Craig Wright Satoshi Nakamoto DEĞİLDİR

Özetle Faketoshi destanı, Arthur van Pelt









Twitter takipçilerimden biri (hayır, 'komadori' değil, kendisi Craig Wright'ın savunucusu ve çalışmalarımın pek hayranı değil) geçenlerde bana gerçekten iyi, kısa, üst düzey bir Craig'in olmadığı gerçeğini hatırlattı. Satoshi'nin makalesi.





Tabii ki, aşağıda imzası bulunan kişinin, Craig Wright'ın açıkça olmadığı biri olarak tanınmak için sürekli başarısız olan arayışı sırasında gerçekleştirdiği dolandırıcılığın birçok bireysel yönüne çok ayrıntılı, derinlemesine incelemeler içeren birkaç avuç dolusu uzun biçimli makalesi var: Satoshi Nakamoto . Ancak bu uzun formların çoğunlukla niş bir kitleye hitap ettiğini söylemek kesinlikle doğru olur.





İşte bu kadar sevgili okuyucu. Tüm TL;DR Medium çalışmalarımın sıkıştırılmış, daha yüksek seviyeli versiyonu, yine ilgili tüm kaynaklara tonlarca bağlantıyla birlikte, gerçek Satoshi'nin sevgili Bitcoin'imizi tasarlamaya ve kodlamaya başladığı 2007'den başlayan bir zaman çizelgesinde iç içe geçti. Bu zaman çizelgesi yalnızca Craig Wright'ın yalanlarının, aldatmacalarının, kendine ait iddialarının ve sahtekarlıklarının öne çıkan kısımlarını içerecek.





Bunu alçakgönüllülükle şimdiye kadarki tüm Craig "Faketoshi" Wright makalelerimin anası olarak adlandırmama izin verin. Craig Wright'ın sahte cosplay dünyasına hızlı ve kolay sindirilebilir bir girişe ihtiyaç duyanlar için.





Hadi gidelim.

Peki Craig Wright'ın sorunu ne zaten?

Çok fazla. Temelde her şey. Diyelim ki Craig Wright, "bir olumsuzluğu mümkün olan her şekilde kanıtlamak" kavramının patentini artık zahmetsizce almış olmalı. Çünkü Craig Wright:





Bilinen bir Satoshi Bitcoin adresinde, imzasıyla geniş çapta ve kamuya açık olarak doğrulanabilecek bir mesajı hiçbir zaman imzalamadı

Bunun yerine, 2009-2010 döneminde Satoshi'nin çıkardığı bitcoinlerden oluşan "Lale Güven Listesi" olarak adlandırılan Bitcoin adreslerini imzalayabilen başkaları da var (" 2020 Yılı " bölümüne bakın), bu listeyi tamamen açık hale getiriyor. bu bir sahtecilik

" bölümüne bakın), bu listeyi tamamen açık hale getiriyor. bu bir sahtecilik Bilinen Satoshi bitcoinlerinden hiçbirini hiçbir zaman taşımadı

Bunun yerine, 2009-2010 döneminde Satoshi'nin çıkardığı Bitcoin'lerden oluşan "Lale Güven Listesi" olarak adlandırılan Bitcoin'leri taşıyabilen (sübvansiyonları bloke edebilen) başkaları da var ve bu da bu listenin bir sahtekarlık olduğunu (bir kez daha) açıkça ortaya koyuyor

Satoshi'nin 2008-2010 döneminde mesaj göndermek için kullandığı forumların veya diğer platformların hiçbirinde oturum açmak için hiçbir zaman Satoshi'nin şifrelerinden birini kullanmadı

Satoshi'nin PGP anahtarlarından birini hiç kullanmadı

Daha da kötüsü Craig Wright, Satoshi'nin PGP alet kutusunu hiç kullanmadı. Craig 2009'da: "Bugünlerde PGP için PGP masaüstünü kullanıyorum." Satoshi GnuPG v1.4.7 (MingW32) kullandı .

Satoshi'nin e-posta adreslerinden birini hiç kullanmadı

İlk Bitcoin geliştiricilerinden veya diğer Bitcoin OG'lerinden herhangi biri tarafından doğrulanabilecek, önceden bilinmeyen herhangi bir Satoshi materyali hiçbir zaman ortaya çıkmadı

Hiçbir zaman tahrif edilmemiş fiziksel veya dijital 'Satoshi kanıtı' sunmadı

Bunun yerine yalnızca 100'lerce sahte ve eski tarihli 'Sahte kanıt' sağladı





Ve bunu yalnızca Bitcoin topluluğu değil, aynı zamanda yargıçlar da biliyor.

Hiçbir zaman Satoshi olduğuna dair fiziksel kanıt gösterebilecek uzaktan inandırıcı görgü tanıkları bulamadı

Basitçe kodlayamıyorum. Tekrar ediyorum: Craig Wright kod yazamıyor (lütfen sayısız örnek için ' 2. Bitcoin Kodlama: Craig Wright'ın bu becerilere sahip mi? ' bölümüne bakın!)

Gerçek Satoshi ile hiçbir stilometri uyumu yok

2013-2015 döneminde kendisini kapsamlı bir şekilde araştıran ve şu anda kendisine karşı cezai soruşturma yürüten Avustralya Vergi Dairesi (ATO) tarafından Satoshi olarak tanınmadı. Bunun yerine, 2016'nın başlarında " Craig Wright'ın Bitcoin'in yaratıcısı olmadığına ve bu sahtekarlığı vergi sorunlarından uzaklaşmak için yaratmış olabileceğine " kesinlikle inandıklarını açıkladılar çünkü Craig'in kanıtlarının büyük bir kısmı " sahtekarlığa dayalı hükümsüz " olarak bulundu. . ”

Eklemek gerekirse, dahil olduğu veya dahil olduğu çok sayıda davanın hiçbirinde, bir yargıç veya jüri tarafından Satoshi Nakamoto olarak tanınmadı.

Bunun yerine, birkaç yargıç yakın zamanda onun herhangi bir şekilde Satoshi olarak tanınmadığına karar verdi ve karar verdi.

Mahkeme salonlarının içinde ve dışında pek çok kez yalan söylerken ve yanlış bir şekilde tarihi yeniden yazarken yakalandı; üstelik yalnızca kendi ilan ettiği Satoshi hakkında değil.

Gerçek Satoshi Nakamoto ile tamamen çelişen, kendine ait eşyalarla dolu devasa bir hazine kutusuyla tanınıyor, örneğin:







ve işte gerçek Satoshi'nin söylediği:





Bitcoin adında yeni bir açık kaynaklı P2P e-nakit sistemi geliştirdim. Merkezi bir sunucu veya güvenilir taraf olmaksızın tamamen merkezi olmayan bir yapıya sahiptir çünkü her şey güven yerine kripto kanıtına dayanmaktadır.





Birkaç gün sonra, 15 Şubat 2009'da Satoshi, Bitcoin'in merkezi olmayan doğasının kendisi için ne kadar önemli olduğunu kesin bir şekilde vurgulayacaktı:





“Umarım onları mahveden şeyin YALNIZCA [vurgu benimki] bu sistemlerin merkezi olarak kontrol edilen doğası olduğu açıktır. İlk defa merkezi olmayan, güvene dayalı olmayan bir sistemi deniyoruz.”





Yukarıdaki Satoshi Nakamoto alıntıları konusunda tamamen açık olmama izin verin; eğer kişi Bitcoin'in tam merkezsizleşmesini, bırakın desteklemeyi, önemini inkar ederse veya anlamıyorsa, o zaman kişi Satoshi Nakamoto'yu anlamıyor demektir, o zaman kişi anlamıyor demektir. Bitcoin'i anlayamıyorsanız, kişi %1000 kesinlikle Bitcoin'in mucidi değildir. Tam durak.





Şimdi Satoshi Nakamoto cosplayer Craig Wright'ın madde listesine dönelim:





Konu Bitcoin bilgisine geldiğinde her seviyede tam bir beceriksizlik gösterdi: tasarım ve teknoloji (Satoshi tarafından Bitcoin teknik incelemesinde, Bitcoin Forumunda ve başka yerlerde, 2008-2011 döneminde Bitcoin geliştiricilerine özel olarak açıklandığı gibi), geliştirme dinamikler, hukuki, sosyal, ekonomi… adını siz koyun, Craig onu sakatladı, mahvetti ya da yok etti

Kasım 2018'de BSV adı verilen, devasa bir genişlemeyle uzaktan Bitcoin'e benzeyen ancak gerçekte "yerleşik bir protokol" olan başarısız bir altcoin çatalının yaratılmasından ilham aldı, ancak kod tabanına *hiçbir katkı yapmadı*. (kırmızı bayrak: Satoshi buna karşıydı) Ağustos 2017'de Bitcoin'den ayrılan Bcash (BCH) adlı başka bir başarısız altcoin çatalının 'keyfi verileri depolayan' azınlık taklidi (başka bir kırmızı bayrak: Satoshi buna karşıydı)

Hem Bitcoin dünyasının içinde hem de dışında akıllara durgunluk veren bir intihal listesiyle tanınıyor (intihallerinin kapsamlı bir listesi " Craig Wright: Mahkeme Odalarına Ulaşamayan Sahtekarlık. Henüz. " kitabında bulunabilir).













Adam Back, Nick Szabo, Timothy May, Hal Finney, David Chaum gibi birkaç mantıklı Satoshi adayına uzaktan bile yaklaşamayız — ve merhum cypherpunk Len Sassaman'ı da unutmayalım (ancak bunların hiçbirini de unutmayalım) insanlar şimdiye kadar Satoshi adayı olarak öne çıktılar)

Satoshi adı için bilinen diğer bir düzine Satoshi davacısına karşı 'rekabet etmesi' gerekiyor. Bahsettiğimiz gibi ikisi hapiste olan bu bireylerin hepsi de Faketoshi olarak kabul ediliyor, tıpkı Craig Wright gibi, çünkü hiçbiri herhangi bir kanıt sunamadı… tıpkı Craig Wright gibi.





Şimdi Satoshi Nakamoto'nun (2007–2011) kısa bir geçmişini inceleyelim ve bu tarihi Craig Wright'ın Satoshi cosplay geçmişiyle (2014'ten günümüze) iç içe geçirelim. Okuyucu 2014/2015 ve 2019 yıllarının Craig Wright için çok verimli yıllar olduğunu öğrenecektir. Kendisinin Satoshi Nakamoto olduğuna dair yanlış iddiayı destekleyen pek çok özensiz sahteciliğin izleri bu yıllara kadar uzanabilir.

Craig Wright ve Satoshi Nakamoto arasındaki zaman çizelgesi

Başlangıç 1997–2006

Her ne kadar Satoshi Nakamoto, bu yıllarda Bitcoin ile ilgili bir şey yaptığını hiçbir zaman belirtmemiş, hatta ima etmemiş olsa da, Craig Wright, 'BlackNet' adlı bir şeyin Bitcoin'in öncülü olduğuna dair yanlış ve tamamen çürütülmüş bir anlatı yarattı. Şubat 2019'da CFTC önünde sahte Satoshi iddiasının bir parçası olarak 'BlackNet' hakkında bile yalan söyledi.













Tamamen çürütüldüğü için Craig Wright, son günlerde BlackNet yalanını terk etmiş görünüyor.

Yıl 2007

Satoshi Nakamoto Bitcoin'i kodlamaya başladı. Ve kabaca Mayıs 2007'de başladığını biliyoruz çünkü 17 Kasım 2008'de James A. Donald'a şunları söyledi :





"Geçen bir buçuk yıl boyunca kodlama sırasında tüm bu küçük ayrıntılar üzerinde çalıştığıma inanıyorum ve onlardan çok vardı."





Ve 18 Haziran 2010'da Satoshi Nakamoto, Bitcoin Forumunda şu soruyu tekrarladı: " Ne zamandır bu Satoshi tasarımı üzerinde çalışıyorsun?" ”





“2007'den beri. Bir noktada bunu hiçbir güven gerektirmeden yapmanın bir yolu olduğuna ikna oldum ve bu konuda düşünmeye devam edemedim. İşin çok daha fazlası kodlamadan çok tasarlamaktı.





Satoshi ayrıca, 8 Kasım 2008'de Hal Finney'e açıkladığı gibi, ilk önce Bitcoin kodlama kısmını yürüttüğünü ve ancak daha sonra son dakikada Bitcoin tanıtım belgesini yazmaya başladığını açıkça belirtti:









Öte yandan Craig Wright… 2019'un başlarında açtığı bir avuç hakaret davasının baskısını hisseden ve hatta hodlonaut'un Norveç'te sözde Bildirim Dışı Yardım için ona karşı dava açmasıyla birlikte Craig, potansiyel olarak çok fazla iknaya ihtiyacı olduğunu fark etti. Bu davalarda rakiplerine 'Satoshi kanıtı' gösterecek.





Böylece Craig Wright çılgınca işe koyuldu ve ilk bakışta Satoshi Nakamoto'nun tavan arasında saklandığı ve bulunduğu izlenimini vermesi gereken her türlü eski tarihli sahte belge ve dijital dosya yarattı.





Craig'in 2019'da yarattığı sahteciliklerden biri, Ağustos 2007'ye tarihlediği bir BDO toplantı tutanağı kağıdıydı. Bu sahtecilik benzersizdir çünkü şu anda bildiğimiz 2007 (geri) tarihi olan tek sahteciliktir .





Ancak her zamanki gibi Craig'in kanıtının güvenilirliğini hızlı bir şekilde yok etme ve Satoshi kanıtını giderek büyüyen Faketoshi sahteleri listesindeki bir sonraki öğeye dönüştürme işini Bitcoin topluluğuna bırakın.









Yıl 2008

Satoshi Nakamoto, Bitcoin teknik incelemesini yazmaya başladı ve taslağını Wei Dai ve Adam Back gibi birkaç kişiye gönderdi. Bitcoin.org alanını anonim olarak satın alıyor, teknik incelemeyi cypherpunk'ın Metzdowd platformunda yayınlıyor ve ilk Bitcoin kaynak kodunu inceleme amacıyla birkaç kişiyle paylaşıyor. Bunların arasında Hal Finney de var.









Öte yandan Craig Wright, 2019 yılında halka açık bir belgeyle (aşağıdaki resim, soldaki) 2008 yılının Ocak ayında Satoshi Nakamoto adını seçtiğini iddia ediyor. Bu belgenin sahte olduğu , Bitcoin topluluğu tarafından bir kez daha açıkça çürütüldü. !





Yaralanmanın üstüne bir de hakaret eklemek gerekirse, Eylül 2022'de KPMG Norveç'in, Norveç Hodlonaut v Wright davasının ardından tamamen aynı sahtekarlığı gösteren bir adli tıp raporu kamuoyuna açıklandı (aşağıdaki resim, sağda).





Elbette KPMG Norveç, Craig Wright'ın 2019'da web kamerası önünde gösterdiği belgenin daha da ince ayrıntılara sahip olduğunu belirledi: Craig Wright'ın ev yapımı bir sahteciliği.













Daha sonra, 2008'in başlarında Hodlonaut ile Wright Norveç arasındaki davada ortaya çıkan birkaç Bitcoin teknik inceleme taslağı vardı.









Bütün bunlar okuyucuya ne anlatıyor? Bu bize Craig Wright'ın temelde bu yeni sahtecilik serisini özellikle Norveç'teki Hodlonaut v Wright davası için yarattığını ve 2019'un başlarından 2022'nin sonlarına kadar sürdüğünü söylüyor. Ve Craig — Satoshi Nakamoto'nun kremasını bulması talep edildi. kanıtlar - bu (2008'e kadar uzanan) düzinelerce sahtecilik yarattı: kaynak kodu dosyaları, diğer teknik inceleme taslakları, çıktılar, resimler, adını siz koyun. KPMG Norveç'in adli soruşturma departmanı, Craig'in teslim ettiği 71 belge ve dosyanın tamamını inceledi ve hepsinin... ah sürpriz... sahte olduğunu tespit etti.









Başka bir Craig Wright'ın kendine ait olmasına hazır mısın? Bu makalenin hepsini haritalandırması çok fazla ama bu oldukça komik. Mayıs 2008'de Craig, Newcastle'daki Northumbria Üniversitesi'nde Hukuk alanında yüksek lisans derecesi aldı.













Böylece Mart 2019'da Craig bu gerçekle övündü ve bu, Craig Wright'ın sayısız kez kendi kendine sahip olmasına yol açtı. Çünkü Satoshi Nakamoto'nun 27 Nisan 2009'da, yani Craig Wright hukuk diplomasını aldıktan neredeyse bir yıl sonra, Mike Hearn'e bakın ne söylediğini ...













Diğer yanlış ama tamamen çürütülmüş Craig Wright, Bitcoin'in 2008 tarihini yeniden yazmaya çalıştığını iddia ediyor: Bagnoo'ya fiber döşediğini (hayır, olmadı), 60 ila 70 bilgisayardan oluşan bir Bitcoin ağı kurduğunu ve bakımını yaptığını söyledi (hayır) , Bitcoin'i başlatmak için bu kadar büyük bir ağa ihtiyaç yoktu ve sadece Craig'in rüyalarında vardı) ve bitcoin.org alan adını kredi kartıyla ödediğini belirtti (hayır, kendi blogundaki bu ifade gibi de olmadı) yine onun meşhur sahtekarlıklarından yalnızca biriyle desteklendi).

Yıl 2009

3 Ocak 2009'da Bitcoin Genesis bloğu (diğer adıyla blok 0) Satoshi Nakamoto tarafından oluşturuldu. Blok 1 ancak 9 Ocak 2009'da çıkarıldı. 8 Ocak 2009'da Satoshi, Bitcoin yazılımı v0.1.0 Alpha'yı yayınladı.





Hal Finney, ilk "Bitcoin çalıştıran" ve aynı zamanda Bitcoin'i cihazında vahşi doğada çökerten ilk kişidir. Satoshi ve Hal birlikte, Bitcoin ağını bir bütün olarak kesintiye uğratmadan sorunu hızla çözdüler.





Daha sonra, Hal Finney'den yalnızca birkaç saat önce bir Bitcoin tam düğümü çalıştırmaya başlayan Dustin Trammell, Bitcoin düğümü yazılım menüsü 'Seçenekler - Para Oluştur'u kullanması gerektiğini anladığında, Ocak 2009'un başlarında Hal Finney ile birlikte ikinci Bitcoin madencilik düğümünü çalıştırmayı hızla takip etti. ' madenciliği açmak için.





2009'a birkaç ay kala Martti Malmi, Bitcoin geliştiricisi ve bitcoin.org'daki Bitcoin web sitesinin yöneticisi olarak Satoshi'ye katıldı. 2009'un sonlarında, Bitcoin'in, yeni yükseltilmiş Bitcoin borsası New Liberty Standard ile dünyanın ilk BTC'den USD'ye ticaretini gerçekleştiren aynı Martti Malmi'nin yardımıyla fiyat keşfine başlamasından hemen sonra ve Satoshi, bundan kısa bir süre sonra Bitcoin'i Alfa'dan Beta statüsüne değiştirdikten sonra. İlk ticarette, bitcoin.org'un bir alt alanı altında Bitcoin Forumunu (Simple Machines Forum ücretsiz şablon) birlikte kurdular.













Bu arada Faketoshi kampında 2014/2015'te Bitcoin tarihinin beceriksizce yeniden yazılması hazırlanıyor. Craig Wright'ın bloguna bir göz atalım. Craig 2014 yılında Satoshi'yi cosplay'e başladığında, başlangıçta halka açık kırıntılarını bıraktığı tek yer burasıydı, ancak bu daha geniş bir ilgi çekmeyi başaramadı.





Craig Wright'ın 2019'da Genesis bloğu (blok 0) ile blok 1 arasında neden altı gün olduğuna ilişkin açıklamasının çürütülmesi de dikkat çekicidir: çünkü Craig'in farklı vesilelerle birkaç kez iddia ettiği gibi, Microsoft'un yinelenen aylık küresel çıkışı olan Salı günü Microsoft yaması güncellemeler ve yamalar, Bitcoin'in Genesis bloğunun oluşturulmasının hemen ardından 3 Ocak 2009'da Bitcoin ağını kesintiye uğrattı ve kapattı. Bu yüzden cosplayerımızın yeni bir Bitcoin ağı kurması gerekiyordu ve bu da altı gününü aldı. Dolayısıyla Craig'e göre blok 1 yalnızca 9 Ocak 2009'da oluşturuldu.





Bununla birlikte, Ocak 2009'da aylık Microsoft yaması Salı etkinliği, Microsoft tarafından ayın 13'ünde, yani Bitcoin'in Genesis bloğunun oluşturulmasından on gün sonra ve Bitcoin'in 1. bloğunun oluşturulmasından dört gün sonra küresel olarak kullanıma sunuldu.





Hata. Craig Wright yakalandı. Tekrar.

2010 Yılı

Bu yıl, birçok " ezici egoizm " tokatları ve " tamamen saçmalık " tekmeleriyle başlarken, ardından " sizin gibi insanlar tehlikelidir ve güçlü bir konumda olan biri, neden bahsettiğinizi bildiğinize gerçekten inanmadan önce ifşa edilmesi gerekir " aparkatı gelir. sonunda Craig Wright'ın yüzünde 'Thor (Tanrının Çekici)' adlı bir internet kişiliği Bitcoin'i değil, ' SMS Bankacılığı'nı tartışıyor…





Aynı zamanda 2010 yılının Aralık ayında Bitcoin geliştirme camiasından ayrılan Satoshi Nakamoto'ya şık bir şekilde veda ederek sona erdiğini söylemek de doğru olur. İki yıldan fazla bir süre önce Bitcoin'in başlangıcından bu yana aktif olan ancak şu anda yaklaşmakta olan ayrılışından habersiz olan Hal Finney, Satoshi'ye Bitcoin kodunu " etkileyici bir iş " olarak gördüğünü ve üzerinde çalıştığı bazı unsurları gördüğünü söyledi. “ güçlü makineler ”.









İnsanların Craig Wright'ı nasıl algıladıkları ile aynı yıl içinde Satoshi Nakamoto'yu nasıl algıladıkları arasındaki fark daha açık olamazdı, değil mi?

Yıl 2011

2011 yılı dikkat çekicidir çünkü bu, Craig Wright'ın Temmuz ayı civarında Satoshi'nin Bitcoin'inin varlığını öğrendiği noktadır. O anın önde gelen Bitcoin geliştiricilerine (Mike Hearn, Gavin Andresen ve Martti Malmi) gerçek Satoshi'nin bilinen son özel mesajlarından üç ay sonra “ Başka şeylere geçtim. Gavin ve herkes emin ellerde. ” Nakamoto, Craig Wright'ın Bitcoin'i her türlü şekilde yanlış yazdığını görüyoruz: 'bitcoin', 'Bit Coin', '(Bit Coin)', 'BitCoin', ama bunu hiçbir zaman Satoshi'nin kamuoyunda yaptığı gibi hecelemeden.





Şimdi bunun anlaşılmasına izin verin: Gerçek Satoshi Nakamoto bunu hiçbir zaman Craig Wright'ın 2011'de yaptığı gibi yazmadı, tıpkı Satoshi'nin her zaman 'Bitcoin' veya 'bitcoin(ler)'i hecelemesi gibi.





Ve Craig Wright'ın bunu anlaması birkaç yılını aldı.









Yıl 2012

Gerçek Satoshi Nakamoto artık ortalıkta olmadığından artık yalnızca Craig Wright'a odaklanabiliriz. Temmuz ayında Craig çevrimiçi izleyicilerine 'meta veriler' hakkında bir iki şey bildiğini gösterdi. Ancak bu bilgi, adli tıp uzmanlarını önümüzdeki yıllarda kusursuz dijital sahteciliklerle şaşırtacak kadar yeterli değil.













Ve Craig'in özensizliğini ortaya çıkaran yalnızca sahteciliklerinin meta verileri değil. Aşağıda ATO'nun 2014/2015'te içeriğin tamamen gerçeğin uydurması olduğunu keşfedeceği bir örnek var; Dave Kleiman'ın bahsi geçen Birleşik Krallık şirketleriyle hiçbir ilgisi yoktu.





ATO, bunun yerine Craig Wright'ın bizzat Ocak 2014'te bu şirketleri o dönemdeki multi milyonluk vergi dolandırıcılığında kullanmak için satın aldığını öğrendi. O sırada Dave Kleiman dokuz ay boyunca artık yaşayanlar arasında değildi.





Yıl 2013

Çok önemli bir yıl daha. Craig Wright, ilk birkaç avuç dolusu Bitcoin'ini Nisan ayında Mt Gox borsasından satın aldı. Bu onu yeniden etkiledi mi diye sorabilir miyiz? Blogunda Bitcoin hakkında ani yazma çılgınlığına (üç gün içinde en az dört uzun makale) bakıldığında, ilk Bitcoin satın alımından hemen sonra ateşlenen, insan öyle düşünebilir! Nisan ayında bunun nasıl geçtiğine bir göz atalım (“ Faketoshi, The Early Years, Part 1 ”den kopyalanmıştır):





27 Nisan 2013

Craig Wright, Mt Gox'tan 25,5 BTC satın aldı. Bunlar hayatında fiziksel olarak dokunacağı ilk bitcoinler.





27 Nisan 2013

Craig, Bitcoin ile ilgili ilk blog yazısını yayınladı: “ Bitcoin üzerine bir eleştiri ”





Gönderisinin açıklayıcı bir bölümünde şunlar belirtiliyor: “Bitcoin tek çözüm değil ama öncü çözüm. […] Bahse girdim ve bu, güvenin merkezi bir otorite gerektirdiğine inanan herkese karşı.”.





Bu, Bitcoin'in mucidinin burada konuştuğu gibi görünmüyor, değil mi? Tam tersine Craig Wright'ın bu blog yazılarına şimdiye kadar neden hiç değinmediğini anlatıyor…









27 Nisan 2013

Craig, Bitcoin ile ilgili ikinci blog yazısını yayınlıyor: “ Sürülenme gerçekten Bitcoin ile ilgili bir sorun mu? ”





28 Nisan 2013

Craig, Bitcoin ile ilgili üçüncü blog yazısını yayınlıyor: “ Neden Bitcoin? ”





29 Nisan 2013

Craig, Bitcoin ile ilgili dördüncü blog yazısını yayınladı: Bitcoin değişken mi? ”





'Yeniden doldurma'dan birkaç hafta sonra Craig, görünüşe göre Bitcoin zengin listesinden rastgele seçtiği Bitcoin adresleriyle oldukça büyük bir Avustralya vergi dolandırıcılığı başlattı.





ATO'ya yönelik kendi iddialarına rağmen, Craig Wright'ın 100.000'lerce BTC içeren bu rastgele Bitcoin adreslerini bırakın kontrol etmesine bile asla sahip olmadığını nereden biliyoruz? Bunu biliyoruz çünkü ATO 2013-2015 döneminde birkaç kez Craig'in bu zengin liste adreslerini imzalamasını talep etti. Ancak Craig her zaman saçma bahanelerle bu imza taleplerinden kaçınıyordu. Yani asla olmadı. ATO şunu doğruluyor:









Bunun yerine, 2019'da Craig'in Avustralya'daki vergi kaçakçılığı döneminde oluşturduğu çeşitli sahte ve eski tarihli belgelerde sahibi olduğunu ve kontrol ettiğini iddia ettiği adreslerden birinde olan şey buydu; Kleiman v Wright davasında kamuya açıklanan belgeler:









Craig ayrıca, aynı yılın Nisan ayında vefat eden ölü 'arkadaşı' Dave Kleiman'ı da 2013'teki Avustralya vergi kaçakçılığı sırasında suistimal etti. Dave'in sahte imzası, Craig'in bu vergi sahtekarlığını daha da ilerletmek için oluşturduğu birkaç eski tarihli belge sahteciliğinde bulundu. Bu sahte imzaların ve daha birçok sahtekarlığın, tutarsızlığın ve Craig Wright hakkında akıl almaz hikayelerin bulunması, sonuçta Şubat 2018'de Amerika Birleşik Devletleri'nde Dave Kleiman'ın erkek kardeşi Ira'nın Craig'i Miami'de mahkemeye sürüklediği Kleiman - Wright davasına yol açacaktı. Florida, onu 'Dönüşüm' dahil her türlü dolandırıcılıkla suçladı.













Uzun lafın kısası, Kleiman v Wright davası Jürisi, dört haftalık uzun bir duruşma ve uzun müzakerelerin ardından, Craig Wright'ın sahtekarlığını (*) sonlandırdıktan sonra Aralık 2021'de Craig Wright'ı 100.000.000 $ gibi devasa bir para cezasına çarptırdı. 2013 yılında Dave Kleiman'ın ölümünden sonra 'Dönüşüm' etiketi altında işlendi.





(*) aşağıda imzası bulunan kişinin bağlantılı makalesi 1.000 $ ödül kazandı ve " Son Mahkeme Kararı Craig Wright veya Satoshi İddiaları İçin Bir Kazanç Değil " başlığı altında Nasdaq web sitesine kadar ulaştı. 😎





Peki Jüri bu sonuca nasıl ulaştı?





2011'in başlarında, Craig Wright'ın Bitcoin'i bilmeden önce Dave Kleiman, W&K Info Defense Research LLC'yi kurdu. Craig, işe alınan ancak sonuçta parası ödenmeyen bir silah olarak Dave ile güçlerini birleştirdi ve birlikte ABD Ulusal Güvenlik organizasyonunda dört BT projesi gerçekleştirmeye çalıştılar. Ancak bu başarısız oldu ve W&K, 2012'de hiçbir gelir elde etmeden dağıldı. 2013'ün ikinci yarısında, Dave Kleiman'ın ölümünün ardından Craig Wright, sahte beyanlar ve çeşitli sahtecilikler kullanarak bu hiç gerçekleşmemiş dört projeyi, Bitcoin madenciliği/yazılım/IP gibi hiçbir zaman gerçekleşmemiş bir şeye dönüştürdü. Craig'in hem davacı hem de sanık olduğu bir Avustralya Yüksek Mahkemesi davası (çünkü Dave Kleiman artık hayatta değildi). Mucizevi bir şekilde, Avustralyalı Hakim Craig'in asılsız iddialarını Kasım 2013'te onayladı ve Craig artık kağıt üzerinde neredeyse 57 milyon dolarlık Bitcoin yazılımına ve yoktan yarattığı IP'ye 'sahipti'. Craig daha sonra 2013'ten sonraki yıllarda Avustralya vergi dolandırıcılığında dolandırıcılıkla elde edilen bu salt kağıt Bitcoin yazılımını ve IP'yi kullandı. " 2015 Yılı " bölümünde bunun nasıl bittiğini öğreneceğiz…





Kleiman v Wright'a dönelim. Üç ay sonra, Mart 2022'de Federal Yargıç Beth Bloom, ön karar faizine 43.132.492,48 dolar daha ekledi ve Craig'e toplam 143.132.492,48 dolar borçlandı. Ayrıca Aralık 2021'den bu yana günlük 1.000-1.500 dolar civarında bir karar sonrası faiz saati de hala çalışıyor.





Bununla birlikte, Ocak 2023'te W&K Info Defense Research LLC'ye (Dave Kleiman'ın şirketinin şu anda Ira Kleiman tarafından yönetildiğini söylediği gibi) bu yazının yazıldığı sırada (Ocak 2023) bu meblağların bir kuruşunu bile ödemedi.









Yıl 2014

Craig Wright'ın Satoshi cosplayi Ocak ayında ATO'ya dair bir ipucuyla ve bir ay sonra Kleiman malikanesine gönderilen bir e-postada daha da net bir mesajla başladı:





“ Oğlunuz Dave ve ben Bitcoin'in arkasındaki üç kilit kişiden ikisiyiz ”









ATO soruşturmalarının artan baskısı altında Craig Wright, Ekim ayında Seyşeller'de bulunan boş raf şirketi Tulip Trading Ltd'yi satın alarak Tulip Trust efsanesinin temelini attı. Daha sonra Tulip Trust'ın (Tulip Trading Ltd ve Wright International Investments Ltd'nin ortak girişimi) Bitcoin'in başlangıcından bu yana Craig'in Bitcoin ile ilgili iş çabalarının bir parçası olduğunu göstermek için bir dizi sahtekarlık yaratmaya başladı.





Elbette değildi.





Daha fazlası burada: " Craig Wright'ın Lale Güven Listesi Sahteciliği - Tam Bir Tarih "

Yıl 2015

Bu yıl Craig Wright'ın, kurtarma süreci sırasında Calvin Ayre'yi sahte bir kağıt cüzdanla dolandırdığı görüldü. Bu noktada ATO, Craig'den haksız yere alınan vergi beyannameleri ve cezalar karşılığında milyonların geri ödenmesini talep etti, ancak Craig bu talepleri yerine getiremedi.





Ekran görüntüsü “ The Faketoshi Tale of 1Feex ”ten alınmıştır.









İlgilenenler için ATO, bu yıllarda Craig Wright'ın bu dönemde gerçekleştirdiği vergi kaçakçılığının haritasını çıkaran ve kurduğu çok sayıda Potemkin Köyü'nü yok eden birçok rapor ve tutanak yayınladı. Craig'in Satoshi cosplay'i o Potemkin Köylerinden sadece biriydi ve hala da öyledir. Bu raporlar ve transkriptler okumaya değer, şunu söyleyeyim!









ATO raporlarından birinden alınan bir sonraki alıntı, Craig Wright'ın vergi durumunu güzel bir şekilde özetlemektedir. Craig'in Satoshi iddiası vergi dolandırıcılığına karıştığı için, bunun aynı sahtekarlık batağına dayandığını söylemek kesinlikle doğru olur; bu, aynı zamanda " sahtekarlığa dayalı geçersizlik " olarak da değerlendirilebilecek yanlış bir iddiadır.





“ 2013 Yılı ”ndaki Kleiman v Wright özetini hatırlıyor musunuz? Şimdi ATO'nun bu Potemkin Köyü'nü nasıl değerlendirdiğine ilişkin aşağıdaki 95. paragrafa bir göz atın.





“ Ayrıca, New South Wales Yüksek Mahkemesi mahkeme işlemlerinin tarafınızca W&K'den herhangi bir yazılım ve/veya fikri mülkiyet edinimi veya iddia edilen değer karşılığında W&K'den herhangi bir yazılım ve/veya fikri mülkiyet edinimi ile sonuçlandığını kabul etmiyoruz. NSWSC, yargılama sonucunda W&K'den edindiğiniz iddia edilen yazılımın varlığına veya değerine ilişkin herhangi bir delili dikkate almadı veya herhangi bir bulguya varmadı."





Aslında. Zaten 2015 yılında bir Potemkin Köyü'nü yargılamıştım.





Yıl sonunda, Craig Wright'ı hackleyen birinden materyal aldıklarını belirten Wired ve Gizmodo - neredeyse hiç kimsenin inanmadığı bir iddia, pek çok kişi Craig'in kendisini ifşa ettiğine kesinlikle inanıyor - her ikisi de Craig Wright'ın muhtemelen hacklendiğini 'ifşa eden' makaleler yayınladı. Satoshi Nakamoto. Bu makaleler ne kadar hızlı çevrimiçi hale geldiyse, 'dox paketi' içinde ve çevresinde bulunan birçok tutarsızlık ve sahtekarlık kanıtı(*) nedeniyle, sorumluluk reddi beyanlarıyla da aynı hızla düzeltildi.





"Bu yazı Wright'ın iddialarını açıklığa kavuşturmak için güncellendi ve başlık , WIRED'in artık Wright'ın Bitcoin'in yaratıcısı olabileceğine inanmadığını açıkça belirtmek için değiştirildi." (vurgu benimki)





(*) Vice'ın 9 Aralık 2015 tarihli makalesinde bildirdiği gibi, Craig Wright'ın 2008 tarihli bir blog gönderisine 2012 ile 2014 yılları arasında geriye dönük olarak eklenen sahte, eski tarihli bir 'Satoshi' PGP anahtarı gibi: " Satoshi'nin PGP Anahtarları Muhtemelen Eski Tarihlidir ve Bir Aldatmacaya İşaret Eder" ”.





Craig Wright'ın " Ben saldırıya uğradım " iddialarının tam bir özeti ve çürütülmesi, " Sayın Yargıç, Köpek Ödevimi Yedi!" başlıklı makalemde bulunabilir. ”.

Yıl 2016

ATO raporlarını okuduktan sonra, eminim ki, Ocak 2016'da ATO yetkililerinin The Weekend Australian'a Craig Wright'ın sahte Satoshi iddiasına 'kesinlikle inandıklarını' açıkça ifade etmeleri okuyucu için sürpriz olmayacaktır.













Mayıs ayında, medya eğitim oturumları da dahil olmak üzere bir ay süren hazırlıkların ardından Craig Wright, sahte bir SiliconAngle web sitesi bile oluşturduğu ' Satoshi imzalıyor ' açıklamasıyla etkilemeyi başaramadı ve sonunda sahte bir intihar girişimi ve topal bir girişimle bu çabadan vazgeçti. kamusal mazeret.













Bu mutlak imzalama başarısızlığının bir sonucu olarak, BBC muhabiri Rory Cellan-Jones, Gavin Andresen ve Jon Matonis, ödedikleri BTC'yi şimdiye kadar hiçbir zaman Satoshi'ye ait olan 9. bloktaki Bitcoin adresine geri göndermediler. özel anahtara sahipti.





Ayrıca 2016 yılında Bitcoin teknik incelemesi, Craig Wright tarafından yazılmış olup olmadığı araştırıldı. Sonuç: hayır.





“IBT, isimsiz metinlerin yazarlarını belirlemek için stilometri olarak bilinen bir tekniği kullanan Pittsburgh, Pa. merkezli bir şirket olan Juola & Associates'e başvurdu. Juola, Wright'ın yazdıklarını Nakamoto'ya atfedilen metinlerle karşılaştırdı. Şirket yıllardır Nakamoto'nun mesajlarını takip ediyor. Juola & Associates'in baş bilim adamı John Noecker, Wright'ın dilsel metinlere dayanan bitcoin teknik incelemesini yazdığına inanmadığını söyledi. Şirketin yıllardır üzerinde çalıştığı milyonlarca dilsel özelliği özetleyen Zarf adlı bir analiz aracı kullandı.”—“Metin Analizi Craig Wright'ın Satoshi Nakamoto Olmadığını Doğruladı”





2016'nın bir diğer dikkat çekici olayı ise Andrew O'Hagan'ın " The Satoshi Affair " adlı kitabının yayınlanmasıydı. Andrew, (başarısız olan) Satoshi açıklamasını desteklemek için Kasım 2015 ile Mayıs 2016 arasında Craig Wright ve çevresini takip ediyor ve onlarla röportaj yapıyordu. Son günlerde Craig, Andrew O'Hagan'ın nChain şirketi hakkında yazması gerektiği konusunda yalan söylüyordu.

Yıl 2017

2017 yılını kısaca özetleyebiliriz. Temelde Craig Wright'ın yaralarını sardığı ve sahte Satoshi iddialarıyla ilgili şeyleri oldukça düşük profilde tuttuğu bir yıldı. 2015 yılında Roger Ver ile arkadaş olmuştu ve Ağustos ayında Bitcoin çatalı Bcash (BCH) piyasaya sürüldüğünde Craig, arkadaşı Roger'ı takip ederek Bcash'i desteklemeye başladı.













Jonathan Bier'in mutlaka okunması gereken kitabı “ The Blocksize War ” (bölüm 'Faketoshi') bu dönemle ilgili notlar:





“Ayrıca Bay Wright'ın küçük engelleyicilerin işaret edebileceği çok sayıda dolandırıcılık ve aldatmaca olduğuna dair kanıt vardı. Örneğin, Bay Wright, 2008 tarihli blogunu yedi yıl sonra, 2015'te, o sırada bir kripto para birimi makalesi yazıyormuş gibi gösterecek şekilde düzenliyor; oysa blogun 2014 anlık görüntüsü bu kripto para birimi yorumunu içermiyor. Büyük engelleyiciler onunla ilişki kurarak davalarına büyük zarar verdiler. (vurgu benimki) Ortadaki kararsız kitlelerin çoğunu geri çevirdi, onları tarafsız kalmaya veya küçük blok tarafına katılmaya ikna etti. Bu insanları ikna etmek ve ikna etmek, blok büyüklüğündeki savaşın amacıydı. Savaşın bitiminden çok sonra, Kasım 2018'de, büyük engelleyicilerin kalıntıları nihayet Craig'le yollarını ayırdı; yani çoğu zaten."

Yıl 2018

2018'in başlangıcı bize bir Craig Wright'ı gösteriyor, çünkü onu daha sonraki yıllarda bir daha asla duymayacağız. Jimmy Nguyen ile yapılan " A Bitcoin Cash World " adlı röportajdan aşağıdaki alıntıları kaleme alabiliriz (hızla 34:35'e kadar):





“Şu anda birçok grupla işbirliği yapıyoruz. Bitcoin [Cash] içindeki özel işlemleri, takas edilebilirliği ve çok daha fazlasını artıracak olan Electrum Cash projesini az önce duyurduk, böylece bu aslında insanların buna nakit olarak davranmaya başlamasını sağlayacak. Biliyorum, bazı alanlarda pek çok insan bundan hoşlanmayacak çünkü Kör Eşikler ve diğer birkaç şeyin eklenmesiyle işimiz bittiğinde, gerçekten takas edilebilir olacak. Herhangi bir ağ zinciri analizi yapılmayacaktır. İşleri cüzdanlara bağlamayacaklar, şu anda Rusya'daki arkadaşlarımızın sattığı bu hizmetlerden hiçbiri olmayacak. Bitcoin'i satın alan hükümet, nereye giderse gitsin, bu konuda sizin adınıza tamamen mahvedeceğimiz ve Bitcoin'in tarihini anlamaya çalışmak için yapmak istediğiniz her şeyi mahvedeceğimiz için üzgünüm. Temel olarak, bir hükümet olarak nakit paranın çalışma şekline tek tek geri dönebilirsiniz ve biz bunu geri ödenebilir nakit haline getireceğiz. [alkış] Yani paralarını zincirleme analize yatıranlar, hayatınızı bir kabusa çevireceğimiz için üzgünüm. […] Aynı zamanda önemli Bitcoin Cash geliştirici gruplarıyla da iletişim halindeyim ve açıkçası çok önemliler çünkü Bitcoin Cash'in başarısı için çok önemli olan yazılım uygulamalarına zaman ayırıp yardımcı oluyorlar ve şunu da duyurduk: biliyorsunuz, bu yılın Mayıs ayından itibaren her altı ayda bir [2018] protokol yükseltmeleri yapmayı planlıyorlar çünkü artık bunlara hard fork demek istemiyoruz, bunlar yazılım protokolü yükseltmeleri.” (benimkini vurguluyor)





Ancak bir yıldan kısa bir süre sonra, Craig Wright'ın 2017/2018'in başından itibaren herhangi bir Bitcoin bilgisi olmayan sıradan atlayıcılar için hala biraz Satoshi benzeri olan anlatısı, tam bir U dönüşü yapacak ve Satoshi'yi hatırlatan her şeyden uzaklaşacaktır. Nakamoto.





Craig'in yeni anlatımı artık " protokolün sabit olduğu " (Satoshi " temel tasarımın sabit olduğu " dedi) ve ardından " noter aracıyla paraların dondurulması ve yeniden atanması " (Satoshi şöyle dedi: " Bitcoin işlemleri bir saat içinde yeterince geri döndürülemez olabilir) veya iki. " ve " Kayıp paralar yalnızca başkalarının paralarının biraz daha değerli olmasını sağlar. Bunu herkese yapılan bir bağış olarak düşünün. ").





2018'den başlayarak, Faketoshi saldırısının Bitcoin ve daha geniş anlamda kripto para birimiyle ilgili endüstride yeniden arttığını görüyoruz. Birkaç örnek:









23 Mayıs'ta bu kısa ama komik klibi YouTube'da buluyoruz. Craig Wright'ın sahte Satoshi iddiası nedeniyle tüm dünyada eleştirildiğini söylemek açıkçası adil olur.









Haziran 2018 tarihli bir e-postadan Craig Wright'ın ATO tarafından yürütülen bir cezai soruşturmaya konu olduğunu öğreniyoruz. Bu cezai soruşturmalar kolayca on yıl veya daha fazla zaman alıyor, dolayısıyla önümüzdeki bir ila üç yıl (2023-2025) içinde sonuçlanması muhtemel.





ATO'nun Vergi Kaçakçılığı ve Suç - Özel Gruplar ve Yüksek Net Kişiler departmanından Kriminal Araştırmacı Melanie Johnston ile tanışın.









Haziran ayında ayrıca Craig Wright'ın Bitcoin geliştiricisi Peter Todd ile çatıştığı görüldü. Craig ayın 29'unda tweet attı: " İşte bu. Canın cehenneme Küçük çocuk. Yazılarımı sileceğim. Rekabet istiyorsun... canın cehenneme. Tam milyarder moduna geçiyorum. Bunu istiyorsun. Anladın. Bunu sen istedin. Gelecek olan hoşuna gitmeyecek! Neyi, kime kanıtlayacağımı seçemeyeceğimi sanıyorsun... kol saati ".





Craig, 'milyarder modunu' kanıtlamak için Twitter'da 'kendi' varlıklarının çeşitli fotoğraflarını gösteriyor; bunların arasında lüks ve açıkçası ucuz olmayan bir yat da var.













Peki Craig gerçekten 2018'de o yatın sahibi miydi? Hayır.





“Fakat yatın fotoğrafında bir tuhaflık vardı. Birincisi, diğer fotoğraflardan daha düşük çözünürlüktü. Ayrıca İzlanda Hvítbláinn bayrağı da vardı. Wright Avustralyalı. Bu bana konuyu biraz daha derinlemesine inceleme konusunda ilham verdi. Ve kedi avına maruz kalacaklarından korkan yarım akıllı herkes gibi ben de görseli Google'da tersten aradım. Bu beni Freelancertours.com'a getirdi; burada tam olarak aynı görseli barındırıyorlardı. Craig Wright'a bu konuyu soramıyorum çünkü kendisi beni Twitter'da engelledi, kişisel web sitesi artık çevrimiçi değil ve çalıştığı şirket nChain de e-postalarıma yanıt vermedi." — Ian Demartino, CoinJournal





Sonuç olarak, sahne gelecek olana hazırlanıyor: Craig önümüzdeki yıllarda çok sayıda dava açacak.





Bu arada Craig Wright, hayranlarına, takipçilerine ve Calvin Ayre gibi sponsorlarına Kasım 2018'de bir Bcash (BCH) taklidi oluşturma konusunda ilham verdi. Böylece BSV'yi Bcash'ten ayırdılar, yeni protokolü sağlamlaştırdılar, açık kaynak konseptini ve Nakamoto fikir birliği modelini terk ettiler. Satoshi'nin tasarladığı ve inşa ettiği, nChain ve BSV Birliği etrafında merkezi bir geliştirme kurdular, BSV blok zincirinde keyfi verileri pompalamaya başladılar, tam düğümleri desteklemeyi bıraktılar, herhangi bir zincir dışı ölçeklendirmeyi desteklemeyi reddettiler ve bunun yerine artık yalnızca büyük 'Gigameg' blokları.





Evet, Satoshi Nakamoto'nun tasarımına, tavsiyelerine ve talimatlarına aykırı olan her şey. Dolayısıyla BSV şu anda sakat, merkezi, ölçeklenmeyen ve başarısız bir blockchain canavarıdır ve Satoshi Nakamoto'nun onaylayacağı Bitcoin'e uzaktan bile benzememektedir.









2019 Yılı

Craig Wright'ın dava çılgınlığı en az beş iftira davasıyla başlıyor. Craig birkaçını (Vitalik Buterin, Adam Back - masraflarının %100'ünü geri alan) sonlandıracak ve diğerlerini (Roger Ver, Peter McCormack ve hodlonaut) kaybedecek.





2019'da Craig Wright, Satoshi Takımından iki kişiyi (Dave Kleiman ve David Rees) kovdu ve onların yerine iki kişiyi (Gareth Williams ve Donald Lynam) getirdi. Bu dört kişiden üçünün, Craig'in cosplay'i 2014'te başlamadan önce vefat ettiğini unutmayın.





2019'da dikkate değer bir olay, Mayıs ayında Craig Wright'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Telif Hakkı Bürosu'nda Bitcoin teknik incelemesi ve Bitcoin kaynak kodunun bazı bölümleri hakkında bir telif hakkı talebinde bulunduğu öğrenildiğinde görüldü. Sonuç olarak BSV altcoin'in fiyatı, uzun vadeli düşüş trendine dönmeden önce geçici olarak patlama yaşadı. Craig'in bir sözcüsü şöyle açıkladı: " Bu, Craig Wright'ın Bitcoin'in yaratıcısı Satoshi Nakamoto olarak tanındığı ilk hükümet kurumudur. ”, ancak bu açıklama Telif Hakkı Bürosu tarafından derhal kesin bir şekilde reddedildi .





“Telif Hakkı Bürosu kayıt için bir başvuru aldığında, davacı, gönderilen materyallerde yapılan beyanların doğruluğunu tasdik eder. Telif Hakkı Bürosu yapılan hiçbir beyanın doğruluğunu araştırmaz. […] Tescil, telif hakkı yasasıyla korunan bir eserdeki hak iddiasını temsil eder, buradaki iddiaların doğruluğunun belirlenmesini değil. (vurgu benimki) Telif Hakkı Bürosuna birden fazla olumsuz iddianın kaydedilmesi mümkündür. Telif Hakkı Bürosu'nun, patent ve ticari marka tescilleri için Patent ve Ticari Marka Bürosu'nda mevcut olan prosedürler gibi, telif hakkı tescilleri için bir itiraz prosedürü yoktur. Bir eserin yazarlığına ilişkin anlaşmazlıklar da dahil olmak üzere, bir tescildeki iddialara ilişkin anlaşmazlıklar federal mahkemelerde görülebilmektedir.”





Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Craig Wright'ın kendine hakimiyeti 2019'da da devam etti...





24 Mayıs 2019

Craig Wright: “ Bitcoin sabit bir sistemdir. Protokol değiştirilirse Bitcoin olmadığını gösterir ve ortaya koyar. İlgili kişiler kuralları değiştirdiğinde tüm ekosistemi etkilediler; bu merkezi bir güç yapısıdır. Merkeziyetsizlik konusunda yalan söyleyerek sizi dolandırıyorlar ve bir şeyleri değiştiremeyeceklerini, sonra da kuralları değiştireceklerini söylüyorlar. ”





Ancak Satoshi Nakamoto, 13 Şubat 2009'da şunları söyledi:

“[Bitcoin] her türlü kurala uyacak şekilde programlanabilir. Bitcoin'i bir temel ve ilk adım olarak görüyorum. Öncelikle normal, temel P2P para biriminin çalışmasına ihtiyacınız var. Bu bir kez belirlenip kanıtlandıktan sonra dinamik akıllı para, bir sonraki kolay adımdır."

2020 Yılı

Ve bum! Craig Wright'ın yetkin bir Satoshi adayı olarak zaten berbat olan güvenilirliğinden geriye kalan tek şey, Mayıs ayında, sözde Lale Güven listesi Craig'in sahip olduğunu iddia ettiği adreslerin gerçek sahipleri tarafından 145 kez imzalandığında yok ediliyor.









Ve tabii ki 2020'de Craig Wright'ın sahip olduğu daha fazla şey görüyoruz.





8 Ağustos 2020

Craig Wright: " Bitcoin'inizin sahibi değilsiniz çünkü bir anahtarınız var. Tıpkı şifreniz olduğu için banka hesabınızdaki paranın sahibi olmadığınız gibi. Bitcoin'i geçerli bir şekilde elde ettiğinizde Bitcoin'e sahip olursunuz. Mülkiyet ve takas kanunları yeni değildir. Bir anahtarın yalnızca bulundurulması mülkiyeti vermez. Bir evin anahtarının bir kopyasına sahip olmanız size bir evin mülkiyetini sağlamadığı gibi, bir anahtar da size bitcoin sahipliği sağlamaz. ”





Ancak Satoshi Nakamoto 12 Şubat 2009'da şunları söyledi:

“Çifte harcama yapanların yakalanıp utandığı bir çevrimdışı mod yok çünkü bu, katılımcıların kimlik sahibi olmasını gerektiriyor. Bir madalyonun sahibi, onun özel anahtarına sahip olan kişidir. İşlemler yalnızca sahipliği aktarır."

Yıl 2021

Kripto Açık Patent İttifakı (COPA), 2021'de Craig Wright'a karşı merakla beklenen bir davayı ateşliyor ve 2024'ün ilk çeyreğinde yapılması planlanan bir duruşma var.









Ve yılın sonunda, Roger Ver (Reddit'teki MemoryDealers), Craig Wright'ın bir sahtekar olduğundan ve kesinlikle Satoshi Nakamoto olmadığından neden emin olduğunu açıkladı.





Sadece cosplayerımız Bitcoin geliştiricisi Greg Maxwell'den bir imza teklifi almadığı için değil, aynı zamanda Satoshi'nin en başından beri Bitcoin'e kodladığı çok önemli bir özelliği kazara 'unuttuğu' için de: doğrulama için bir araç olan sağlama toplamı Bitcoin adreslerinin veri bütünlüğü.





Hata. 2018'de altcoin topluluğunun hala ünlü bir üyesinin desteğini kaybettiği için kendisine pahalıya mal olan bir başka devasa Craig Wright kendine sahip oldu!









Yıl 2022

Dikkatli okuyucu sadece bir avuç Craig Wright'ın kendi kendine sahip olduğunu bulmakla kalmıyor, aynı zamanda bu yılın en dikkat çekici gerçekleri Craig Wright'ın Satoshi olmadığına karar veren yargıçlar. Bu alıntıların kaynaklarının bulunabileceği “ Craig Wright And The Judges ” adlı yazımdan birkaç alıntı.





İlk olarak, Craig'in Kleiman v Wright davasında da kullandığı sahte otizm mazereti, Wright v McCormack davasında tamamen boşa çıkıyor. Yargıç Chamberlain'in Ağustos 2022 tarihli kararından:





"Dr Wright'ın otizmi ve bunun başkalarına açıklama şekli üzerindeki etkileri hakkında söylediklerini aklımda tuttum . Ancak paragraftaki kanıtlar. Dr Wright'ın ilk tanığın ifadesinin 41'i yalnızca yetersiz veya yersiz bir şekilde açıklanmamıştı. Sorun, açıklayıcı arka planı atlamaması değildi; daha ziyade söylediklerinin neredeyse her maddi açıdan açıkça yanlış olmasıydı. […] Dr Wright'ın ciddi zarara ilişkin kasıtlı olarak yalan beyanı olmasaydı, asgari tazminattan daha fazlası uygun olurdu; ancak miktar, Bay McCormack'in bu açıklamaları yapmaya kışkırtıldığı gerçeğini yansıtacak şekilde azaltılmış olacaktı. öyle yaptı ve Dr. Wright'ın gerçeğin tanığı olmadığını tespit ettiğimden , yaşadığını iddia ettiği sıkıntıya ilişkin davasını bütünüyle reddederdim.” (benimkine vurgu yapıyor)





Yani Craig Wright bu davayı temelde kaybetti, ancak Peter McCormack sözde hakikat savunmasını durdurduğu için Craig'e hâlâ 1,00 £ gibi çok düşük bir hakaret tazminatı ödenmesine karar verildi.

Yargıç Chamberlain, Aralık ayındaki kararında şunları eklemiştir ("tespit edilmedi" ifadesindeki "değil" kelimesinin altı çizilmiştir):





“[…] “büyük resme” bakıldığında, Dr Wright'a yalnızca nominal tazminat ödenmesine hükmedildi, bu nedenle Bay McCormack başarılı taraftır […] Dr Wright'ın kendisinin Satoshi olduğunu kanıtlamadığının açık olması önemlidir. ” (vurgu benimki)





İkinci olarak, Ekim ayında Norveç'in Oslo kentinde karara bağlanan Hodlonaut v Wright davasının kararında da benzer alıntılar bulabiliriz.





“Mahkeme, Hodlonaut'un, Wright'ın kendisinin Satoshi Nakamoto olduğunu kanıtlama girişiminde yalan söylediğini ve hile yaptığını iddia etmek için yeterli olgusal gerekçeye sahip olduğuna inanıyor. […] Mahkeme, davada sunulan delillerin, Craig Wright'ın Satoshi Nakamoto olmadığı yönündeki hakim kanaati değiştirmeye uygun olmadığına dikkat çekiyor.”





Craig Wright'ın 2022'de açtığı diğer davalar Bitcoin geliştiricilerine karşıdır (davanın esası açısından büyük bir kayıp yaşadığı ancak Craig'in temyize gitmesine izin verilen Ananas hack davası) ve birkaç Bitcoin borsasına karşı da davalar vardır ve yine, Bitcoin geliştiricileri "BTC'yi Bitcoin olarak tanıtıyorlar".





Sevgili okuyucu, şimdiye kadar Craig Wright'ın sahtekarlığının, sahtekarlığının ve aldatmacasının oldukça sıkıştırılmış bir versiyonu olan buzdağının görünen kısmına değindik. Artık çoğunuz muhtemelen "Craig Wright tam bir palyaço" diye düşüneceksiniz.





Ve elbette öyle.





Ancak unutmayın, Deborah Kobza gibi gerçek hayattaki insanlar, Craig Wright'ın sahtekarlığının gerçek kurbanı olduklarının farkına vardıklarında bunu deneyimliyorlar.









Birkaç yıllık güncellemeyle daha devam edeceğinden eminim.





Okuduğunuz için teşekkürler millet ve bir dahaki sefere görüşürüz!









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