcoin, e então 1.000% certamente não é o inventor do Bitcoin. Ponto final.





Agora vamos voltar à lista de marcadores do cosplayer de Satoshi Nakamoto, Craig Wright:





Mostrou uma total incompetência em todos os níveis quando se trata de seu conhecimento sobre Bitcoin: design e tecnologia (conforme explicado por Satoshi no white paper Bitcoin, no Fórum Bitcoin e em outros lugares, inclusive em particular para desenvolvedores de Bitcoin na era 2008-2011), desenvolvimento dinâmica, jurídica, social, econômica... você escolhe, Craig aleijou, arruinou ou destruiu

Inspirado na criação, mas *nenhuma contribuição* para sua base de código, de um fork de altcoin com falha em novembro de 2018 chamado BSV que é, com uma enorme extensão, remotamente parecido com algo Bitcoin, mas é na realidade um 'protocolo gravado' (bandeira vermelha: Satoshi era contra isso) cópia minoritária que 'armazena dados arbitrários' (outra bandeira vermelha: Satoshi era contra isso) de outro fork de altcoin falido chamado Bcash (BCH) que se separou do Bitcoin em agosto de 2017

É bem conhecido por uma lista incompreensível de plágios, tanto dentro quanto fora do reino Bitcoin (uma lista abrangente de seus plágios pode ser encontrada em “ Craig Wright: a fraude que não chegou às salas do tribunal. Ainda. ”)













Não posso chegar nem remotamente perto de vários candidatos mais lógicos a Satoshi, como Adam Back, Nick Szabo, Timothy May, Hal Finney, David Chaum - e não vamos esquecer o falecido cypherpunk Len Sassaman (mas não vamos esquecer também, nenhum desses pessoas já se apresentaram como candidatas a Satoshi)

Tem que “competir” pelo apelido de Satoshi contra cerca de uma dúzia de outros requerentes conhecidos de Satoshi. Esses indivíduos, dos quais dois estão cumprindo pena de prisão neste momento, também são considerados Faketoshis, assim como Craig Wright, já que nenhum deles entregou qualquer prova… assim como Craig Wright.





Agora, vamos resumir uma breve história de Satoshi Nakamoto (2007-2011) e entrelaçar essa história com a história do cosplay de Satoshi de Craig Wright (2014-presente). O leitor saberá que 2014/2015 e 2019 foram anos muito produtivos para Craig Wright. Muitas falsificações desleixadas para apoiar a falsa alegação de que ele é Satoshi Nakamoto remontam a esses anos.

Craig Wright x Satoshi Nakamoto, a linha do tempo

O Prelúdio 1997–2006

Embora Satoshi Nakamoto nunca tenha indicado, nem mesmo sugerido, que estava fazendo algo relacionado ao Bitcoin nestes anos, Craig Wright criou uma narrativa falsa e completamente desmentida de que algo chamado ‘BlackNet’ era o antecessor do Bitcoin. Em fevereiro de 2019, ele até mentiu sobre ‘BlackNet’ como parte de sua falsa afirmação de Satoshi diante da CFTC.













Uma vez que foi completamente desmascarado, Craig Wright parece ter abandonado a mentira da BlackNet nos últimos dias.

O ano de 2007

Satoshi Nakamoto começa a codificar Bitcoin. E sabemos que ele começou aproximadamente em maio de 2007 porque em 17 de novembro de 2008 ele disse a James A. Donald :





“Acredito que trabalhei em todos esses pequenos detalhes no último ano e meio enquanto o programava, e havia muitos deles.”





E em 18 de junho de 2010 Satoshi Nakamoto repetiu no Fórum Bitcoin, quando questionado “ Há quanto tempo você está trabalhando neste design Satoshi? ”





“Desde 2007. Em algum momento, fiquei convencido de que havia uma maneira de fazer isso sem qualquer necessidade de confiança e não pude resistir a continuar pensando sobre isso. Muito mais trabalho consistia em design do que em codificação.”





Satoshi também deixou perfeitamente claro que primeiro executou a parte de codificação do Bitcoin e só então começou a escrever o white paper do Bitcoin no último minuto, conforme explicou a Hal Finney em 8 de novembro de 2008:









Craig Wright, por outro lado… Sentindo a pressão de um punhado de ações judiciais por difamação que ele iniciou no início de 2019, com o hodlonaut até mesmo o contra-atacando na Noruega por uma chamada Alívio Não Declaratório, Craig percebeu que potencialmente precisava de muito convencimento 'Evidência Satoshi' para mostrar seus oponentes nesses processos.





Então Craig Wright começou a trabalhar freneticamente, criando todos os tipos de documentos falsificados e arquivos digitais retroativos que deveriam dar a impressão, à primeira vista, de que foram armazenados e encontrados no sótão de Satoshi Nakamoto.





Uma das falsificações que Craig criou em 2019 foi um documento de ata de reunião do BDO, que ele datou de agosto de 2007. Essa falsificação é única porque é a única que conhecemos atualmente com uma data (anterior) de 2007 .





Mas, como sempre, deixe para a comunidade Bitcoin destruir rapidamente qualquer credibilidade da prova de Craig e transformar sua evidência de Satoshi no próximo item de uma lista cada vez maior de falsificações de Faketoshi.









O ano de 2008

Satoshi Nakamoto começou a escrever o whitepaper do Bitcoin e enviou um rascunho para algumas pessoas como Wei Dai e Adam Back. Ele compra anonimamente o domínio bitcoin.org, publica o whitepaper na plataforma Metzdowd do cypherpunk e compartilha o código-fonte inicial do Bitcoin para fins de revisão com algumas pessoas. Entre eles está Hal Finney.









Craig Wright, por outro lado, afirma em 2019 em público com um documento (imagem abaixo, à esquerda) que escolheu o apelido de Satoshi Nakamoto em janeiro de 2008. Este documento foi imediatamente desmascarado como uma falsificação evidente pela comunidade Bitcoin novamente !





Para piorar a situação, em setembro de 2022, um relatório forense da KPMG Noruega tornou-se público após o julgamento norueguês Hodlonaut v Wright, mostrando exatamente a mesma falsificação (imagem abaixo, à direita).





É claro que a KPMG Noruega também determinou, com ainda mais detalhes , que o documento que Craig Wright mostrou na frente da webcam em 2019 é na verdade apenas isso: uma falsificação caseira de Craig Wright.













Depois, houve o caso de alguns rascunhos do white paper Bitcoin do início de 2008 que surgiram no processo hodlonaut v Wright Norway.









O que tudo isso diz ao leitor? Isso nos diz que Craig Wright basicamente criou esta nova linha de falsificações especificamente para o processo hodlonaut v Wright na Noruega, que vai do início de 2019 até o final de 2022. E Craig - que foi solicitado a criar o creme de la creme de seu Satoshi Nakamoto evidências - criaram dezenas dessas falsificações (datadas de 2008): arquivos de código-fonte, outros rascunhos de whitepapers, impressões, imagens, o que você quiser. O departamento de investigação forense da KPMG Noruega examinou todos os 71 documentos e arquivos que Craig entregou e descobriu que todos eles eram... oh, surpresa... falsificações.









Pronto para outra autoria de Craig Wright? É demais para este artigo mapeá-los todos, mas este é muito hilário. Em maio de 2008, Craig obteve o mestrado em Direito na Universidade de Northumbria, em Newcastle.













Então, em março de 2019, Craig se gabou desse fato , levando à enésima auto-propriedade de Craig Wright. Porque veja o que Satoshi Nakamoto disse a Mike Hearn em 27 de abril de 2009 , quase um ano depois de Craig Wright se formar em direito…













Outras afirmações falsas, mas totalmente desmascaradas, de Craig Wright, onde ele tentou reescrever a história do Bitcoin em 2008: ele disse que instalou fibra em Bagnoo (não, não aconteceu), ele configurou e manteve uma rede Bitcoin de 60 a 70 computadores (não , uma rede tão massiva não era necessária para lançar o Bitcoin e só existia nos sonhos de Craig), e ele afirmou que pagou pelo domínio bitcoin.org com seu cartão de crédito (não, também não aconteceu como esta declaração em seu blog só foi apoiado novamente por uma de suas infames falsificações).

O ano de 2009

Em 3 de janeiro de 2009, o bloco Bitcoin Genesis (também conhecido como bloco 0) foi criado por Satoshi Nakamoto. Porém, o Bloco 1 só foi minerado em 9 de janeiro de 2009. Em 8 de janeiro de 2009, Satoshi lançou o software Bitcoin v0.1.0 Alpha.





Hal Finney é o primeiro “executando bitcoin” e também a primeira pessoa a travar Bitcoin em estado selvagem em seu dispositivo. Juntos, Satoshi e Hal resolveram rapidamente o problema sem interromper a rede Bitcoin como um todo.





Então Dustin Trammell - que começou a executar um nó completo de Bitcoin apenas algumas horas antes de Hal Finney - rapidamente seguiu executando o segundo nó de mineração de Bitcoin no início de janeiro de 2009 ao lado de Hal Finney, quando descobriu que precisava usar o menu de software do nó Bitcoin 'Opções - Gerar moedas ' para ativar a mineração.





Alguns meses depois de 2009, Martti Malmi juntou-se à Satoshi como desenvolvedor Bitcoin e administrador do site Bitcoin em bitcoin.org. No final de 2009, logo após o Bitcoin iniciar sua descoberta de preço com a ajuda do mesmo Martti Malmi que realizou a primeira negociação de BTC para USD do mundo com a recém-criada bolsa de Bitcoin New Liberty Standard, e depois que Satoshi mudou o Bitcoin de um status Alfa para Beta logo após isso primeira negociação, eles também criaram o Bitcoin Forum (um modelo freeware do Simple Machines Forum) juntos, sob um subdomínio de bitcoin.org.













Enquanto isso, no campo Faketoshi… Mais uma reescrita incompetente da história do Bitcoin está sendo preparada em 2014/2015. Vamos dar uma olhada no blog de Craig Wright. Quando Craig começou a fazer cosplay de Satoshi em 2014, este foi inicialmente o único lugar onde ele deixou cair suas migalhas públicas, mas não conseguiu obter qualquer tração mais ampla.





Notável também é o desmascaramento da explicação de Craig Wright em 2019 sobre por que há seis dias entre o bloco Genesis (bloco 0) e o bloco 1: porque, como Craig afirmou várias vezes em diferentes ocasiões, o patch da Microsoft na terça-feira, um lançamento global mensal recorrente da Microsoft atualizações e patches, interrompeu e desligou sua rede Bitcoin em 3 de janeiro de 2009, logo após a criação do bloco Genesis do Bitcoin. Então nosso cosplayer precisou configurar uma nova rede Bitcoin, o que levou seis dias. Portanto, o bloco 1 só foi criado em 9 de janeiro de 2009, segundo Craig.





No entanto, em janeiro de 2009, o evento mensal de patch Tuesday da Microsoft foi lançado globalmente pela Microsoft no dia 13, dez dias APÓS a criação do bloco Genesis do Bitcoin e quatro dias APÓS a criação do bloco 1 do Bitcoin.





Ops. Craig Wright foi preso. De novo.

O ano de 2010

Embora este ano tenha começado com vários tapas de “ egoísmo avassalador ” e chutes de “ tolices completas ”, seguidos por um uppercut de “ pessoas como você são perigosas e precisam ser expostas antes que alguém em uma posição de poder realmente acredite que você sabe do que está falando ”. no final, na cara de Craig Wright, por uma personalidade da Internet chamada 'Thor (Martelo de Deus)', embora não discuta Bitcoin, mas sim ' SMS Banking '…





Ao mesmo tempo, é justo dizer que 2010 terminou com um adeus a Satoshi Nakamoto, que deixou a comunidade de desenvolvimento Bitcoin em dezembro, em grande estilo. Hal Finney, ativo no Bitcoin desde seu início há mais de dois anos neste momento, mas neste momento sem saber de sua próxima saída, disse a Satoshi que considerava o código Bitcoin “ um trabalho impressionante ” e alguns de seus elementos que ele havia estudado “ máquinas poderosas ”.









A diferença entre como as pessoas viam Craig Wright e como viam Satoshi Nakamoto no mesmo ano não poderia ser mais óbvia, não é?

O ano de 2011

O ano de 2011 é notável, pois foi o momento em que Craig Wright soube, por volta de julho, da existência do Bitcoin de Satoshi. Três meses após as últimas mensagens privadas conhecidas aos principais desenvolvedores de Bitcoin daquele momento (Mike Hearn, Gavin Andresen e Martti Malmi) do verdadeiro Satoshi “ Passei para outras coisas. Está em boas mãos com Gavin e com todos. ” Nakamoto, encontramos Craig Wright escrevendo Bitcoin incorretamente de todas as maneiras: 'bit coins', 'Bit Coin', '(Bit Coin)', 'BitCoin', sem nunca ter escrito da maneira que Satoshi fazia em público.





Agora deixe isso penetrar: o verdadeiro Satoshi Nakamoto nunca soletrou como Craig Wright fez em 2011, já que Satoshi sempre soletrou 'Bitcoin' ou 'bitcoin(s)'.





E Craig Wright levou vários anos para descobrir isso.









O ano de 2012

Com o verdadeiro Satoshi Nakamoto não existindo mais, agora podemos focar apenas em Craig Wright. Em julho, Craig mostra ao seu público on-line que sabe algumas coisas sobre “metadados”. No entanto, este conhecimento não é suficiente para surpreender os especialistas forenses com falsificações digitais impecáveis nos próximos anos.













E não são apenas os metadados das falsificações de Craig que expõem a sua negligência. Abaixo um exemplo onde a ATO descobriria em 2014/2015 que o conteúdo era uma completa invenção da realidade, já que Dave Kleiman nunca teve nada a ver com as empresas britânicas mencionadas.





A ATO descobriu, em vez disso, que o próprio Craig Wright tinha comprado estas empresas em Janeiro de 2014 para as utilizar na sua fraude fiscal multimilionária naquela época. Naquela época, Dave Kleiman não estava mais entre os vivos por nove meses.





O ano de 2013

Mais um ano muito notável. Como Craig Wright comprou seus primeiros punhados de bitcoin na bolsa Mt Gox em abril. Isso o redpill, alguém poderia perguntar? Olhando para a repentina onda de escrita sobre Bitcoin em seu blog – nada menos que quatro longos artigos em três dias – que começou imediatamente após suas primeiras compras de bitcoin, alguém poderia pensar que sim! Vamos dar uma olhada em como foi em abril (copiado de “ Faketoshi, The Early Years, Part 1 ”):





27 de abril de 2013

Craig Wright compra 25,5 BTC na Mt Gox. Estes são os primeiros bitcoins que ele tocaria fisicamente em sua vida.





27 de abril de 2013

Craig publica sua primeira postagem no blog sobre Bitcoin: “ Uma diatribe sobre Bitcoin ”





Uma parte reveladora de sua postagem afirma: “Bitcoin não é a única solução, mas é a principal. […] Apostei e é contra todos aqueles que acreditam que a confiança exige uma autoridade central.”.





Não parece que o inventor do Bitcoin esteja falando aqui, certo? Pelo contrário, explica por que Craig Wright nunca se referiu a essas postagens de blog até agora…









27 de abril de 2013

Craig publica sua segunda postagem no blog sobre Bitcoin: “ Hording é realmente um problema com Bitcoin? ”





28 de abril de 2013

Craig publica sua terceira postagem no blog sobre Bitcoin “ Por que Bitcoins? ”





29 de abril de 2013

Craig publica sua quarta postagem no blog sobre Bitcoin “ É Bitcoin volátil? ”





Poucas semanas após seu 'redpilling', Craig arma uma enorme fraude fiscal australiana com endereços Bitcoin que ele aparentemente escolheu aleatoriamente na lista dos ricos em Bitcoin.





Como sabemos, apesar de suas próprias afirmações à ATO, que Craig Wright nunca foi dono e muito menos controlou esses endereços Bitcoin aleatórios contendo 100.000 BTC? Sabemos disso porque a ATO solicitou várias vezes na era 2013-2015 que Craig assinasse esses endereços de listas ricas. No entanto, Craig sempre se esquivou desses pedidos de assinatura com desculpas esfarrapadas. Então isso nunca aconteceu. A ATO confirma:









Em vez disso, foi o que aconteceu em 2019 num destes endereços que Craig alegou possuir e controlar em vários documentos forjados e retroativos que tinha criado na sua era de fraude fiscal australiana, documentos que se tornaram públicos no processo Kleiman v Wright:









Craig também abusou de seu 'amigo' morto Dave Kleiman - que faleceu em abril deste mesmo ano - em sua fraude fiscal australiana em 2013. Dave, sua assinatura falsificada foi encontrada em várias falsificações de documentos retroativos que Craig criou para promover essa fraude fiscal. A descoberta dessas assinaturas falsas, e muito mais falsificações, discrepâncias e histórias inconcebíveis de Craig Wright, acabaria por levar ao processo Kleiman v Wright nos Estados Unidos em fevereiro de 2018, quando o irmão de Dave Kleiman, Ira, arrastou Craig para o tribunal em Miami, Flórida, acusando-o de todos os tipos de fraude, incluindo 'Conversão'.













Para resumir uma longa história, o júri do caso Kleiman v Wright, após um julgamento de quatro semanas e deliberações prolongadas, penalizou Craig Wright em dezembro de 2021 por colossais $ 100.000.000 depois de terem resolvido a fraude de Craig Wright (*) que ele cometido em 2013 após a morte de Dave Kleiman, sob o rótulo 'Conversion'.





(*) o artigo vinculado do abaixo-assinado ganhou um prêmio de US$ 1.000 e chegou ao site da Nasdaq sob o título “ A última decisão judicial não é uma vitória para Craig Wright ou suas reivindicações de Satoshi ”. 😎





Então, como o Júri chegou a essa conclusão?





No início de 2011, antes mesmo de Craig Wright saber sobre o Bitcoin, Dave Kleiman criou a W&K Info Defense Research LLC. Craig juntou forças com Dave como um pistoleiro contratado, mas não remunerado, e juntos eles tentaram conseguir quatro projetos de TI na organização de Segurança Interna dos EUA. No entanto, isso falhou e a W&K foi dissolvida em 2012 sem nunca obter qualquer receita. No segundo semestre de 2013, após a morte de Dave Kleiman, Craig Wright reformulou fraudulentamente esses quatro projetos-que-nunca-aconteceram em algo de mineração de Bitcoin/software/IP-que-nunca-aconteceu, usando declarações falsas e várias falsificações em um caso da Suprema Corte australiana em que Craig era tanto autor quanto réu (porque Dave Kleiman não estava mais vivo). Milagrosamente, o juiz australiano aprovou as falsas alegações de Craig em novembro de 2013 e, no papel, Craig agora “possuía” quase US$ 57 milhões em software Bitcoin e IP que ele havia criado do nada. Craig então usou este software e IP Bitcoin apenas em papel obtido de forma fraudulenta em sua fraude fiscal australiana nos anos após 2013. Na seção “ O ano de 2015 ” aprenderemos como isso terminou…





De volta a Kleiman v Wright. Três meses depois, em março de 2022, a juíza federal Beth Bloom acrescentou outros US$ 43.132.492,48 em juros pré-julgamento, endividando Craig por um total de US$ 143.132.492,48. E para acrescentar, desde dezembro de 2021, um relógio de juros pós-julgamento de cerca de US$ 1.000 a US$ 1.500 por dia também ainda está em execução.





Nem um centavo desses valores foi pago por Craig Wright no momento em que este artigo foi escrito - janeiro de 2023 - à W&K Info Defense Research LLC (como disse a empresa de Dave Kleiman, agora administrada por Ira Kleiman).









O ano de 2014

O cosplay de Satoshi de Craig Wright começou em janeiro com uma dica para a ATO e com uma mensagem ainda mais clara em um e-mail para o espólio de Kleiman um mês depois:





“ Seu filho Dave e eu somos duas das três pessoas-chave por trás do Bitcoin ”









Sob a pressão crescente das investigações da ATO, Craig Wright criou as bases do mito Tulip Trust em Outubro, quando comprou a empresa de prateleira vazia Tulip Trading Ltd, localizada nas Seicheles. Posteriormente, ele começou a criar uma linha de falsificações para fazer parecer que a Tulip Trust (uma joint venture da Tulip Trading Ltd e da Wright International Investments Ltd) fazia parte dos empreendimentos comerciais de Craig relacionados ao Bitcoin desde o início do Bitcoin.





Não foi, claro.





Mais aqui: “ Falsificação da lista de confiança de tulipas de Craig Wright - uma história completa ”

O ano de 2015

Este ano, Craig Wright fraudou Calvin Ayre com uma carteira de papel falsa durante um processo de resgate. Neste momento, a ATO solicitou o reembolso de milhões por Craig em declarações fiscais recebidas indevidamente, além de multas, mas Craig não conseguiu atender a esses pedidos.





Captura de tela retirada de “ The Faketoshi Tale of 1Feex ”.









Para quem estiver interessado, a ATO divulgou vários relatórios e transcrições nestes anos, mapeando a fraude fiscal que Craig Wright cometeu nesta época, e destruindo as numerosas Aldeias Potemkin que ele tinha estabelecido. Craig, seu cosplay de Satoshi era, e ainda é, apenas uma daquelas Aldeias Potemkin. Esses relatórios e transcrições são dignos de leitura, deixe-me dizer!









A próxima citação de um dos relatórios da ATO resume bem toda a situação fiscal de Craig Wright. Como a alegação de Craig sobre Satoshi está misturada com sua fraude fiscal, é absolutamente justo dizer que ela se baseia na mesma areia movediça fraudulenta, uma alegação falsa que também pode ser considerada uma “ nulidade baseada em farsa ”.





Lembra-se do resumo de Kleiman v Wright em “ O Ano de 2013 ”? Agora dê uma olhada no parágrafo 95 abaixo, como a ATO julgou esta Vila Potemkin.





“Além disso, não aceitamos que o processo judicial da Suprema Corte de Nova Gales do Sul tenha resultado em qualquer aquisição por você de software e/ou IP da W&K, ou em qualquer aquisição por você de software e/ou IP da W&K pelo valor declarado. O NSWSC não considerou nenhuma evidência nem fez qualquer conclusão de fato quanto à existência ou valor do software que você supostamente adquiriu da W&K como resultado do processo.”





De fato. Já julguei uma Vila Potemkin em 2015.





No final do ano, Wired e Gizmodo , que afirmaram ter recebido material de alguém que hackeou Craig Wright - uma afirmação que quase ninguém acredita, muitos acreditam firmemente que Craig se dominou -, ambos publicaram artigos 'revelando' que Craig Wright era possivelmente Satoshi Nakamoto. Tão rapidamente estes artigos ficaram online, tão rapidamente foram corrigidos com isenções de responsabilidade , devido a muitas discrepâncias e provas fraudulentas(*) encontradas dentro e em torno do 'pacote dox'.





“Este artigo foi atualizado para esclarecer as afirmações de Wright, e o título foi alterado para deixar claro que a WIRED não acredita mais que Wright seja o criador do Bitcoin .” (ênfase minha)





(*) Como uma chave PGP 'Satoshi' falsa e retroativa inserida retroativamente em uma postagem de blog de Craig Wright de 2008 entre 2012 e 2014, como Vice relata em seu artigo de 9 de dezembro de 2015 “ As chaves PGP de Satoshi são provavelmente retroativas e apontam para uma farsa ”.





Uma visão geral completa e desmascarada de todas as afirmações de Craig Wright “ Fui hackeado ” pode ser encontrada em meu artigo “ Meritíssimo, o cachorro comeu meu dever de casa! ”.

O ano de 2016

Depois de ler os relatórios da ATO, não será nenhuma surpresa para o leitor, tenho certeza, que em janeiro de 2016, os funcionários da ATO deixaram perfeitamente claro ao The Weekend Australian o que eles “acreditavam firmemente” na falsa afirmação de Craig Wright sobre Satoshi.













Em maio, depois de meses de preparação, incluindo sessões de treinamento de mídia, Craig Wright não conseguiu impressionar com uma revelação de ' Satoshi está assinando ', para a qual ele até criou um site falso do SiliconAngle, e acabou abandonando o esforço com uma falsa tentativa de suicídio e um esfarrapado desculpa pública.













Como resultado dessa falha total na assinatura, os jornalistas da BBC Rory Cellan-Jones, Gavin Andresen e Jon Matonis nunca devolveram o BTC que pagaram para o endereço Bitcoin do bloco 9 de propriedade de Satoshi, do qual Craig alegou que ele possuía a chave privada.





Também em 2016, o whitepaper do Bitcoin foi investigado para ver se poderia ter sido escrito por Craig Wright. A conclusão: não.





“O IBT contratou a Juola & Associates, uma empresa sediada em Pittsburgh, Pensilvânia, que usa uma técnica conhecida como estilometria para determinar os autores de textos anônimos. Juola comparou a escrita de Wright com textos atribuídos a Nakamoto. A empresa acompanha os textos de Nakamoto há anos. John Noecker, cientista-chefe da Juola & Associates, disse não acreditar que Wright tenha sido o autor do white paper sobre bitcoin, baseado em textos linguísticos. Ele usou uma ferramenta de análise chamada Envelope que condensa milhões de recursos linguísticos que a empresa estudou durante anos.”—”A análise de texto confirma que Craig Wright não é Satoshi Nakamoto”





Outro evento notável em 2016 foi a publicação de “ The Satoshi Affair ” de Andrew O'Hagan. Andrew estava acompanhando e entrevistando Craig Wright e sua comitiva entre novembro de 2015 e maio de 2016, para apoiar a (fracassada) revelação de Satoshi. Nos últimos dias, Craig mentiu que Andrew O'Hagan deveria escrever sobre a empresa nChain.

O ano de 2017

Podemos ser breves sobre o ano de 2017. Foi basicamente um ano em que Craig Wright estava lambendo suas feridas e manteve as coisas sobre suas falsas afirmações de Satoshi bastante discretas. Ele fez amizade com Roger Ver em 2015, e quando o fork do Bitcoin Bcash (BCH) foi lançado em agosto, Craig seguiu seu amigo Roger e começou a apoiar o Bcash.













O livro obrigatório de leitura de Jonathan Bier “ The Blocksize War ” (capítulo 'Faketoshi') observa sobre este período:





“Também havia muitas evidências de fraude e engano cometidos pelo Sr. Wright para os pequenos bloqueadores apontarem. Por exemplo, o Sr. Wright editou seu blog, datado de 2008, sete anos depois, em 2015, para fazer parecer que ele estava escrevendo um artigo sobre criptomoeda na época, embora um instantâneo do blog de 2014 não inclua esse comentário sobre criptomoeda. Ao associarem-se a ele, os grandes bloqueadores prejudicaram tremendamente a sua causa. (ênfase minha) Afastou muitas das massas indecisas do meio, convencendo-as a permanecerem neutras ou a juntarem-se ao lado do pequeno bloco. Convencer e persuadir essas pessoas foi o objetivo da guerra em blocos. Só bem depois do fim da guerra, em novembro de 2018, é que os remanescentes dos grandes bloqueadores finalmente se separaram de Craig; Bem, a maioria deles de qualquer maneira."

O ano de 2018

O início de 2018 nos mostra um Craig Wright, pois nunca mais o ouviremos nos próximos anos. De uma entrevista com Jimmy Nguyen chamada “ A Bitcoin Cash World ” podemos escrever (avançando para 34:35) as seguintes citações:





“Portanto, estamos colaborando com muitos grupos no momento. Acabamos de anunciar o projeto Electrum Cash, que vai aumentar as transações privadas, a fungibilidade e muito mais dentro do Bitcoin [Cash], então o que isso realmente permitirá é que as pessoas comecem a tratá-lo como dinheiro. Eu sei, muitas pessoas por aí não vão gostar disso em certas áreas, porque quando terminarmos com a adição de Blinded Thresholds e algumas outras coisas, será verdadeiramente fungível. Não haverá nenhuma análise da cadeia de rede. Eles não vincularão as coisas às carteiras, não haverá nenhum desses serviços como os que nossos amigos na Rússia estão vendendo no momento. Onde eles chegam, governo que comprou o Bitcoin, sinto muito, vamos estragar tudo para você e basicamente arruinar tudo o que você quer fazer para tentar descobrir a história do Bitcoin. Você pode basicamente voltar, indivíduo por indivíduo, como governo, à forma como o dinheiro funciona e vamos voltar ao dinheiro fungível. [aplausos] Então, aqueles que estão investindo seu dinheiro na análise de cadeias, sinto muito, vamos tornar a vida de vocês um pesadelo. […] Também estive em comunicação com os principais grupos de desenvolvedores do Bitcoin Cash e eles são muito importantes, obviamente, porque ajudam e contribuem com seu tempo para as implementações de software que são tão fundamentais para o sucesso do Bitcoin Cash e anunciamos com eles planejam ter, você sabe, a cada seis meses, a partir de maio deste ano [2018], atualizações de protocolo porque não queremos mais chamá-los de hard forks, eles são atualizações de protocolo de software. (enfatiza o meu)





Menos de um ano depois, no entanto, Craig Wright, sua narrativa de 2017/início de 2018, que ainda é um tanto parecida com Satoshi para o bypasser casual sem qualquer conhecimento de Bitcoin, daria uma reviravolta completa e se afastaria de qualquer coisa que lembrasse Satoshi Nakamoto.





A nova narrativa de Craig é agora “ protocolo imutável ” (Satoshi disse “ design central imutável ”) seguido mais tarde por “ congelamento e renomeação de moedas com a ferramenta de notário ” (Satoshi disse “ transações Bitcoin podem ser suficientemente irreversíveis em uma hora ou dois. " e " As moedas perdidas apenas fazem com que as moedas dos outros valham um pouco mais. Pense nisso como uma doação para todos. ").





A partir de 2018, também vemos o ataque ao Faketoshi aumentar novamente no Bitcoin e na indústria relacionada a criptomoedas em geral. Alguns exemplos:









23 de maio, encontramos este clipe curto, mas hilário, no YouTube. É obviamente justo dizer que Craig Wright é criticado em todo o mundo pela sua falsa afirmação de Satoshi.









A partir de um e-mail de junho de 2018, ficamos sabendo que Craig Wright está sendo objeto de uma investigação criminal pela ATO. Essas investigações criminais demoram facilmente dez anos ou mais, pelo que é provável que só sejam concluídas nos próximos um a três anos (2023–2025).





Conheça Melanie Johnston, investigadora criminal do departamento de Evasão Fiscal e Crime - Grupos Privados e Indivíduos de Alto Rendimento da ATO.









Junho também vê Craig Wright entrando em conflito com o desenvolvedor de Bitcoin Peter Todd. Craig tuitou no dia 29: “ É isso. Dane-se, criança. Vou recuperar meus escritos. Você quer competição... vá se ferrar. Estou entrando no modo bilionário completo. Você quer isso. Você entende. Você pediu isso. Você não vai gostar do que está por vir! Você acha que não posso escolher o que vou provar, para quem…. assistir ".





Para provar seu “modo bilionário”, Craig mostra diversas imagens de “seus” ativos no Twitter, entre elas um iate sofisticado, e obviamente não barato.













Mas será que Craig realmente era dono daquele iate em 2018? Não.





“Mas havia algo estranho na imagem do iate. Por um lado, a resolução era menor do que as outras fotos. Também tinha uma bandeira islandesa de Hvítbláinn. Wright é australiano. Isso me inspirou a investigar um pouco mais profundamente. E como qualquer pessoa com meio cérebro que está com medo de ser pescada, fiz uma pesquisa reversa no Google pela imagem. Isso me levou ao Freelancertours.com, onde eles hospedam exatamente a mesma imagem. Não posso perguntar a Craig Wright sobre isso porque ele me bloqueou no Twitter, seu site pessoal não está mais online e a empresa para a qual ele trabalha, nChain, não respondeu aos meus e-mails.” -Ian Demartino, CoinJournal





Resumindo, o cenário está sendo montado para o que está por vir: Craig desencadeando uma infinidade de ações judiciais nos próximos anos.





Enquanto isso, Craig Wright inspirou seus fãs, seguidores e patrocinadores como Calvin Ayre a criar uma imitação do Bcash (BCH) em novembro de 2018. Então, eles bifurcaram o BSV do Bcash, definiram o novo protocolo em pedra, abandonaram o conceito de código aberto e o modelo de consenso de Nakamoto. que Satoshi projetou e construiu, eles estabeleceram um desenvolvimento centralizado em torno da nChain e da Associação BSV, começaram a bombear dados arbitrários no blockchain BSV, pararam de oferecer suporte a nós completos, recusaram-se a suportar qualquer escalonamento off-chain e, em vez disso, agora só têm grandes blocos 'Gigameg'.





Sim, todas as coisas que vão contra Satoshi Nakamoto, seu design, seus conselhos e suas instruções. Conseqüentemente, o BSV é atualmente uma monstruosidade de blockchain debilitada, centralizada, sem escala e com falhas, que não se parece nem remotamente com qualquer Bitcoin que Satoshi Nakamoto aprovaria.









O ano de 2019

A onda de litígios de Craig Wright começa com nada menos que cinco casos de difamação. Craig descontinuará alguns (Vitalik Buterin, Adam Back – que recebe 100% de seus custos reembolsados) e perderá todos os outros (Roger Ver, Peter McCormack e hodlonaut).





Em 2019, Craig Wright expulsou duas pessoas de sua equipe Satoshi (Dave Kleiman e David Rees) para substituí-las por outras duas pessoas (Gareth Williams e Donald Lynam). Observe que três dessas quatro pessoas faleceram antes do cosplay de Craig começar em 2014.





Um evento notável em 2019 foi visto em maio, quando se soube que Craig Wright havia registrado uma reivindicação de direitos autorais nos Estados Unidos no Copyright Office sobre o whitepaper do Bitcoin e partes do código-fonte do Bitcoin. Como resultado, o preço do altcoin BSV explodiu temporariamente antes de retornar à tendência de baixa de longo prazo. Um porta-voz de Craig explicou “ Este é o primeiro reconhecimento de Craig Wright por uma agência governamental como Satoshi Nakamoto, o criador do Bitcoin. ”, mas esta explicação foi imediatamente rejeitada com firmeza pelo Copyright Office .





“Quando o Copyright Office recebe um pedido de registro, o requerente certifica a veracidade das declarações feitas nos materiais submetidos. O Copyright Office não investiga a veracidade de qualquer declaração feita. […] Um registro representa uma reivindicação de interesse em uma obra protegida pela lei de direitos autorais, e não uma determinação da veracidade das reivindicações nela contidas. (ênfase minha) É possível que múltiplas reivindicações adversas sejam registradas no Copyright Office. O Copyright Office não possui um procedimento de oposição para registros de direitos autorais, como os procedimentos disponíveis no Patent and Trademark Office para patentes e registros de marcas. Disputas sobre as reivindicações de um registro podem ser julgadas perante tribunais federais, incluindo disputas sobre a autoria de uma obra.”





Sem surpresa, a autopropriedade de Craig Wright continuou também em 2019...





24 de maio de 2019

Craig Wright: “ Bitcoin é um sistema que foi gravado em pedra. Se o protocolo for alterado, isso mostra e demonstra que não é Bitcoin. Quando os envolvidos alteraram as regras, impactaram todo o seu ecossistema – é uma estrutura de poder centralizada. Eles defraudam-nos quando mentem sobre a descentralização e dizem-nos que não têm capacidade para mudar as coisas, mas depois alteram as regras. ”





Satoshi Nakamoto, entretanto, em 13 de fevereiro de 2009, disse o seguinte:

“[Bitcoin] pode ser programado para seguir qualquer conjunto de regras. Vejo o Bitcoin como base e primeiro passo. Primeiro você precisa de uma moeda P2P básica e normal funcionando. Uma vez estabelecido e comprovado, o dinheiro inteligente dinâmico é o próximo passo fácil.”

O Ano 2020

E bum! Tudo o que resta da já abismal credibilidade de Craig Wright como candidato competente de Satoshi está a ser destruído em Maio, quando a sua chamada lista Tulip Trust está a ser assinada 145 vezes pelos verdadeiros proprietários dos endereços que Craig afirmava possuir.









E é claro que encontraremos mais propriedades próprias de Craig Wright em 2020.





8 de agosto de 2020

Craig Wright: “ Você não é dono do seu bitcoin porque tem uma chave. Assim como você não possui o dinheiro da sua conta bancária porque possui uma senha. Você possui bitcoin quando o obteve de forma válida. As leis de propriedade e troca não são novas. A mera posse de uma chave não confere propriedade. Da mesma forma que ter uma cópia de uma chave de casa não lhe confere a propriedade de uma casa, uma chave não lhe confere a propriedade de bitcoin. ”





Satoshi Nakamoto, entretanto, disse em 12 de fevereiro de 2009 :

“Não existe um modo off-line em que os gastadores duplos sejam pegos e envergonhados depois do fato, porque isso exigiria que os participantes tivessem identidades. O dono de uma moeda é quem possui sua chave privada. As transações apenas transferem propriedade.”

O ano de 2021

A Crypto Open Patent Alliance (COPA) inicia um processo altamente aguardado em 2021 contra Craig Wright, com um julgamento planejado para o primeiro trimestre de 2024.









E no final do ano, Roger Ver (MemoryDealers no Reddit) explica por que tem certeza de que Craig Wright é uma fraude e certamente não Satoshi Nakamoto.





Não apenas porque nosso cosplayer não aceitou uma oferta de assinatura do desenvolvedor Bitcoin Greg Maxwell, mas também porque ele de repente, por acidente, “esqueceu” um recurso muito essencial que Satoshi havia codificado no Bitcoin desde o início: checksum, uma ferramenta para verificar a integridade dos dados dos endereços Bitcoin.





Ops. Outra grande propriedade de Craig Wright que lhe custou caro, pois ele havia perdido o apoio de um membro ainda famoso da comunidade altcoin em 2018!









O ano de 2022

Não apenas o leitor atento encontra novamente um punhado de propriedade de Craig Wright, mas os fatos mais notáveis este ano são os juízes que decidem contra Craig Wright ser Satoshi. Algumas citações retiradas do meu artigo “ Craig Wright And The Judges ” onde as fontes dessas citações podem ser encontradas.





Em primeiro lugar, a falsa desculpa de autismo de Craig, que ele também usou no caso Kleiman v Wright, desmorona totalmente no processo Wright v McCormack. Do julgamento de agosto de 2022 do juiz Chamberlain:





“Tive em mente o que o Dr. Wright disse sobre seu autismo e seus efeitos na maneira como ele explica as coisas aos outros. Mas a evidência no par. 41 do primeiro depoimento do Dr. Wright não foi apenas explicado de forma inadequada ou infeliz. O vício não foi o facto de ter omitido o contexto explicativo, mas antes o facto de o que disse ser francamente falso em quase todos os aspectos materiais. […] Se não fosse pelo caso deliberadamente falso do Dr. Wright quanto a danos graves, uma indenização mais do que mínima teria sido apropriada, embora o quantum tivesse sido reduzido para refletir o fato de que o Sr. McCormack foi incitado a fazer as declarações ele o fez e, tendo descoberto que o Dr. Wright não era uma testemunha da verdade , eu teria rejeitado na íntegra o seu caso quanto à angústia que ele afirma ter sofrido. (enfatiza o meu)





Então Craig Wright basicamente perdeu este caso, mas como Peter McCormack havia descontinuado a chamada defesa da verdade, Craig ainda recebeu uma indenização por difamação insultuosamente baixa de £ 1,00.

No seu acórdão de Dezembro , o Juiz Chamberlain acrescentaria (com a palavra «não» sublinhada em «não estabelecido»):





“[…] olhando para o “quadro geral”, o Dr. Wright recebeu apenas danos nominais, então o Sr. McCormack é a parte vencedora […] É importante deixar claro que o Dr. Wright não estabeleceu que ele é Satoshi. ”(ênfase minha)





Em segundo lugar, podemos encontrar citações semelhantes no acórdão do processo hodlonaut v Wright, que chegou a uma decisão em Outubro em Oslo, Noruega.





“O tribunal acredita que o hodlonauta tinha bases factuais suficientes para alegar que Wright mentiu e trapaceou em sua tentativa de provar que era Satoshi Nakamoto. […] O tribunal salienta que as provas apresentadas no caso não são adequadas para mudar a opinião predominante de que Craig Wright não é Satoshi Nakamoto.”





Outros processos que Craig Wright está executando em 2022 são contra os desenvolvedores de Bitcoin (o caso de hack do Pineapple, que ele perdeu alto nível no mérito do caso, mas Craig foi autorizado a apelar) e há processos contra várias bolsas de Bitcoin e, novamente , os desenvolvedores do Bitcoin por “fazer passar o BTC por Bitcoin”.





Caro leitor, até agora tocamos na ponta do iceberg, uma versão fortemente comprimida, das fraudes, falsificações e enganos de Craig Wright. Muitos de vocês agora provavelmente pensarão “Craig Wright é um palhaço”.





E ele é, claro.





Mas não se esqueça, é isso que pessoas da vida real como Deborah Kobza vivenciam quando tomam consciência de que foram vítimas reais da fraude de Craig Wright.









Continuaremos com mais algumas atualizações anuais, tenho certeza.





Obrigado pela leitura, pessoal, e até a próxima!









Também publicado aqui .