AlphaTON Capital Corp. ogłasza zarejestrowaną ofertę bezpośrednią w wysokości 15 milionów dolarów

Nowy Jork, Nowy Jork, 13 stycznia 2026 /--AlphaTON Capital Corp ( ) („AlphaTON” lub „Spółka”), wiodąca na świecie firma technologiczna zajmująca się skalowaniem super aplikacji Telegram, z dostępnym rynkiem 1 miliarda aktywnych użytkowników miesięcznie, ogłosiła dzisiaj, że zawarła ostateczną umowę na zakup łącznej kwoty 15 milionów akcji zwykłych (lub warrantów wstępnie sfinansowanych w tym miejscu), po cenie zakupu 1,00 USD za akcję zwykłą (lub warrant wstępnie sfinansowany zamiast tego) w zarejestrowanej ofercie bezpośredniej Nazwa firmy: ATON Nazwa firmy: ATON Zamknięcie oferty ma nastąpić 14 stycznia 2026 r. lub około tego dnia, pod warunkiem spełnienia zwykłych warunków zamknięcia. H.C. Wainwright & Co. działa jako wyłączny agent lokacyjny dla oferty. Oczekuje się, że łączny dochód brutto dla Spółki z oferty wyniesie 15 milionów dolarów, przed odliczeniem opłat agenta placówkowego i innych wydatków ofertowych należnych do Spółki. Opisane powyżej papiery wartościowe są oferowane zgodnie z oświadczeniem o rejestracji na półce (Plik nr 333-291921) złożonym w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”) w dniu 3 grudnia 2025 r. i ogłoszonym skutecznym w dniu 11 grudnia 2025 r. Oferta jest składana wyłącznie za pośrednictwem prospektu, w tym dodatku do prospektu, stanowiącego część skutecznego oświadczenia o rejestracji. Elektroniczne kopie dodatku do prospektu i towarzyszący mu prospekt dotyczący oferowanych papierów wartościowych można również uzyskać, jeśli są dostępne, kontaktując się z H.C. Wainwright & Co., LLC pod adresem 430 Park Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10022, telefonicznie pod numerem (212) 856-5711 lub pocztą elektroniczną pod adresem placements@hcwco.com. Niniejszy komunikat prasowy nie będzie stanowił oferty sprzedaży lub prośby o ofertę zakupu któregokolwiek z papierów wartościowych opisanych w niniejszym dokumencie, ani też nie będzie sprzedaży tych papierów wartościowych w jakimkolwiek państwie lub jurysdykcji, w którym taka oferta, prośba lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z prawem papierów wartościowych któregokolwiek z takich państw lub jurysdykcji. O firmie AlphaTON Capital Corp. (Nasdaq: ATON) AlphaTON Capital Corp (NASDAQ: ATON) jest wiodącą na świecie firmą technologiczną zajmującą się skalowaniem super aplikacji Telegram, z adresowanym rynkiem 1 miliarda aktywnych użytkowników miesięcznie przy jednoczesnym zarządzaniu strategiczną rezerwą aktywów cyfrowych. Spółka wdraża kompleksową strategię M&A i skarbów, która łączy bezpośrednie nabycie tokenów, operacje walidacyjne i inwestycje strategiczne w ekosystem, aby generować zrównoważone zwroty dla akcjonariuszy. Poprzez swoje działania AlphaTON zapewnia inwestorom rynku publicznego instytucjonalną ekspozycję na ekosystem TON i miliardową platformę użytkowników Telegram przy jednoczesnym utrzymaniu standardów zarządzania i sprawozdawczości spółki notowanej na Nasdaq. Pod przewodnictwem dyrektora generalnego Brittany Kaiser, prezesa wykonawczego i dyrektora ds. inwestycji Enzo Villani oraz dyrektora ds. rozwoju biznesu Yury Mitin, działalność Spółki obejmuje walidację sieci i operacje zakładowe, rozwój aplikacji opartych na Telegramie oraz strategiczne inwestycje w zdecentralizowane protokoły finansowe oparte na TON, platformy gier i aplikacje biznesowe. AlphaTON Capital Corp. jest zarejestrowana na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych i prowadzi działalność na Nasdaq pod symbolem „ATON”. AlphaTON, poprzez swoje dziedzictwo, rozwija również terapie pierwszej klasy ukierunkowane na znane ścieżki oporności punktów kontrolnych w celu osiągnięcia trwałych odpowiedzi na leczenie i poprawy jakości życia pacjentów. AlphaTON aktywnie angażuje się w proces opracowywania leków i zapewnia strategiczne doradztwo w zakresie rozwoju nowych aktywów immunoterapii i kombinacji aktywów. . https://alphatoncapital.com/ https://alphatoncapital.com/ Oglądanie deklaracji do przodu Niniejszy komunikat prasowy zawiera oświadczenia z perspektywy przyszłości w rozumieniu ustawy o reformie sporów dotyczących prywatnych papierów wartościowych z 1995 r., w tym oświadczenia dotyczące zakończenia oferty, spełnienia zwyczajowych warunków zamknięcia związanych z ofertą i zamierzonego wykorzystania dochodu netto z oferty. 