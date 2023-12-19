Крейг Райт НЕ Сатоши Накамото

Краткое описание саги о Факетоши, Артур ван Пелт









Один из моих подписчиков в Твиттере (нет, не «комадори», он апологет Крейга Райта и не совсем поклонник моей работы) недавно напомнил мне о том факте, что на самом деле не существует хорошего, короткого, высокого уровня «Крэйг-не--». Статья о Сатоши.





Конечно, есть несколько длинных статей нижеподписавшихся, которые содержат очень подробные глубокие погружения во многие отдельные аспекты мошенничества, которое совершил Крейг Райт во время его вечно неудачного стремления быть признанным кем-то, кем он явно не является: Сатоши Накамото. . Но будет абсолютно справедливо сказать, что эти длинные формы в основном ориентированы на нишевую аудиторию.





Итак, вот, дорогой читатель. Сжатая, более высокоуровневая версия всего моего творчества TL;DR Medium, снова с множеством ссылок на все соответствующие источники, переплетенные во временной шкале, начиная с 2007 года, когда настоящий Сатоши начал проектировать и кодировать наш любимый Биткойн. Эта временная шкала будет содержать только основные моменты лжи, обмана, самообмана и подделок Крейга Райта.





Позвольте мне смиренно назвать ее матерью всех моих статей о Крейге «Факетоши» Райте. Для тех, кому нужно быстрое и легко усваиваемое введение в мошеннический мир косплея Крейга Райта.





Пойдем.

Так что же не так с Крейгом Райтом?

Много. В принципе все. Предположим, что Крейг Райт теперь сможет без особых усилий запатентовать концепцию «доказывания негатива всеми возможными способами». Потому что Крейг Райт:





Никогда не подписывал сообщения на известный биткойн-адрес Сатоши, который можно было бы широко и публично проверить по его подписи.

Вместо этого есть и другие, которые смогли подписать биткойн-адреса в его так называемом «списке тюльпанов» биткойнов, добытых Сатоши в эпоху 2009–2010 годов (см. раздел « 2020 год »), что делает этот список совершенно ясным. это подделка

»), что делает этот список совершенно ясным. это подделка Никогда не перемещал ни один из известных биткойнов Сатоши.

Вместо этого есть другие, которые смогли переместить (заблокировать субсидирование) биткойны из его так называемого «списка тюльпанового доверия» биткойнов, добытых Сатоши в эпоху 2009–2010 годов, давая совершенно ясно (опять), что этот список является подделкой.

Никогда не использовал один из паролей Сатоши для входа на какие-либо форумы и другие платформы, которые Сатоши использовал в эпоху 2008–2010 годов для публикации сообщений.

Никогда не использовал один из ключей PGP Сатоши.

Что еще хуже, Крейг Райт даже не использовал набор инструментов PGP Сатоши. Крейг в 2009 году: «Сейчас я использую PGP Desktop для PGP». Сатоши использовал GnuPG v1.4.7 (MingW32) .

Никогда не использовал ни один из адресов электронной почты Сатоши.

Никогда не предлагал ранее неизвестных материалов о Сатоши, которые можно было бы проверить у кого-либо из первых разработчиков Биткойна или других разработчиков Биткойна.

Никогда не предоставлял никаких незащищенных физических или цифровых «доказательств Сатоши».

Вместо этого он предоставил всего лишь сотни поддельных и датированных задним числом фрагментов «доказательств Факетоши».





И не только биткойн-сообщество это знает наверняка, это замечают и судьи .

Никогда не встречал хоть сколько-нибудь правдоподобных очевидцев, которые смогли бы предъявить вещественные доказательства его сатоши-принадлежности.

Просто не умею кодировать. Повторяю: Крейг Райт просто не умеет программировать (пожалуйста, ознакомьтесь с главой « 2. Кодирование биткойнов: есть ли у Крейга Райта вообще навыки? », где приведены многочисленные примеры!)

Не имеет никакого стилометрического соответствия с настоящим Сатоши.

Не был признан Австралийской налоговой службой (ATO), которая тщательно исследовала его в период 2013–2015 годов (и который в настоящее время ведет против него уголовное расследование) как Сатоши. Вместо этого в начале 2016 года они заявили, что твердо верят, что « Крейг Райт не является создателем Биткойна и что он, возможно, создал мистификацию, чтобы отвлечься от своих налоговых проблем », поскольку большая часть доказательств Крейга была признана « недействительной, основанной на фикции». . »

Добавим, что ни в одном из множества судебных процессов, в которых он участвовал или участвовал, судья или присяжные не признали его Сатоши Накамото.

Вместо этого несколько судей недавно определили и постановили, что он не был признан Сатоши каким-либо существенным образом.

Его неоднократно ловили на лжи и ложном переписывании истории в залах суда и за его пределами, и не только в отношении его самопровозглашенной сатоши-ности.

Хорошо известен огромной коробкой сокровищ, полной личных вещей, в которых он полностью противоречит реальному Сатоши Накамото, как в этом примере:







и вот что сказал настоящий Сатоши:





Я разработал новую P2P-систему электронных денег с открытым исходным кодом под названием Bitcoin. Он полностью децентрализован, без центрального сервера или доверенных сторон, поскольку все основано на криптодоказательстве, а не на доверии.





Несколько дней спустя, 15 февраля 2009 года, Сатоши твердо подчеркнул, насколько чрезвычайно важна для него децентрализованная природа Биткойна:





«Надеюсь, очевидно, что ТОЛЬКО [курсив мой] характер этих систем обрек их на централизованное управление. Это первый раз, когда мы пробуем децентрализованную, не основанную на доверии систему».





Позвольте мне совершенно ясно прояснить приведенные выше цитаты Сатоши Накамото: если кто-то отрицает или не понимает важности, не говоря уже о том, чтобы не поддерживать полную децентрализацию Биткойна, тогда он не понимает Сатоши Накамото, тогда он не понимает. Если вы не понимаете Биткойн, то вы на 1000% определенно не изобретатель Биткойна. Полная остановка.





Теперь давайте вернемся к списку косплеера Сатоши Накамото Крейга Райта:





Продемонстрировал полную некомпетентность на всех уровнях, когда дело доходит до его знаний о Биткойне: дизайн и технологии (как объяснил Сатоши в официальном документе Биткойн, на Биткойн-форуме и в других местах, в том числе в частном порядке для разработчиков Биткойн в эпоху 2008–2011 годов), разработка динамика, юридическая, социальная, экономика… что угодно, Крейг покалечил, разрушил или уничтожил это

Вдохновленный созданием, но не внесший *никакого вклада* в свою кодовую базу, неудачного форка альткоина в ноябре 2018 года под названием BSV, который с огромной натяжкой отдаленно напоминает что-то Биткойн, но на самом деле представляет собой «высеченный в камне протокол». (красный флаг: Сатоши был против этого) подделка меньшинства, которая «хранит произвольные данные» (еще один красный флаг: Сатоши был против этого) другого неудачного форка альткойна под названием Bcash (BCH), который отделился от Биткойна в августе 2017 года.

Хорошо известен ошеломляющим списком плагиатов, как внутри, так и за пределами сферы Биткойн (полный список его плагиатов можно найти в книге « Крэйг Райт: Мошенничество, которое не дошло до залов суда. Пока»).













Не могу даже отдаленно приблизиться к нескольким более логичным кандидатам в Сатоши, таким как Адам Бэк, Ник Сабо, Тимоти Мэй, Хэл Финни, Дэвид Чаум — и давайте не будем забывать покойного шифропанка Лена Сассамана (но давайте также не будем забывать, что ни один из этих люди когда-либо выступали в качестве кандидата Сатоши)

Приходится «конкурировать» за прозвище Сатоши с дюжиной других известных претендентов на Сатоши. Эти люди, двое из которых, как мы говорим, отбывают тюремное заключение, все также считаются Факетоши, как и Крейг Райт, поскольку никто из них не представил никаких доказательств… точно так же, как Крейг Райт.





Теперь давайте кратко изложим историю Сатоши Накамото (2007–2011 гг.) и переплетем эту историю с историей косплея Сатоши Крейга Райта (2014 г. – настоящее время). Читатель узнает, что 2014/2015 и 2019 годы были для Крейга Райта очень продуктивными. К этим годам можно отнести множество небрежных подделок, подтверждающих ложное утверждение о том, что он — Сатоши Накамото.

Крейг Райт против Сатоши Накамото, график

Прелюдия 1997–2006 гг.

Хотя Сатоши Накамото никогда не указывал и даже не намекал, что в эти годы он делал что-то, связанное с Биткойном, Крейг Райт создал ложное и полностью опровергнутое повествование о том, что нечто под названием «BlackNet» было предшественником Биткойна. В феврале 2019 года он даже солгал о «BlackNet» в рамках своего ложного заявления о Сатоши перед CFTC.













Поскольку она была полностью развенчана, Крейг Райт, похоже, в последние дни отказался от лжи BlackNet .

2007 год

Сатоши Накамото начинает кодировать Биткойн. И мы знаем, что он начал примерно в мае 2007 года, потому что 17 ноября 2008 года он сказал Джеймсу А. Дональду :





«Я думаю, что проработал все эти мелкие детали за последние полтора года, пока писал код, и их было много».





А 18 июня 2010 года Сатоши Накамото повторил на Биткойн-форуме вопрос: « Как долго вы работали над этим дизайном, Сатоши?» »





«С 2007 года. В какой-то момент я убедился, что есть способ сделать это, не требуя никакого доверия, и не смог удержаться, чтобы продолжать думать об этом. Гораздо больше работы было проектированием, чем кодированием».





Сатоши также совершенно ясно дал понять, что сначала он выполнил часть кода Биткойна, а только затем в последнюю минуту начал писать официальный документ Биткойна, как он объяснил Хэлу Финни 8 ноября 2008 года:









Крейг Райт, с другой стороны… Чувствуя давление нескольких исков о клевете, которые он инициировал в начале 2019 года, когда ходлонавт даже подал на него встречный иск в Норвегии о так называемом недекларативном послаблении, Крейг понял, что ему потенциально нужно много убеждать. «Доказательства Сатоши», чтобы показать его оппонентам в этих исках.





Поэтому Крейг Райт лихорадочно принялся за работу, создавая всевозможные поддельные документы и цифровые файлы, датированные задним числом, которые должны были на первый взгляд создать впечатление, что они хранились и были найдены на чердаке Сатоши Накамото.





Одной из подделок, созданных Крейгом в 2019 году, был протокол собрания BDO, который он датировал августом 2007 года . Эта подделка уникальна, потому что это единственная известная нам на данный момент подделка с (обратной) датой 2007 года .





Но, как обычно, предоставьте биткойн-сообществу возможность быстро разрушить любое доверие к доказательствам Крейга и превратить его доказательства Сатоши в следующий пункт в постоянно растущем списке подделок Факетоши.









2008 год

Сатоши Накамото начал писать технический документ о Биткойне и отправил черновик нескольким людям, таким как Вэй Дай и Адам Бэк. Он анонимно покупает домен bitcoin.org, публикует официальный документ на платформе Metzdowd шифропанка и делится исходным кодом ранней версии Bitcoin для ознакомления с несколькими людьми. Среди них Хэл Финни.









Крейг Райт, с другой стороны, публично заявил в 2019 году с документом (изображение ниже, слева), что он выбрал прозвище Сатоши Накамото в январе 2008 года . Сообщество Биткойн снова сразу же разоблачило этот документ как явную подделку. !





В довершение всего, в сентябре 2022 года после суда по делу Норвежский Ходлонавт против Райта стал достоянием общественности отчет судебно-медицинской экспертизы KPMG в Норвегии, в котором показана точно такая же подделка (изображение внизу справа).





Конечно, КПМГ в Норвегии также определила, причем еще более детально , что документ, который Крейг Райт показал перед веб-камерой в 2019 году, действительно является именно этим: самодельной подделкой Крейга Райта.













Затем был случай с несколькими черновиками официальных документов Биткойна, выпущенных в начале 2008 года, которые всплыли в ходе судебного процесса Ходлонавт против Райта, Норвегия.









Что все это говорит читателю? Это говорит нам о том, что Крейг Райт, по сути, создал эту новую линейку подделок специально для судебного процесса Ходлонавта против Райта в Норвегии, который длился с начала 2019 года до конца 2022 года. И Крейг, которого попросили придумать сливки его Сатоши Накамото доказательства — создали десятки таких (датированных 2008 годом) подделок: файлы исходного кода, другие черновики официальных документов, распечатки, изображения и многое другое. Отдел судебно-медицинской экспертизы норвежской компании KPMG изучил все 71 документ и файл, переданные Крейгом, и обнаружил, что все они… о, сюрприз… подделки.









Готовы к еще одному личному опыту Крейга Райта? В этой статье невозможно описать их все, но эта довольно забавная. В мае 2008 года Крейг получил степень магистра права в Университете Нортумбрии в Ньюкасле.













Итак, в марте 2019 года Крейг похвастался этим фактом , что привело к очередному собственному успеху Крейга Райта. Потому что посмотрите, что Сатоши Накамото сказал Майку Хирну 27 апреля 2009 года , почти через год после того, как Крейг Райт получил степень юриста…













Другие ложные, но полностью опровергнутые утверждения Крейга Райта, в которых он пытался переписать историю Биткойна в 2008 году: он сказал, что проложил оптоволокно до Баньу (нет, этого не произошло), он создал и обслуживал сеть Биткойн из 60–70 компьютеров (нет). , такая огромная сеть не была нужна для запуска Биткойна и существовала только в мечтах Крейга), и он заявил, что заплатил за домен bitcoin.org своей кредитной картой (нет, этого тоже не произошло, поскольку это заявление в его блоге был лишь снова подкреплен одной из его позорных подделок).

2009 год

3 января 2009 года блок Bitcoin Genesis (он же блок 0) был создан Сатоши Накамото. Однако блок 1 был добыт только 9 января 2009 года. 8 января 2009 года Сатоши выпустил программное обеспечение Bitcoin v0.1.0 Alpha.





Хэл Финни — первый «Управляющий биткойн», а также первый человек, который разбил биткойн в дикой природе на своем устройстве. Вместе Сатоши и Хэл быстро решили проблему, не нарушая работу сети Биткойн в целом.





Затем Дастин Траммелл, который начал управлять полным узлом Биткойн всего за несколько часов до Хэла Финни, быстро последовал за запуском второго узла майнинга Биткойн в начале января 2009 года вместе с Хэлом Финни, когда он понял, что ему нужно использовать меню программного обеспечения узла Биткойн «Параметры — Генерация монет». ', чтобы включить майнинг.





Через несколько месяцев в 2009 году Мартти Малми присоединился к Сатоши в качестве разработчика биткойнов и администратора веб-сайта биткойнов на bitcoin.org. В конце 2009 года, сразу после того, как Биткойн начал свое ценовое открытие с помощью того же Мартти Малми, который осуществил первую в мире сделку BTC с долларом США с недавно созданной биткойн-биржей New Liberty Standard, и после того, как Сатоши вскоре после этого изменил статус Биткойна с альфа-версии на бета-статус. во время первой сделки они также вместе создали Биткойн-форум (бесплатный шаблон Simple Machines Forum) под поддоменом bitcoin.org.













Тем временем в лагере Факетоши… В 2014/2015 году готовится еще одно некомпетентное переписывание истории Биткойна. Давайте посмотрим на блог Крейга Райта. Когда Крейг начал косплеить Сатоши в 2014 году, изначально это было единственное место, где он оставлял свои публичные хлебные крошки, однако это не получило широкого распространения.





Примечательно также разоблачение объяснения Крейга Райта в 2019 году о том, почему между блоком Genesis (блоком 0) и блоком 1 проходит шесть дней: потому что, как Крейг неоднократно заявлял в разных случаях, Microsoft вносит исправления во вторник, повторяющееся ежемесячное глобальное распространение Microsoft обновлений и исправлений, прервал и закрыл его сеть Биткойн 3 января 2009 года, сразу после создания блока Биткойн Genesis. Итак, нашему косплееру нужно было создать новую сеть Биткойн, на что у него ушло шесть дней. Следовательно, по словам Крейга, блок 1 был создан только 9 января 2009 года.





Однако в январе 2009 года ежемесячное мероприятие Microsoft «Вторник обновлений» было развернуто Microsoft по всему миру 13-го числа, то есть через десять дней ПОСЛЕ создания блока Биткойн Genesis и через четыре дня ПОСЛЕ создания блока Биткойн 1.





Упс. Крейг Райт арестован. Снова.

2010 год

В то время как этот год начался с нескольких пощечин « подавляющего эгоизма » и « полного бреда » ногами, за которыми последовали « такие люди, как вы, опасны, и их нужно разоблачить, прежде чем кто-то, обладающий властью, действительно поверит, что вы знаете, о чем говорите », апперкот в конце на лице Крейга Райта интернет-личность по имени «Тор (Молот Бога)», при этом не обсуждая Биткойн, а вместо этого обсуждая « SMS-банкинг »…





В то же время справедливо будет сказать, что 2010 год завершился стильным прощанием с Сатоши Накамото, который в декабре покинул сообщество разработчиков биткойнов. Хэл Финни, активно работавший в Биткойне с момента его создания более двух лет назад, но на данный момент не подозревавший о своем предстоящем уходе, сказал Сатоши, что считает код Биткойна « впечатляющей работой » и некоторые из его элементов, которые он изучил. « мощная машина ».









Разница между тем, как люди воспринимали Крейга Райта и тем, как они воспринимали Сатоши Накамото в том же году, не могла быть более очевидной, не так ли?

2011 год

2011 год примечателен тем, что это момент времени, когда примерно в июле Крейг Райт узнал о существовании Биткойна Сатоши. Спустя три месяца после последних известных личных сообщений главным разработчикам биткойнов на тот момент (Майку Хирну, Гэвину Андресену и Мартти Малми) настоящего Сатоши: « Я перешел к другим вещам. Он в надежных руках Гэвина и всех остальных. «Накамото, мы видим, что Крейг Райт допускает всевозможные ошибки в написании биткойнов: «битовые монеты», «битовая монета», «(битовая монета)», «биткойн», но никогда не пишет его так, как это делал Сатоши публично.





Теперь давайте осознаем: настоящий Сатоши Накамото никогда не писал это слово так, как это делал Крейг Райт в 2011 году, поскольку Сатоши всегда писал «Биткойн» или «биткойн(ы)».





И Крейгу Райту потребовалось несколько лет, чтобы это понять.









2012 год

Поскольку настоящего Сатоши Накамото больше нет рядом, теперь мы можем сосредоточиться только на Крейге Райте. В июле Крейг показывает своей онлайн-аудитории, что он кое-что знает о «метаданных». Однако этих знаний недостаточно, чтобы в ближайшие годы удивить экспертов-криминалистов безупречными цифровыми подделками.













И не только метаданные подделок Крейга разоблачают его неряшливость. Ниже приведен пример, когда в 2014/2015 году АТО обнаружила, что контент был полной выдумкой реальности, поскольку Дэйв Клейман никогда не имел никакого отношения к упомянутым британским компаниям.





Вместо этого АТО выяснила, что сам Крейг Райт купил эти компании в январе 2014 года, чтобы использовать их в своих многомиллионных налоговых махинациях в то время. На тот момент Дэйва Клеймана уже девять месяцев не было в живых.





2013 год

Еще один очень знаменательный год. Как Крейг Райт купил свои первые несколько пригоршней биткойнов на бирже Mt Gox в апреле. Можно было бы спросить, эта красная таблетка ему? Глядя на внезапный поток статей о биткойнах в его блоге (не менее четырех длинных статей за три дня), который сразу же вспыхнул после его первых покупок биткойнов, можно было бы так подумать! Давайте посмотрим, как это происходило в апреле (скопировано из « Факетоши, Ранние годы, часть 1 »):





27 апреля 2013 г.

Крейг Райт покупает 25,5 BTC на Mt Gox. Это первые биткойны, к которым он физически прикоснулся в своей жизни.





27 апреля 2013 г.

Крейг публикует свой первый пост в блоге о Биткойне: « Обличительная речь о Биткойне ».





Показательная часть его поста гласит: «Биткойн — не единственное решение, но оно является ведущим. […] Я сделал ставку, и она направлена против всех тех, кто считает, что доверие требует центральной власти».





Не похоже, что здесь говорит изобретатель Биткойна, верно? Напротив, это говорит вам, почему Крейг Райт до сих пор никогда не ссылался на эти сообщения в блоге…









27 апреля 2013 г.

Крейг публикует свой второй пост в блоге о Биткойне: « Действительно ли хранение является проблемой для Биткойна? »





28 апреля 2013 г.

Крейг публикует свою третью публикацию в блоге о биткойнах « Почему биткойны? »





29 апреля 2013 г.

Крейг публикует свой четвертый пост в блоге о Биткойне « Is Биткойн волатилен? »





Через несколько недель после своего «редпиллинга» Крейг устроил довольно масштабное налоговое мошенничество в Австралии с использованием биткойн-адресов, которые он, очевидно, случайно выбрал из списка богатых биткойнов.





Откуда мы знаем, несмотря на его собственные заявления в ATO, что Крейг Райт никогда не владел, не говоря уже о том, чтобы контролировал эти случайные биткойн-адреса, содержащие 100 000 BTC? Мы знаем это, потому что в период 2013–2015 годов ATO несколько раз просила Крейга подписать эти адреса богатых списков. Однако Крейг всегда уклонялся от этих просьб о подписании контракта под неубедительными оправданиями. Так этого и не произошло. АТО подтверждает:









Вместо этого именно это произошло в 2019 году на одном из этих адресов, который Крейг утверждал, что владеет и контролирует в нескольких поддельных и датированных задним числом документах, которые он создал в эпоху налогового мошенничества в Австралии, документах, которые стали достоянием общественности в иске Клеймана против Райта:









Крейг также оскорбил своего мертвого «друга» Дэйва Клеймана, который скончался в апреле того же года, в ходе налогового мошенничества в Австралии в 2013 году. Его фальсифицированная подпись Дэйва была обнаружена на нескольких поддельных документах, датированных задним числом, которые Крейг создал для дальнейшего налогового мошенничества. Обнаружение этих фальшивых подписей, а также множества других подделок, несоответствий и немыслимых историй Крейга Райта в конечном итоге привело к иску Клейман против Райта в США в феврале 2018 года, когда брат Дэйва Клеймана Айра притащил Крейга в суд в Майами. Флориде, обвинив его во всех видах мошенничества, включая «конверсию».













Короче говоря, в итоге присяжные по делу Клейман против Райта после четырехнедельного судебного разбирательства и продолжительных обсуждений оштрафовали Крейга Райта в декабре 2021 года на колоссальные 100 000 000 долларов после того, как они раскрыли мошенничество Крейга Райта (*), которое он совершил. совершено в 2013 году после смерти Дэйва Клеймана под названием «Конверсия».





(*) статья нижеподписавшегося по ссылке выиграла приз в размере 1000 долларов США и попала на веб-сайт Nasdaq под заголовком « Последнее решение суда не является победой Крейга Райта или его претензий по сатоши ». 😎





Так как же жюри пришло к такому выводу?





В начале 2011 года, еще до того, как Крейг Райт узнал о Биткойне, Дэйв Клейман основал компанию W&K Info Defense Research LLC. Крейг объединил усилия с Дэйвом в качестве наемного, но в конечном итоге бесплатного сотрудника, и вместе они попытались реализовать четыре ИТ-проекта в Министерстве внутренней безопасности США. Однако это не удалось, и W&K распалась в 2012 году, так и не получив никаких доходов. Во второй половине 2013 года, после смерти Дэйва Клеймана, Крейг Райт обманным путем превратил эти четыре проекта, которых никогда не было, в нечто вроде майнинга биткойнов/программного обеспечения/IP-которого тоже никогда не было, используя ложные декларации и несколько подделок в дело Верховного суда Австралии, где Крейг был одновременно истцом и ответчиком (поскольку Дэйва Клеймана уже не было в живых). Чудесным образом австралийский судья одобрил ложные заявления Крейга в ноябре 2013 года, и формально Крейг теперь «владел» программным обеспечением Биткойн и интеллектуальной собственностью на сумму почти 57 миллионов долларов, которые он создал из воздуха. Затем Крейг использовал это обманным путем полученное программное обеспечение и интеллектуальную собственность Биткойн в бумажном виде в своем налоговом мошенничестве в Австралии в годы после 2013 года. В разделе « 2015 год » мы узнаем, чем это закончилось…





Вернемся к делу Клейман против Райта. Три месяца спустя, в марте 2022 года, федеральный судья Бет Блум добавила еще 43 132 492,48 доллара в качестве процентов до вынесения судебного решения, в результате чего Крейг задолжал в общей сложности 143 132 492,48 доллара. И, кроме того, с декабря 2021 года все еще действует процентная ставка после вынесения судебного решения в размере около 1000–1500 долларов в день.





Однако ни копейки из этих сумм Крейг Райт на момент написания статьи — в январе 2023 года — не заплатил компании W&K Info Defense Research LLC (как сообщила компания Дэйва Клеймана, которой сейчас управляет Айра Клейман).









2014 год

Косплей Сатоши Крейга Райта начался в январе с намека на АТО и с еще более четкого сообщения в электронном письме в поместье Клеймана месяцем позже:





« Ваш сын Дэйв и я — двое из трех ключевых людей, стоящих за Биткойном »









Под растущим давлением расследований АТО Крейг Райт заложил основу мифа о Tulip Trust в октябре, когда он купил пустующую компанию Tulip Trading Ltd, расположенную на Сейшельских островах. Впоследствии он начал создавать серию подделок, чтобы создать впечатление, будто Tulip Trust (совместное предприятие Tulip Trading Ltd и Wright International Investments Ltd) было частью бизнес-начинаний Крейга, связанных с биткойнами, с момента создания биткойна.





Это было не так, конечно.





Подробнее здесь: « Подделка Трастового списка тюльпанов Крейга Райта — полная история »

2015 год

В этом году Крейг Райт обманул Кэлвина Эйра с помощью поддельного бумажного кошелька во время процесса спасения. На данный момент ATO потребовала вернуть Крейгу миллионы в виде незаконно полученных налоговых деклараций, а также штрафы, но Крейг не смог выполнить эти запросы.





Скриншот взят из « The Faketoshi Tale of 1Feex ».









Для тех, кому интересно, АТО опубликовала за эти годы несколько отчетов и стенограмм, в которых описывалось налоговое мошенничество, совершенное Крейгом Райтом в ту эпоху, и разрушение многочисленных потемкинских деревень, которые он основал. Крейг, его косплей на Сатоши, был и остается всего лишь одной из тех потемкинских деревень. Эти отчеты и стенограммы достойны прочтения, скажу я вам!









Следующая цитата из одного из отчетов ATO прекрасно резюмирует всю налоговую ситуацию Крейга Райта. Поскольку заявление Крейга о Сатоши смешано с его налоговым мошенничеством, абсолютно справедливо сказать, что оно построено на том же мошенническом зыбучем песке, ложном утверждении, которое также можно считать « ничтожным, основанным на притворстве ».





Помните итоги дела Клейман против Райта в « 2013 году »? Теперь посмотрите ниже пункт 95, как АТО рассудила эту Потёмкинскую деревню.





«Более того, мы не признаем, что судебное разбирательство в Верховном суде Нового Южного Уэльса привело к любому приобретению вами программного обеспечения и/или интеллектуальной собственности у W&K или к любому приобретению вами программного обеспечения и/или интеллектуальной собственности у W&K за заявленную стоимость. NSWSC не рассматривал какие-либо доказательства и не делал каких-либо фактических выводов относительно существования или ценности программного обеспечения, которое вы предположительно приобрели у W&K в результате разбирательства».





Действительно. Уже судил «Потемкинскую деревню» в 2015 году.





В конце года Wired и Gizmodo , которые заявили, что получили материалы от кого-то, кто взломал Крейга Райта — утверждение, в которое почти никто не верит, многие твердо верят, что Крейг обманул себя — оба опубликовали статьи, «показывающие», что Крейг Райт, возможно, был взломан. Сатоши Накамото. Эти статьи так же быстро появлялись в сети, так же быстро они были исправлены с заявлениями об отказе от ответственности из-за множества несоответствий и мошеннических доказательств(*), обнаруженных внутри и вокруг «пакета dox».





«Эта статья была обновлена, чтобы прояснить утверждения Райта, а заголовок был изменен, чтобы дать понять, что WIRED больше не верит, что Райт, вероятно, является создателем Биткойна ». (выделено мной)





(*) Подобно поддельному PGP-ключу «Сатоши», датированному задним числом, задним числом вставленному в сообщение в блоге Крейга Райта в 2008 году между 2012 и 2014 годами, как сообщает Vice в своей статье от 9 декабря 2015 года « Ключи PGP Сатоши, вероятно, датированы задним числом и указывают на подделку». ».





Полный обзор и разоблачение всех утверждений Крейга Райта о том, что меня взломали , можно найти в моей статье « Ваша честь, собака съела мою домашнюю работу!» ».

2016 год

Я уверен, что после прочтения отчетов ATO для читателя не станет сюрпризом, что в январе 2016 года представители ATO совершенно ясно дали понять The Weekend Australian, во что они «твердо верят» в ложном заявлении Крейга Райта о Сатоши.













В мае, после многомесячной подготовки, включая тренинги для СМИ, Крейгу Райту не удалось произвести впечатление заявлением « Сатоши подписывает », для чего он даже создал фальшивый веб-сайт SiliconAngle, и в конечном итоге отказался от этой попытки, фальшивой попыткой самоубийства и неудачным публичное оправдание.













В результате этого полного провала подписания журналисты BBC Рори Селлан-Джонс, Гэвин Андресен и Джон Матонис до сих пор так и не отправили обратно BTC, которые они заплатили, на биткойн-адрес принадлежащего Сатоши блока 9, о котором Крейг утверждал, что он обладал секретным ключом.





Также в 2016 году технический документ Биткойна был исследован на предмет того, мог ли он быть написан Крейгом Райтом. Вывод: нет.





«IBT обратилась к Juola & Associates, компании из Питтсбурга, штат Пенсильвания, которая использует метод, известный как стилометрия, для определения авторов анонимных текстов. Юола сравнил сочинения Райта с текстами, приписываемыми Накамото. Компания отслеживает сообщения Накамото уже много лет. Джон Ноекер, главный научный сотрудник Juola & Associates, заявил, что не верит, что Райт является автором официального документа о биткойнах, основанного на лингвистических текстах. Он использовал инструмент анализа под названием Envelope, который объединяет миллионы языковых особенностей, которые компания изучала годами». —«Анализ текста подтверждает, что Крейг Райт — не Сатоши Накамото».





Еще одним заметным событием 2016 года стала публикация книги Эндрю О’Хагана « Дело Сатоши ». В период с ноября 2015 по май 2016 года Эндрю следил за Крейгом Райтом и его окружением и брал интервью у него, чтобы поддержать (неудавшееся) раскрытие информации о Сатоши. В последние дни Крейг лгал, что Эндрю О'Хаган должен был написать о компании nChain.

2017 год

Мы можем коротко рассказать о 2017 году. По сути, это был год, когда Крейг Райт зализывал свои раны и держал в тени свои ложные заявления о Сатоши. Он подружился с Роджером Вером в 2015 году, и когда в августе был запущен форк биткойнов Bcash (BCH), Крейг последовал за своим другом Роджером и начал поддерживать Bcash.













В обязательной к прочтению книге Джонатана Бира « Война блоков » (глава «Факетоши») примечания об этом периоде времени:





«Было также множество доказательств мошенничества и обмана, совершенных г-ном Райтом, на которые могли указать мелкие блокировщики. Например, г-н Райт редактирует свой блог, датированный 2008 годом, семь лет спустя, в 2015 году, чтобы создать впечатление, будто он в то время писал статью о криптовалюте, хотя снимок блога 2014 года не включает этот комментарий о криптовалюте. Объединившись с ним, крупные блокирующие нанесли огромный вред своему делу. (выделено мной) Он отвернулся от многих неопределившихся масс в середине, убедив их оставаться нейтральными или присоединиться к стороне малого блока. Убеждение и убеждение этих людей – вот в чем была суть войны размером с блок. Лишь после окончания войны, в ноябре 2018 года, остатки крупных блокирующих наконец разошлись с Крейгом; ну, во всяком случае, большинство из них.

2018 год

Начало 2018 года показывает нам Крейга Райта, которого мы больше никогда не услышим в последующие годы. Из интервью с Джимми Нгуеном под названием « Мир биткойн-наличных » мы можем записать (перенесемся на 34:35) следующие цитаты:





«Поэтому на данный момент мы сотрудничаем со многими группами. Мы только что анонсировали проект Electrum Cash, который в некотором роде увеличит частные транзакции, взаимозаменяемость и многое другое в рамках Bitcoin [Cash], так что на самом деле это позволит людям начать относиться к нему как к наличным деньгам. Я знаю, что многим людям это не понравится в определенных областях, потому что, когда мы закончим с добавлением слепых порогов и некоторых других вещей, это будет действительно взаимозаменяемо. Никакого анализа сетевых цепочек проводиться не будет. Они не будут привязывать вещи обратно к кошелькам, не будет никаких сервисов, которые сейчас продают наши друзья в России. Куда они доберутся, правительство, купившее Биткойн, мне жаль, что мы собираемся полностью испортить вам эту информацию и, по сути, разрушить все, что вы хотите сделать, чтобы попытаться выяснить историю Биткойна. По сути, вы можете индивидуально, как правительство, вернуться к тому, как работают наличные деньги, и мы собираемся вернуть их к взаимозаменяемым наличным деньгам. [аплодисменты] Итак, тем, кто вкладывает свои деньги в анализ цепочек, мне жаль, что мы превратим вашу жизнь в кошмар. […] Я также общался с ключевыми группами разработчиков Bitcoin Cash, и они, очевидно, очень важны, потому что они помогают и вкладывают свое время в реализацию программного обеспечения, которое так важно для успеха Bitcoin Cash, и мы объявили об этом они планируют, знаете ли, каждые шесть месяцев, начиная с мая этого года [2018], обновлять протоколы, потому что мы больше не хотим называть их хард-форками, это обновления протоколов программного обеспечения». (подчеркивает мое)





Однако менее чем через год Крейг Райт в своем повествовании от 2017/начала 2018 года, которое все еще в некоторой степени напоминает Сатоши для случайного прохожего, не обладающего никакими знаниями о Биткойне, сделает полный разворот и отойдет далеко от всего, что напоминает Сатоши. Накамото.





Новое повествование Крейга теперь представляет собой « протокол, высеченный в камне » (Сатоши сказал, что « основной дизайн высечен в камне »), за которым позже следует « замораживание и повторное назначение монет с помощью нотариального инструмента » (Сатоши сказал, что « транзакции биткойнов могут быть достаточно необратимыми в течение часа» или два » и « Потерянные монеты лишь делают чужие монеты немного дороже. Думайте об этом как о пожертвовании всем ».





Начиная с 2018 года, мы также наблюдаем возобновление нападок на Факетоши в биткойнах и более широкой индустрии, связанной с криптовалютами. Несколько примеров:









23 мая мы находим этот короткий, но веселый клип на YouTube. Очевидно, будет справедливо сказать, что Крейга Райта критикуют во всем мире за его ложное утверждение о Сатоши.









Из электронного письма от июня 2018 года мы узнаем, что Крейг Райт является объектом уголовного расследования АТО. Эти уголовные расследования легко занимают десять и более лет, поэтому, скорее всего, они завершатся только где-то в ближайшие год-три (2023–2025 годы).





Познакомьтесь с Мелани Джонстон, следователем по уголовным делам из отдела АТО по уклонению от уплаты налогов и преступности — частные группы и частные лица.









В июне также происходит столкновение Крейга Райта с разработчиком биткойнов Питером Тоддом. 29-го числа Крейг пишет в Твиттере: « Вот и все. Пошел ты, Малыш. Я собираюсь восстановить свои записи. Вы хотите конкуренции… пошли вы на хуй. Я перехожу в режим миллиардера. Вы хотите это. Ты понял. Вы просили об этом. Вам не понравится то, что произойдет! Вы думаете, я не могу выбирать, что и кому доказывать... смотреть ".





Чтобы доказать свой «режим миллиардера», Крейг показывает в Твиттере несколько изображений «своих» активов, среди которых модная и явно недешевая яхта.













Но действительно ли Крейг владел этой яхтой в 2018 году? Неа.





«Но было что-то странное в изображении яхты. Во-первых, это было более низкое разрешение, чем другие фотографии. У него также был исландский флаг Хвитблайнн. Райт — австралиец. Это вдохновило меня изучить это немного глубже. И как любой слабоумный человек, который боится, что его могут поймать, я перевернул поиск в Google по изображению. Это привело меня на Freelancertours.com, где размещалось точно такое же изображение. Я не могу спросить об этом Крейга Райта, потому что он заблокировал меня в Твиттере, его личный веб-сайт больше не доступен, а компания nChain, в которой он работает, не ответила на мои электронные письма». — Ян Демартино, CoinJournal





В общем, все готово к тому, что произойдет: Крейг в ближайшие годы развернет множество судебных исков.





Тем временем Крейг Райт вдохновил своих поклонников, последователей и спонсоров, таких как Кэлвин Эйр, на создание подделки Bcash (BCH) в ноябре 2018 года. Поэтому они отделили BSV от Bcash, заложили новый протокол, отказались от концепции открытого исходного кода и модели консенсуса Накамото. которые спроектировал и построил Сатоши, они организовали централизованную разработку вокруг nChain и Ассоциации BSV, они начали закачивать произвольные данные в блокчейн BSV, они перестали поддерживать полные узлы, они отказались поддерживать какое-либо офчейн-масштабирование, и вместо этого у них теперь есть только большие блоки «Гигамег».





Да, все, что идет вразрез с его замыслом, советами и инструкциями Сатоши Накамото. Таким образом, BSV в настоящее время представляет собой искалеченное, централизованное, немасштабируемое и неудачное чудовище блокчейна, даже отдаленно не напоминающее ничего из биткойнов, что одобрил бы Сатоши Накамото.









2019 год

Судебная тяжба Крейга Райта начинается с не менее пяти дел о клевете. Крейг прекратит работу некоторых (Виталик Бутерин, Адам Бэк, которому окупается 100% своих затрат) и потеряет всех остальных (Роджер Вер, Питер МакКормак и ходлонавт).





В 2019 году Крейг Райт выгнал двух человек из своей команды Сатоши (Дэйва Клеймана и Дэвида Риса), чтобы заменить их двумя другими людьми (Гарет Уильямс и Дональд Линам). Обратите внимание, что трое из этих четырех человек скончались до того, как в 2014 году начался косплей Крейга.





Примечательное событие 2019 года произошло в мае, когда стало известно, что Крейг Райт зарегистрировал в США в Бюро регистрации авторских прав иск о нарушении авторских прав на официальный документ Биткойна и части исходного кода Биткойна. В результате цена альткойна BSV временно взлетела, прежде чем вернулась к долгосрочному нисходящему тренду. Представитель Крейга пояснил: « Это первое признание правительственным учреждением Крейга Райта как Сатоши Накамото, создателя Биткойна. », но это объяснение было тут же решительно отвергнуто Бюро регистрации авторских прав .





«При поступлении в Бюро авторских прав заявления о регистрации истец удостоверяет достоверность утверждений, сделанных в представленных материалах. Бюро регистрации авторских прав не расследует истинность любого сделанного заявления. […] Регистрация представляет собой претензию на интерес к произведению, охраняемому законом об авторском праве, а не определение истинности содержащихся в нем претензий. (выделено мной) В Бюро регистрации авторских прав можно зарегистрировать несколько отрицательных претензий. В Ведомстве по авторским правам нет процедуры возражения против регистрации авторских прав, такой как процедуры, доступные в Ведомстве по патентам и товарным знакам для регистрации патентов и товарных знаков. Споры по поводу заявлений о регистрации могут рассматриваться в федеральных судах, включая споры об авторстве произведения».





Неудивительно, что владения Крейга Райта продолжились и в 2019 году...





24 мая 2019 г.

Крейг Райт: « Биткойн — это система, высеченная в камне. Если протокол изменен, это показывает и демонстрирует, что это не Биткойн. Когда участники изменили правила, это повлияло на всю их экосистему — это централизованная структура власти. Они обманывают вас, когда лгут о децентрализации и говорят, что у них нет возможности что-то изменить, но затем изменяют правила. »





Однако Сатоши Накамото 13 февраля 2009 года сказал следующее:

«[Биткойн] можно запрограммировать так, чтобы он следовал любому набору правил. Я рассматриваю Биткойн как основу и первый шаг. Сначала вам нужна нормальная базовая P2P-валюта. Как только это будет установлено и доказано, следующим простым шагом станут динамичные умные деньги».

2020 год

И бум! Все, что осталось от и без того ужасного авторитета Крейга Райта как компетентного кандидата Сатоши, разрушается в мае, когда его так называемый список Tulip Trust подписывается 145 раз истинными владельцами адресов, которыми, по утверждению Крейга, он владеет.









И, конечно же, в 2020 году мы найдем больше владельцев Крейга Райта.





8 августа 2020 г.

Крейг Райт: « Вы не владеете биткойнами, потому что у вас есть ключ. Точно так же, как вы не владеете деньгами на своем банковском счете, потому что у вас есть пароль. Вы владеете биткойнами, если получили их законным образом. Законы собственности и обмена не новы. Простое обладание ключом не дает права собственности. Точно так же, как наличие копии ключа от дома не дает вам права собственности на дом, ключ не дает вам права собственности на биткойны. »





Однако Сатоши Накамото сказал 12 февраля 2009 года :

«Не существует офлайн-режима, в котором лиц, совершивших двойные траты, ловят и стыдят постфактум, потому что для этого участникам потребуется указать личность. Владельцем монеты является тот, у кого есть ее закрытый ключ. Транзакции лишь передают право собственности».

2021 год

Crypto Open Patent Alliance (COPA) в 2021 году подает долгожданный иск против Крейга Райта, судебное разбирательство которого запланировано на первый квартал 2024 года.









А в конце года Роджер Вер (MemoryDealers на Reddit) объясняет, почему он уверен, что мошенником является Крейг Райт, а не Сатоши Накамото.





Не только потому, что наш косплеер не принял предложение о подписании контракта с разработчиком биткойнов Грегом Максвеллом, но и потому, что он внезапно случайно «забыл» об очень важной функции, которую Сатоши запрограммировал в биткойн с самого начала: контрольная сумма, инструмент для проверки целостность данных биткойн-адресов.





Упс. Еще один крупный самостоятельный проект Крейга Райта, который стоил ему очень дорого, поскольку он потерял поддержку все еще довольно известного члена альткойн-сообщества еще в 2018 году!









2022 год

Внимательный читатель не только снова обнаружит несколько собственных владельцев Крейга Райта, но и наиболее примечательными фактами в этом году являются судьи, которые выносят решение против того, что Крейг Райт является Сатоши. Несколько цитат взяты из моей статьи « Крейг Райт и судьи », где можно найти источники этих цитат.





Во-первых, ложное оправдание аутизма Крейга, которое он также использовал в деле Клейман против Райта, полностью разваливается в иске Райт против МакКормака. Из решения судьи Чемберлена от августа 2022 года:





«Я помнил, что сказал доктор Райт о своем аутизме и его влиянии на то, как он объясняет вещи другим. Но доказательства в п. 41 первых свидетельских показаний доктора Райта не был просто неадекватно или неудачно объяснен. Порок заключался не в том, что в нем не было объяснений, а в том, что то, что в нем говорилось, было откровенно ложным почти во всех существенных отношениях. […] Если бы не заведомо ложное дело доктора Райта о серьезном вреде, более чем минимальная компенсация за ущерб была бы уместной, хотя сумма была бы уменьшена, чтобы отразить тот факт, что г-на Маккормака вынудили сделать такие заявления. он это сделал, и, обнаружив, что доктор Райт не является свидетелем истины , я бы полностью отверг его версию о страданиях, которые, как он утверждает, он перенес». (подчеркивает мое)





Таким образом, Крейг Райт по сути проиграл это дело, но поскольку Питер МакКормак прекратил так называемую защиту правды, Крейгу все же присудили оскорбительно низкую компенсацию за клевету в размере 1 фунта стерлингов.

В своем декабрьском решении судья Чемберлен добавил (с подчеркнутым словом «нет» в слове «не установлено»):





«[…] если посмотреть на «общую картину», д-ру Райту была присуждена лишь номинальная компенсация ущерба, так что г-н МакКормак — выигравшая сторона […] Важно прояснить, что д-р Райт не установил, что он — Сатоши. (выделено мной)





Во-вторых, мы можем найти аналогичные цитаты в решении по иску Ходлонавт против Райта, которое было вынесено в октябре в Осло, Норвегия.





«Суд считает, что ходлонавт имел достаточные фактические основания утверждать, что Райт лгал и жульничал, пытаясь доказать, что он — Сатоши Накамото. […] Суд указывает, что доказательства, представленные по делу, не позволяют изменить преобладающее мнение о том, что Крейг Райт не является Сатоши Накамото».





Другие иски, которые Крейг Райт подал в 2022 году, направлены против разработчиков биткойнов (дело о взломе Pineapple, которое он проиграл на высоком уровне по существу дела, но Крейгу было разрешено подать апелляцию), а также есть иски против нескольких биткойн-бирж и, опять же, разработчикам Биткойна за «выдачу BTC за Биткойн».





Дорогой читатель, мы уже коснулись верхушки айсберга, сильно сжатой версии мошенничества, подлогов и обмана Крейга Райта. Многие из вас сейчас, наверное, подумают: «Крейг Райт такой клоун».





И он есть, конечно.





Но не забывайте, именно это испытывают люди в реальной жизни, такие как Дебора Кобза, когда осознают, что стали настоящей жертвой мошенничества Крейга Райта.









Я уверен, что продолжение будет еще с несколькими ежегодными обновлениями.





Спасибо за чтение, ребята, и увидимся в следующий раз!









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