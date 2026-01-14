AlphaTON Capital Corp. د 15 ملیون ډالرو ثبت شوي مستقیم وړاندیز اعلان کوي

د نیویارک، NY، د جنوري په 13، 2026 /--AlphaTON Capital Corp ( ) ("AlphaTON" یا "د شرکت") ، د نړۍ مخکښ عمومي تکنالوژۍ شرکت چې د تلیفون سوپر اپلیکیشن پراختیا کوي ، د 1 میلیارده میاشتني فعال کاروونکو بازار سره ، نن اعلان کړ چې دا د 15،000،000 عادي ټوټې (یا په دې ځای کې پیژندل شوي واټنونه) په کلکه کې د $ 1.00 فی عادي ټوټې (یا په بل کې پیژندل شوي واټنونه) د خوندي قیمت په توګه د ثبت شوي مستقیم وړاندیز په اړه د بشپړ توافق سره راځي. د NASDAQ: ATON د NASDAQ: ATON د وړاندیز د بندولو انتظار په 14 جنوري 2026 یا په اړه ترسره شي، پرته چې د عادي بندولو شرایط پوره کړي. د H.C. Wainwright & Co. د وړاندیز لپاره د انفرادي ځای افسر په توګه عمل کوي. د شرکت لپاره د وړاندیز څخه د مجموعي بیلابیلو درآمد د 15 میلیونه ډالرو انتظار دی، مخکې له دې چې د پلټنې ایجنټونه فیسونه او نورو وړاندیزونه لګښتونه چې شرکت باید ورکړي. د شرکت په اوسني ډول د وړاندیز څخه د بیلابیلو درآمد د GPU د Cocoon AI، د کارپوریټ او عمومي کارپوریټ مقاصد لپاره د پراختیا لپاره کاروي. په دې توګه، د تبادلې ارزښتونه د "شکل" د ثبت کولو اعلان (د 333-291921) له مخې وړاندې شوي دي چې د تبادلې او تبادلې کمیسیون ("SEC") په 3 دسمبر په 2025 کال کې وړاندې شوي دي او د 11 دسمبر په 2025 کال کې اغیزمن اعلان شوي دي. د وړاندیز یوازې د پروپیکټ په واسطه ترسره کیږي، د پروپیکټ ضمیمه شامل دي، چې د اغیزمن رخصتۍ اعلانونو برخه ده. د پروپیکټ ضمیمه او د سپارښتنه شوي ارزښتونو په اړه د پیستون په واسطه به د SEC سره ورسیږي او د SEC ویب پاڼه په www.sec.gov کې شتون لري. د پروپکټس ضمیمه او د سپارښتنه پروپکټس د وړاندیز شوي ارزښتونو په اړه د بریښنايي کاپیونه هم کولی شي، که امکان لري، د H.C. Wainwright & Co.، LLC سره اړیکه ونیسئ د 430 Park Avenue، 3rd Floor، نیویارک، NY 10022، د (212) 856-5711 یا د placements@hcwco.com ایمیل له لارې ترلاسه شي. دا مطبوعاتي اعلان به د خرڅلاو وړاندیز نه وي او یا د شتمنۍ د خرڅلاو وړاندیز ته اړتیا نلري، او همدارنګه به د دې ارزښتونو په هر ریاست کې یا جوازونو کې د خرڅلاو نه وي چې دا وړاندیز، شتمنۍ یا خرڅلاو به د دې ریاست یا جوازونو د ارزښتونو قانونونو له مخې د ثبت یا تصدیق مخکې غیرقانوني وي. د AlphaTON Capital Corp. (Nasdaq: ATON) په اړه AlphaTON Capital Corp. (NASDAQ: ATON) د ټلیګرام سوپر اپلیکیشن پراختیا لپاره د نړۍ تر ټولو مخکښ تکنالوژۍ عمومي شرکت دی، د 1 میلیارده میاشتني فعال کاروونکي سره د ډیجیټل اټکلونو ستراتیژیکي ذخیره اداره کوي. دغه شرکت د M&A او مالیې ستراتیژۍ په پراخه کچه ترسره کوي چې د مستقیم ټوکین ګټه، validator فعالیتونه، او د ستراتیژیک اکوسیسټم پانګونه یوځای کوي ترڅو د اټکلونکي لپاره د پایلو مواردو تولید کړي. په خپل فعالیتونو کې، AlphaTON د مليارده کارونکي پلیټ فارم سره د TON اکوسیسټم او ټیلګرام د مليارده کارونکي پلیټ فارم ته د عوایدو معیارونو د ساتنې او د ناساګ کې لیکل شوي شرکتونو Transparency راپور ورکولو لپاره موسسي کچه د استازیتوب وړاندیز کوي. د CEO Brittany Kaiser، Executive Chairman او Chief Investment Officer Enzo Villani، او د سوداګرۍ پراختیا مدیر Yury Mitin لخوا د شرکت فعالیتونه د شبکې د تصدیق او د پیسو د فعالیتونو، Telegram پر بنسټ د غوښتنلیکونو پراختیا، او په TON پر بنسټ د dezentralized مالیې پروتوکولونو، ګیم پلیټونه، او د سوداګرۍ غوښتنلیکونو کې د ستراتیژیکي پانګونه شامل دي. AlphaTON Capital Corp. په بریتانیا ویجین ایسلینډ کې شرکت کوي او د ناساګ کې د "ATON" ټیکر نمونې لاندې سوداګرۍ کوي. AlphaTON، د خپل وارث سوداګرۍ له لارې، همدارنګه د لومړي ټولګي درملنې ته وده ورکوي چې د معلوماتو د کنټرول پټونو مقاومت پټونه ته اړتیا لري ترڅو د درملنې ځوابونو ته دوام ورکړي او د ناروغانو د ژوند کیفیت د ښه کولو لپاره. AlphaTON په فعال ډول د درملنې پراختیا پروسه کې ګډون کوي او د نوي immunotherapy اټکلونو او اټکل ترکیبونو پراختیا ته لارښوونې کوي. نور معلومات لپاره مهرباني وکړئ وګورئ . https://alphatoncapital.com/ https://alphatoncapital.com/ د مخکښ اعلانونو په اړه دا مطبوعاتي اعلانونه د 1995 Private Securities Litigation Reform Act په معنی کې د راتلونکي اعلانونو کې شامل دي، په شمول د وړاندیز بشپړولو، د وړاندیز په اړه د عادي بندولو شرایطو پوره کولو او د وړاندیز څخه د خالص ګټه د غوښتنلیک کارولو په اړه. دا بیانونه د راتلونکي واقعاتو یا د AlphaTON راتلونکي مالیې فعالیتونو سره تړاو لري او د معلوماتو او ناشایستو خطرونه، غیرقانونیتونه او نورو عوامل شامل دي چې ممکن د واقعي پایلې په عمده توګه د دغو راتلونکي بیانونو څخه مختلف شي. د عوامل چې ممکن د دې اختلافاتو له امله یا مرسته وکړي شامل دي، مګر نه محدود دي، د مصنوعي انټرنټ ټکنالوژۍ پراختیا او تصویب، د cryptocurrency بازار د توازن، مقرراتو پرمختګونه، د انټرنېټ پراختیا کې تکنالوژيکي ستونزې، او عمومي اقتصادي شرایط. AlphaTON د کومې راتلونکي اعلانونو تازه کولو اړتیا نلري چې د قانون لخوا اړتیا نلري. د سرمایه گذارانو د اړیکو: د AlphaTON Capital Corp. AlphaTON@icrinc.com د نندارتون په اړه (203) 682-8200 د رسنیو څیړنې: ریچارد Laermer د RLM PR AlphaTON@rlmpr.com د فورمه په اړه (212) 741-5106 X 216 \n \n دا داستان د Btcwire د HackerNoon د سوداګرۍ بلاګ پروګرام لاندې د مطبوعاتي اعلان په توګه چاپ شوی. د مالیې فیصلې کولو دمخه خپل څیړنې وکړئ. دا داستان د Btcwire د HackerNoon د سوداګرۍ بلاګ پروګرام لاندې د مطبوعاتي اعلان په توګه چاپ شوی. د مالیې فیصلې کولو دمخه خپل څیړنې وکړئ. د پروګرام د پروګرام