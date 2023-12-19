克雷格·赖特不是中本聪

迄今为止的 Faketoshi 传奇故事简而言之，作者：Arthur van Pelt









我的一位 Twitter 关注者（不，不是“komadori”，他是克雷格·赖特 (Craig Wright) 的辩护者，并不是我作品的真正粉丝）最近提醒我这样一个事实，即并没有真正好的、简短的、高水平的克雷格-不是-中本聪的文章。





当然，下面签名者有几篇长篇文章，其中包含非常详细的深入探讨了克雷格·赖特（Craig Wright）在不断失败的寻求被承认为他显然不是的人的过程中所实施的欺诈行为的许多单独方面：中本聪（Satoshi Nakamoto） 。但可以绝对公平地说，这些长形式主要迎合小众受众。





亲爱的读者，就这样吧。我的整个 TL;DR Medium 作品的压缩版、更高层次的版本，再次包含大量所有相关来源的链接，交织在从 2007 年开始的时间线中，当时真正的中本聪开始设计和编码我们心爱的比特币。这条时间线将只包含克雷格·赖特的谎言、欺骗、自有和伪造的要点。





请允许我谦虚地将其称为迄今为止我所有克雷格·“Faketoshi”·赖特文章的母亲。适合那些需要快速、容易理解地了解克雷格·赖特 (Craig Wright) 的欺诈性角色扮演世界的人。





我们走吧。

那么，克雷格·赖特到底出了什么问题呢？

很多。基本上一切。假设克雷格·赖特现在应该能够毫不费力地为“以一切可能的方式证明否定”概念申请专利。因为，克雷格·赖特：





从未在已知的中本聪比特币地址上签署过可以通过其签名进行广泛、公开验证的消息

相反，还有其他人能够在他所谓的 2009-2010 年间中本聪开采的比特币“郁金香信托列表”上签署比特币地址（参见“ 2020 年 ”部分），从而使该列表变得非常清晰是伪造的

”部分），从而使该列表变得非常清晰是伪造的 从未动过任何已知的中本聪比特币

相反，还有其他人能够从他所谓的 2009-2010 年间中本聪开采的比特币“郁金香信托列表”中转移（阻止补贴）比特币，这再次清楚地表明该列表是伪造的

从未使用过中本聪的密码登录过中本聪在 2008-2010 年间使用的任何论坛和其他平台来发布消息

从未使用过中本聪的 PGP 密钥之一

更糟糕的是，Craig Wright 甚至从未使用过中本聪的 PGP 工具箱。 Craig 在 2009 年：“这些天我使用 PGP 桌面来实现 PGP。”中本聪使用了 GnuPG v1.4.7 (MingW32) 。

从未使用过中本聪的电子邮件地址之一

从未提出过任何以前未知的中本聪材料可以由任何早期比特币开发人员或其他比特币 OG 进行验证

从未提供任何未经篡改的物理或数字“中本聪证据”

相反，只提供了数百份伪造和回溯日期的“Faketoshi 证据”





不仅比特币社区知道这一事实，法官们也注意到了这一点。

从未找到过可信的目击者来证明他是中本聪

根本就不会编码。重复一遍：Craig Wright 根本不会编码（请查看“ 2. 编码比特币：Craig Wright 是否具备该技能？ ”一章，了解大量示例！）

与真正的中本聪没有任何风格匹配

澳大利亚税务局 (ATO) 并未承认他是中本聪，该局在 2013 年至 2015 年期间对他进行了彻底调查，目前正在对他进行刑事调查。相反，他们在 2016 年初宣称，他们坚信“ 克雷格·赖特 (Craig Wright) 不是比特币的创造者，他可能制造了这个骗局，以分散人们对税务问题的注意力 ”，因为克雷格的大部分证据被发现“ 基于虚假”无效。 。 ”

需要补充的是，在他所参与或曾经参与的众多诉讼中，法官或陪审团都没有承认他是中本聪。

相反，几位法官最近确定并裁定他未能以任何实质性方式被认定为中本聪。

曾多次在法庭内外撒谎并错误地改写历史，这不仅仅是关于他自称的中本聪

以装满自己的巨大宝箱而闻名，其中他与真实的中本聪完全矛盾，就像这个例子：







这就是真正的中本聪所说的——





我开发了一种新的开源 P2P 电子现金系统，称为比特币。它是完全去中心化的，没有中央服务器或可信方，因为一切都基于加密证明而不是信任。





几天后，即 2009 年 2 月 15 日，中本聪坚定地强调了比特币的去中心化性质对他来说是多么的重要：





“我希望很明显，这些系统的集中控制性质注定了它们的失败。这是我们第一次尝试去中心化、非信任的系统。”





让我完全清楚地解释一下中本聪上面的引言——如果一个人否认或不理解比特币完全去中心化的重要性，更不用说不支持，那么一个人就不理解中本聪，那么一个人就不会理解中本聪。如果你不了解比特币，那么他1000%肯定不是比特币的发明者。句号。





现在让我们回到中本聪coser Craig Wright的项目符号列表：





当涉及到他的比特币知识时，他在各个层面都表现出完全无能：设计和技术（正如中本聪在比特币白皮书、比特币论坛和其他地方所解释的那样，包括 2008-2011 年时期私下向比特币开发人员解释的）、开发动态、法律、社会、经济……凡是你能想到的，克雷格都会削弱、毁掉或摧毁它

受到 2018 年 11 月一个名为 BSV 的失败山寨币分叉的启发，但对其代码库“没有做出任何贡献”，该分叉在很大程度上与比特币非常相似，但实际上是一个“一成不变的协议” （危险信号：中本聪反对）少数仿冒品“存储任意数据”（另一个危险信号：中本聪反对）另一个名为 Bcash (BCH) 的失败山寨币分叉，该分叉于 2017 年 8 月从比特币中分离出来

因在比特币领域内外的一系列令人难以置信的抄袭行为而闻名（他的抄袭行为的完整列表可以在“克雷格·赖特：尚未进入法庭的欺诈行为。”中找到。 ）













与几个更符合逻辑的中本聪候选人相比，他们甚至遥不可及，例如 Adam Back、Nick Szabo、Timothy May、Hal Finney、David Chaum——我们不要忘记已故的密码朋克 Len Sassaman（但我们也不要忘记，这些都不是）人们曾经作为中本聪候选人站出来）

必须与大约十几个其他已知的中本聪声称者“竞争”中本聪的绰号。这些人，其中两人正在监狱服刑，不过，就像克雷格·赖特一样，他们也都被认为是假冒者，因为他们都没有提供任何证据……就像克雷格·赖特一样。





现在，让我们回顾一下中本聪（2007-2011）的简史，并将这段历史与克雷格·怀特（Craig Wright）的中本聪 cosplay 历史（2014 年至今）交织在一起。读者将了解到，2014/2015 年和 2019 年对于 Craig Wright 来说是非常富有成效的年份。许多草率的伪造来支持他是中本聪的错误说法可以追溯到这些年。

克雷格·赖特 (Craig Wright) 诉中本聪 (Satoshi Nakamoto)，时间线

前奏曲 1997–2006

尽管中本聪从未表示，甚至没有暗示过，他这些年正在做一些与比特币相关的事情，但克雷格·赖特（Craig Wright）创造了一个虚假且完全被揭穿的叙述，即所谓的“BlackNet”是比特币的前身。 2019 年 2 月，他甚至在 CFTC 面前谎称“BlackNet”，作为其虚假中本聪主张的一部分。













由于它已被彻底揭穿，克雷格赖特最近几天似乎已经放弃了BlackNet 谎言。

2007年

中本聪开始编写比特币代码。我们知道他大约在 2007 年 5 月开始，因为2008 年 11 月 17 日他告诉詹姆斯·A·唐纳德：





“我相信在过去一年半的时间里，我在编写代码时已经解决了所有这些小细节，其中有很多。”





2010 年 6 月 18 日，当被问到“中本聪从事这个设计多久了？”时，中本聪在比特币论坛上重复了一遍。 ”





“自 2007 年以来。在某个时候，我开始相信有一种方法可以做到这一点，而无需任何信任，并且忍不住继续思考它。更多的工作是设计而不是编码。”





中本聪还非常明确地表示，他首先执行了比特币编码部分，然后在最后一刻才开始编写比特币白皮书，正如他在 2008 年 11 月 8 日向 Hal Finney 解释的那样：









另一方面，克雷格·赖特 (Craig Wright) 感受到了 2019 年初他发起的几起诽谤诉讼的压力，hodlonaut 甚至在挪威反诉他要求所谓的非声明性救济，克雷格意识到他可能需要大量令人信服的证据在这些诉讼中向对手展示“中本聪证据”。





因此，克雷格·赖特（Craig Wright）疯狂地开始工作，创建了各种追溯日期的伪造文档和数字文件，这些文件和数字文件乍一看应该给人一种印象，即它们被存储并被发现在中本聪的阁楼中。





克雷格在 2019 年制作的伪造品之一是一份 BDO 会议纪要文件，他将其日期回溯至 2007 年 8 月。该伪造品很独特，因为它是我们目前所知的唯一一份日期为 2007 年（回溯）的伪造品。





但像往常一样，让比特币社区快速摧毁 Craig 证据的可信度，并将他的 Satoshi 证据变成不断增长的 Faketoshi 假冒名单上的下一个项目。









2008年

中本聪开始撰写比特币白皮书，并将草稿发送给 Wei Dai 和 Adam Back 等人。他匿名购买了 bitcoin.org 域名，在 cypherpunk 的 Metzdowd 平台上发布了白皮书，并与一些人分享了早期的比特币源代码以供审查。其中包括哈尔·芬尼。









另一方面，克雷格·怀特 (Craig Wright) 在 2019 年公开声称，他在 2008 年 1 月选择了中本聪 (Satoshi Nakamoto) 的绰号。该文件立即再次被比特币社区揭穿为明显的伪造文件。 ！





雪上加霜的是，2022 年 9 月，挪威毕马威 (KPMG) 挪威公司在挪威 Hodlonaut 诉赖特 (Hodlonaut v Wright) 案审判后公布了一份法医报告，显示了完全相同的伪造品（下图右）。





当然，毕马威挪威公司还更详细地确定，克雷格·赖特 (Craig Wright) 2019 年在网络摄像头前展示的文件确实就是这样：克雷格·赖特 (Craig Wright) 自制的伪造品。













还有一些 2008 年初比特币白皮书草稿出现在 hodlonaut 诉 Wright 挪威诉讼中的案例。









这一切告诉读者什么？它告诉我们，克雷格·赖特 (Craig Wright) 基本上是专门为挪威的 hodlonaut 诉赖特 (hodlonaut v Wright) 诉讼创建了这一新的伪造品系列，该诉讼从 2019 年初一直持续到 2022 年末。而克雷格 (Craig Wright) 则被要求提出他的中本聪 (Satoshi Nakamoto) 的精华。证据 — 创建了数十个此类（可追溯到 2008 年）伪造品：源代码文件、其他白皮书草稿、打印输出、图像，应有尽有。毕马威挪威法证调查部门检查了克雷格移交的全部71份文件和档案，发现所有这些都是……哦令人惊讶的……伪造品。









准备好迎接克雷格·赖特 (Craig Wright) 的另一部作品了吗？这篇文章无法将它们全部列出来，但这篇文章非常搞笑。 2008 年 5 月，克雷格在纽卡斯尔诺桑比亚大学获得法学硕士学位。













因此， 克雷格在 2019 年 3 月吹嘘了这一事实，从而导致了克雷格·赖特 (Craig Wright) 的无数次自我拥有。因为看看中本聪 (Satoshi Nakamoto) 在 2009 年 4 月 27 日对迈克·赫恩 (Mike Hearn) 说的话，距离克雷格·赖特 (Craig Wright) 获得法律学位差不多一年了……













克雷格·怀特 (Craig Wright) 试图重写 2008 年比特币历史的其他虚假但已被完全揭穿的说法：他说他为 Bagnoo 铺设了光纤（不，没有发生），他建立并维护了一个由 60 到 70 台计算机组成的比特币网络（不， ，如此庞大的网络并不需要启动比特币，只存在于克雷格的梦想中），他表示他用信用卡支付了 bitcoin.org 域名的费用（不，也没有发生，因为他的博客上有这样的声明）仅再次得到他臭名昭著的伪造品之一的支持）。

2009年

2009 年 1 月 3 日，中本聪创建了比特币创世区块（又名区块 0）。不过 1 号区块直到 2009 年 1 月 9 日才被开采。 2009年1月8日，中本聪发布了比特币软件v0.1.0 Alpha。





哈尔芬尼是第一个“运行比特币”的人，也是第一个在他的设备上在野外崩溃比特币的人。中本聪和哈尔一起快速解决了这个问题，而没有中断整个比特币网络。





然后达斯汀·特拉梅尔（Dustin Trammell）——他比哈尔·芬尼（Hal Finney）早几个小时开始运行比特币全节点——很快就在 2009 年 1 月上旬与哈尔·芬尼（Hal Finney）一起运行了第二个比特币挖矿节点，当时他发现必须使用比特币节点软件菜单“选项 - 生成硬币” ' 开启挖矿。





2009 年几个月后，Martti Malmi 加入 Satoshi，担任比特币开发者和 bitcoin.org 比特币网站的管理员。 2009 年末，就在比特币在 Martti Malmi 的帮助下开始其价格发现之后，Martti Malmi 与新成立的比特币交易所 New Liberty Standard 进行了世界上第一笔 BTC 兑美元交易，之后不久，中本聪将比特币从 Alpha 状态更改为 Beta 状态。在第一次交易中，他们还一起在 bitcoin.org 的子域下建立了比特币论坛（一个简单机器论坛免费软件模板）。













与此同时，Faketoshi 阵营正在准备在 2014/2015 年重写比特币的历史。让我们看一下克雷格·赖特的博客。当克雷格于 2014 年开始扮演中本聪时，这最初是他唯一公开露面的地方，但未能获得更广泛的关注。





值得注意的是，克雷格·赖特 (Craig Wright) 在 2019 年对创世区块（区块 0）和区块 1 之间为何有六天的解释被揭穿：因为，正如克雷格在不同场合多次声称的那样，微软周二发布补丁，这是微软每月定期在全球推出的补丁更新和补丁，在 2009 年 1 月 3 日比特币创世区块创建后立即中断并关闭了他的比特币网络。因此，我们的角色扮演者需要建立一个新的比特币网络，这花了他六天的时间。因此，根据 Craig 的说法，区块 1 是在 2009 年 1 月 9 日才创建的。





然而，2009 年 1 月，微软于 13 日在全球推出了每月一次的微软补丁星期二活动，即比特币创世区块创建十天后，比特币区块 1创建四天后。





哎呀。克雷格·赖特被捕。再次。

2010年

虽然今年一开始就出现了一些“压倒性的利己主义”耳光和“完全胡言乱语”的踢击，然后是“像你这样的人很危险，需要在有权势的人真正相信你知道你在说什么之前暴露出来”的上勾拳最后，一位名叫“雷神（上帝之锤）”的网络名人在克雷格·赖特（Craig Wright）面前，没有讨论比特币，而是讨论了“短信银行”……





同时可以公平地说，2010 年以中本聪的告别而结束，中本聪于 12 月潇洒地离开了比特币开发社区。哈尔·芬尼（Hal Finney）自两年前比特币诞生以来就一直活跃在比特币领域，但目前还不知道自己即将离开，他告诉中本聪，他认为比特币代码是“一项令人印象深刻的工作”，以及他研究过的一些元素“强大的机械”。









在同一年内，人们对克雷格·怀特 (Craig Wright) 的看法与对中本聪 (Satoshi Nakamoto) 的看法之间的差异再明显不过了，不是吗？

2011年

2011 年是值得注意的一年，因为克雷格·怀特 (Craig Wright) 在 7 月份左右了解到中本聪比特币的存在。在最后一次向当时的主要比特币开发者（迈克·赫恩、加文·安德烈森和马蒂·马尔米）发送真正的中本聪私人信息的三个月后，“我已经转向其他事情了。”一切都在加文和每个人的精心照顾下。中本聪，我们发现克雷格·赖特以各种方式拼写比特币：“比特币”、“比特币”、“（比特币）”、“比特币”，而从未像中本聪在公开场合那样拼写它。





现在让我们明白这一点：真正的中本聪从来没有像 2011 年克雷格·怀特 (Craig Wright) 那样拼写它，因为中本聪总是拼写“Bitcoin”或“bitcoin(s)”。





克雷格·赖特花了几年时间才弄清楚这一点。









2012年

由于真正的中本聪已经不在了，我们现在可以把注意力集中在克雷格·赖特身上。七月份，克雷格向在线观众展示了他对“元数据”略知一二。不过，这些知识还不足以让法医专家在未来几年中以一尘不染的数字伪造品感到惊讶。













克雷格伪造的元数据不仅暴露了他的草率。下面是一个例子，ATO 在 2014/2015 年发现该内容完全是捏造事实，因为 Dave Kleiman 从未与提到的英国公司有任何关系。





ATO 却发现 Craig Wright 本人于 2014 年 1 月购买了这些公司，并利用它们在那个时代进行了数百万美元的税务欺诈。那时，戴夫·克莱曼已经去世九个月了。





2013年

又是非常值得注意的一年。 Craig Wright 四月份在 Mt Gox 交易所购买了他的第一批比特币。有人可能会问，这颗红药丸对他有影响吗？看看他的博客上突然出现的关于比特币的疯狂写作——三天内不少于四篇长文——在他第一次购买比特币后立即被点燃，人们会这么认为！让我们看看四月份的情况（摘自“ Faketoshi，早年，第 1 部分”）：





2013 年 4 月 27 日

Craig Wright 在 Mt Gox 上购买了 25.5 BTC。这是他一生中接触到的第一个比特币。





2013 年 4 月 27 日

克雷格发表了他的第一篇关于比特币的博客文章：“对比特币的谩骂”





他的帖子中揭露的部分指出： “比特币不是唯一的解决方案，但它是领先的解决方案。 [……]我已经下了赌注，这对那些相信信任需要中央权威的人来说是不利的。”





这听起来不像比特币的发明者在这里说话，对吧？相反，它告诉您为什么 Craig Wright 迄今为止从未提及这些博客文章......









2013 年 4 月 27 日

克雷格发表了他的第二篇关于比特币的博客文章：“囤积真的是比特币的问题吗？ ”





2013 年 4 月 28 日

克雷格发表了他关于比特币的第三篇博客文章“为什么选择比特币？ ”





2013 年 4 月 29 日

克雷格发表了他的第四篇关于比特币的博客文章“ Is 比特币波动大？ ”





在“红丸”发生后几周内，克雷格利用他从比特币富豪名单中随机挑选的比特币地址，在澳大利亚实施了一场相当大规模的税务欺诈。





尽管 Craig Wright 自己向 ATO 声称，但我们怎么知道他从未拥有、更不用说控制这些包含 100,000 个 BTC 的随机比特币地址？我们知道这一点，因为 ATO 在 2013 年至 2015 年期间多次要求克雷格签署这些富豪榜地址。然而，克雷格总是以蹩脚的借口拒绝这些签名请求。所以它从未发生过。澳大利亚税务局确认：









相反，这就是 2019 年克雷格在澳大利亚税务欺诈时代创建的几份伪造和回溯文件中声称拥有和控制的地址之一所发生的情况，这些文件在克莱曼诉赖特诉讼中公开：









克雷格还在 2013 年的澳大利亚税务欺诈案中虐待了他已故的“朋友”戴夫·克莱曼（Dave Kleiman，他已于同年 4 月去世）。在克雷格为进一步实施税务欺诈而制作的几份回溯日期的文件伪造品中，发现了戴夫的伪造签名。这些虚假签名的发现，以及更多关于克雷格·赖特的伪造、差异和不可思议的故事，最终导致了 2018 年 2 月在美国发生的克莱曼诉赖特诉讼，当时戴夫·克莱曼的兄弟艾拉将克雷格拖上了迈阿密的法庭，佛罗里达州指控他进行各种类型的欺诈，包括“皈依”。













长话短说，克莱曼诉赖特案陪审团经过长达四个星期的审判和长时间的审议，最终于 2021 年 12 月对克雷格·赖特 (Craig Wright) 处以高达 1 亿美元的罚款，此前他们结束了克雷格·赖特 (Craig Wright) 的欺诈行为(*) 2013 年戴夫·克莱曼 (Dave Kleiman) 去世后，以“皈依”为标签实施了这一活动。





(*) 下面签名者的链接文章赢得了 1,000 美元的奖金，并以“ 最新法院裁决不是克雷格·赖特或他的中本聪索赔的胜利”为标题一路发布到纳斯达克网站。 😎





那么陪审团是如何得出这个结论的呢？





2011 年初，在克雷格·怀特 (Craig Wright) 了解比特币之前，戴夫·克莱曼 (Dave Kleiman) 创办了 W&K Info Defense Research LLC。克雷格与戴夫联手，成为一名受雇但最终没有报酬的枪手，他们一起试图在美国国土安全组织获得四个 IT 项目。然而，这失败了，W&K 于 2012 年解散，没有获得任何收入。 2013 年下半年，戴夫·克莱曼 (Dave Kleiman) 去世后，克雷格·赖特 (Craig Wright) 欺诈性地将这四个从未发生过的项目改造成比特币挖矿/软件/IP 等从未发生过的项目，在澳大利亚最高法院的一个案件，克雷格既是原告又是被告（因为戴夫·克莱曼已经去世）。神奇的是，澳大利亚法官于 2013 年 11 月批准了克雷格的虚假主张，在纸面上，克雷格现在“拥有”近 5700 万美元的他凭空创造的比特币软件和知识产权。随后，克雷格在 2013 年之后的几年里，在澳大利亚税务欺诈中使用了这种通过欺诈手段获得的纯纸质比特币软件和知识产权。在“ 2015 年”部分，我们将了解这一切的结局……





回到克莱曼诉赖特案。三个月后，即 2022 年 3 月，联邦法官贝丝·布鲁姆 (Beth Bloom) 又追加了 43,132,492.48 美元的判决前利息，克雷格总共欠债 143,132,492.48 美元。此外，自 2021 年 12 月以来，判决后的利息时钟每天约为 1,000 至 1,500 美元，仍在运行。





不过，截至 2023 年 1 月撰写本文时，克雷格·赖特 (Craig Wright) 尚未向 W&K Info Defense Research LLC（如戴夫·克莱曼 (Dave Kleiman) 的公司所说，现由伊拉·克莱曼 (Ira Kleiman) 管理）支付一分钱。









2014年

克雷格·怀特 (Craig Wright) 的中本聪 cosplay 于 1 月份开始，并向 ATO 发出了暗示，并在一个月后发给 Kleiman 遗产的电子邮件中传达了更明确的信息：





“你的儿子戴夫和我是比特币背后的三个关键人物中的两个”









在 ATO 调查压力日益增大的情况下，Craig Wright 在 10 月份收购了位于塞舌尔群岛的空架公司 Tulip Trading Ltd，为郁金香信托神话奠定了基础。随后，他开始制作一系列伪造品，使 Tulip Trust（Tulip Trading Ltd 和 Wright International Investments Ltd 的合资企业）看起来像是自比特币诞生以来克雷格的比特币相关业务的一部分。





当然，事实并非如此。





更多信息请参见：“克雷格·赖特的郁金香信托名单伪造——完整的历史”

2015年

今年，克雷格·赖特 (Craig Wright) 在救助过程中用假纸钱包诈骗了卡尔文·艾尔 (Calvin Ayre)。此时，澳大利亚税务局要求克雷格在不当收到的纳税申报表中偿还数百万美元，并加上罚款，但克雷格无法满足这些要求。





截图取自《 1Feex 的 Faketoshi 故事》。









有兴趣的朋友可以看看，ATO这些年公布的多份报告和笔录，勾勒出克雷格·赖特在这个时代实施的税务欺诈行为，并摧毁了他建立的众多波将金村。克雷格的中本聪角色扮演过去是，现在仍然是波将金村庄之一。这些报告和文字记录值得一读，让我告诉你！









ATO 的一份报告中的下一句话很好地总结了 Craig Wright 的整个税务情况。由于克雷格的中本聪主张混杂在他的税务诈骗中，因此可以绝对公平地说，这是建立在同样的欺诈流沙之上的，这是一种虚假主张，也可以被视为“基于虚假的无效”。





还记得《 2013年》中克莱曼诉赖特案的摘要吗？现在看看下面第95段，ATO是如何评价这个波将金村的。





“此外，我们不接受新南威尔士州最高法院的诉讼程序导致您从 W&K 购买软件和/或知识产权，或您以所主张的价值从 W&K 购买软件和/或知识产权。 NSWSC 没有考虑任何证据，也没有就您据称通过诉讼从 W&K 获得的软件的存在或价值做出任何事实调查。”





的确。 2015年已经评判过波将金村。





去年年底， 《连线》和《Gizmodo》声称收到了黑客攻击克雷格·赖特 (Craig Wright) 的人的材料——这一说法几乎没有人相信，许多人坚信克雷格 (Craig) 人肉搜索了自己——都发表了文章“揭示”克雷格·赖特 (Craig Wright) 可能是中本聪。这些文章很快就出现在网上，同时也很快被免责声明纠正，因为在“dox 包”内部和周围发现了许多差异和欺诈性证据(*)。





“这篇文章已经更新，以澄清赖特的主张，并且标题已更改，以明确《连线》杂志不再相信赖特可能是比特币的创造者。” （强调我的）





(*) 正如 Vice 在 2015 年 12 月 9 日的文章《中本聪的 PGP 密钥可能已回溯并指向骗局》中所报道的那样，就像在 2012 年至 2014 年期间追溯插入 Craig Wright 2008 年博客文章中的伪造的回溯“中本聪”PGP 密钥一样”。





克雷格·赖特 (Craig Wright) 的所有“我被黑客攻击”的说法的完整概述和揭穿可以在我的文章“法官大人，狗吃了我的作业！”中找到。 ”。

2016年

读完 ATO 的报告后，我确信读者不会感到惊讶，2016 年 1 月，ATO 官员向《周末澳大利亚人报》明确表示，他们“坚信”克雷格·怀特 (Craig Wright) 的虚假中本聪说法。













今年 5 月，经过包括媒体培训课程在内的长达一个月的准备，克雷格·赖特 (Craig Wright) 未能以“中本聪正在签名”的消息给人留下深刻印象，为此他甚至创建了一个假的 SiliconAngle 网站，最终他以假自杀企图和蹩脚的方式放弃了这一努力。公开借口。













由于这次彻底的签名失败，BBC 记者 Rory Cellan-Jones、Gavin Andresen 和 Jon Matonis 迄今为止从未退回他们支付给中本聪拥有的第 9 号区块的比特币地址的 BTC，克雷格声称他在该地址上支付了 9 号区块的比特币。拥有私钥。





同样是在 2016 年，人们对比特币白皮书进行了调查，以确定它是否可能是由克雷格·怀特 (Craig Wright) 撰写的。结论是：不会。





“IBT 聘请了位于宾夕法尼亚州匹兹堡的 Juola & Associates 公司，该公司使用一种称为文体测量学的技术来确定匿名文本的作者。尤拉将赖特的著作与归因于中本聪的文本进行了比较。该公司多年来一直在追踪中本聪的短信。 Juola & Associates 首席科学家约翰·诺克 (John Noecker) 表示，他不相信赖特根据语言文本撰写了比特币白皮书。他使用了一种名为 Envelope 的分析工具，该工具浓缩了公司多年来研究的数百万个语言特征。”——“文本分析证实克雷格·赖特不是中本聪”





2016 年另一个值得注意的事件是 Andrew O'Hagan 的《中本聪事件》的出版。 2015 年 11 月至 2016 年 5 月期间，安德鲁一直在跟踪并采访克雷格·怀特 (Craig Wright) 及其随行人员，以支持（失败的）中本聪揭露。最近几天，克雷格一直在撒谎说安德鲁·奥哈根应该撰写有关 nChain 公司的文章。

2017年

我们可以简单介绍一下 2017 年。这一年基本上是克雷格·怀特 (Craig Wright) 舔舐伤口的一年，他对中本聪的虚假主张保持低调。他在 2015 年与 Roger Ver 成为了朋友，当 8 月份比特币分叉 Bcash (BCH) 发布时，Craig 跟随他的朋友 Roger Ver 开始支持 Bcash。













乔纳森·比尔 (Jonathan Bier) 的必读书籍《区块大小战争》（“Faketoshi”章节）对这一时期进行了注释：





“还有大量证据表明赖特先生犯下欺诈和欺骗行为，供小阻拦者指出。例如，赖特先生编辑了他的博客，日期为 2008 年，七年后的 2015 年，使之看起来像是他当时正在写一篇加密货币论文，尽管 2014 年的博客快照并不包含此加密货币评论。通过与他联系，大阻拦者极大地损害了他们的事业。 （强调我的）它拒绝了许多中间犹豫不决的群众，说服他们保持中立或加入小块一方。说服和说服这些人就是区块链战争的意义所在。直到战争结束后不久，即 2018 年 11 月，大型阻击者的残余势力终于与克雷格分道扬镳。好吧，无论如何，大多数都是这样。”

2018年

2018 年初，我们看到了克雷格·赖特 (Craig Wright)，因为我们在以后的几年里再也听不到他的声音了。从吉米·阮 (Jimmy Nguyen) 名为“比特币现金世界”的采访中，我们可以记下（快进到 34:35）以下引述：





“所以我们目前正在与很多团体合作。我们刚刚宣布了 Electrum Cash 项目，该项目将在某种程度上增加比特币 [现金] 内的私人交易、可替代性等，因此这实际上将允许人们开始将其视为现金。我知道，很多人在某些领域不会喜欢这个，因为当我们通过添加盲阈值和其他一些东西来完成它时，它将是真正可替代的。不会有任何网络链分析。他们不会将东西链接回钱包，也不会像我们在俄罗斯的朋友目前正在销售的那样提供任何服务。他们得到的结果是，购买比特币的政府，我很抱歉，我们将完全搞砸了你的想法，基本上毁了你想要尝试弄清楚比特币历史的一切。作为政府，你基本上可以逐个恢复现金的运作方式，我们将使其恢复为可替代现金。 [掌声]所以那些把钱投入连锁分析的人，我很抱歉我们会让你的生活成为一场噩梦。 […]我也一直在与主要的比特币现金开发者团体进行沟通，他们显然非常重要，因为他们帮助并贡献了自己的时间来实现对比特币现金成功至关重要的软件实现，我们已经宣布他们计划从今年 [2018] 5 月开始每六个月进行一次协议升级，因为我们不想再称它们为硬分叉，它们是软件协议升级。” （强调我的）





然而，不到一年后，克雷格·怀特 (Craig Wright) 在 2017 年/2018 年初的叙述，对于那些没有任何比特币知识的随意旁路者来说，仍然有点像中本聪，将彻底掉头，远离任何让人想起中本聪的东西中本。





克雷格的新叙述现在是“一成不变的协议”（中本聪说“一成不变的核心设计”），随后是“用公证人工具冻结和重新指定代币”（中本聪说“比特币交易在一小时内是足够不可逆转的”）或两个。 ”和“丢失的硬币只会让其他人的硬币价值稍高一些。将其视为对每个人的捐赠。 ”）。





从 2018 年开始，我们还看到比特币和更广泛的加密货币相关行业中对 Faketoshi 的攻击再次加剧。举几个例子：









5 月 23 日，我们在 YouTube 上发现了这段简短但搞笑的剪辑。可以公平地说，克雷格·赖特因其虚假的中本聪主张而受到全世界的批评。









从 2018 年 6 月的一封电子邮件中，我们了解到 Craig Wright 是 ATO 刑事调查的对象。这些刑事调查很容易需要十年或更长时间，因此很可能只能在未来一到三年（2023-2025）的某个时间得出结论。





来认识一下 ATO 逃税与犯罪 — 私人团体和高净值个人部门的刑事调查员 Melanie Johnston。









六月，克雷格·怀特 (Craig Wright) 与比特币开发商彼得·托德 (Peter Todd) 发生了冲突。克雷格29日发推文：“就是这样了。操你个小孩。我要取消删除我的作品。你想要竞争……管你的。我将进入完全亿万富翁模式。你要这个。你懂了。你要求这个。你不会喜欢即将发生的事情！你认为我无法选择我要证明什么，向谁证明......手表”。





为了证明他的“亿万富翁模式”，克雷格在 Twitter 上展示了“他的”资产的几张图片，其中包括一艘豪华且显然不便宜的游艇。













但 2018 年克雷格真的拥有那艘游艇吗？不。





“但是游艇的照片有些奇怪。首先，它的分辨率低于其他照片。它还有一面冰岛 Hvítbláinn 旗帜。赖特是澳大利亚人。这激发了我更深入地研究它。就像任何有半个大脑的人担心自己可能会被鲶鱼一样，我反向谷歌搜索了这张图片。这让我访问了 Freelancertours.com，他们在那里托管着完全相同的图像。我无法向 Craig Wright 询问此事，因为他在 Twitter 上屏蔽了我，他的个人网站已不再在线，而且他工作的公司 nChain 也没有回复我的电子邮件。” — Ian Demartino，CoinJournal





总而言之，即将发生的事情已经做好了准备：克雷格将在未来几年发起大量诉讼。





与此同时，Craig Wright 激励他的粉丝、追随者和 Calvin Ayre 等赞助商在 2018 年 11 月创建了 Bcash (BCH) 仿制品。因此，他们从 Bcash 分叉了 BSV，制定了新协议，放弃了开源概念和中本聪共识模型中本聪设计和构建的，他们围绕 nChain 和 BSV 协会建立了中心化开发，他们开始在 BSV 区块链中抽取任意数据，他们停止支持完整节点，他们拒绝支持任何链下扩展，相反，他们现在只有大型“Gigameg”块。





是的，所有的事情都违背了中本聪的设计、建议和指示。因此，BSV 目前是一个残缺的、中心化的、不可扩展且失败的区块链怪物，与中本聪所认可的任何比特币都没有一点相似之处。









2019年

克雷格·赖特的诉讼热潮始于至少五起诽谤案。克雷格将停止其中一些项目（Vitalik Buterin、Adam Back——他的成本 100% 得到偿还）并失去所有其他项目（Roger Ver、Peter McCormack 和 hodlonaut）。





2019 年，克雷格·怀特 (Craig Wright) 踢掉了中本聪团队中的两个人（戴夫·克莱曼 (Dave Kleiman) 和大卫·里斯 (David Rees)），并用另外两个人（加雷斯·威廉姆斯 (Gareth Williams) 和唐纳德·莱纳姆 (Donald Lynam)）取代了他们。请注意，在 2014 年克雷格的角色扮演开始之前，这四人中的三人已经去世。





2019 年的一件值得注意的事件发生在 5 月份，当时人们知道克雷格·怀特 (Craig Wright) 在美国版权局对比特币白皮书和部分比特币源代码提出了版权主张。结果，BSV 山寨币的价格暂时爆炸，然后又回到长期下跌趋势。克雷格的发言人解释说：“这是政府机构首次承认克雷格·赖特为比特币创造者中本聪。 ”，但这一解释立即遭到版权局的坚决拒绝。





“当版权局收到登记申请时，申请人证明所提交材料中陈述的真实性。版权局不会调查任何声明的真实性。 [……]注册代表对受版权法保护的作品的权益的主张，而不是对其中主张的真实性的确定。 （强调我的）可以在版权局登记多项不利的索赔。版权局没有针对版权注册的异议程序，例如专利商标局针对专利和商标注册的程序。有关注册权利要求的争议可以由联邦法院审理，包括有关作品作者身份的争议。”





不出所料，克雷格·赖特 (Craig Wright) 的自持也在 2019 年继续……





2019 年 5 月 24 日

Craig Wright：“比特币是一个一成不变的系统。如果协议被改变，那么它就会显示并证明它不是比特币。当参与者改变规则时，他们会影响整个生态系统——这是一个中心化的权力结构。当他们在去中心化问题上撒谎并告诉你他们没有能力改变事情但随后改变规则时，他们欺骗了你。 ”





然而，中本聪在2009 年 2 月 13 日说道：

“[比特币]可以被编程为遵循任何规则集。我将比特币视为基础和第一步。首先你需要正常的、基本的P2P货币运行。一旦这一点得到确立并得到证实，下一步就是轻松实现动态智能货币。”

2020年

繁荣！克雷格·怀特（Craig Wright）作为中本聪候选人的可信度已经很低，而在 5 月份，他的所谓郁金香信托名单被克雷格声称拥有的地址的真正所有者签署了 145 次，这一切都将被摧毁。









当然，我们会在 2020 年发现更多克雷格·赖特 (Craig Wright) 自己拥有的房产。





2020 年 8 月 8 日

Craig Wright：“你并不拥有你的比特币，因为你有一把钥匙。就像您不拥有银行帐户中的钱一样，因为您有密码。当您有效获得比特币时，您就拥有了它。财产法和交换法并不新鲜。仅仅拥有钥匙并不能赋予所有权。就像拥有房屋钥匙的副本并不能为您提供房屋的所有权一样，钥匙也不能为您提供比特币的所有权。 ”





然而，中本聪在2009 年 2 月 12 日表示：

“没有一种离线模式可以让双花者在事后被抓住并受到羞辱，因为这需要参与者拥有身份。硬币的所有者就是拥有其私钥的人。交易只是转移所有权。”

2021 年

加密货币开放专利联盟 (COPA) 将于 2021 年对 Craig Wright 提起备受期待的诉讼，并计划于 2024 年第一季度进行审判。









年底，罗杰·维尔（Reddit 上的 MemoryDealers）公开了为什么他确信克雷格·赖特是个骗子，而且肯定不是中本聪。





不仅因为我们的角色扮演者没有接受比特币开发者 Greg Maxwell 的签约邀请，还因为他突然不小心“忘记”了中本聪从一开始就编码到比特币中的一个非常重要的功能：校验和，一种验证的工具比特币地址的数据完整性。





哎呀。克雷格·赖特 (Craig Wright) 的又一重大自我拥有让他付出了惨重的代价，因为他在 2018 年失去了山寨币社区一位仍然颇有名气的成员的支持！









2022 年

细心的读者不仅会发现克雷格·赖特 (Craig Wright) 再次成为自己的主人，而且今年最引人注目的事实是法官裁定克雷格·赖特 (Craig Wright) 不属于中本聪。一些引述摘自我的文章“克雷格·赖特和法官”，可以在其中找到这些引述的来源。





首先，克雷格在克莱曼诉赖特案中使用的虚假自闭症借口在赖特诉麦科马克诉讼中完全站不住脚。根据张伯伦法官 2022 年 8 月的判决：





“我牢记赖特博士所说的关于他的自闭症及其对他向他人解释事物的方式的影响。但段落中的证据。赖特博士第一份证人证词中的第 41 条不仅没有得到充分或不恰当的解释。缺点并不是它省略了解释性背景，而是它所说的几乎在所有实质性方面都是完全错误的。 [……]如果不是赖特博士关于严重伤害的故意虚假陈述，那么超过最低限度的损害赔偿金将是适当的，尽管数额会减少以反映麦科马克先生被怂恿发表声明的事实他确实这么做了，而且，在发现赖特博士不是事实的证人之后，我会完全拒绝他的案件，因为他声称自己遭受了痛苦。” （强调我的）





所以克雷格·赖特（Craig Wright）基本上输掉了这场官司，但由于彼得·麦科马克（Peter McCormack）停止了所谓的真相辩护，克雷格（Craig Wright）仍然被判以1.00英镑的低得令人侮辱的诽谤赔偿金。

张伯伦法官在12 月的判决中补充道（在“不成立”中的“不”一词下划线）：





“[…]从“大局”来看，赖特博士仅获得了象征性的损害赔偿，因此麦科马克先生是胜诉方[…]需要明确的是，赖特博士尚未证明他是中本聪。 ”（强调我的）





其次，我们可以在 10 月份在挪威奥斯陆做出裁决的 hodlonaut 诉 Wright 诉讼的判决中找到类似的引用。





“法院认为，hodlonaut 有足够的事实依据声称 Wright 在试图证明自己是中本聪的过程中撒了谎和作弊。 [……]法院指出，本案提供的证据不适合改变其关于克雷格·赖特不是中本聪的普遍观点。”





克雷格·赖特 (Craig Wright) 在 2022 年发起的其他诉讼都是针对比特币开发商的（菠萝黑客案，他在案件实质上败诉，但克雷格被允许上诉），还有针对多家比特币交易所的诉讼，以及，比特币开发商“冒充比特币”。





亲爱的读者，到目前为止，我们已经触及了克雷格·赖特的欺诈、伪造和欺骗行为的冰山一角，这是一个经过严格压缩的版本。你们中的许多人现在可能会认为“克雷格·赖特真是个小丑”。





当然，他是。





但不要忘记，这就是现实生活中像黛博拉·科布扎这样的人在意识到自己是克雷格·赖特欺诈案的实际受害者时所经历的。









我确信每年都会有更多的更新。





感谢各位阅读，我们下次再见！









也发布在这里。



