Craig Wright no es Satoshi Nakamoto

La saga Faketoshi hasta ahora en pocas palabras, por Arthur van Pelt









Uno de mis seguidores de Twitter (no, no 'komadori', es un apologista de Craig Wright y no es realmente un fanático de mi trabajo) recientemente me recordó el hecho de que en realidad no existe un Craig-no-es-no-bueno, breve y de alto nivel. Artículo de Satoshi.





Por supuesto, hay varios artículos extensos del abajo firmante que contienen inmersiones profundas muy detalladas en muchos aspectos individuales del fraude que Craig Wright ejecutó durante su siempre fallida búsqueda de ser reconocido como alguien que claramente no es: Satoshi Nakamoto . Pero es absolutamente justo decir que esos formatos largos se dirigen principalmente a un público específico.





Así que aquí tienes, querido lector. La versión comprimida y de mayor nivel de toda mi obra TL;DR Medium, con nuevamente toneladas de enlaces a todas las fuentes relevantes, entrelazadas en una línea de tiempo que comienza en 2007, cuando el verdadero Satoshi comenzó a diseñar y codificar nuestro amado Bitcoin. Esta línea de tiempo contendrá solo los aspectos más destacados de las mentiras, engaños, autopropiedades y falsificaciones de Craig Wright.





Permítanme humildemente llamarlo la madre de todos mis artículos de Craig “Faketoshi” Wright hasta ahora. Para aquellos que necesitan una introducción rápida y fácilmente digerible al mundo del cosplay fraudulento de Craig Wright.





Vamos.

Entonces, ¿qué le pasa a Craig Wright de todos modos?

Mucho. Básicamente todo. Digamos que Craig Wright ya debería ser capaz de patentar sin esfuerzo el concepto de “demostrar una negatividad en todos los sentidos posibles”. Porque, Craig Wright:





Nunca ha firmado un mensaje en una dirección conocida de Satoshi Bitcoin que pueda ser verificada de manera amplia y pública mediante su firma.

En cambio, hay otros que han podido firmar direcciones de Bitcoin en su llamada 'lista Tulip Trust' de bitcoins minados por Satoshi en la era 2009-2010 (consulte la sección " El año 2020 "), dejando perfectamente clara esta lista. es una falsificación

"), dejando perfectamente clara esta lista. es una falsificación Nunca ha movido ninguno de los bitcoins Satoshi conocidos.

En cambio, hay otros que han podido mover (bloquear subsidios) bitcoins de su llamada 'lista Tulip Trust' de bitcoins minados por Satoshi en la era 2009-2010, dejando perfectamente claro (nuevamente) que esta lista es una falsificación.

Nunca ha usado una de las contraseñas de Satoshi para iniciar sesión en ninguno de los foros y otras plataformas que Satoshi usó en la era 2008-2010 para publicar un mensaje.

Nunca ha usado una de las claves PGP de Satoshi.

Para empeorar las cosas, Craig Wright ni siquiera usó la caja de herramientas PGP de Satoshi. Craig en 2009: “Hoy en día uso PGP Desktop para PGP”. Satoshi usó GnuPG v1.4.7 (MingW32) .

Nunca ha usado una de las direcciones de correo electrónico de Satoshi.

Nunca ha encontrado ningún material de Satoshi previamente desconocido que pueda verificarse con cualquiera de los primeros desarrolladores de Bitcoin u otros OG de Bitcoin.

Nunca ha proporcionado ninguna 'evidencia Satoshi' física o digital intacta.

En cambio, sólo ha proporcionado cientos de piezas falsificadas y retroactivas de 'evidencia Faketoshi'.





Y no sólo la comunidad Bitcoin lo sabe a ciencia cierta, también los jueces lo notan .

Nunca se le han ocurrido testigos remotamente creíbles que pudieran mostrar evidencia física de su condición de Satoshi.

Simplemente no puedo codificar. Repita: Craig Wright simplemente no puede codificar (consulte el capítulo ' 2. Codificación de Bitcoin: ¿Tiene Craig Wright las habilidades? ' para ver numerosos ejemplos).

No tiene ningún tipo de estilometría que coincida con el del verdadero Satoshi.

No fue reconocido como Satoshi por la Oficina de Impuestos de Australia (ATO), que lo investigó minuciosamente en la era 2013-2015 (y que actualmente está ejecutando una investigación criminal en su contra). En cambio, declararon a principios de 2016 que creían firmemente que " Craig Wright no es el creador de Bitcoin, y que pudo haber creado el engaño para distraer la atención de sus problemas fiscales ", porque se encontró que la mayor parte de la evidencia de Craig era una " nulidad basada en una farsa". . "

Para agregar, en ninguna de sus numerosas demandas en las que está o estuvo involucrado, un juez o un jurado lo reconoce como Satoshi Nakamoto.

En cambio, varios jueces determinaron y dictaminaron recientemente que no ha sido reconocido como Satoshi de ninguna manera material.

Ha sido sorprendido mintiendo y reescribiendo falsamente la historia dentro y fuera de los tribunales en numerosas ocasiones, y no sólo sobre su autoproclamado Satoshi-ness.

Es bien conocido por una enorme caja de tesoros llena de pertenencias en las que contradice completamente al verdadero Satoshi Nakamoto, como este ejemplo:







y esto es lo que dijo el verdadero Satoshi:





He desarrollado un nuevo sistema de efectivo electrónico P2P de código abierto llamado Bitcoin. Está completamente descentralizado, sin servidor central ni partes confiables, porque todo se basa en pruebas criptográficas en lugar de confianza.





Unos días más tarde, el 15 de febrero de 2009, Satoshi enfatizaría firmemente cuán extremadamente importante era para él la naturaleza descentralizada de Bitcoin:





“Espero que sea obvio que fue SÓLO [el énfasis es mío] la naturaleza controlada centralmente de esos sistemas lo que los condenó. Esta es la primera vez que probamos un sistema descentralizado y no basado en la confianza”.





Permítanme ser perfectamente claro acerca de las citas anteriores de Satoshi Nakamoto: si uno niega o no comprende la importancia, y mucho menos no apoya, la descentralización total de Bitcoin, entonces no comprende a Satoshi Nakamoto, entonces no comprende a Satoshi Nakamoto. No entiendo Bitcoin, y entonces uno no es 1,000% ciertamente el inventor de Bitcoin. Punto final.





Ahora volvamos a la lista de viñetas del cosplayer de Satoshi Nakamoto, Craig Wright:





Ha demostrado una total incompetencia en todos los niveles en lo que respecta a su conocimiento de Bitcoin: diseño y tecnología (como lo explica Satoshi en el documento técnico de Bitcoin, en el Foro de Bitcoin y en otros lugares, incluso de forma privada a los desarrolladores de Bitcoin en la era 2008-2011), desarrollo. dinámica, legal, social, económica… lo que sea, Craig lo paralizó, arruinó o destruyó

Inspirado en la creación, pero no ha hecho *ninguna contribución* a su código base, de una bifurcación de altcoin fallida en noviembre de 2018 llamada BSV que, con una extensión enorme, se parece remotamente a algo Bitcoin pero que en realidad es un "protocolo grabado en piedra". (señal de alerta: Satoshi estaba en contra de esto) imitación minoritaria que 'almacena datos arbitrarios' (otra señal de alerta: Satoshi estaba en contra de esto) de otra bifurcación fallida de altcoin llamada Bcash (BCH) que se separó de Bitcoin en agosto de 2017

Es bien conocido por una lista alucinante de plagios, tanto dentro como fuera del ámbito de Bitcoin (se puede encontrar una lista completa de sus plagios en " Craig Wright: El fraude que no llegó a los tribunales. Todavía. ")













No puedo acercarme ni remotamente a varios candidatos Satoshi más lógicos, como Adam Back, Nick Szabo, Timothy May, Hal Finney, David Chaum, y no olvidemos al fallecido cypherpunk Len Sassaman (pero no olvidemos tampoco que ninguno de estos alguna vez alguien se presentó como candidato a Satoshi)

Tiene que "competir" por el apodo de Satoshi contra aproximadamente una docena de otros pretendientes conocidos de Satoshi. Sin embargo, estos individuos, de los cuales dos están cumpliendo pena de cárcel en este momento, también se consideran Faketoshis, al igual que Craig Wright, ya que ninguno de ellos entregó ninguna prueba... al igual que Craig Wright.





Ahora, repasemos una breve historia de Satoshi Nakamoto (2007-2011) y entrelazamos esta historia con la historia del cosplay de Satoshi de Craig Wright (2014-presente). El lector sabrá que 2014/2015 y 2019 fueron años muy productivos para Craig Wright. Muchas falsificaciones descuidadas para respaldar la falsa afirmación de que él es Satoshi Nakamoto se remontan a estos años.

Craig Wright contra Satoshi Nakamoto, la cronología

El preludio 1997-2006

Aunque Satoshi Nakamoto nunca indicó, ni siquiera insinuó, que estuviera haciendo algo relacionado con Bitcoin en estos años, Craig Wright creó una narrativa falsa y completamente desacreditada de que algo llamado 'BlackNet' era el predecesor de Bitcoin. En febrero de 2019, incluso mintió sobre 'BlackNet' como parte de su falsa afirmación de Satoshi ante la CFTC.













Dado que ha sido completamente desacreditada, Craig Wright parece haber abandonado la mentira de BlackNet en los últimos días.

El año 2007

Satoshi Nakamoto comienza a codificar Bitcoin. Y sabemos que empezó aproximadamente en mayo de 2007 porque el 17 de noviembre de 2008 le dijo a James A. Donald :





"Creo que trabajé en todos esos pequeños detalles durante el último año y medio mientras lo codificaba, y había muchos de ellos".





Y el 18 de junio de 2010 Satoshi Nakamoto repitió en el Foro Bitcoin, cuando le preguntaron “¿ Cuánto tiempo llevas trabajando en este diseño Satoshi?” "





“Desde 2007. En algún momento me convencí de que había una manera de hacer esto sin necesidad de confiar en absoluto y no pude resistirme a seguir pensando en ello. Mucho más trabajo fue diseñar que codificar”.





Satoshi también dejó perfectamente claro que primero ejecutó la parte de codificación de Bitcoin y sólo entonces comenzó a escribir el documento técnico de Bitcoin en el último minuto, como le explicó a Hal Finney el 8 de noviembre de 2008:









Craig Wright, por otro lado... Al sentir la presión de un puñado de demandas por difamación que inició a principios de 2019, y Hodlonaut incluso lo contrademandó en Noruega por el llamado alivio no declaratorio, Craig se dio cuenta de que potencialmente necesitaba mucho trabajo convincente. 'Evidencia de Satoshi' para mostrar a sus oponentes en estas demandas.





Así que Craig Wright se puso a trabajar frenéticamente, creando todo tipo de documentos falsificados y archivos digitales retroactivos que se suponía que debían dar la impresión, a primera vista, de que estaban almacenados y encontrados en el ático de Satoshi Nakamoto.





Una de las falsificaciones que Craig creó en 2019 fue un documento de actas de una reunión de BDO, que databa de agosto de 2007. Esta falsificación es única porque es la única que conocemos actualmente con una fecha (anterior) de 2007 .





Pero, como de costumbre, deje que la comunidad Bitcoin destruya rápidamente cualquier credibilidad de la prueba de Craig y convierta su evidencia de Satoshi en el siguiente elemento de una lista cada vez mayor de falsificaciones de Faketoshi.









El año 2008

Satoshi Nakamoto comenzó a escribir el documento técnico de Bitcoin y envía un borrador a algunas personas como Wei Dai y Adam Back. Compra de forma anónima el dominio bitcoin.org, publica el documento técnico en la plataforma Metzdowd de cypherpunk y comparte el código fuente inicial de Bitcoin con fines de revisión con algunas personas. Entre ellos se encuentra Hal Finney.









Craig Wright, por otro lado, afirma en 2019 en público con un documento (imagen abajo, izquierda) que eligió el apodo de Satoshi Nakamoto en enero de 2008. Este documento fue inmediatamente desacreditado nuevamente como una falsificación clara por parte de la comunidad Bitcoin. !





Para colmo de males, en septiembre de 2022 se hizo público un informe forense de KPMG Noruega después del juicio noruego Hodlonaut contra Wright, que mostraba exactamente la misma falsificación (imagen abajo, derecha).





Por supuesto, KPMG Noruega también determinó, con mayor detalle aún , que el documento que Craig Wright mostró frente a la cámara web en 2019 es precisamente eso: una falsificación casera de Craig Wright.













Luego estuvo el caso de algunos borradores del documento técnico de Bitcoin de principios de 2008 que aparecieron en la demanda hodlonaut contra Wright Noruega.









¿Qué le dice todo esto al lector? Nos dice que Craig Wright básicamente creó esta nueva línea de falsificaciones específicamente para la demanda hodlonaut v Wright en Noruega, que se desarrolló desde principios de 2019 hasta finales de 2022. Y Craig, a quien se le pidió que creara la crema de la crema de su Satoshi Nakamoto. evidencia: creó docenas de estas falsificaciones (con fecha anterior a 2008): archivos de código fuente, otros borradores de documentos técnicos, impresiones, imágenes, lo que sea. El departamento de investigación forense de KPMG Noruega examinó los 71 documentos y archivos que Craig había entregado y descubrió que todos eran… oh sorpresa… falsificaciones.









¿Listo para otro proyecto propio de Craig Wright? Es demasiado para este artículo describirlos todos, pero este es bastante divertido. En mayo de 2008, Craig obtuvo una Maestría en Derecho en la Universidad de Northumbria en Newcastle.













Así que en marzo de 2019 Craig se jactaba de ese hecho , dando lugar al enésimo autopropio de Craig Wright. Porque mira lo que Satoshi Nakamoto le dijo a Mike Hearn el 27 de abril de 2009 , casi un año después de que Craig Wright obtuviera su título de abogado…













Otras afirmaciones falsas pero completamente desacreditadas de Craig Wright en las que intentó reescribir la historia de Bitcoin en 2008: dijo que puso fibra en Bagnoo (no, no sucedió), instaló y mantuvo una red Bitcoin de 60 a 70 computadoras (no , una red tan masiva no era necesaria para lanzar Bitcoin y solo existía en los sueños de Craig), y afirmó que pagó por el dominio bitcoin.org con su tarjeta de crédito (no, tampoco sucedió como esta declaración en su blog sólo fue apoyado nuevamente con una de sus infames falsificaciones).

El año 2009

El 3 de enero de 2009, Satoshi Nakamoto creó el bloque Bitcoin Genesis (también conocido como bloque 0). Sin embargo, el bloque 1 no se minó hasta el 9 de enero de 2009. El 8 de enero de 2009, Satoshi lanzó el software Bitcoin v0.1.0 Alpha.





Hal Finney es el primer "ejecutador de bitcoins" y también la primera persona que bloquea Bitcoin en su dispositivo. Juntos, Satoshi y Hal resolvieron rápidamente el problema sin interrumpir la red Bitcoin en su conjunto.





Luego, Dustin Trammell, que comenzó a ejecutar un nodo completo de Bitcoin solo unas horas antes que Hal Finney, rápidamente siguió ejecutando el segundo nodo de minería de Bitcoin a principios de enero de 2009 junto con Hal Finney, cuando descubrió que tenía que usar el menú del software del nodo de Bitcoin 'Opciones - Generar monedas'. ' para activar la minería.





Unos meses después de 2009, Martti Malmi se unió a Satoshi como desarrollador de Bitcoin y administrador del sitio web de Bitcoin en bitcoin.org. A finales de 2009, justo después de que Bitcoin comenzara a descubrir su precio con la ayuda del mismo Martti Malmi que realizó el primer intercambio de BTC a USD del mundo con el recién creado intercambio de Bitcoin New Liberty Standard, y después de que Satoshi cambiara Bitcoin de un estado Alfa a Beta poco después de esto. En su primera operación, también crearon juntos el Foro Bitcoin (una plantilla gratuita del Foro Simple Machines), bajo un subdominio de bitcoin.org.













Mientras tanto, en el campo de Faketoshi... Se están preparando más reescrituras incompetentes de la historia de Bitcoin en 2014/2015. Echemos un vistazo al blog de Craig Wright. Cuando Craig comenzó a hacer cosplay de Satoshi en 2014, este fue inicialmente el único lugar donde dejó caer sus migas de pan públicas, que sin embargo no lograron obtener una mayor tracción.





También es notable la refutación de la explicación de Craig Wright en 2019 de por qué hay seis días entre el bloque Génesis (bloque 0) y el bloque 1: porque, como Craig afirmó varias veces en diferentes ocasiones, Microsoft parche el martes, un lanzamiento global mensual recurrente de Microsoft. actualizaciones y parches, interrumpió y cerró su red Bitcoin el 3 de enero de 2009, inmediatamente después de la creación del bloque Génesis de Bitcoin. Entonces nuestro cosplayer necesitó configurar una nueva red Bitcoin, lo que le llevó seis días. Por lo tanto, el bloque 1 no se creó hasta el 9 de enero de 2009, según Craig.





Sin embargo, en enero de 2009, Microsoft lanzó globalmente el evento mensual del martes de parches de Microsoft el día 13, que es diez días DESPUÉS de la creación del bloque Génesis de Bitcoin, y cuatro días DESPUÉS de la creación del bloque 1 de Bitcoin.





Ups. Craig Wright arrestado. De nuevo.

El año 2010

Si bien este año comenzó con varias bofetadas de “ egoísmo abrumador ” y patadas de “ tonterías completas ” seguidas de un gancho de “ gente como usted es peligroso y necesita ser expuesto antes de que alguien en una posición de poder realmente crea que usted sabe de lo que está hablando ”. al final en la cara de Craig Wright por una personalidad de Internet llamada 'Thor (Martillo de Dios)' sin hablar de Bitcoin sino de ' Banca por SMS '...





Al mismo tiempo, es justo decir que 2010 terminó con un adiós a Satoshi Nakamoto, quien abandonó con estilo la comunidad de desarrollo de Bitcoin en diciembre. Hal Finney, activo en Bitcoin desde sus inicios hace más de dos años en este momento, pero en este momento inconsciente de su próxima partida, le dijo a Satoshi que consideraba el código de Bitcoin " un trabajo impresionante " y algunos de sus elementos que había estudiado. “ maquinaria poderosa ”.









La diferencia entre cómo la gente percibía a Craig Wright y cómo percibían a Satoshi Nakamoto en el mismo año no podría ser más obvia, ¿verdad?

El año 2011

El año 2011 es notable, porque es el momento en el que Craig Wright se enteró, alrededor de julio, de la existencia del Bitcoin de Satoshi. Tres meses después de los últimos mensajes privados conocidos a los principales desarrolladores de Bitcoin de ese momento (Mike Hearn, Gavin Andresen y Martti Malmi) del verdadero Satoshi “ He pasado a otras cosas. Está en buenas manos con Gavin y todos. Nakamoto, encontramos a Craig Wright escribiendo errores Bitcoin en todo tipo de formas: 'bitcoins', 'Bit Coin', '(Bit Coin)', 'BitCoin', sin nunca escribirlo como lo hizo Satoshi en público.





Ahora dejemos que esto se asimile: el verdadero Satoshi Nakamoto nunca lo deletreó como lo hizo Craig Wright en 2011, ya que Satoshi siempre deletreó 'Bitcoin' o 'bitcoin(s)'.





Y Craig Wright tardó varios años en darse cuenta de eso.









El año 2012

Dado que el verdadero Satoshi Nakamoto ya no existe, ahora podemos centrarnos solo en Craig Wright. En julio, Craig muestra a su audiencia en línea que sabe un par de cosas sobre "metadatos". Sin embargo, este conocimiento no es suficiente para sorprender a los expertos forenses con falsificaciones digitales impecables en los próximos años.













Y no son sólo los metadatos de las falsificaciones de Craig los que exponen su descuido. A continuación se muestra un ejemplo en el que la ATO descubriría en 2014/2015 que el contenido era una completa invención de la realidad, ya que Dave Kleiman nunca tuvo nada que ver con las empresas del Reino Unido mencionadas.





En cambio, la ATO descubrió que el propio Craig Wright había comprado estas empresas en enero de 2014 para utilizarlas en su fraude fiscal multimillonario en esa época. En ese momento, Dave Kleiman ya no estuvo entre los vivos durante nueve meses.





El año 2013

Otro año muy destacable. Cuando Craig Wright compró sus primeros puñados de bitcoins en el intercambio Mt Gox en abril. ¿Esto le hizo sentir mal, se podría preguntar? Al observar la repentina ola de escritura sobre Bitcoin en su blog (no menos de cuatro artículos extensos en tres días) que se encendió inmediatamente después de sus primeras compras de bitcoins, ¡uno podría pensar que sí! Echemos un vistazo a cómo fue en abril (copiado de “ Faketoshi, The Early Years, Part 1 ”):





27 de abril de 2013

Craig Wright compra 25,5 BTC en Mt Gox. Estos son los primeros bitcoins que tocaría físicamente en su vida.





27 de abril de 2013

Craig publica su primera entrada de blog sobre Bitcoin: “ Una diatriba sobre Bitcoin ”





Una parte reveladora de su publicación dice: “Bitcoin no es la única solución, pero sí la principal. […] He hecho mi apuesta y es contra todos aquellos que creen que la confianza requiere una autoridad central”.





No parece que el inventor de Bitcoin esté hablando aquí, ¿verdad? Al contrario, te dice por qué Craig Wright nunca se refirió a estas publicaciones de blog hasta ahora...









27 de abril de 2013

Craig publica su segunda entrada de blog sobre Bitcoin: “¿ Es realmente el acaparamiento un problema con Bitcoin? "





28 de abril de 2013

Craig publica su tercera entrada de blog sobre Bitcoin “¿ Por qué Bitcoins? "





29 de abril de 2013

Craig publica su cuarta entrada de blog sobre Bitcoin “ Is ¿Bitcoin volátil? "





Unas semanas después de su 'redpilling', Craig organiza un fraude fiscal bastante masivo en Australia con direcciones de Bitcoin que aparentemente escogió al azar de la lista de ricos de Bitcoin.





¿Cómo sabemos, a pesar de sus propias afirmaciones sobre la ATO, que Craig Wright nunca fue propietario y mucho menos controló estas direcciones aleatorias de Bitcoin que contienen cientos de miles de BTC? Lo sabemos porque la ATO solicitó varias veces en la era 2013-2015 que Craig firmara estas ricas direcciones de lista. Sin embargo, Craig siempre se acobardó ante estas solicitudes de firma con excusas poco convincentes. Entonces nunca sucedió. La ATO confirma:









En cambio, esto es lo que sucedió en 2019 en una de estas direcciones que Craig afirmó poseer y controlar en varios documentos falsificados y retrodatados que había creado en su era de fraude fiscal australiano, documentos que se hicieron públicos en la demanda Kleiman v Wright:









Craig también abusó de su 'amigo' muerto Dave Kleiman, que había fallecido en abril de este mismo año, en su fraude fiscal australiano en 2013. Dave, su firma falsificada se encontró en varias falsificaciones de documentos retrodatados que Craig creó para promover este fraude fiscal. El hallazgo de estas firmas falsas, y muchas más falsificaciones, discrepancias e historias inconcebibles de Craig Wright, conduciría en última instancia a la demanda Kleiman contra Wright en los Estados Unidos en febrero de 2018, cuando el hermano de Dave Kleiman, Ira, arrastró a Craig a los tribunales de Miami. Florida, acusándolo de todo tipo de fraude, incluido el de 'Conversión'.













Para resumir, resultó que el jurado del caso Kleiman contra Wright, después de un juicio de cuatro semanas de duración y deliberaciones prolongadas, penalizó a Craig Wright en diciembre de 2021 por la friolera de 100.000.000 de dólares después de resolver el fraude de Craig Wright (*) que él cometido en 2013 tras la muerte de Dave Kleiman, bajo el sello 'Conversion'.





(*) el artículo vinculado del abajo firmante ganó un premio de 1.000 dólares y llegó hasta el sitio web de Nasdaq con el título “ El último fallo judicial no es una victoria para Craig Wright o sus reclamaciones de Satoshi ”. 😎





Entonces, ¿cómo llegó el jurado a esta conclusión?





A principios de 2011, antes de que Craig Wright supiera siquiera sobre Bitcoin, Dave Kleiman creó W&K Info Defense Research LLC. Craig unió fuerzas con Dave como un arma contratada, pero finalmente no remunerada, y juntos intentaron conseguir cuatro proyectos de TI en la organización de Seguridad Nacional de EE. UU. Sin embargo, eso fracasó y W&K se disolvió en 2012 sin recibir ningún ingreso. En la segunda mitad de 2013, después de la muerte de Dave Kleiman, Craig Wright reformó fraudulentamente estos cuatro proyectos que nunca sucedieron en algo: minería/software/IP de Bitcoin que tampoco sucedió, utilizando declaraciones falsas y varias falsificaciones en un caso de la Corte Suprema de Australia en el que Craig era a la vez demandante y demandado (porque Dave Kleiman ya no estaba vivo). Milagrosamente, el juez australiano aprobó las afirmaciones falsas de Craig en noviembre de 2013 y, sobre el papel, Craig ahora "poseía" casi 57 millones de dólares en software e propiedad intelectual de Bitcoin que había creado de la nada. Luego, Craig utilizó este software y propiedad intelectual de Bitcoin obtenidos solo en papel de manera fraudulenta en su fraude fiscal australiano en los años posteriores a 2013. En la sección " El año 2015 " aprenderemos cómo terminó eso...





Volvamos a Kleiman contra Wright. Tres meses después, en marzo de 2022, la jueza federal Beth Bloom añadió otros $43.132.492,48 en intereses previos al fallo, endeudando a Craig por un total de $143.132.492,48. Y para agregar, desde diciembre de 2021 también sigue funcionando un reloj de intereses posterior a la sentencia de alrededor de $ 1,000 a $ 1,500 por día.





Sin embargo, Craig Wright no ha pagado ni un centavo de estas cantidades en el momento de escribir este artículo, enero de 2023, a W&K Info Defense Research LLC (como dijo la compañía de Dave Kleiman, ahora administrada por Ira Kleiman).









El año 2014

El cosplay de Satoshi de Craig Wright comenzó en enero con una pista para la ATO y con un mensaje aún más claro en un correo electrónico a la propiedad de Kleiman un mes después:





" Tu hijo Dave y yo somos dos de las tres personas clave detrás de Bitcoin "









Bajo la creciente presión de las investigaciones de la ATO, Craig Wright sentó las bases del mito Tulip Trust en octubre cuando compró la empresa de estanterías vacías Tulip Trading Ltd ubicada en las Seychelles. Posteriormente, comenzó a crear una línea de falsificaciones para que pareciera que Tulip Trust (una empresa conjunta de Tulip Trading Ltd y Wright International Investments Ltd) era parte de los esfuerzos comerciales de Craig relacionados con Bitcoin desde el inicio de Bitcoin.





No lo fue, por supuesto.





Más aquí: " Falsificación de la lista Tulip Trust de Craig Wright: una historia completa "

El año 2015

Este año, Craig Wright defraudó a Calvin Ayre con una billetera de papel falsa durante un proceso de rescate. En ese momento, la ATO solicitó que Craig devolviera millones en declaraciones de impuestos recibidas indebidamente, más multas, pero Craig no pudo cumplir con estas solicitudes.





Captura de pantalla tomada de “ El cuento de Faketoshi de 1Feex ”.









Para quién esté interesado, la ATO publicó varios informes y transcripciones en estos años, trazando el fraude fiscal que realizó Craig Wright en esta época y destruyendo las numerosas Aldeas Potemkin que había establecido. Craig, su cosplay de Satoshi era, y sigue siendo, sólo uno de esos Pueblos Potemkin. Esos informes y transcripciones son dignos de leer, ¡déjame decirte!









La siguiente cita de uno de los informes de la ATO resume muy bien toda la situación fiscal de Craig Wright. Como Craig, su reclamo de Satoshi se mezcla con su estafa fiscal, es absolutamente justo decir que se basa en las mismas arenas movedizas fraudulentas, un reclamo falso que también puede considerarse una " nulidad basada en una farsa ".





¿Recuerda el resumen de Kleiman v Wright en “ El año 2013 ”? Ahora eche un vistazo al párrafo 95 a continuación, cómo la ATO juzgó esta Aldea Potemkin.





“Además, no aceptamos que los procedimientos del Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur hayan resultado en ninguna adquisición por su parte de software o propiedad intelectual de W&K, ni en ninguna adquisición por su parte de software o propiedad intelectual de W&K por el valor afirmado. La NSWSC no consideró ninguna evidencia ni llegó a ninguna conclusión de hecho sobre la existencia o el valor del software que usted supuestamente adquirió de W&K como resultado del procedimiento”.





En efecto. Ya juzgó un Pueblo Potemkin en 2015.





A finales de año, Wired y Gizmodo , que afirmaron haber recibido material de alguien que hackeó a Craig Wright (una afirmación que casi nadie cree, muchos creen firmemente que Craig se engañó a sí mismo), publicaron artículos que "revelan" que Craig Wright posiblemente estaba Satoshi Nakamoto. Tan rápido como estos artículos aparecieron en línea, igual de rápido fueron corregidos con descargos de responsabilidad , debido a muchas discrepancias y evidencia fraudulenta (*) encontrada dentro y alrededor del 'paquete dox'.





"Este artículo se actualizó para aclarar las afirmaciones de Wright, y el titular se cambió para dejar en claro que WIRED ya no cree que Wright sea el creador de Bitcoin ". (el énfasis es mío)





(*) Como una clave PGP 'Satoshi' falsa y retroactiva insertada retroactivamente en una publicación de blog de Craig Wright de 2008 entre 2012 y 2014, como informa Vice en su artículo del 9 de diciembre de 2015 " Las claves PGP de Satoshi probablemente están retroactivas y apuntan a un engaño". ”.





Puede encontrar una descripción completa y desacreditación de todas las afirmaciones de Craig Wright de que " fui pirateado " en mi artículo " Su Señoría, ¡el perro se comió mi tarea!". ”.

El año 2016

Después de leer los informes de la ATO, estoy seguro de que no sorprenderá al lector que en enero de 2016, los funcionarios de la ATO dejaran perfectamente claro a The Weekend Australian lo que "creían firmemente" sobre la falsa afirmación de Satoshi de Craig Wright.













En mayo, después de meses de preparación que incluyeron sesiones de capacitación para los medios, Craig Wright no logró impresionar con una revelación de ' Satoshi está firmando ' para la cual incluso creó un sitio web falso SiliconAngle, y finalmente abandonó el esfuerzo con un intento de suicidio falso y una mala decisión. excusa pública.













Como resultado de este fracaso total de la firma, el periodista de la BBC Rory Cellan-Jones, Gavin Andresen y Jon Matonis nunca devolvieron hasta el momento el BTC que pagaron a la dirección de Bitcoin del bloque 9 propiedad de Satoshi, del cual Craig había afirmado que él poseía la clave privada.





También en 2016, se investigó el documento técnico de Bitcoin para ver si podría haber sido escrito por Craig Wright. La conclusión: no.





“IBT recurrió a Juola & Associates, una empresa con sede en Pittsburgh, Pensilvania, que utiliza una técnica conocida como estilometría para determinar los autores de textos anónimos. Juola comparó los escritos de Wright con textos atribuidos a Nakamoto. La empresa ha estado rastreando los mensajes de texto de Nakamoto durante años. John Noecker, científico jefe de Juola & Associates, dijo que no cree que Wright haya sido el autor del libro blanco de bitcoin, basado en textos lingüísticos. Utilizó una herramienta de análisis llamada Envolvente que condensa millones de características lingüísticas que la empresa ha estudiado durante años”.—“El análisis de texto confirma que Craig Wright no es Satoshi Nakamoto”





Otro hecho notable en 2016 fue la publicación de “ The Satoshi Affair ” de Andrew O'Hagan. Andrew había estado siguiendo y entrevistando a Craig Wright y su séquito entre noviembre de 2015 y mayo de 2016, para respaldar la (fallida) revelación de Satoshi. En los últimos días, Craig ha estado mintiendo diciendo que se suponía que Andrew O'Hagan escribiría sobre la empresa nChain.

El año 2017

Podemos ser breves sobre el año 2017. Fue básicamente un año en el que Craig Wright se estaba lamiendo las heridas y mantuvo las cosas sobre sus falsas afirmaciones de Satoshi en un perfil bastante bajo. Se había hecho amigo de Roger Ver en 2015, y cuando se desató la bifurcación de Bitcoin Bcash (BCH) en agosto, Craig siguió a su amigo Roger y comenzó a apoyar a Bcash.













El libro de lectura obligada de Jonathan Bier " The Blocksize War " (capítulo 'Faketoshi') señala sobre este período en el tiempo:





“También había muchas pruebas de fraude y engaño cometidos por el señor Wright para que las señalaran los pequeños bloqueadores. Por ejemplo, Wright editó su blog, fechado en 2008, siete años después, en 2015, para que pareciera que estaba escribiendo un artículo sobre criptomonedas en ese momento, a pesar de que una instantánea del blog de 2014 no incluye este comentario sobre criptomonedas. Al asociarse con él, los grandes bloqueadores dañaron enormemente su causa. (El énfasis es mío) Apartó a muchas de las masas indecisas en el medio, convenciéndolas de permanecer neutrales o unirse al lado del bloque pequeño. Convencer y persuadir a estas personas es de lo que se trataba la guerra del tamaño de bloques. No fue hasta mucho después de que terminó la guerra, en noviembre de 2018, cuando los restos de los grandes bloqueadores finalmente se separaron de Craig; Bueno, la mayoría de ellos de todos modos."

El año 2018

El inicio de 2018 nos muestra a un Craig Wright al que nunca volveremos a escuchar en años posteriores. De una entrevista con Jimmy Nguyen llamada " Un mundo de Bitcoin Cash " podemos escribir (avance rápido hasta el minuto 34:35) las siguientes citas:





“Por eso estamos colaborando con muchos grupos en este momento. Acabamos de anunciar el proyecto Electrum Cash, que de alguna manera aumentará las transacciones privadas, la fungibilidad y mucho más dentro de Bitcoin [Cash], por lo que lo que realmente permitirá es que la gente comience a tratarlo como efectivo. Lo sé, a mucha gente no le gustará esto en ciertas áreas, porque cuando terminemos con la adición de Umbrales Cegados y algunas otras cosas, será verdaderamente fungible. No habrá ningún análisis de la cadena de red. No vincularán las cosas a las billeteras, no habrá ninguno de estos servicios como los que venden nuestros amigos en Rusia en este momento. Donde lleguen, el gobierno que compró Bitcoin, lo siento, vamos a arruinarle totalmente el discurso en ese caso y básicamente arruinar todo lo que quiere hacer para intentar descubrir la historia de Bitcoin. Básicamente, se puede retroceder individuo por individuo como gobierno tal como funciona el efectivo y volveremos al efectivo fungible. [aplausos] Entonces, aquellos que están invirtiendo su dinero en el análisis de la cadena, lamento que vayamos a hacer de su vida una pesadilla. […] También he estado en comunicación con los grupos clave de desarrolladores de Bitcoin Cash y obviamente son muy importantes porque ayudan y contribuyen con su tiempo a las implementaciones de software que son tan claves para el éxito de Bitcoin Cash y que hemos anunciado con "Planean tener, ya sabes, cada seis meses a partir de mayo de este año [2018] actualizaciones de protocolo porque ya no queremos llamarlas bifurcaciones duras, son actualizaciones de protocolo de software". (enfatiza el mío)





Sin embargo, menos de un año después, Craig Wright, su narrativa de 2017/principios de 2018, que todavía es algo parecida a Satoshi para el transeúnte casual sin ningún conocimiento de Bitcoin, daría un giro de 180 grados y se alejaría de cualquier cosa que recuerde a Satoshi. Nakamoto.





La nueva narrativa de Craig ahora es un " protocolo escrito en piedra " (Satoshi dijo " diseño central escrito en piedra ") seguido más tarde por " congelar y reasignar monedas con la herramienta de notario " (Satoshi dijo que " las transacciones de Bitcoin pueden ser suficientemente irreversibles en una hora o dos. " y " Las monedas perdidas solo hacen que las monedas de los demás valgan un poco más. Piense en ello como una donación para todos ").





A partir de 2018, también vemos que los ataques a Faketoshi aumentan nuevamente en Bitcoin y en la industria relacionada con las criptomonedas en general. Algunos ejemplos:









El 23 de mayo encontramos este breve pero divertido clip en YouTube. Obviamente es justo decir que Craig Wright es criticado en todo el mundo por su falsa afirmación de Satoshi.









De un correo electrónico de junio de 2018 nos enteramos de que Craig Wright es objeto de una investigación criminal por parte de la ATO. Esas investigaciones criminales fácilmente demoran diez años o más, por lo que es probable que concluyan solo en algún momento de los próximos uno a tres años (2023-2025).





Conozca a Melanie Johnston, investigadora criminal del departamento de evasión fiscal y delitos: grupos privados e individuos de alto nivel neto de la ATO.









En junio también Craig Wright choca con el desarrollador de Bitcoin, Peter Todd. Craig tuitea el día 29: “ Esto es todo. Que te jodan, pequeño. Voy a recuperar mis escritos. Quieres competencia… que te jodan. Voy al modo multimillonario total. Tu quieres esto. Usted lo consigue. Tú pediste esto. ¡No te gustará lo que viene! Crees que no puedo elegir lo que pruebo, a quién…. mirar ".





Para demostrar su "modo multimillonario", Craig muestra varias imágenes de "sus" activos en Twitter, entre ellos un yate elegante y obviamente nada barato.













¿Pero Craig realmente era dueño de ese yate en 2018? No.





“Pero había algo extraño en la imagen del yate. Por un lado, tenía una resolución más baja que las otras fotos. También tenía una bandera islandesa Hvítbláinn. Wright es australiano. Esto me inspiró a investigarlo un poco más profundamente. Y como cualquier persona con dos dedos de frente que tiene miedo de que lo estén pescando, busqué en Google la imagen a la inversa. Eso me llevó a Freelancertours.com, donde alojan exactamente la misma imagen. No puedo preguntarle a Craig Wright sobre esto porque me bloqueó en Twitter, su sitio web personal ya no está en línea y la empresa para la que trabaja, nChain, no ha respondido a mis correos electrónicos”. - Ian Demartino, CoinJournal





Con todo, se está preparando el escenario para lo que viene: Craig desencadenará una gran cantidad de demandas en los años venideros.





Mientras tanto, Craig Wright inspiró a sus fanáticos, seguidores y patrocinadores como Calvin Ayre a crear una imitación de Bcash (BCH) en noviembre de 2018. Así que bifurcaron BSV de Bcash, establecieron el nuevo protocolo en piedra, abandonaron el concepto de código abierto y el modelo de consenso de Nakamoto. que Satoshi había diseñado y construido, establecieron un desarrollo centralizado alrededor de nChain y la Asociación BSV, comenzaron a bombear datos arbitrarios en la cadena de bloques BSV, dejaron de admitir nodos completos, se negaron a admitir cualquier escalamiento fuera de la cadena y, en cambio, ahora solo tienen grandes bloques 'Gigameg'.





Sí, todo lo que vaya en contra de Satoshi Nakamoto, su diseño, sus consejos y sus instrucciones. Por lo tanto, BSV es actualmente una monstruosidad de cadena de bloques paralizada, centralizada, sin escala y fallida que no se parece ni remotamente a nada de Bitcoin que Satoshi Nakamoto aprobaría.









El año 2019

La ola de litigios de Craig Wright comienza con no menos de cinco casos de difamación. Craig descontinuará algunos (Vitalik Buterin, Adam Back, a quien se le reembolsa el 100% de sus costos) y perderá a todos los demás (Roger Ver, Peter McCormack y Hodlonaut).





En 2019, Craig Wright expulsó a dos personas de su equipo Satoshi (Dave Kleiman y David Rees) para reemplazarlos con otras dos personas (Gareth Williams y Donald Lynam). Tenga en cuenta que tres de estas cuatro personas fallecieron antes de que comenzara el cosplay de Craig en 2014.





Un evento notable en 2019 se produjo en mayo, cuando se supo que Craig Wright había registrado un reclamo de derechos de autor en los Estados Unidos en la Oficina de Derechos de Autor sobre el documento técnico de Bitcoin y partes del código fuente de Bitcoin. Como resultado, el precio de la altcoin BSV se disparó temporalmente antes de volver a su tendencia bajista a largo plazo. Un portavoz de Craig explicó: “ Este es el primer reconocimiento de una agencia gubernamental a Craig Wright como Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin. ”, pero esta explicación fue inmediatamente rechazada firmemente por la Oficina de Derechos de Autor .





“Cuando la Oficina de Derechos de Autor recibe una solicitud de registro, el reclamante certifica la veracidad de las declaraciones hechas en los materiales presentados. La Oficina de Derechos de Autor no investiga la veracidad de ninguna declaración realizada. […] Un registro representa un reclamo de un interés en una obra protegida por la ley de derechos de autor, no una determinación de la veracidad de los reclamos contenidos en el mismo. (el énfasis es mío) Es posible que se registren múltiples reclamaciones adversas en la Oficina de derechos de autor. La Oficina de Derechos de Autor no cuenta con un procedimiento de oposición para registros de derechos de autor, como los procedimientos disponibles en la Oficina de Patentes y Marcas para patentes y registros de marcas. Las disputas sobre las reclamaciones de un registro pueden resolverse ante los tribunales federales, incluidas las disputas sobre la autoría de una obra”.





Como era de esperar, los derechos propios de Craig Wright continuaron también en 2019...





24 de mayo de 2019

Craig Wright: “ Bitcoin es un sistema escrito en piedra. Si se cambia el protocolo, muestra y demuestra que no es Bitcoin. Cuando los involucrados alteraron las reglas, impactaron todo su ecosistema: es una estructura de poder centralizada. Te defraudan cuando mienten sobre la descentralización y te dicen que no tienen capacidad para cambiar las cosas pero luego alteran las reglas. "





Satoshi Nakamoto, sin embargo, el 13 de febrero de 2009 dijo lo siguiente:

“[Bitcoin] se puede programar para seguir cualquier conjunto de reglas. Veo a Bitcoin como una base y un primer paso. Primero necesitas que funcione la moneda P2P básica y normal. Una vez que esto se establezca y se demuestre, el dinero inteligente y dinámico es el siguiente paso fácil”.

El año 2020

¡Y bum! Todo lo que queda de la ya abismal credibilidad de Craig Wright como candidato competente a Satoshi está siendo destruido en mayo, cuando su llamada lista Tulip Trust está siendo firmada 145 veces por los verdaderos propietarios de las direcciones que Craig afirmaba poseer.









Y, por supuesto, encontramos más obras propias de Craig Wright en 2020.





8 de agosto de 2020

Craig Wright: “ No eres dueño de tu bitcoin porque tienes una clave. Así como usted no es dueño del dinero en su cuenta bancaria porque tiene una contraseña. Eres propietario de bitcoin cuando lo has obtenido válidamente. Las leyes de propiedad y cambio no son nuevas. La mera posesión de una llave no otorga propiedad. De la misma manera que tener una copia de la llave de una casa no le proporciona la propiedad de una casa, una clave no le proporciona la propiedad de bitcoin. "





Satoshi Nakamoto, sin embargo, dijo el 12 de febrero de 2009 :

“No existe un modo fuera de línea en el que los que gastan dos veces sean atrapados y avergonzados después del hecho, porque eso requeriría que los participantes tuvieran identidades. El propietario de una moneda es simplemente quien posee su clave privada. Las transacciones sólo transfieren la propiedad”.

El año 2021

La Crypto Open Patent Alliance (COPA) inicia una demanda muy esperada en 2021 contra Craig Wright, con un juicio previsto para el primer trimestre de 2024.









Y a finales de año, Roger Ver (MemoryDealers en Reddit) explica por qué está seguro de que Craig Wright es un fraude y ciertamente no Satoshi Nakamoto.





No solo porque nuestro cosplayer no aceptó una oferta de firma del desarrollador de Bitcoin Greg Maxwell, sino también porque de repente, por accidente, se había "olvidado" de una característica muy esencial que Satoshi había codificado en Bitcoin desde el principio: la suma de comprobación, una herramienta para verificar. la integridad de los datos de las direcciones de Bitcoin.





Ups. ¡Otra gran propiedad de Craig Wright que le costó caro, ya que había perdido el apoyo de un miembro todavía algo famoso de la comunidad altcoin en 2018!









El año 2022

El lector atento no solo encontrará de nuevo un puñado de obras propias de Craig Wright, sino que los hechos más notables de este año son los jueces que fallan en contra de que Craig Wright sea Satoshi. Algunas citas extraídas de mi artículo " Craig Wright y los jueces ", donde se pueden encontrar las fuentes de estas citas.





En primer lugar, la falsa excusa de Craig sobre el autismo que también utilizó en el caso Kleiman contra Wright se desmorona totalmente en la demanda Wright contra McCormack. De la sentencia de agosto de 2022 del juez Chamberlain:





“He tenido presente lo que dijo el Dr. Wright sobre su autismo y sus efectos en la forma en que explica las cosas a los demás. Pero la evidencia del párr. 41 de la primera declaración testimonial del Dr. Wright no fue simplemente explicada de manera inadecuada o desafortunada. El vicio no fue que omitiera antecedentes explicativos, sino más bien que lo que decía era abiertamente falso en casi todos los aspectos materiales. […] Si no hubiera sido por el argumento deliberadamente falso del Dr. Wright en cuanto a daños graves, una indemnización por daños y perjuicios más que mínima habría sido apropiada, aunque la cantidad se habría reducido para reflejar el hecho de que el Sr. McCormack fue incitado a hacer las declaraciones. así lo hizo y, al haber descubierto que el Dr. Wright no era testigo de la verdad , habría rechazado en su totalidad su caso en cuanto a la angustia que afirma haber sufrido”. (enfatiza el mío)





Así que Craig Wright básicamente perdió este caso, pero debido a que Peter McCormack había descontinuado la llamada defensa de la verdad, Craig todavía recibió una insultante y baja indemnización por difamación de £1.00.

En su sentencia de diciembre , el juez Chamberlain agregaría (con la palabra "no" en "no establecido" subrayada):





“[…] mirando el “panorama general”, al Dr. Wright solo se le concedieron daños nominales, por lo que el Sr. McCormack es la parte ganadora […] Es importante dejar claro que el Dr. Wright no ha demostrado que él sea Satoshi. "(el énfasis es mío)





En segundo lugar, podemos encontrar citas similares en la sentencia de la demanda hodlonaut contra Wright que llegó a un fallo en octubre en Oslo, Noruega.





“El tribunal cree que Hodlonaut tenía suficientes fundamentos fácticos para afirmar que Wright había mentido y hecho trampa en su intento de demostrar que era Satoshi Nakamoto. […] El tribunal señala que las pruebas presentadas en el caso no son adecuadas para cambiar su opinión predominante de que Craig Wright no es Satoshi Nakamoto”.





Otras demandas que Craig Wright ha presentado en 2022 son contra los desarrolladores de Bitcoin (el caso de pirateo de Pineapple, que perdió en gran medida en cuanto al fondo del caso, pero a Craig se le permitió apelar) y hay demandas contra varios intercambios de Bitcoin y, nuevamente , los desarrolladores de Bitcoin por "hacer pasar BTC por Bitcoin".





Estimado lector, hasta ahora hemos tocado la punta del iceberg, una versión muy comprimida, del fraude, las falsificaciones y el engaño de Craig Wright. Muchos de vosotros probablemente pensaréis ahora: “Craig Wright es un payaso”.





Y lo es, por supuesto.





Pero no olvide que esto es lo que experimentan personas de la vida real como Deborah Kobza cuando se dan cuenta de que han sido víctimas reales del fraude de Craig Wright.









Estoy seguro de que continuará con algunas actualizaciones anuales más.





Gracias por leer, amigos, ¡hasta la próxima!









