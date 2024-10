Craig Wright ist nicht Satoshi Nakamoto

Die bisherige Faketoshi-Saga in Kürze, von Arthur van Pelt









Einer meiner Twitter-Follower (nein, nicht „komadori“, er ist ein Craig-Wright-Apologet und kein wirklicher Fan meiner Arbeit) hat mich kürzlich daran erinnert, dass es keinen wirklich guten, kurzen, hochrangigen „Craig-is-not-“ gibt. Satoshi-Artikel.





Natürlich gibt es mehrere Handvoll ausführlicher Artikel der Unterzeichner, die sehr detaillierte Einblicke in viele einzelne Aspekte des Betrugs enthalten, den Craig Wright während seines immer erfolglosen Versuchs begangen hat, als jemand anerkannt zu werden, der er eindeutig nicht ist: Satoshi Nakamoto . Aber man kann mit Fug und Recht sagen, dass diese langen Formate hauptsächlich ein Nischenpublikum ansprechen.





Also los geht's, lieber Leser. Die komprimierte, anspruchsvollere Version meines gesamten TL;DR Medium-Werks, mit wiederum unzähligen Links zu allen relevanten Quellen, verflochten in einer Zeitleiste ab 2007, als der echte Satoshi begann, unseren geliebten Bitcoin zu entwerfen und zu codieren. Diese Zeitleiste enthält nur die Höhepunkte von Craig Wrights Lügen, Täuschungen, Selbstdarstellungen und Fälschungen.





Erlauben Sie mir, es bescheiden die Mutter aller meiner bisherigen Artikel von Craig „Faketoshi“ Wright zu nennen. Für diejenigen, die eine schnelle und leicht verständliche Einführung in die betrügerische Cosplay-Welt von Craig Wright benötigen.





Lass uns gehen.

Was stimmt überhaupt nicht mit Craig Wright?

Eine Menge. Im Grunde alles. Nehmen wir an, dass Craig Wright inzwischen in der Lage sein sollte, das Konzept „ein Negativ auf jede erdenkliche Weise zu beweisen“ mühelos patentieren zu lassen. Denn Craig Wright:





Hat noch nie eine Nachricht an eine bekannte Satoshi-Bitcoin-Adresse signiert, die durch ihre Signatur allgemein und öffentlich verifiziert werden könnte

Stattdessen gibt es andere, denen es gelungen ist, Bitcoin-Adressen auf seiner sogenannten „Tulip Trust-Liste“ der von Satoshi geschürften Bitcoins im Zeitraum 2009–2010 zu signieren (siehe Abschnitt „ Das Jahr 2020 “), was diese Liste vollkommen klar macht ist eine Fälschung

“), was diese Liste vollkommen klar macht ist eine Fälschung Hat noch nie eines der bekannten Satoshi-Bitcoins bewegt

Stattdessen gibt es andere, die in der Zeit von 2009 bis 2010 in der Lage waren, Bitcoins von seiner sogenannten „Tulip Trust-Liste“ der von Satoshi geschürften Bitcoins zu entfernen (Subventionen zu blockieren), was (wieder einmal) deutlich macht, dass es sich bei dieser Liste um eine Fälschung handelt

Hat noch nie eines von Satoshis Passwörtern verwendet, um sich in einem der Foren oder anderen Plattformen anzumelden, die Satoshi in der Ära 2008–2010 zum Posten einer Nachricht verwendet hat

Hat noch nie einen der PGP-Schlüssel von Satoshi verwendet

Erschwerend kommt hinzu, dass Craig Wright nie die PGP-Toolbox von Satoshi verwendet hat. Craig im Jahr 2009: „Ich verwende heutzutage den PGP-Desktop für PGP.“ Satoshi verwendete GnuPG v1.4.7 (MingW32) .

Hat noch nie eine von Satoshis E-Mail-Adressen verwendet

Hat noch nie zuvor unbekanntes Satoshi-Material entwickelt, das mit einem der frühen Bitcoin-Entwickler oder anderen Bitcoin-OGs verifiziert werden konnte

Hat niemals unverfälschte physische oder digitale „Satoshi-Beweise“ vorgelegt

Stattdessen hat es lediglich Hunderte gefälschter und rückwirkend datierter „Faketoshi-Beweise“ vorgelegt.





Und das weiß nicht nur die Bitcoin-Community, auch Richter merken es .

Hat nie auch nur annähernd glaubwürdige Augenzeugen gefunden, die physische Beweise für seine Satoshi-Zugehörigkeit vorlegen konnten

Ich kann einfach nicht programmieren. Noch einmal: Craig Wright kann einfach nicht programmieren (bitte lesen Sie Kapitel „ 2. Bitcoin programmieren: Hat Craig Wright überhaupt die nötigen Fähigkeiten? “ für zahlreiche Beispiele!)

Hat keinerlei stilistische Übereinstimmung mit dem echten Satoshi

Wurde vom Australian Taxation Office (ATO), das ihn in der Zeit von 2013–2015 eingehend befragte – und das derzeit eine strafrechtliche Untersuchung gegen ihn durchführt – nicht als Satoshi anerkannt. Stattdessen erklärten sie Anfang 2016, dass sie fest davon überzeugt seien, dass „ Craig Wright nicht der Schöpfer von Bitcoin ist und dass er die Falschmeldung möglicherweise erfunden hat, um von seinen Steuerangelegenheiten abzulenken “, da große Teile von Craigs Beweisen als „ auf Schein basierende Nichtigkeit “ befunden wurden . ”

Hinzu kommt, dass er in keiner seiner zahlreichen Klagen, an denen er beteiligt ist oder war, von einem Richter oder einer Jury als Satoshi Nakamoto anerkannt wird.

Stattdessen haben mehrere Richter kürzlich festgestellt und entschieden, dass er in keiner wesentlichen Weise als Satoshi anerkannt wurde.

Wurde bei zahlreichen Gelegenheiten beim Lügen und falschen Umschreiben der Geschichte innerhalb und außerhalb von Gerichtssälen erwischt, und zwar nicht nur in Bezug auf seine selbsternannte Satoshi-Süchtigkeit

Ist bekannt für eine riesige Schatzkiste voller Eigenheiten, in denen er dem echten Satoshi Nakamoto völlig widerspricht, wie in diesem Beispiel:







und hier ist, was der echte Satoshi sagte:





Ich habe ein neues Open-Source-P2P-E-Cash-System namens Bitcoin entwickelt. Es ist vollständig dezentralisiert, ohne zentralen Server oder vertrauenswürdige Parteien, da alles auf Krypto-Beweis statt auf Vertrauen basiert.





Wenige Tage später, am 15. Februar 2009, betonte Satoshi nachdrücklich, wie äußerst wichtig ihm die dezentrale Natur von Bitcoin sei:





„Ich hoffe, es ist offensichtlich, dass es NUR [Hervorhebung durch mich] die zentral gesteuerte Natur dieser Systeme war, die sie zum Scheitern verurteilte. Dies ist das erste Mal, dass wir ein dezentrales, nicht auf Vertrauen basierendes System ausprobieren.“





Lassen Sie mich die obigen Zitate von Satoshi Nakamoto ganz klar zum Ausdruck bringen: Wenn man die Bedeutung der vollständigen Dezentralisierung von Bitcoin leugnet oder nicht versteht, geschweige denn nicht unterstützt, dann versteht man Satoshi Nakamoto nicht, dann versteht man es nicht. Wenn man Bitcoin nicht versteht, dann ist man zu 1.000 % sicher nicht der Erfinder von Bitcoin. Punkt.





Kehren wir nun zur Aufzählungsliste des Satoshi-Nakamoto-Cosplayers Craig Wright zurück:





Hat auf allen Ebenen völlige Inkompetenz gezeigt, wenn es um sein Bitcoin-Wissen geht: Design und Technologie (wie von Satoshi im Bitcoin-Whitepaper, im Bitcoin-Forum und anderswo erklärt, auch privat gegenüber Bitcoin-Entwicklern in der Ära 2008–2011), Entwicklung Dynamik, Recht, Soziales, Wirtschaft ... was auch immer, Craig hat es verkrüppelt, ruiniert oder zerstört

Inspiriert von der Entwicklung einer scheiternden Altcoin-Abzweigung namens BSV im November 2018, hat jedoch *keinen Beitrag zu deren Codebasis geleistet, die mit großer Ausdehnung entfernt etwas wie Bitcoin ähnelt, in Wirklichkeit aber ein „in Stein gemeißeltes Protokoll“ ist. (rote Flagge: Satoshi war dagegen) Minderheitsnachahmung, die „willkürliche Daten speichert“ (eine weitere rote Flagge: Satoshi war dagegen) einer weiteren scheiternden Altcoin-Gabel namens Bcash (BCH), die sich im August 2017 von Bitcoin trennte

Ist bekannt für eine verblüffende Liste von Plagiaten, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Bitcoin-Bereichs (eine umfassende Liste seiner Plagiate finden Sie in „ Craig Wright: The Fraud That Didn't Make It To The Court Rooms. Yet. “).













Kann einigen logischeren Satoshi-Kandidaten, wie Adam Back, Nick Szabo, Timothy May, Hal Finney, David Chaum, nicht einmal annähernd nahe kommen – und vergessen wir nicht den verstorbenen Cypherpunk Len Sassaman (aber vergessen wir auch nicht, keinen von diesen). Leute haben sich jemals als Satoshi-Kandidat gemeldet)

Muss um den Spitznamen Satoshi gegen etwa ein Dutzend anderer bekannter Satoshi-Antragsteller „konkurrieren“. Diese Personen, von denen derzeit zwei im Gefängnis sitzen, gelten jedoch alle ebenfalls als Faketoshis, genau wie Craig Wright, da keiner von ihnen irgendeinen Beweis erbracht hat … genau wie Craig Wright.





Lassen Sie uns nun einen kurzen Überblick über die Geschichte von Satoshi Nakamoto (2007–2011) geben und diese Geschichte mit Craig Wrights Satoshi-Cosplay-Geschichte (2014–heute) verknüpfen. Der Leser wird erfahren, dass 2014/2015 und 2019 für Craig Wright sehr produktive Jahre waren. Viele schlampige Fälschungen zur Untermauerung der falschen Behauptung, er sei Satoshi Nakamoto, lassen sich auf diese Jahre zurückführen.

Craig Wright gegen Satoshi Nakamoto, die Zeitleiste

Das Präludium 1997–2006

Obwohl Satoshi Nakamoto nie angedeutet oder auch nur angedeutet hat, dass er in diesen Jahren etwas mit Bitcoin zu tun hatte, schuf Craig Wright eine falsche und völlig entlarvte Erzählung, dass etwas namens „BlackNet“ der Vorgänger von Bitcoin sei. Im Februar 2019 log er im Rahmen seiner falschen Satoshi-Behauptung vor der CFTC sogar über „BlackNet“.













Da sie gründlich entlarvt wurde, scheint Craig Wright die BlackNet-Lüge in den letzten Tagen aufgegeben zu haben.

Das Jahr 2007

Satoshi Nakamoto beginnt mit der Codierung von Bitcoin. Und wir wissen, dass er ungefähr im Mai 2007 damit angefangen hat, denn am 17. November 2008 sagte er zu James A. Donald :





„Ich glaube, ich habe in den letzten anderthalb Jahren beim Codieren all diese kleinen Details durchgearbeitet, und davon waren viele.“





Und am 18. Juni 2010 wiederholte Satoshi Nakamoto im Bitcoin-Forum die Frage: „ Wie lange arbeiten Sie schon an diesem Design, Satoshi?“ ”





„Seit 2007. Irgendwann war ich davon überzeugt, dass es eine Möglichkeit gibt, dies ohne jegliches Vertrauen zu tun, und konnte nicht widerstehen, weiter darüber nachzudenken. Die Arbeit bestand viel mehr aus dem Entwerfen als aus dem Codieren.“





Satoshi machte auch völlig klar, dass er zuerst den Bitcoin-Codierungsteil ausgeführt und erst dann in letzter Minute mit dem Schreiben des Bitcoin-Whitepapers begonnen hatte, wie er Hal Finney am 8. November 2008 erklärte:









Craig Wright hingegen … Als Craig den Druck einer Handvoll Verleumdungsklagen spürte, die er Anfang 2019 angezettelt hatte, wobei Hodlonaut ihn sogar in Norwegen wegen einer sogenannten nichtdeklaratorischen Erleichterung konterte, wurde ihm klar, dass er möglicherweise viel Überzeugungsarbeit brauchte „Satoshi-Beweise“, um seinen Gegnern in diesen Klagen vorzulegen.





Also machte sich Craig Wright hektisch an die Arbeit und erstellte alle möglichen rückdatierten gefälschten Dokumente und digitalen Dateien, die auf den ersten Blick den Eindruck erwecken sollten, als wären sie auf dem Dachboden von Satoshi Nakamoto aufbewahrt und wiedergefunden worden.





Eine der Fälschungen, die Craig im Jahr 2019 erstellte, war ein BDO-Sitzungsprotokoll, das er auf August 2007 zurückdatierte . Diese Fälschung ist einzigartig, da sie die einzige uns derzeit bekannte Fälschung mit einem (Rück-)Datum aus dem Jahr 2007 ist .





Aber überlassen Sie es wie üblich der Bitcoin-Community, schnell jegliche Glaubwürdigkeit von Craigs Beweisen zu zerstören und seine Satoshi-Beweise zum nächsten Punkt auf einer ständig wachsenden Liste von Faketoshi-Fälschungen zu machen.









Das Jahr 2008

Satoshi Nakamoto begann mit dem Schreiben des Bitcoin-Whitepapers und sendet einen Entwurf an einige Leute wie Wei Dai und Adam Back. Er kauft anonym die Domain bitcoin.org, veröffentlicht das Whitepaper auf der Metzdowd-Plattform von Cypherpunk und teilt den frühen Bitcoin-Quellcode zu Überprüfungszwecken mit einigen Leuten. Unter ihnen ist Hal Finney.









Craig Wright hingegen behauptet 2019 öffentlich mit einem Dokument (Bild unten, links), dass er im Januar 2008 den Spitznamen Satoshi Nakamoto gewählt habe. Dieses Dokument wurde von der Bitcoin-Community sofort wieder als eindeutige Fälschung entlarvt !





Um das Ganze noch schlimmer zu machen, wurde im September 2022 nach dem norwegischen Hodlonaut-gegen-Wright-Prozess ein forensischer Bericht von KPMG Norwegen veröffentlicht, der genau dieselbe Fälschung zeigte (Bild unten, rechts).





Natürlich hat KPMG Norwegen auch noch detaillierter festgestellt, dass das Dokument, das Craig Wright 2019 vor der Webcam zeigte, tatsächlich genau das ist: eine hausgemachte Fälschung von Craig Wright.













Dann gab es den Fall einiger Bitcoin-Whitepaper-Entwürfe von Anfang 2008, die in der Klage zwischen Hodlonaut und Wright Norwegen auftauchten.









Was sagt das alles dem Leser? Darin erfahren wir, dass Craig Wright diese neue Reihe von Fälschungen im Grunde speziell für die Klage Hodlonaut gegen Wright in Norwegen erstellt hat, die von Anfang 2019 bis Ende 2022 läuft. Und Craig – der gebeten wurde, die Crème de la Crème seines Satoshi Nakamoto zu erfinden Beweise – hat Dutzende dieser (auf das Jahr 2008 zurückdatierten) Fälschungen erstellt: Quellcodedateien, andere Whitepaper-Entwürfe, Ausdrucke, Bilder, was auch immer. Die forensische Untersuchungsabteilung von KPMG Norwegen untersuchte alle 71 Dokumente und Akten, die Craig übergeben hatte, und stellte fest, dass es sich bei allen um … oh Überraschung … Fälschungen handelte.









Bereit für einen weiteren Eigenauftritt von Craig Wright? Es würde zu viel für diesen Artikel sein, sie alle aufzulisten, aber dieser hier ist ziemlich urkomisch. Im Mai 2008 erwarb Craig einen Master in Rechtswissenschaften an der University of Northumbria in Newcastle.













Im März 2019 prahlte Craig mit dieser Tatsache , was zum x-ten Eigennutz von Craig Wright führte. Denn schauen Sie, was Satoshi Nakamoto Mike Hearn am 27. April 2009 erzählte , fast ein Jahr nachdem Craig Wright sein Jurastudium abgeschlossen hatte …













Andere falsche, aber vollständig entlarvte Behauptungen von Craig Wright, dass er versucht habe, die Geschichte von Bitcoin im Jahr 2008 neu zu schreiben: Er sagte, er habe Glasfaserkabel nach Bagnoo verlegt (nein, ist nicht passiert), er habe ein Bitcoin-Netzwerk mit 60 bis 70 Computern aufgebaut und unterhalten (nein). , solch ein riesiges Netzwerk war für den Start von Bitcoin nicht nötig und existierte nur in Craigs Träumen), und er gab an, dass er die Bitcoin.org-Domain mit seiner Kreditkarte bezahlt habe (nein, das ist auch nicht passiert, da diese Aussage in seinem Blog steht). wurde erst wieder mit einer seiner berüchtigten Fälschungen unterstützt).

Das Jahr 2009

Am 3. Januar 2009 wurde der Bitcoin Genesis-Block (auch bekannt als Block 0) von Satoshi Nakamoto erstellt. Block 1 wurde jedoch erst am 9. Januar 2009 abgebaut. Am 8. Januar 2009 veröffentlichte Satoshi die Bitcoin-Software v0.1.0 Alpha.





Hal Finney ist der erste „Running Bitcoin“ und auch der erste Mensch, der Bitcoin in freier Wildbahn auf seinem Gerät zum Absturz bringt. Gemeinsam lösten Satoshi und Hal das Problem schnell, ohne das Bitcoin-Netzwerk als Ganzes zu unterbrechen.





Dann folgt Dustin Trammell – der nur wenige Stunden vor Hal Finney damit begann, einen Bitcoin-Vollknoten zu betreiben – und betrieb Anfang Januar 2009 zusammen mit Hal Finney den zweiten Bitcoin-Mining-Knoten, als er herausfand, dass er das Bitcoin-Knoten-Softwaremenü „Optionen – Münzen generieren“ verwenden musste ', um das Mining einzuschalten.





Einige Monate nach Beginn des Jahres 2009 kam Martti Malmi als Bitcoin-Entwickler und Administrator der Bitcoin-Website auf bitcoin.org zu Satoshi. Ende 2009, kurz nachdem Bitcoin mit Hilfe desselben Martti Malmi mit der Preisfindung begonnen hatte, der mit der neu gegründeten Bitcoin-Börse New Liberty Standard den weltweit ersten BTC-zu-USD-Handel durchführte, und nachdem Satoshi Bitcoin kurz darauf von einem Alpha- in einen Beta-Status geändert hatte Nach dem ersten Handel richteten sie gemeinsam auch das Bitcoin-Forum (eine Freeware-Vorlage für das Simple Machines Forum) unter einer Subdomain von bitcoin.org ein.













Unterdessen wird im Lager Faketoshi… 2014/2015 eine weitere inkompetente Umschreibung der Geschichte von Bitcoin vorbereitet. Werfen wir einen Blick auf Craig Wrights Blog. Als Craig 2014 mit dem Cosplay von Satoshi begann, war dies zunächst der einzige Ort, an dem er seine öffentlichen Brotkrümel fallen ließ, was jedoch keine größere Verbreitung fand.





Bemerkenswert ist auch die Widerlegung von Craig Wrights Erklärung im Jahr 2019, warum zwischen Genesis-Block (Block 0) und Block 1 sechs Tage liegen: weil, wie Craig mehrmals bei verschiedenen Gelegenheiten behauptete, Microsoft Patch Tuesday, ein wiederkehrender monatlicher globaler Outroll von Microsoft Updates und Patches, unterbrach und schloss sein Bitcoin-Netzwerk am 3. Januar 2009, direkt nach der Erstellung des Genesis-Blocks von Bitcoin. Daher musste unser Cosplayer ein neues Bitcoin-Netzwerk aufbauen, wofür er sechs Tage brauchte. Daher wurde Block 1 laut Craig erst am 9. Januar 2009 erstellt.





Allerdings wurde im Januar 2009 das monatliche Microsoft-Patch-Dienstag-Event weltweit am 13. von Microsoft eingeführt, also zehn Tage NACH der Erstellung des Bitcoin-Blocks Genesis und vier Tage NACH der Erstellung des Bitcoin-Blocks 1.





Hoppla. Craig Wright ist pleite. Wieder.

Das Jahr 2010

Während dieses Jahr mit mehreren „ überwältigenden Egoismus “-Ohrfeigen und „ völlig sinnlosen “ Tritten begann, folgte ein Aufwärtshaken: „ Leute wie Sie sind gefährlich und müssen entlarvt werden, bevor jemand in einer Machtposition tatsächlich glaubt, dass Sie wissen, wovon Sie reden “. am Ende in Craig Wrights Gesicht von einer Internetpersönlichkeit namens „Thor (Hammer Gottes)“, während nicht über Bitcoin, sondern über „ SMS Banking “ gesprochen wird …





Gleichzeitig kann man mit Recht sagen, dass das Jahr 2010 mit einem stilvollen Abschied von Satoshi Nakamoto endete, der die Bitcoin-Entwicklergemeinschaft im Dezember verließ. Hal Finney, der zu diesem Zeitpunkt seit der Gründung von Bitcoin vor über zwei Jahren aktiv ist, sich aber zu diesem Zeitpunkt seines bevorstehenden Abgangs nicht bewusst ist, sagte zu Satoshi, dass er den Bitcoin-Code und einige seiner Elemente, die er studiert habe, für „ eine beeindruckende Arbeit “ halte „ starke Maschinerie “.









Der Unterschied zwischen der Wahrnehmung von Craig Wright und der Wahrnehmung von Satoshi Nakamoto im selben Jahr könnte nicht offensichtlicher sein, oder?

Das Jahr 2011

Das Jahr 2011 ist bemerkenswert, denn zu diesem Zeitpunkt erfuhr Craig Wright etwa im Juli von der Existenz von Satoshis Bitcoin. Drei Monate nach den letzten bekannten privaten Nachrichten des echten Satoshi an die damals wichtigsten Bitcoin-Entwickler (Mike Hearn, Gavin Andresen und Martti Malmi) „ habe ich mich anderen Dingen zugewandt. “ Bei Gavin und allen ist es in guten Händen. „Nakamoto, wir stellen fest, dass Craig Wright Bitcoin auf alle möglichen Arten falsch schreibt: ‚Bitcoins‘, ‚Bitcoin‘, ‚(Bitcoin)‘, ‚BitCoin‘, ohne es jemals so zu buchstabieren, wie Satoshi es in der Öffentlichkeit tat.





Lassen Sie das jetzt auf sich wirken: Der echte Satoshi Nakamoto hat es nie so geschrieben wie Craig Wright im Jahr 2011, da Satoshi immer „Bitcoin“ oder „Bitcoin(s)“ geschrieben hat.





Und Craig Wright brauchte mehrere Jahre, um das herauszufinden.









Das Jahr 2012

Da es den echten Satoshi Nakamoto nicht mehr gibt, können wir uns nun allein auf Craig Wright konzentrieren. Im Juli zeigt Craig seinem Online-Publikum, dass er sich mit „Metadaten“ auskennt. Dieses Wissen reicht jedoch nicht aus, um Forensiker in den kommenden Jahren mit makellosen digitalen Fälschungen zu überraschen.













Und es sind nicht nur die Metadaten von Craigs Fälschungen, die seine Schlamperei enthüllen. Nachfolgend ein Beispiel, bei dem die ATO 2014/2015 herausfand, dass der Inhalt eine völlige Fälschung der Realität war, da Dave Kleiman nie etwas mit den genannten britischen Unternehmen zu tun hatte.





Stattdessen fand die ATO heraus, dass Craig Wright selbst diese Unternehmen im Januar 2014 gekauft hatte, um sie damals für seinen millionenschweren Steuerbetrug zu nutzen. Zu diesem Zeitpunkt war Dave Kleiman neun Monate lang nicht mehr unter den Lebenden.





Das Jahr 2013

Ein weiteres sehr bemerkenswertes Jahr. Als Craig Wright im April seine ersten paar Handvoll Bitcoin an der Mt. Gox-Börse kaufte. Hat ihn das redpilliert, könnte man fragen? Wenn man sich die plötzliche Schreibwelle über Bitcoin auf seinem Blog ansieht – nicht weniger als vier lange Artikel innerhalb von drei Tagen –, die unmittelbar nach seinen ersten Bitcoin-Käufen losging, könnte man das meinen! Werfen wir einen Blick darauf, wie das im April lief (kopiert aus „ Faketoshi, Die frühen Jahre, Teil 1 “):





27. April 2013

Craig Wright kauft 25,5 BTC auf Mt Gox. Dies sind die ersten Bitcoins, die er in seinem Leben physisch berühren würde.





27. April 2013

Craig veröffentlicht seinen ersten Blogbeitrag über Bitcoin: „ A diatribe on Bitcoin “





In einem aufschlussreichen Teil seines Beitrags heißt es: „Bitcoin ist nicht die einzige Lösung, aber es ist die führende.“ […] Ich habe meine Wette platziert und sie richtet sich gegen alle, die glauben, dass Vertrauen eine zentrale Autorität erfordert.“





Das hört sich doch nicht so an, als würde hier der Erfinder von Bitcoin sprechen, oder? Im Gegenteil, es verrät Ihnen, warum Craig Wright bisher nie auf diese Blogbeiträge Bezug genommen hat …









27. April 2013

Craig veröffentlicht seinen zweiten Blogbeitrag über Bitcoin: „ Ist Hording bei Bitcoin wirklich ein Problem?“ ”





28. April 2013

Craig veröffentlicht seinen dritten Blogbeitrag über Bitcoin „ Warum Bitcoins? “ ”





29. April 2013

Craig veröffentlicht seinen vierten Blogbeitrag über Bitcoin „ Is Bitcoin volatil? ”





Wenige Wochen nach seinem „Redpilling“ initiiert Craig einen ziemlich massiven australischen Steuerbetrug mit Bitcoin-Adressen, die er offenbar zufällig aus der Liste der Bitcoin-Reichen ausgewählt hat.





Woher wissen wir, trotz seiner eigenen Behauptungen gegenüber der ATO, dass Craig Wright diese zufälligen Bitcoin-Adressen mit 100.000 BTC nie besessen oder gar kontrolliert hat? Wir wissen das, weil die ATO in der Zeit von 2013 bis 2015 mehrfach darum gebeten hat, dass Craig diese Rich-List-Adressen unterschreiben soll. Craig lehnte diese Unterzeichnungsanfragen jedoch immer mit fadenscheinigen Ausreden ab. Es ist also nie passiert. Die ATO bestätigt:









Stattdessen geschah Folgendes im Jahr 2019 an einer dieser Adressen, von denen Craig in mehreren gefälschten und rückdatierten Dokumenten, die er in seiner Ära des australischen Steuerbetrugs erstellt hatte und die in der Klage Kleiman gegen Wright öffentlich wurden, behauptete, sie zu besitzen und zu kontrollieren:









Craig misshandelte auch seinen toten „Freund“ Dave Kleiman – der im April desselben Jahres verstorben war – bei seinem australischen Steuerbetrug im Jahr 2013. Seine gefälschte Unterschrift von Dave wurde auf mehreren rückdatierten Dokumentenfälschungen gefunden, die Craig erstellt hatte, um diesen Steuerbetrug voranzutreiben. Das Auffinden dieser falschen Unterschriften und vieler weiterer Fälschungen, Unstimmigkeiten und unvorstellbarer Geschichten von Craig Wright führte schließlich im Februar 2018 zur Klage Kleiman gegen Wright in den Vereinigten Staaten, als Dave Kleimans Bruder Ira Craig in Miami vor Gericht zerrte. Florida und beschuldigte ihn aller Arten von Betrug, einschließlich „Conversion“.













Um es kurz zu machen: Es endete damit, dass die Jury im Fall Kleiman gegen Wright nach einem vierwöchigen Prozess und ausgedehnten Beratungen Craig Wright im Dezember 2021 mit satten 100.000.000 US-Dollar bestrafte, nachdem sie Craig Wrights Betrug (*) aufgeklärt hatten 2013 nach Dave Kleimans Tod unter dem Label „Conversion“ veröffentlicht.





(*) Der verlinkte Artikel des Unterzeichners gewann einen Preis von 1.000 US-Dollar und gelangte unter dem Titel „ Das neueste Gerichtsurteil ist kein Gewinn für Craig Wright oder seine Satoshi-Ansprüche “ auf die Nasdaq-Website. 😎





Wie kam die Jury zu diesem Schluss?





Anfang 2011, bevor Craig Wright überhaupt von Bitcoin wusste, gründete Dave Kleiman W&K Info Defense Research LLC. Craig schloss sich als angeheuerter, aber letztendlich unbezahlter Revolverheld mit Dave zusammen und gemeinsam versuchten sie, vier IT-Projekte bei der US-Heimatschutzbehörde an Land zu ziehen. Dies scheiterte jedoch und W&K löste sich 2012 auf, ohne jemals Einnahmen zu erzielen. In der zweiten Hälfte des Jahres 2013, nach dem Tod von Dave Kleiman, hat Craig Wright diese vier Projekte, die nie stattgefunden haben, in betrügerischer Absicht in etwas umgestaltet, das Bitcoin-Mining/Software/IP ist und auch nie stattgefunden hat, und zwar unter Verwendung falscher Angaben und mehrerer Fälschungen ein Fall am Obersten Gerichtshof Australiens, in dem Craig sowohl Kläger als auch Beklagter war (weil Dave Kleiman nicht mehr lebte). Wie durch ein Wunder bestätigte der australische Richter im November 2013 Craigs falsche Behauptungen, und auf dem Papier „besitzte“ Craig nun Bitcoin-Software und geistiges Eigentum im Wert von fast 57 Millionen US-Dollar, die er aus dem Nichts geschaffen hatte. Craig nutzte diese auf betrügerische Weise erlangte Bitcoin-Software und geistiges Eigentum nur in Papierform bei seinem australischen Steuerbetrug in den Jahren nach 2013. Im Abschnitt „ Das Jahr 2015 “ erfahren wir, wie das endete …





Zurück zu Kleiman gegen Wright. Drei Monate später, im März 2022, fügte Bundesrichterin Beth Bloom weitere 43.132.492,48 US-Dollar an vorläufigen Zinsen hinzu und verschuldete Craig damit insgesamt 143.132.492,48 US-Dollar. Und außerdem läuft seit Dezember 2021 auch noch eine Zinsuhr von etwa 1.000 bis 1.500 US-Dollar pro Tag nach dem Urteil.





Allerdings hat Craig Wright zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels – Januar 2023 – keinen Cent dieser Beträge an W&K Info Defense Research LLC (wie gesagt Dave Kleimans Unternehmen, das jetzt von Ira Kleiman geleitet wird) gezahlt.









Das Jahr 2014

Craig Wrights Satoshi-Cosplay startete im Januar mit einem Hinweis an die ATO und mit einer noch klareren Botschaft in einer E-Mail an das Kleiman-Anwesen einen Monat später:





„ Ihr Sohn Dave und ich sind zwei der drei Schlüsselpersonen hinter Bitcoin “









Unter dem wachsenden Druck der ATO-Anfragen legte Craig Wright im Oktober den Grundstein für den Mythos Tulip Trust, als er das leere Vorratsunternehmen Tulip Trading Ltd mit Sitz auf den Seychellen kaufte. Anschließend begann er, eine Reihe von Fälschungen zu erstellen, um den Anschein zu erwecken, als sei Tulip Trust (ein Joint Venture von Tulip Trading Ltd und Wright International Investments Ltd) seit der Einführung von Bitcoin Teil von Craigs Bitcoin-bezogenen Geschäftsbemühungen gewesen.





Das war es natürlich nicht.





Mehr hier: „ Craig Wrights Tulip-Trust-List-Fälschung – eine vollständige Geschichte “

Das Jahr 2015

In diesem Jahr betrog Craig Wright Calvin Ayre während eines Rettungsverfahrens mit einer gefälschten Papiergeldbörse. Zu diesem Zeitpunkt verlangte die ATO von Craig die Rückzahlung von Millionenbeträgen in Form von zu Unrecht erhaltenen Steuererklärungen zuzüglich Strafen, doch Craig war nicht in der Lage, diesen Forderungen nachzukommen.





Screenshot aus „ The Faketoshi Tale of 1Feex “.









Für alle, die es interessiert: Die ATO veröffentlichte in diesen Jahren mehrere Berichte und Transkripte, in denen der Steuerbetrug von Craig Wright in dieser Zeit und die Zerstörung der zahlreichen Potemkin-Dörfer, die er gegründet hatte, dargelegt wurde. Craigs Satoshi-Cosplay war und ist nur eines dieser Potemkinschen Dörfer. Diese Berichte und Transkripte sind es wert, gelesen zu werden, das kann ich Ihnen sagen!









Das nächste Zitat aus einem der ATO-Berichte fasst die gesamte Steuersituation von Craig Wright gut zusammen. Da Craigs Satoshi-Behauptung mit seinem Steuerbetrug vermischt ist, kann man mit Fug und Recht sagen, dass sie auf demselben betrügerischen Treibsand basiert, einer falschen Behauptung, die auch als „ auf Schein basierende Nichtigkeit “ angesehen werden kann.





Erinnern Sie sich an die Zusammenfassung von Kleiman gegen Wright in „ Das Jahr 2013 “? Schauen Sie sich nun Absatz 95 unten an, wie die ATO dieses Potemkinsche Dorf beurteilte.





„Darüber hinaus akzeptieren wir nicht, dass das Gerichtsverfahren vor dem Obersten Gerichtshof von New South Wales dazu geführt hat, dass Sie Software und/oder geistiges Eigentum von W&K erworben haben oder dass Sie Software und/oder geistiges Eigentum von W&K für den geltend gemachten Wert erworben haben. Das NSWSC hat im Rahmen des Verfahrens weder Beweise geprüft noch Tatsachenfeststellungen hinsichtlich der Existenz oder des Wertes der Software getroffen, die Sie angeblich von W&K erworben haben.“





In der Tat. Bereits 2015 ein Potemkinsches Dorf beurteilt.





Ende des Jahres veröffentlichten Wired und Gizmodo , die angaben, Material von jemandem erhalten zu haben, der Craig Wright gehackt hat – eine Behauptung, an die kaum jemand glaubt, viele glauben fest daran, dass Craig sich selbst doxt hat –, beide Artikel, die „enthüllten“, dass Craig Wright es möglicherweise war Satoshi Nakamoto. So schnell diese Artikel online gingen, ebenso schnell wurden sie mit Haftungsausschlüssen korrigiert, da in und um das „Dox-Paket“ viele Unstimmigkeiten und betrügerische Beweise (*) gefunden wurden.





„Dieser Artikel wurde aktualisiert, um Wrights Behauptungen klarzustellen, und die Überschrift wurde geändert, um deutlich zu machen, dass WIRED nicht mehr glaubt, dass Wright wahrscheinlich der Schöpfer von Bitcoin ist .“ (Hervorhebung von mir)





(*) Wie ein gefälschter, rückdatierter „Satoshi“-PGP-Schlüssel, der zwischen 2012 und 2014 rückwirkend in einen Blogbeitrag von Craig Wright aus dem Jahr 2008 eingefügt wurde, wie Vice in seinem Artikel vom 9. Dezember 2015 berichtet: „ Satoshis PGP-Schlüssel sind wahrscheinlich rückdatiert und deuten auf einen Scherz hin.“ “.





Eine vollständige Übersicht und Widerlegung aller „ Ich wurde gehackt “-Behauptungen von Craig Wright finden Sie in meinem Artikel „ Euer Ehren, der Hund hat meine Hausaufgaben gefressen!“ “.

Das Jahr 2016

Nach der Lektüre der ATO-Berichte wird es für den Leser sicher keine Überraschung sein, dass ATO-Beamte im Januar 2016 gegenüber The Weekend Australian völlig klar gemacht haben, was sie von Craig Wrights falscher Satoshi-Behauptung „fest glauben“.













Im Mai gelang es Craig Wright nach monatelangen Vorbereitungen einschließlich Medienschulungen nicht, mit einer „ Satoshi is signing “-Enthüllung zu beeindrucken, für die er sogar eine gefälschte SiliconAngle-Website erstellte, und er gab die Bemühungen schließlich mit einem vorgetäuschten Selbstmordversuch und einem Lame auf öffentliche Entschuldigung.













Aufgrund dieses völligen Fehlschlags bei der Unterzeichnung konnten die BBC-Journalisten Rory Cellan-Jones, Gavin Andresen und Jon Matonis die BTC, die sie an die Bitcoin-Adresse des Satoshi-eigenen Blocks 9 gezahlt hatten, von dem Craig behauptet hatte, dass er sie nicht zurückgeschickt hatte besaß den privaten Schlüssel.





Ebenfalls im Jahr 2016 wurde das Bitcoin-Whitepaper daraufhin untersucht, ob es von Craig Wright verfasst worden sein könnte. Das Fazit: Nein.





„IBT beauftragte Juola & Associates, ein in Pittsburgh, Pennsylvania, ansässiges Unternehmen, das eine als Stilometrie bekannte Technik verwendet, um die Autoren anonymer Texte zu ermitteln. Juola verglich Wrights Schriften mit Texten, die Nakamoto zugeschrieben werden. Das Unternehmen verfolgt Nakamotos Texte seit Jahren. John Noecker, der leitende Wissenschaftler bei Juola & Associates, sagte, er glaube nicht, dass Wright das Bitcoin-Whitepaper auf der Grundlage sprachlicher Texte verfasst habe. Er verwendete ein Analysetool namens Envelope, das Millionen sprachlicher Merkmale zusammenfasst, die das Unternehmen jahrelang untersucht hat.“ –„Textanalyse bestätigt, dass Craig Wright nicht Satoshi Nakamoto ist“





Ein weiteres bemerkenswertes Ereignis im Jahr 2016 war die Veröffentlichung von Andrew O'Hagans „ The Satoshi Affair “. Andrew hatte Craig Wright und sein Gefolge zwischen November 2015 und Mai 2016 verfolgt und interviewt, um die (fehlgeschlagene) Enthüllung von Satoshi zu unterstützen. In den letzten Tagen hat Craig gelogen, dass Andrew O'Hagan über das Unternehmen nChain schreiben sollte.

Das Jahr 2017

Wir können uns kurz zum Jahr 2017 fassen. Es war im Grunde ein Jahr, in dem Craig Wright seine Wunden leckte, und er hielt die Dinge über seine falschen Satoshi-Behauptungen ziemlich zurück. Er hatte sich 2015 mit Roger Ver angefreundet, und als im August die Bitcoin-Fork Bcash (BCH) auf den Markt kam, folgte Craig seinem Freund Roger und begann, Bcash zu unterstützen.













Jonathan Biers unverzichtbares Buch „ The Blocksize War “ (Kapitel „Faketoshi“) enthält Anmerkungen zu dieser Zeit:





„Es gab auch zahlreiche Beweise für Betrug und Täuschung durch Herrn Wright, auf die die Small Blocker hinweisen konnten. Beispielsweise hat Herr Wright seinen Blog aus dem Jahr 2008 sieben Jahre später im Jahr 2015 bearbeitet, um den Eindruck zu erwecken, als würde er zu diesem Zeitpunkt einen Artikel über Kryptowährungen schreiben, obwohl ein Schnappschuss des Blogs aus dem Jahr 2014 diesen Kommentar zur Kryptowährung nicht enthält. Indem sie sich mit ihm verbündeten, schadeten die großen Blockierer ihrer Sache enorm. (Hervorhebung von mir) Es hat viele der unentschlossenen Massen in der Mitte abgewiesen und sie davon überzeugt, neutral zu bleiben oder sich der Seite des kleinen Blocks anzuschließen. Diese Menschen zu überzeugen und zu überzeugen, darum ging es im Blockkrieg. Erst lange nach Kriegsende, im November 2018, trennten sich die Überreste der großen Blockierer endgültig von Craig; Na ja, die meisten jedenfalls.“

Das Jahr 2018

Der Beginn des Jahres 2018 zeigt uns einen Craig Wright, wie wir ihn in späteren Jahren nie wieder hören werden. Aus einem Interview mit Jimmy Nguyen mit dem Titel „ A Bitcoin Cash World “ können wir (schneller Vorlauf bis 34:35) die folgenden Zitate aufschreiben:





„Deshalb arbeiten wir derzeit mit vielen Gruppen zusammen. Wir haben gerade das Electrum Cash-Projekt angekündigt, das private Transaktionen, Fungibilität und vieles mehr innerhalb von Bitcoin [Cash] verbessern wird. Das wird es den Menschen also tatsächlich ermöglichen, es als Bargeld zu behandeln. Ich weiß, vielen Leuten da draußen wird das in bestimmten Bereichen nicht gefallen, denn wenn wir damit fertig sind, mit der Hinzufügung von Blinded Thresholds und ein paar anderen Dingen, wird es wirklich fungibel sein. Es wird keine Netzwerkkettenanalyse durchgeführt. Sie werden die Dinge nicht mit Geldbörsen verknüpfen, es wird keine dieser Dienste geben, wie sie unsere Freunde in Russland derzeit verkaufen. Wo sie hinkommen, die Regierung, die Bitcoin gekauft hat, es tut mir leid, dass wir Ihnen in dieser Sache völlig den Garaus machen und im Grunde alles ruinieren, was Sie tun möchten, um die Geschichte von Bitcoin herauszufinden. Als Regierung kann man im Grunde individuell auf die Art und Weise zurückgehen, wie Bargeld funktioniert, und wir werden es wieder zu fungiblem Bargeld machen. [Applaus] Also denjenigen, die ihr Geld in die Kettenanalyse stecken, es tut mir leid, dass wir ihr Leben zu einem Albtraum machen werden. […] Ich habe auch mit den wichtigsten Bitcoin Cash-Entwicklergruppen kommuniziert und sie sind offensichtlich sehr wichtig, weil sie helfen und ihre Zeit in die Softwareimplementierungen investieren, die für den Erfolg von Bitcoin Cash so wichtig sind und mit denen wir angekündigt haben Sie planen, ab Mai dieses Jahres [2018] alle sechs Monate Protokoll-Upgrades durchzuführen, weil wir sie nicht mehr Hard Forks nennen möchten, sondern Software-Protokoll-Upgrades.“ (betont meine)





Weniger als ein Jahr später würde Craig Wrights Erzählung aus dem Jahr 2017/Anfang 2018, die für den gelegentlichen Passanten ohne Bitcoin-Kenntnisse immer noch etwas an Satoshi erinnert, eine völlige Kehrtwende machen und sich weit von allem entfernen, was an Satoshi erinnert Nakamoto.





Craigs neue Erzählung ist nun „ das in Stein gemeißelte Protokoll “ (Satoshi sagte „ das Kerndesign ist in Stein gemeißelt “), gefolgt von „ Einfrieren und erneutes Festlegen von Münzen mit dem Notar-Tool “ (Satoshi sagte: „ Bitcoin-Transaktionen können innerhalb einer Stunde hinreichend irreversibel sein.“ oder zwei. “ und „ Verlorene Münzen machen die Münzen aller anderen nur geringfügig mehr wert. Betrachten Sie es als eine Spende an alle. “).





Ab 2018 sehen wir auch, dass das Faketoshi-Bashing in der Bitcoin- und weiteren Kryptowährungsbranche wieder zunimmt. Ein paar Beispiele:









23. Mai, wir finden diesen kurzen, aber urkomischen Clip auf YouTube. Man kann natürlich mit Fug und Recht behaupten, dass Craig Wright weltweit wegen seiner falschen Satoshi-Behauptung kritisiert wird.









Aus einer E-Mail vom Juni 2018 erfahren wir, dass gegen Craig Wright strafrechtliche Ermittlungen der ATO eingeleitet werden. Diese strafrechtlichen Ermittlungen dauern leicht zehn Jahre oder länger und werden daher voraussichtlich erst in den nächsten ein bis drei Jahren (2023–2025) abgeschlossen.





Treffen Sie Melanie Johnston, Kriminalermittlerin in der Abteilung „Tax Evasion & Crime – Private Groups & High Net Individuals“ der ATO.









Im Juni kommt es auch zu einem Konflikt zwischen Craig Wright und dem Bitcoin-Entwickler Peter Todd. Craig twittert am 29.: „ Das ist es. Scheiß auf dich, Kleinkind. Ich werde meine Schriften wiederherstellen. Du willst Konkurrenz ... scheiß auf dich. Ich gehe in den vollen Milliardärsmodus. Du willst das. Du verstehst es. Du hast darum gebeten. Was kommt, wird Ihnen nicht gefallen! Du denkst, ich kann mir nicht aussuchen, was ich wem beweise … betrachten ".





Um seinen „Milliardärsmodus“ zu beweisen, zeigt Craig auf Twitter mehrere Bilder „seiner“ Vermögenswerte, darunter eine schicke und offensichtlich nicht billige Yacht.













Aber besaß Craig diese Yacht im Jahr 2018 wirklich? Nein.





„Aber das Bild der Yacht hatte etwas Seltsames. Zum einen hatte es eine niedrigere Auflösung als die anderen Fotos. Es hatte auch eine isländische Hvítbláinn-Flagge. Wright ist Australier. Das hat mich dazu inspiriert, mich etwas eingehender damit zu befassen. Und wie jeder, der auch nur halb so viel Hirn hat und Angst davor hat, erwischt zu werden, habe ich das Bild umgekehrt bei Google durchsucht. Das brachte mich zu Freelancertours.com, wo genau das gleiche Bild gehostet wurde. Ich kann Craig Wright nicht danach fragen, weil er mich auf Twitter blockiert hat, seine persönliche Website nicht mehr online ist und das Unternehmen, für das er arbeitet, nChain, nicht auf meine E-Mails geantwortet hat.“ — Ian Demartino, CoinJournal





Alles in allem sind die Voraussetzungen für das Kommende geschaffen: Craig wird in den kommenden Jahren eine Fülle von Klagen anzetteln.





In der Zwischenzeit inspirierte Craig Wright seine Fans, Follower und Sponsoren wie Calvin Ayre dazu, im November 2018 einen Bcash (BCH)-Nachbau zu entwickeln. Also trennten sie BSV von Bcash, legten das neue Protokoll in Stein, gaben das Open-Source-Konzept und das Nakamoto-Konsensmodell auf die Satoshi entworfen und gebaut hatte, richteten sie eine zentralisierte Entwicklung rund um nChain und die BSV Association ein, sie begannen, beliebige Daten in die BSV-Blockchain zu pumpen, sie hörten auf, vollständige Knoten zu unterstützen, sie weigerten sich, jegliche Off-Chain-Skalierung zu unterstützen, und haben es stattdessen nur noch getan große „Gigameg“-Blöcke.





Ja, alles Dinge, die im Widerspruch zu Satoshi Nakamotos Design, seinen Ratschlägen und seinen Anweisungen stehen. Daher ist BSV derzeit ein verkrüppeltes, zentralisiertes, nicht skalierbares und versagendes Blockchain-Monstrum, das nicht einmal im Entferntesten etwas mit Bitcoin zu tun hat, das Satoshi Nakamoto gutheißen würde.









Das Jahr 2019

Craig Wrights Prozessserie beginnt mit nicht weniger als fünf Verleumdungsfällen. Craig wird einige aufgeben (Vitalik Buterin, Adam Back – der 100 % seiner Kosten zurückerstattet bekommt) und alle anderen verlieren (Roger Ver, Peter McCormack und Hodlonaut).





Im Jahr 2019 warf Craig Wright zwei Leute aus seinem Team Satoshi (Dave Kleiman und David Rees), um sie durch zwei andere Leute (Gareth Williams und Donald Lynam) zu ersetzen. Beachten Sie, dass drei dieser vier Personen verstorben sind, bevor Craigs Cosplay im Jahr 2014 begann.





Ein bemerkenswertes Ereignis im Jahr 2019 war der Mai, als bekannt wurde, dass Craig Wright in den USA beim Copyright Office einen Urheberrechtsanspruch auf das Bitcoin-Whitepaper und Teile des Bitcoin-Quellcodes angemeldet hatte. Infolgedessen explodierte der Preis des BSV-Altcoins vorübergehend, bevor er zu seinem langfristigen Abwärtstrend zurückkehrte. Ein Sprecher von Craig erklärte: „ Dies ist die erste Anerkennung von Craig Wright durch eine Regierungsbehörde als Satoshi Nakamoto, der Schöpfer von Bitcoin.“ “, aber diese Erklärung wurde vom Urheberrechtsamt sofort entschieden zurückgewiesen .





„Wenn das Copyright Office einen Antrag auf Registrierung erhält, bestätigt der Antragsteller die Richtigkeit der in den eingereichten Materialien gemachten Angaben. Das Copyright Office untersucht nicht den Wahrheitsgehalt einer gemachten Aussage. […] Eine Registrierung stellt einen Anspruch auf ein Interesse an einem urheberrechtlich geschützten Werk dar und stellt keine Feststellung der Richtigkeit der darin enthaltenen Ansprüche dar. (Hervorhebung von mir) Es ist möglich, dass beim Urheberrechtsamt mehrere nachteilige Ansprüche angemeldet werden. Das Urheberrechtsamt verfügt nicht über ein Einspruchsverfahren für Urheberrechtseintragungen, wie es beim Patent- und Markenamt für Patente und Markeneintragungen der Fall ist. Streitigkeiten über die Ansprüche in einer Registrierung können vor Bundesgerichten verhandelt werden, einschließlich Streitigkeiten über die Urheberschaft eines Werks.“





Es überrascht nicht, dass die Eigeninitiative von Craig Wright auch im Jahr 2019 anhielt …





24. Mai 2019

Craig Wright: „ Bitcoin ist ein in Stein gemeißeltes System. Wenn das Protokoll geändert wird, zeigt und demonstriert es, dass es sich nicht um Bitcoin handelt. Als die Beteiligten die Regeln änderten, hatte das Auswirkungen auf ihr gesamtes Ökosystem – es handelt sich um eine zentralisierte Machtstruktur. Sie betrügen Sie, wenn sie über die Dezentralisierung lügen und Ihnen sagen, dass sie nicht in der Lage sind, Dinge zu ändern, und ändern dann die Regeln. ”





Satoshi Nakamoto sagte jedoch am 13. Februar 2009 Folgendes:

„[Bitcoin] kann so programmiert werden, dass es jedem Regelwerk folgt. Ich sehe Bitcoin als Grundlage und ersten Schritt. Zuerst benötigen Sie eine normale, funktionierende P2P-Währung. Sobald dies etabliert und erprobt ist, ist dynamisches Smart Money ein einfacher nächster Schritt.“

Das Jahr 2020

Und bumm! Alles, was von Craig Wrights ohnehin schon miserabler Glaubwürdigkeit als kompetenter Satoshi-Kandidat übrig geblieben ist, wird im Mai zerstört, als seine sogenannte Tulip Trust-Liste 145 Mal von den wahren Eigentümern der Adressen unterzeichnet wird, die Craig angeblich besitzt.









Und natürlich finden wir im Jahr 2020 noch mehr Eigeninitiativen von Craig Wright.





8. August 2020

Craig Wright: „ Sie besitzen Ihr Bitcoin nicht, weil Sie einen Schlüssel haben.“ Ebenso wenig gehört Ihnen das Geld auf Ihrem Bankkonto, weil Sie ein Passwort haben. Sie besitzen Bitcoin, wenn Sie es gültig erhalten haben. Die Gesetze des Eigentums und des Tausches sind nicht neu. Der bloße Besitz eines Schlüssels begründet noch kein Eigentum. So wie der Besitz einer Kopie eines Hausschlüssels Ihnen nicht das Eigentum an einem Haus verschafft, verschafft Ihnen ein Schlüssel auch nicht das Eigentum an Bitcoin. ”





Satoshi Nakamoto sagte jedoch am 12. Februar 2009 :

„Es gibt keinen Offline-Modus, bei dem Doppelspender im Nachhinein gefasst und beschämt werden, denn dafür müssten die Teilnehmer über Identitäten verfügen. Der Besitzer einer Münze ist genau derjenige, der über den privaten Schlüssel verfügt. Transaktionen übertragen lediglich das Eigentum.“

Das Jahr 2021

Die Crypto Open Patent Alliance (COPA) leitet 2021 eine mit Spannung erwartete Klage gegen Craig Wright ein, deren Verhandlung im ersten Quartal 2024 geplant ist.









Und am Ende des Jahres erklärt Roger Ver (MemoryDealers auf Reddit), warum er sicher ist, dass Craig Wright ein Betrüger ist und schon gar nicht Satoshi Nakamoto.





Nicht nur, weil unser Cosplayer ein Vertragsangebot des Bitcoin-Entwicklers Greg Maxwell nicht angenommen hatte, sondern auch, weil er plötzlich versehentlich eine sehr wichtige Funktion „vergessen“ hatte, die Satoshi von Anfang an in Bitcoin codiert hatte: die Prüfsumme, ein Tool zur Überprüfung die Datenintegrität von Bitcoin-Adressen.





Hoppla. Eine weitere gewaltige Eigeninitiative von Craig Wright, die ihn teuer zu stehen kam, da er 2018 die Unterstützung eines immer noch einigermaßen berühmten Mitglieds der Altcoin-Community verloren hatte!









Das Jahr 2022

Der aufmerksame Leser findet nicht nur wieder eine Handvoll Craig Wright-Eigentümer, sondern die bemerkenswertesten Fakten in diesem Jahr sind die Richter, die gegen Craig Wright als Satoshi urteilen. Ein paar Zitate aus meinem Artikel „ Craig Wright And The Judges “, wo die Quellen dieser Zitate zu finden sind.





Erstens scheitert Craigs falsche Autismus-Ausrede, die er auch im Fall Kleiman gegen Wright verwendet hat, im Fall Wright gegen McCormack völlig. Aus dem Urteil von Richter Chamberlain vom August 2022:





„Ich habe daran gedacht, was Dr. Wright über seinen Autismus und seine Auswirkungen auf die Art und Weise gesagt hat, wie er anderen Dinge erklärt. Aber die Beweise in Abs. 41 von Dr. Wrights erster Zeugenaussage wurde nicht nur unzureichend oder unpassend erklärt. Der Fehler bestand nicht darin, dass er erläuternde Hintergrundinformationen ausließ, sondern vielmehr darin, dass das, was darin gesagt wurde, in nahezu jeder materiellen Hinsicht schlichtweg falsch war. […] Wäre Dr. Wright nicht bewusst falsch dargelegt, dass es sich um einen ernsthaften Schaden handelt, wäre eine mehr als minimale Schadensersatzzahlung angemessen gewesen, obwohl die Höhe reduziert worden wäre, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass Herr McCormack zu den Aussagen gedrängt wurde Das tat er, und da Dr. Wright kein Zeuge der Wahrheit war , hätte ich seinen Fall in Bezug auf die Not, die er angeblich erlitten hat, vollständig zurückgewiesen.“ (betont meine)





Craig Wright hat diesen Fall also im Grunde verloren, aber da Peter McCormack die sogenannte Wahrheitsverteidigung eingestellt hatte, wurde Craig immer noch ein beleidigend niedriger Verleumdungsschaden von 1,00 £ zugesprochen.

In seinem Urteil vom Dezember würde Richter Chamberlain hinzufügen (wobei das Wort „nicht“ in „nicht nachgewiesen“ unterstrichen ist):





„[…] Wenn man das „Gesamtbild“ betrachtet, wurde Dr. Wright nur ein geringfügiger Schadensersatz zugesprochen, sodass Herr McCormack die erfolgreiche Partei ist […] Es ist wichtig klarzustellen, dass Dr. Wright nicht nachgewiesen hat, dass er Satoshi ist. ” (Hervorhebung von mir)





Zweitens finden wir ähnliche Zitate im Urteil der Klage Hodlonaut gegen Wright, die im Oktober in Oslo, Norwegen, entschieden wurde.





„Das Gericht ist der Ansicht, dass Hodlonaut ausreichende sachliche Gründe für die Behauptung hatte, dass Wright gelogen und betrogen hat, als er versuchte zu beweisen, dass er Satoshi Nakamoto ist. […] Das Gericht weist darauf hin, dass die in dem Fall vorgelegten Beweise nicht geeignet sind, seine vorherrschende Meinung zu ändern, dass Craig Wright nicht Satoshi Nakamoto ist.“





Andere Klagen, die Craig Wright im Jahr 2022 geführt hat, richten sich gegen die Bitcoin-Entwickler (der Pineapple-Hack-Fall, den er in der Sache auf hohem Niveau verlor, aber Craig durfte Berufung einlegen), und es gibt Klagen gegen mehrere Bitcoin-Börsen und noch einmal , die Bitcoin-Entwickler für „die Ausgabe von BTC als Bitcoin“.





Lieber Leser, inzwischen haben wir die Spitze des Eisbergs berührt, eine stark komprimierte Version von Craig Wrights Betrug, Fälschungen und Täuschungen. Viele von Ihnen werden jetzt wahrscheinlich denken: „Craig Wright ist so ein Clown.“





Und das ist er natürlich.





Aber vergessen Sie nicht: Das ist es, was echte Menschen wie Deborah Kobza erleben, wenn ihnen bewusst wird, dass sie das tatsächliche Opfer von Craig Wrights Betrug sind.









Ich bin mir sicher, dass es mit ein paar weiteren jährlichen Updates weitergehen wird.





Vielen Dank fürs Lesen, Leute, und bis zum nächsten Mal!









