AlphaTON Capital Corp оголошує про 15 мільйонів доларів зареєстрованої прямої пропозиції

Міжнародна організація з питань охорони здоров'я (Міжнародна організація з питань охорони здоров'я ( «AlphaTON» або «Компанія»), провідна у світі компанія з публічних технологій, що розширює супер-додаток Telegram, з адресованим ринком 1 мільярда щомісяця активних користувачів, сьогодні оголосила, що уклала остаточну угоду про придбання сукупності 15 мільйонів своїх звичайних акцій (або попередньо фінансованих гарантій там, де це можливо), за ціною купівлі $ 1,00 за звичайну акцію (або попередньо фінансований гарантій замість цього) в зареєстрованій прямій пропозиції. Название: ATON Название: ATON Очікується, що закриття пропозиції відбудеться або близько 14 січня 2026 року, за умови задоволення звичних умов закриття. H.C. Wainwright & Co. виступає ексклюзивним агентом для розміщення пропозиції. Очікується, що сукупний валовий прибуток компанії від пропозиції складе 15 мільйонів доларів США, перш ніж відняти плату за платіж агентів і інші витрати на пропозиції, що сплачуються компанією.В даний час компанія має намір використовувати чистий прибуток від пропозиції для масштабування розгортань GPU для Cocoon AI, робочого капіталу та загальних корпоративних цілей. Описані вище цінні папери пропонуються згідно з заявою про реєстрацію «на полиці» (Файл No 333-291921), поданою до Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) 3 грудня 2025 року та оголошеною чинною 11 грудня 2025 року. Пропозиція подається лише за допомогою проспекту, включаючи доповнення до проспекту, що є частиною дійсної заяви про реєстрацію.Доповнення до проспекту та супровідний проспект, що стосується пропонованих цінних паперів, будуть подані до SEC і доступні на веб-сайті SEC за адресою www.sec.gov. Електронні копії доповнення до проспекту та супровідного проспекту, що стосується пропонованих цінних паперів, також можуть бути отримані, коли це можливо, звернувшись до H.C. Wainwright & Co., LLC за адресою 430 Park Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10022, за телефоном (212) 856-5711 або електронною поштою на placements@hcwco.com. Це прес-реліз не є пропозицією продати або запитом про пропозицію купити будь-який з цінних паперів, описаних у цьому документі, а також не може бути продажу цих цінних паперів в будь-якій державі або юрисдикції, в якій така пропозиція, запит або продаж були б незаконними до реєстрації або кваліфікації відповідно до цінних паперів законів будь-якої такої держави або юрисдикції. Про компанію AlphaTON Capital Corp. (Nasdaq: ATON) AlphaTON Capital Corp (NASDAQ: ATON) є провідною в світі технологічною публічною компанією, що розширює супер-додаток Telegram, з адресованим ринком 1 мільярда щомісячних активних користувачів, керуючи стратегічним резервом цифрових активів. Компанія впроваджує комплексну стратегію M&A та казначейства, яка поєднує в собі пряме придбання токенів, операції з валідацією та стратегічні інвестиції в екосистему для отримання стійкої прибутку для акціонерів. Завдяки своїй діяльності, AlphaTON надає інвесторам на державному ринку інституційне вплив на екосистему TON та мільярдерну платформу користувачів Telegram, зберігаючи стандарти управління та прозорості звітування компанії, що котирується на Nasdaq. На чолі з головним виконавчим директором Бріттані Кайзер, виконавчим президентом та головним інвестиційним директором Енцо Віллані та головним директором з розвитку бізнесу Юрі Мітіном, діяльність Компанії охоплює мережеву валідацію та операції, розробку додатків на основі Telegram, а також стратегічні інвестиції в протоколи децентралізованого фінансування на основі TON, ігрові платформи та бізнес-додатки. AlphaTON Capital Corp. заснована на Британських Віргінських островах і торгує на Nasdaq під символом «ATON». AlphaTON, через свій спадковий бізнес, також просуває першокласні терапії, спрямовані на відомі шляхи резистентності до контрольних пунктів, щоб досягти стійких відповідей на лікування та покращити якість життя пацієнтів. AlphaTON активно бере участь у процесі розробки препаратів та надає стратегічні консультації для керівництва розвитком нових активів імунотерапії та комбінацій активів. . https://alphatoncapital.com/ https://alphatoncapital.com/ Попередній погляд на заяви Цей прес-реліз містить прогнозні заяви в значенні Закону про реформу судових спорів щодо приватних цінних паперів 1995 року, включаючи заяви щодо завершення пропозиції, задоволення звичних умов закриття, пов'язаних з пропозицією, та передбаченого використання чистого прибутку від пропозиції. Ці заяви відносяться до майбутніх подій або майбутніх фінансових результатів і включають в себе відомі та невідомі ризики, невизначеність та інші фактори, які можуть призвести до того, що фактичні результати істотно відрізняються від тих, що виражені або передбачені цими прогнозними заявами. Фактори, які можуть викликати або сприяти подібним відмінностям, включають, але не обмежуються, розвитком та прийняттям технологій штучного інтелекту, волатильністю ринку криптовалют, регуляторним розвитком, технічними проблемами у розгортанні інфраструктури та загальними економічними умовами. Відносини з інвесторами: AlphaTON Capital Corp AlphaTON@icrinc.com АльфаТОН@icrinc.com (203) 682-8200 Медіа розслідування: Річард Лаермер МРТ PR AlphaTON@rlmpr.com АльфаТОН@rlmpr.com (212) 741-5106 Х 216